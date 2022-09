Gli investitori in fuga dalla società che progettano di fondersi con Truth Social, la rendono pubblica

Ci sono altre cattive notizie per l’azienda con cui dovresti fonderti Donald Trump“Verità sociale” da diffondere: gli investitori stanno iniziando a saltare la nave.

Digital World Acquisition Corp – la società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) che Truth Social ha bisogno di portare al pubblico – è stata rivelata in Deposito della Securities and Exchange Commission Venerdì, gli investitori hanno ritirato impegni per 139 milioni di dollari dal miliardo di dollari precedentemente annunciato dalla società.

Probabilmente ne arriveranno altri. Gli investitori, che hanno accettato di mettere i fondi quasi un anno fa, ora possono rinunciare ai loro impegni perché Digital World non ha rispettato la scadenza del 20 settembre Integrarsi con la Verità Sociale.

DWAC è Proroga di tre mesi la tempistica dell’operazione Dopo che gli azionisti hanno rifiutato di accettare la loro offerta per una proroga di 12 mesi. Ma gli investitori possono ancora trattenersi.

È solo l’ultimo numero di Digital World e Truth Social.

In un’altra battuta d’arresto, Truth Social’s Domanda di marchio respinta il mese scorso perché il suo nome era molto simile ad altre operazioni.

Truth Social non era la forza prepotente che alcuni investitori speravano. La piattaforma dei social media è in gran parte un forum per Trump, che pubblica spesso messaggi di autopromozione e retweet articoli dei media di destra che lo elogiano ogni giorno. READ La Banca centrale europea alza i tassi di interesse di mezzo punto percentuale: aggiornamenti in tempo reale

La maggior parte dei commenti con risposta includono cospirazioni QAnon, amplificazioni pro-Trump pro e anti-TrumpJoe Biden meme e commenti imbarazzanti come: “Ode al più grande presidente di sempre”.

I commenti mancano dell’avanti e indietro delle piattaforme di social media come Twitter che lo rendono più colloquiale. La maggior parte dei commenti negativi su Truth Social sono sepolti o scompaiono dal sito, che gli organizzatori hanno promesso non saranno censurati.

Trump ha lanciato Truth Social dopo essere stato rimosso da Twitter sulla scia delle rivolte del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. Trump ha utilizzato la piattaforma come ha fatto con Twitter: per attaccare i nemici, lamentarsi di essere stato vittima e insistere falsamente di vincere le elezioni presidenziali del 2020.

Il mese scorso, il mondo digitale ha messo in guardia SEC. deposito è un La popolarità in calo di Trump potrebbe danneggiare gli affari. Il deposito ha osservato che il successo di Truth Social dipende dalla “reputazione e popolarità” di Trump maltrattato dalle indagini, che guida il Trump Media and Technology Group, che possiede e gestisce la piattaforma di social media.