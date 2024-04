La star di TikTok e fondatrice di “Club Rat” aveva 29 anni

È morta Eva Evans, la star di TikTok nota per i suoi video sulla vita a New York e creatrice della serie web “Club Rat”. Aveva 29 anni.

La sorella di Evans, Laila Joy, ha annunciato la notizia in una trasmissione in diretta Condivisione su Instagram Domenica. La causa della morte non è stata rivelata.

“Ieri la mia famiglia ha ricevuto la notizia che la mia bellissima sorella, Eva, era bellissima, meravigliosa, creativa, premurosa e divertente”, ha scritto Joy. “24 ore dopo, mi ritrovo ancora in un ciclo costante di negazione e accettazione, quindi so quanto sia difficile credere a questa notizia e quanto sia difficile affrontarla… Vorrei che Eva fosse qui adesso per sottolinearlo perché avrebbe parole migliori e saprebbe dire quello che non dire”.

Evans ha accumulato oltre 300.000 follower su TikTok e ha utilizzato la sua piattaforma per creare contenuti comici e informativi sulla vita di una donna ventenne a New York City. Uno dei suoi video più popolari era quello di prevedere agli spettatori in quale quartiere di New York avrebbero dovuto vivere in base ai loro segni zodiacali. Ha anche creato una serie web chiamata “Club Rat”, che segue un influencer che “sta cercando di tornare nella caotica scena degli appuntamenti di New York dopo che un video esplicito della sua umiliante rottura è diventato virale”, secondo la sinossi. È disponibile in streaming su Prime Video.

Domenica TikTok è stato pieno di tributi a Evans, incluso quello di Julia Fox. “Era una star di TikTok e un’icona di New York. “L'ho sempre vista come una sorellina e sapevo che mi ammirava.” ha detto in un video strappalacrime. Era così piccolo. Ha ancora molto da fare nella vita. Ma ha vissuto la vita al massimo”.

La notizia della morte di Evans arriva circa una settimana dopo la morte di Kyle Marissa Roth, un'altra famosa creatrice di TikTok nota per i suoi video di Hollywood.