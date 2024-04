Brucia un incendio nella storica Borsa di Copenaghen

16 aprile 2024, 08:05 GMT Aggiornato 11 minuti fa

Un incendio ha distrutto il vecchio edificio della Borsa di Danimarca nel centro di Copenaghen.

L'edificio Börsen del XVII secolo è uno degli edifici più antichi della città e gli spettatori rimasero senza fiato quando la sua famosa torre crollò tra le fiamme.

Tutti coloro che si trovavano all'interno dell'edificio poterono andarsene e la gente si precipitò a salvare alcuni dei suoi dipinti storici.

Il ministro della Cultura Jacob Engel-Schmidt ha affermato che 400 anni di patrimonio culturale danese sono stati bruciati.

L'edificio, risalente al 1625, si trova a due passi dal parlamento danese, il Folketing, ospitato nell'antico palazzo reale del castello di Christiansborg. I media danesi hanno riferito che la piazza vicina è stata evacuata.

La vecchia Borsa era in fase di ristrutturazione ed era ricoperta da impalcature e teli protettivi in ​​plastica. Attualmente ospita la Camera di commercio danese, che ha descritto le scene di martedì mattina come una scena orribile.

L'artigiano locale Henrik Graj ha detto alla televisione danese che è stata una giornata tragica. “Questa è la nostra Notre Dame”, ha detto, paragonandola all'incendio che ha inghiottito il tetto e la torre della cattedrale nel centro di Parigi quasi cinque anni fa.

L'incendio di Parigi è scoppiato sotto la grondaia della cattedrale di Notre Dame il 15 aprile 2019, quando anche questa era coperta da impalcature nell'ambito di ampi lavori di ristrutturazione. Gli investigatori hanno attribuito la colpa a un cortocircuito elettrico o al mozzicone di sigaretta di un operaio che non era stato spento correttamente.

La causa dell'incendio a Copenaghen è ancora sconosciuta, ma i servizi di emergenza hanno affermato che le impalcature hanno reso le loro operazioni più difficili. Si ritiene che gran parte dell'edificio sia stato gravemente danneggiato dall'incendio, che secondo i funzionari è stato più intenso intorno alla torre.

Il capo dei vigili del fuoco Jacob Fedsted Andersen ha detto che i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare un compito quasi impossibile per raggiungere l'area sotto il vecchio tetto di rame.

Un passante ha detto ai media danesi: “Sono completamente senza parole. Questa è una tragedia senza precedenti”.

Commenta la foto, L'incendio ha distrutto la storica torre, che poi è crollata

Membri del pubblico si sono uniti ai servizi di emergenza, così come al direttore della Camera di commercio Brian Mikkelsen, per precipitarsi nell'edificio per salvare la grande collezione d'arte del Burson Building.

Il primo ministro Mette Frederiksen ha parlato di “immagini orribili” e di un pezzo di storia danese andato in fiamme.

L'ispettore del museo locale Benjamin Asmussen ha detto all'emittente danese TV2 che l'incendio era difficile da guardare, poiché la vecchia borsa era piena di dipinti di danesi che hanno svolto ruoli importanti sin dal XVII secolo. Il capo dei vigili del fuoco ha detto che tutti i dipinti e gli altri oggetti di valore che avrebbero potuto essere recuperati sono stati portati via.

Re Federico È succeduto alla regina Margherita II a gennaio e le celebrazioni per il suo 84esimo compleanno, previste per martedì, sono state interrotte a causa dell'incendio.

L'edificio in stile rinascimentale olandese a Slotholmen, o Isola dei Palazzi, fu commissionato dal re Cristiano IV di Danimarca con l'obiettivo di trasformare Copenaghen in un importante centro commerciale.

La famosa torre comprende quattro draghi con la coda attorcigliata a forma di lancia e tre corone, a simboleggiare gli stretti rapporti con i vicini Norvegia e Svezia.

Fonte immagine, Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard Commenta la foto, Il direttore della Camera di commercio danese Brian Mikkelsen si è unito agli operatori delle ambulanze nel salvataggio dei tesori artistici dell'edificio

Fonte immagine, Ida Marie Odgaard/EPA-EFE/REX/Shutterstock Commenta la foto, Gli spettatori sono rimasti sbalorditi quando le fiamme hanno invaso l'edificio storico

