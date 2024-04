Le azioni del Trump Media & Technology Group crollano dopo l’annuncio di una massiccia vendita di azioni

New York

CNN

—



Le azioni di Trump Media & Technology Group sono scese nuovamente dopo che la società ha annunciato un potenziale massiccio afflusso di nuove azioni. Una società in difficoltà sta perdendo denaro rapidamente e una nuova offerta di azioni potrebbe aiutarla a rimanere a galla.

Ma c’è uno svantaggio nel tornare sul mercato con più azioni: l’aggiunta dei 21,5 milioni di azioni in vendita annunciate lunedì aggiungerà oltre il 15% in più di azioni alle azioni pubblicamente disponibili della società. La verità è il proprietario sociale. Ciò ridurrebbe significativamente il valore delle partecipazioni degli azionisti esistenti, inclusa la partecipazione dell’ex presidente Donald Trump. Ciò significa che potrebbero essere vendute milioni di azioni.

Questo documento mira a registrare tutte le azioni relative alla fusione che ha reso pubblica Trump Media, comprese quelle associate ai mandati di perquisizione. I warrant danno al loro titolare il diritto di acquistare azioni della società ad un prezzo specificato.

“La convinzione è che scambieranno il warrant con una quota di azioni e poi venderanno immediatamente quelle azioni”, ha affermato John Rekenthaler, vicepresidente della ricerca di Morningstar.

Matthew Tuttle, CEO di Tuttle Capital Management, afferma che il management sarebbe “stupido” non vendere più azioni, anche se la mossa sconvolgerebbe gli azionisti.

Azioni TMTG (DJT) lunedì ha chiuso con un calo di oltre il 18%. Il titolo è aumentato significativamente negli ultimi mesi in previsione della fusione di una società di acquisizione di assegni in bianco con il business dei media di Trump. Ma ha perso più del 60% del suo valore dal suo picco del 26 marzo, il giorno dopo il completamento della fusione e l’inizio delle negoziazioni pubbliche come TMTG.

Tuttavia, Tuttle afferma che il calo del prezzo delle azioni basato su quest’ultimo aggiornamento sarà probabilmente temporaneo.

“Questo farà incazzare alcune persone. Altre persone potrebbero guardarlo e provare a comprare il calo.” “Finché Trump sarà nelle notizie in un modo o nell'altro, in una forma o nell'altra, questo sarà un titolo di meme . La gente lo scambierà.

Gli azionisti, compreso Trump, lo hanno già fatto Vedevano diminuire i loro beni In valore da quando la società è stata quotata in borsa.

Chiunque abbia acquistato Trump Media al massimo di chiusura di 66,22 dollari il 27 marzo ha perso più della metà del proprio denaro. I forti cali hanno influito sul patrimonio netto di Trump. La quota dell'ex presidente è stata valutata 5,2 miliardi di dollari, il livello di chiusura più alto del prezzo delle azioni di Trump Media. Alla chiusura di lunedì era sceso a circa 2,1 miliardi di dollari. Il patrimonio netto di Trump è quasi diminuito Lunedì 470 milioni di dollari a causa del calo del titolo.

Questa istanza mira inoltre a registrare più di 146 milioni di azioni detenute da alcuni azionisti per la rivendita, inclusi tutti i 114,8 milioni dei 78,8 milioni di azioni esistenti di Trump e potenziali 36 milioni di azioni che potrebbero essere concesse se il prezzo delle azioni continuasse al di sopra di un certo livello.

Anche se non saranno in grado di vendere quelle azioni immediatamente, questa mossa significa che sono un passo avanti verso la possibilità di farlo una volta rimossi il resto dei divieti, compreso un periodo di lock-up di sei mesi, afferma Michael Olrogg, professore associato . Alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di New York.

Ci sono una serie di ragioni dietro le improvvise fluttuazioni del titolo. La società è legata a Trump, una figura politica polarizzante la cui associazione con il titolo ha attirato l’attenzione. Anche l'apparizione pubblica di Trump Media è stata una pietra miliare L'ex presidente torna a Wall Street Dopo anni di ostacoli normativi e legali.

Gli esperti hanno messo in guardia gli investitori al dettaglio Occorre prestare cautela se si sceglie di negoziare le azioni, soprattutto perché la società non ha i fondamentali per sostenere la sua elevata valutazione. I mezzi di Trump Perso 58 milioni di dollari nel 2023 e ha generato ricavi per soli 4,1 milioni di dollari.

Trump attualmente possiede più del 57% delle azioni della società. A meno che non acquisti azioni nella nuova offerta pubblica, Trump deterrà poco meno della metà delle azioni quotate in borsa della società dopo che avrà emesso altre azioni.

Ma l’azienda ha bisogno di soldi. Ha detto che aveva seri dubbi sulla sua capacità di continuare a lavorare. L'azienda realizza poche entrate, perde milioni di dollari e perde anche molti dei suoi utenti.

Sebbene l'offerta di azioni non fosse direttamente correlata a Il processo penale di Trump A partire da lunedì, la società ha segnalato in un avvertimento ai potenziali investitori che le azioni legali in corso di Trump rappresentano un rischio per la reputazione e il marchio della società.

“Il presidente Donald J. Trump è soggetto a numerosi procedimenti legali. La società ha osservato che qualsiasi esito negativo in uno o più procedimenti legali in corso potrebbe avere un impatto negativo su TMTG. “Se il presidente Donald J. Trump smettesse di dedicare molto tempo a Truth Social, l’attività di TMTG ne risentirebbe negativamente”.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori sviluppi e contesto. Corregge anche l’importo di cui è sceso il patrimonio netto di Trump lunedì.