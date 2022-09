Albert Pujols ha segnato 698 punti nella sua carriera

“Tony è stato uno dei ragazzi che è sempre stato arrabbiato con me per aver fatto un set di primi tiri, ma ho ancora avuto molti primi tiri”, ha detto Pujols, che sarà nella formazione titolare per Gara 1 della doppietta di sabato contro il Rossi. Mike Minor di sinistra. “Sento che preferirei fare due colpi. Davvero, non cambio davvero [my mindset]. Se non è il campo che cerco, lo prendo. In quello nel gioco, in realtà non stavo cercando di fare swing nel primo campo, ma ho avuto un buon terreno per colpirlo e ho reagito”.