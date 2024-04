Iniziano i lavori per il primo treno ad alta velocità negli Stati Uniti tra Los Angeles e Las Vegas

Lunedì è iniziata la tanto attesa costruzione del primo treno pendolare ad alta velocità tra Los Angeles e Las Vegas, che promette di trasportare passeggeri tra le due città nella metà del tempo necessario ora per attraversare il deserto.

BrightLine West è alla guida del progetto da 12 miliardi di dollari, che porrà 218 miglia di binari tra una nuova stazione a Rancho Cucamonga, in California, e un'altra stazione appena a sud della Strip di Las Vegas entro il 2028, secondo fortuna.

In una dichiarazione, il fondatore e presidente di Brightline Holdings, Wes Eddins, ha affermato che l'inizio della costruzione ferroviaria di lunedì – grazie al sostegno di 6,5 miliardi di dollari da parte dell'amministrazione di Joe Biden, più 2,5 miliardi di dollari in obbligazioni esentasse – sta gettando “le basi per una nuova industria”. . “.

Lunedì inizierà la costruzione di un treno ad alta velocità da 12 miliardi di dollari tra Los Angeles e Las Vegas. Quando la ferrovia sarà completata nel 2028, sarà la prima linea a raggiungere una velocità massima di 200 mph negli Stati Uniti. AP

Brightline ha anche ricevuto l’autorizzazione federale nel 2020 per vendere obbligazioni simili per un valore di 1 miliardo di dollari, ha riferito Fortune.

Secondo quanto riferito, il segretario americano ai trasporti Pete Buttigieg parteciperà lunedì all'inaugurazione della ferrovia.

Una volta completato, Bright Line West prevede di accogliere milioni di passeggeri a bordo del treno ad alta velocità, che viaggerà a velocità fino a 200 miglia orarie tra le due principali città degli Stati Uniti in poco più di due ore, circa la metà del tempo necessario per viaggiare tra le due principali città degli Stati Uniti. le due città. Los Angeles e Las Vegas.

Le alte velocità sono paragonabili ai treni Shinkansen ad alta velocità del Giappone, la cui rete comprende quasi 2.000 miglia di linee sulle quattro isole principali del paese.

Brightline stima che 11 milioni di passeggeri prenderanno il treno elettrico solo andata all'anno, il che significa che ci saranno 30.000 passeggeri al giorno. I treni avranno anche servizi igienici, Wi-Fi, cibo e bevande.

Quasi l'intera distanza di Brightline West si svolgerà lungo la mediana dell'Interstate 15 nel tentativo di ridurre la congestione sull'autostrada, che collega le principali città come Los Angeles, Las Vegas e Salt Lake City. AP

Ci sarà anche un’opzione per il bagaglio registrato, con prezzi dei biglietti con o senza bagagli grandi che dovrebbero essere molto inferiori al costo del volo attraverso il deserto del Mojave.

Non è stato immediatamente chiaro quanto costerebbe un biglietto su Brightline West, anche se i costi delle compagnie aeree variano tra $ 80 e $ 230 a seconda del periodo dell'anno.

Il traffico passeggeri all'aeroporto internazionale Harry Reid di Sin City ha raggiunto il record di 57,6 milioni di persone nel 2023, secondo quanto riportato dalla rivista Fortune.

Nel frattempo, una media di oltre 44.000 auto al giorno ha attraversato il confine di stato tra California e Nevada sull'Interstate 15 nel 2023, secondo i dati della Las Vegas Convention and Visitors Authority, probabilmente a causa delle gare del Super Bowl e del Gran Premio di Formula 1 che si sono svolte entrambe . A Las Vegas l'anno scorso.

Las Vegas, con una popolazione di quasi 3 milioni di abitanti, attira più di 40 milioni di visitatori ogni anno.

Brightline West consentirà ai passeggeri di registrare i bagagli, oltre a fornire Wi-Fi, cibo e bevande. TNS

L’obiettivo è quello di avere treni ad alta velocità operativi e funzionanti in tempo per le Olimpiadi estive di Los Angeles del 2028, ha affermato Mike Reininger, CEO di Brightline.

Quasi l'intera distanza del prossimo treno sarà lungo la mediana della I-15, secondo Fortune, che inizia a San Diego e attraversa Los Angeles prima di attraversare il Nevada e parti dell'Arizona, Utah, Idaho e Montana.

A questo punto, secondo Fortune, una sola tappa lungo il percorso sarà nella zona di Victorville, nella contea di San Bernardino.

Si prevede che BrightLine West sarà completato entro le Olimpiadi estive di Los Angeles nel 2028, momento in cui si prevede di trasportare circa 30.000 passeggeri al giorno tra Los Angeles e Las Vegas in circa due ore. Il Washington Post tramite Getty Images

Successivamente, Brightline West ha affermato che potrebbe aggiungere più fermate a Palmdale, in California, e in altre metropolitane degli Stati Uniti che sono troppo vicine per essere raggiunte in aereo ma troppo lontane per essere raggiunte in auto, anche se i dettagli non sono stati definiti in seguito.

L’obiettivo è alleviare la congestione sulla I-15, dove gli automobilisti sono spesso bloccati nel traffico lento.

I rappresentanti di Brightline West non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento del Post.

Brightline, con sede in Florida, gestisce già una linea ad alta velocità da Miami a Orlando, dove i treni raggiungono velocità fino a 125 mph.

Il servizio è stato lanciato nel 2018 e ampliato per includere il servizio per l'aeroporto internazionale di Orlando nel settembre 2022, ha riferito Fortune. Ora offre 16 voli di andata e ritorno giornalieri, con un biglietto di sola andata per percorrere la tratta di 235 miglia per circa $ 80.

Altri treni ad alta velocità negli Stati Uniti includono gli Acel di Amtrack, che possono raggiungere velocità fino a 150 mph durante il trasporto di passeggeri tra Boston e Washington, DC – ma le ferrovie non sono considerate “ad alta velocità” a meno che non superino almeno 160 mph.