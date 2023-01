La BMW i Vision Dee è una berlina sportiva elettrica futuristica che può risponderti

Tutti hanno sempre qualcosa da dire su BMW.

La casa automobilistica bavarese ha sempre avuto talento nel fissare standard con auto come la Serie 3 e la X5, ma poiché le auto cambiano nel tempo, anche i fan BMW più esigenti non tengono a freno la lingua.

“Questa nuova griglia è troppo.”

“Non pagherei mai per le funzionalità dell’abbonamento auto.”

Ora, al CES 2023, il nuovo concept di BMW chiede: e se anche l’auto avesse qualcosa da dire? E se un’auto potesse parlare, come interagirebbe con il suo utente?

Questa è la BMW i Vision Dee, che sta per Digital Emotional Experience. È una delle auto BMW più estreme, eppure, per certi versi, ragionevoli da anni. È una semplice berlina elettrica ad alte prestazioni che si appoggia pesantemente a funzionalità digitali come la realtà aumentata e gli assistenti virtuali ad attivazione vocale. Pensa al metaverso o ad Amazon Alexa ma in forma di berlina sportiva. Il concetto prevede anche la possibilità di creare un profilo avatar per il conducente, che può essere visualizzato anche sul finestrino laterale.

Se un’auto potesse parlare, come interagirebbe con il suo utente?

Inoltre, la griglia che cambia colore di i Vision Dee è come una “faccia” con la propria espressione sopra la voce predefinita. Questa è una BMW che parla da sola e probabilmente ha grandi meriti da sola. “Mio padre lo era per E30è una delle cose che l’auto mi ha detto in un recente show tecnologico, e le prime promozioni sui social media per il concept hanno scatenato il moderno show automobilistico negli anni ’80. cavaliere cavaliere.

Anche i fari e il doppio rene BMW chiuso hanno qualcosa in comune phygital (fusione di un codice fisico e digitale) su una superficie unificata, consentendo al veicolo di produrre diverse espressioni facciali “, ha affermato la casa automobilistica in un comunicato stampa. “Ciò significa che la BMW i Vision Dee può parlare con le persone e, allo stesso tempo, tempo, esprimere stati d’animo come gioia o stupore visivo o approvazione.

Come il io visione circolare A partire dal 2021, i Vision Dee è solo una concept car, pensata per essere un’anteprima dei progetti e delle tecnologie imminenti che potrebbero alla fine arrivare ai lotti dei concessionari. Allo stesso tempo, il design stesso sembra qualcosa che potrebbe anticipare una futura Serie 3 o i4 elettrica di qualche tipo. READ Wall Street ha chiuso in modo misto dopo una settimana difficile

Visivamente, la i Vision Dee sembra quasi un incrocio tra una Tesla Model 3 e una delle classiche berline sportive BMW, come la E30 del 2002. La griglia a doppio rene attraversa quasi l’intera parte anteriore del concept e la barra luminosa posteriore fa lo stesso attraverso il bagagliaio. Il corpo bianco quasi anonimo contrastava con il design duro di molte BMW attuali, pur conservando caratteristiche distintive come il “punto Hofmeister” per i finestrini posteriori.

Sebbene la BMW non confermerebbe direttamente che questo progetto è destinato alla produzione, è lecito ritenere che influenzerà le auto future. I concept BMW prendono vita: guarda la supercar i8 e la city car i3 dell’ultimo decennio. La BMW chiama persino questa “un’altra pietra miliare sulla strada” per la Neue Klasse, La prossima piattaforma di BMW per le auto elettriche. Questa configurazione prende il nome dalla “nuova classe” di berline sportive e coupé che hanno definito l’immagine della BMW negli anni ’60 e ’70.

Mentre gli attuali veicoli BMW tendono ad essere progettati per offrire una combinazione di alimentazione a combustione interna, ibrida o elettrica (ad esempio, la i4 elettrica e la Gran Coupé Serie 4 elettrica sono essenzialmente la stessa auto), il prossimo round di modelli è progettato per essere da terra Elettricità per una migliore portata e una migliore confezione della batteria.

