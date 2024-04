I manifestanti filo-palestinesi interrompono il traffico sul ponte di Brooklyn e sul ponte Newburgh-Beacon a New York

New York – Lunedì pomeriggio i manifestanti filo-palestinesi hanno preso d'assalto il ponte di Brooklyn.

Sono stati visti muoversi nel traffico sul ponte intorno alle 15:30

Gli agenti della polizia di New York hanno seguito il gruppo in bicicletta sul ponte. Hanno iniziato ad effettuare arresti quando alcuni manifestanti hanno acceso quelli che sembravano semafori in mezzo al traffico.

CBS2



È stata una delle tante proteste simili in tutto il paese.

Lunedì scorso, circa una dozzina di manifestanti hanno bloccato il traffico in direzione ovest sul ponte Hamilton Fish Newburgh-Beacon sul fiume Hudson.

I manifestanti affermano che la disobbedienza è quella di chiedere una Palestina indipendente e di richiamare l'attenzione su quello che dicono sia “il genocidio in corso da parte di Israele contro il popolo di Gaza”.

I manifestanti sono stati arrestati all'Hamilton Fish Bridge, ha detto la polizia dello Stato di New York.

a Chicago, I manifestanti hanno bloccato l'ingresso all'aeroporto internazionale O'Hare. Traffico a Anche il Golden Gate Bridge di San Francisco è stato chiuso a causa del blocco dei manifestanti. L'autostrada da uno stato all'altro di Oakland, la I-280, lo era Chiuso anche per azione di protesta.

Le proteste arrivano un giorno dopo il lancio dell’Iran Un attacco di ritorsione contro Israele che coinvolge centinaia di missili e droni. Questa è la prima volta che il governo iraniano attacca direttamente Israele. Si dice che l'attacco sia una rappresaglia per l'attacco israeliano del 1° aprile all'ambasciata iraniana a Damasco che ha ucciso sette ufficiali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana.

sono stato Molte le proteste filo-palestinesi Dentro New York City E Intorno all'area triangolare Dopo I militanti di Hamas hanno attaccato Israele il 7 ottobre 2023, uccidendo più di 1.200 persone e prendendo più di 200 ostaggi, hanno detto funzionari israeliani.. Quell'attacco ha provocato La guerra di Israele contro Hamas. Israele lo era Ampiamente criticato Per come ha combattuto la guerra che si è lasciato alle spalle Morirono più di 33.000 palestinesiLo riferisce il Ministero della Salute guidato da Hamas.

