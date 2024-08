È morto all’età di 63 anni il celebre cantante americano Jack Russell

Jack Russell, uno È morto all’età di 63 anni uno dei membri fondatori della band degli anni ’80 Great White. Giovedì, in un post sui social media, la famiglia di Russell ha annunciato che il cantante glam metal è morto “pacificamente” circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici. Il coautore delle sue memorie, KL Doty, ha confermato che Russell è morto di demenza derivante da corpi di Lewy e atrofia multisistemica. Rolling Stone.

“Jack è amato e ricordato per il suo senso dell’umorismo, la straordinaria passione per la vita e il contributo incrollabile al rock ‘n’ roll, dove la sua eredità fiorirà per sempre. La sua famiglia richiede privacy in questo momento”, si legge nella dichiarazione.

Il cantante aveva annunciato a luglio che avrebbe interrotto i tour a causa della demenza e della distrofia muscolare multipla. “Non sono in grado di esibirmi al livello che voglio e al livello che meriti”, ha detto Russell. Disse in quel momento“Non ci sono parole per esprimere quanto sono grato per così tanti anni di ricordi, amore e sostegno”.

“Grazie per avermi permesso di seguire i miei sogni. Rendi la mia vita meravigliosa”, concludeva la lettera a luglio. Durante l’estate, Russell ha pubblicato un libro di memorie sulla sua vita con K. L. Doty intitolato La vera storia di Mista Boone: una storia di rock and roll.

Secondo la dichiarazione, una cerimonia commemorativa pubblica sarà annunciata in un secondo momento.

Nato a Montebello, in California, Russell era un tempo il cantante del gruppo rock Great White, i cui più grandi successi furono “Once Bitten, Twice Shy” (una cover di una canzone di Ian Hunter) e “The Angel Song” alla fine degli anni ’80. . Ha co-fondato la band nel 1982 con Mark Kendall e ha pubblicato diversi dischi, incluso l’album del 1987 “The Angel Song”. Una volta morso E il 1989 Due volte timido.

Giovedì, Great White ha espresso le sue “più sentite condoglianze” a Russell in un post su Instagram, scrivendo che la sua “voce straordinaria vivrà per sempre” e definendolo “uno dei più grandi eroi del rock”.

“Cosa ne dici di qualcuno che è stato al tuo fianco in questo fantastico viaggio, sia nel bene che nel male? Preferiamo lasciare che la musica riempia gli spazi vuoti”, ha scritto la band. “Tutti quegli anni meravigliosi che abbiamo trascorso insieme rimarranno vicini ai nostri cuori.”

“È stato un piacere e un onore condividere il palco con lui: molti spettacoli, molti chilometri, molti rocker. In studio, Jack era fantastico. Era sempre pronto a lavorare. Ha lavorato duro”, si legge nella dichiarazione. “Jack è rimasto finché non ha ottenuto la migliore performance di ogni canzone. Ha portato la stessa eccellenza in ogni spettacolo. La coerenza delle sue esibizioni dal vivo è sempre stata ineguagliata.”

Kendall annunciò il suo ritiro dai Great White nel 2000, e Russell lo lasciò nel 2001 per dedicarsi alla musica solista, che non riuscì a raggiungere il successo. Diversi anni dopo, i musicisti si riunirono mentre Russell era in tournée con la band Jack Russell Great White.

Per alcuni, il nome di Russell riporta alla mente il tragico incendio del nightclub Station nel 2003, che uccise 100 persone e ne ferì altre 230. Great White – che è tornato in affari con Russell e Kendall – si stava esibendo in una discoteca quando scoppiò un enorme incendio dopo che il tour manager della band aveva acceso della schiuma acustica infiammabile sul retro del palco. Il chitarrista della band Ty Longley era tra le persone che morirono nell’incendio.

Nel 2015, Russell ha annunciato che avrebbe pubblicato un documentario sulle vittime di massa. “È la storia della mia vita intrecciata con la storia dell’incendio”, disse Russell all’epoca. “È davvero difficile, sai, ma mi darà la possibilità di scusarmi ed esprimere i miei sentimenti al riguardo. Non l’ho mai fatto. avuto la possibilità di dire: ‘mi dispiace.'”

Sebbene Russell non sia stato accusato, lui e Great White hanno raggiunto un accordo di 1 milione di dollari con le vittime dell’incendio, che faceva parte di un fondo di risarcimento di 176 milioni di dollari. “Questa è l’eredità di quella band”, ha detto Victoria Potvin-Egan, una fan sopravvissuta alla tragedia. Rolling Stone Nel 2013.

Great White e Russell si sono riuniti nel 2006, ma si sono nuovamente separati nel 2009 a causa dei problemi di salute di Russell legati alla sua dipendenza. Russell lasciò il gruppo e finì per fare causa a Kendall e Great White, anche se alla fine raggiunsero un accordo.

Kendall ha continuato a fare tournée come Great White cambiando cantanti. La sua versione della band ha fatto notizia per essersi esibita nel luglio 2020, nel mezzo della pandemia di COVID-19, senza distanziamento sociale o maschere.

Questa storia è stata aggiornata alle 20:25 ET del 16 agosto per includere la causa di morte confermata.

Questa storia è stata aggiornata alle 20:50 ET del 16 agosto per includere la dichiarazione di Great White sulla morte di Russell.