BMW afferma che i Vision Dee rappresenta anche uno sviluppo significativo della sua tecnologia di cambio colore E Ink che ha debuttato al CES lo scorso anno e, di conseguenza, può trasformare il suo esterno in 32 colori diversi, non solo uno. BMW afferma che il corpo del concept è diviso in 240 sezioni e-ink, ognuna delle quali può essere controllata individualmente. Questa è la prima volta che E Ink è stato utilizzato sull’intero esterno di un’auto e BMW ha affermato che la tecnologia potrebbe essere vicina alla commercializzazione a livello di consumatore.

Per BMW, questa è la prova che la berlina sportiva è ancora importante per l’immagine e la linea di fondo dell’azienda, ha detto il capo del design BMW Domagoj Dukec in un’anteprima stampa in Germania lo scorso anno.

“Vogliamo mostrare ai nostri clienti che se il mondo sta cambiando, ci adatteremo, ma sicuramente saremo sempre familiari”, ha detto Ducic. “Tutti coloro che lavorano nel mio team, provenienti da culture e generazioni diverse, amano il marchio e conoscono la loro storia. Non vogliono che questo scompaia”.

Duquec ha aggiunto: “È anche una BMW. Quando parli del prodotto principale… sono la 3a e la 5a serie”.

Chi ha bisogno di schermi quando hai un parabrezza?

i Vision Dee ha buone notizie per i conducenti che odiano la recente esplosione dei touchscreen in auto: qui non ci sono schermi.

Gli interni grigio scuro del concept sono meno di design rispetto all’esterno, con volante e sedili rifiniti e quello che BMW chiama un “cursore di realtà mista”: un touchpad che controlla la quantità di informazioni che il guidatore vede sul display Heads-Up all’avanguardia .

La i Vision Dee sembra quasi un incrocio tra una Tesla Model 3 e una delle classiche berline sportive BMW

Ci sono anche cattive notizie per i conducenti avversi allo schermo: l’intero parabrezza è ora un display a comparsa che combina le funzioni del cruscotto e dell’infotainment e aggiunge funzionalità di realtà aumentata.

L’uso dei parabrezza per ospitare i display non è una novità; Molte auto moderne visualizzano la velocità del veicolo, la navigazione e altri dati lì (e hanno avuto variazioni dagli anni ’80). Ma questo concetto porta quell’idea a un livello completamente nuovo.

Le immagini visualizzate sullo schermo includono post sui social media e display di realtà aumentata, nonché diagnostica del veicolo. Anche altri finestrini sono dimmerabili se conducenti e passeggeri desiderano passare alla modalità VR completa. Questo creerà una gigantesca distrazione? Forse, ma BMW dice che è più sicuro che distogliere lo sguardo completamente dalla strada per guardare un display montato sul cruscotto. READ I migliori saldi per la festa del lavoro 2022 - Le migliori offerte per acquistare ora

“Il display su tutta la larghezza del parabrezza consente di visualizzare le informazioni sulla superficie più ampia possibile, che è riconoscibile come head-up display solo una volta attivato”, ha affermato BMW in una nota. “[The car] Immagina come un display head-up avanzato potrebbe essere utilizzato anche in futuro per il concetto di visualizzazione e riproduzione. “

Una versione di questo sistema, presumibilmente abbreviata, debutterà sulle vetture Neue Klasse a partire dal 2025.

“Intelligent Companion” non è solo un’auto

Ma mentre molte delle funzionalità visualizzate in anteprima su i Vision Dee non saranno certamente pronte per la prima serata nel 2023, sembra un approccio credibile a dove si sta dirigendo l’industria automobilistica sempre più focalizzata sul digitale.

L’intero parabrezza anteriore è ora un display head-up

“Con la BMW i Vision Dee, stiamo mostrando ciò che è possibile quando si combinano hardware e software. In questo modo, siamo in grado di sfruttare tutto il potenziale della digitalizzazione per trasformare l’auto in una compagna intelligente”, ha affermato Oliver Zepsey, BMW Presidente, in una nota.

Questo è un freddo conforto per gli irriducibili che vogliono che la BMW torni a com’erano le cose, ma hanno scelto di rendersene conto. Né gioverà ai critici delle tecnologie presenti nell’i Vision Dee. Dopotutto, Amazon Alexa lo ha fatto Poco più che dare fuoco a miliardi di dollari nel 2022E la decisione del CEO di Facebook Mark Zuckerberg di trasformarsi nel metaverso è stata accolta con totale disprezzo. Rimane la domanda se i conducenti vorranno anche alcune delle funzionalità di i Vision Dee, in particolare i display head-up o un assistente virtuale parlante.