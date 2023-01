GoFundMe di Damar Hamlin raggiunge $ 5 milioni dopo che Bills Safety ha subito un arresto cardiaco durante “Monday Night Football”

Se c’era speranza, sarebbe stata presa dalla terrificante situazione intorno La devastazione di HamlinLui lei viene direttamente da Banconote di bufalo Ha due anni GoFundMe.

Due giorni dopo Hamelin è crollato ed è stato ricoverato in ospedale Ha causato la sospensione del Monday Night Football, l’unica raccolta fondi pubblica a sua disposizione ammontava a un totale di 7 milioni di dollari. L’obiettivo originale per GoFundMe, istituito per finanziare una campagna di giochi per bambini nella sua città natale di McKees Rocks, in Pennsylvania, era di $ 2.500.

Oltre 220.000 persone hanno donato a questa causa.

I rappresentanti di Hamlin hanno aggiornato la loro pagina GoFundMe mercoledì, dicendo di essere “sorpresi” dal “sostegno e dalla generosità” mostrati negli ultimi due giorni. Si sono impegnati a continuare ad aggiornare la raccolta fondi e si sono detti “ottimisti riguardo alla futura partecipazione di Damar”.

Siamo semplicemente stupiti dal livello di supporto e generosità a cui abbiamo assistito negli ultimi due giorni. Con oltre $ 6 milioni raccolti, questa raccolta fondi è diventata un promemoria notturno della straordinaria natura dell’umanità. Le tue azioni riflettono direttamente il tipo di devastazione dell’uomo stesso.

In qualità di rappresentanti di Damar, il team di Jaster Athletes ha pubblicato aggiornamenti sulla raccolta fondi e lavorerà con la famiglia Hamlin, la Chasing M’s Foundation e il team di GoFundMe per garantire la consegna sicura dei fondi.

Poiché la situazione è in continua evoluzione, continueremo a comunicare eventuali aggiornamenti sulla raccolta fondi. Lavoreremo anche con GoFundMe per inviare un’e-mail a tutti i donatori con maggiori dettagli sull’utilizzo dei fondi, laddove tali dettagli siano disponibili. Come puoi immaginare, questo è stato un momento difficile per la famiglia. Apprezziamo la tua comprensione mentre diamo loro il tempo e lo spazio di cui hanno bisogno per concentrarsi prima sulla salute di Damar.

Siamo ottimisti sul futuro coinvolgimento di Damar nell’erogazione dei contributi incredibilmente generosi. Grazie ancora per il vostro supporto e non vediamo l’ora di tenervi aggiornati lungo la strada.

Mostra Hamlinsegnali di miglioramentoI conti sono stati annunciati “da martedì a mercoledì sera”.

La storia continua

Anche GoFundMe ha aggiornato martedì, riconoscendo le circostanze e ringraziando tutti i donatori per il loro supporto. L’aggiornamento afferma che i nuovi soldi andranno a “Iniziative della comunità di Dummar e alla loro battaglia attuale”:

Questa raccolta fondi è stata inizialmente creata per supportare una campagna di gioco per la comunità di Damar, sponsorizzata dalla Chasing M’s Foundation.

Tuttavia, ho ricevuto un rinnovato supporto alla luce dell’attuale Battaglia di Distruzione e non possiamo ringraziarvi tutti abbastanza. La tua generosità e compassione significano il mondo per noi.

Se desideri mostrare il tuo sostegno e contribuire alle iniziative della comunità di Damar e alla lotta in corso, questo è il posto giusto per farlo. Questo è l’unico fondo attualmente utilizzato dalla famiglia Hamlin.

Ancora una volta, grazie per i vostri pensieri, preghiere e generoso sostegno durante questo periodo.

Damar ha creato la Chasing M Foundation per usarla come un modo per avere un impatto duraturo sulla sua comunità. La fondazione supporta safari, viaggi di ritorno a scuola, campi per bambini e altro ancora.

Una delle più grandi donazioni, a $ 3.000, era in un nome Santi di New Orleans quarterback Andy Dalton e sua moglie Jordan, che ha ricevuto centinaia di migliaia di dollari in donazioni dai fan di Bills nel 2018 quando Andy era Cincinnati Bengals Ha contribuito a conquistare un posto per i playoff per la squadra di Buffalo.

Altri nomi nella prima lista di donazioni sono il proprietario degli Indianapolis Colts Jim Irsay con $ 25.003, il proprietario dei Patriots Robert Kraft con una donazione di $ 18.003, Tom Brady per un importo di $ 10.000, Russel Wilson e Ciara per $ 10.000 e Matteo Stafford Con $ 12.000, più nomi come Devin McCourtyJason McCourty, Andrew Whitworth, Erin Andrews, Brian HoyerChris Jericho, Ahmed Gardner, Sean McVay, Mike EvansE il Davant AdamsShannon Sharp Mac JonesDrake Londra e Michael Phelps Giorgio Keitel.

Demar Hamlin rimane in condizioni critiche dopo l’arresto cardiaco sul campo

Damar Hamlin rimane in ospedale dopo aver subito un arresto cardiaco durante la partita di Monday Night Football dei Buffalo Bills. (Foto di Randy Litzinger/Icon Sportswire via Getty Images)

A partire da martedì, Hamlin è stato successivamente ricoverato in ospedale a Cincinnati Andare in arresto cardiaco nel primo quarto di Bale vs Cincinnati Bengals. Il 24enne è stato colpito al petto in una collisione con il ricevitore largo del Bengala T. Higginspoi è crollato dopo essersi inizialmente svegliato.

La scena straziante ha visto i giocatori di entrambe le squadre affollarsi intorno ad Hamlin mentre stava ricevendo la RCP, come Persone in tutto il mondo dello sport hanno espresso il loro shock e il loro sostegno all’atleta dopo soli due anni dal college. La partita è stata temporaneamente sospesa dopo che Hamlin è stato rimosso dal campo in ambulanza e poi rinviata a tempo indeterminato.

NFL Successivamente è stato annunciato che la partita Bills-Bengals non sarebbe ripresa questa settimanasenza modificare il programma di 18 settimane.

Fatture annunciato martedì mattina Hamlin dice che rimane in condizioni critiche presso il Centro medico dell’Università di Cincinnati dopo che il suo battito cardiaco è stato ripristinato sul campo, mentre la famiglia del giocatore era Ha rilasciato una dichiarazione ringraziando i fan per il loro supporto, così come i paramedici e il personale ospedaliero.

Hamlin, che è stato selezionato al sesto round da Pittsburgh nel Draft NFL 2021, è passato alla posizione di partenza quest’anno dopo un infortunio di fine stagione all’All-Pro Mika Hyde. In 15 partite con 13 partenze, ha registrato 91 contrasti totali, sei contrasti per sconfitta, due passaggi difesi e 1,5 sack.