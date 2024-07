I voli di deportazione finanziati da Biden dalla “Migrant Highway” sono volontari

I voli di deportazione finanziati dall’amministrazione Biden, che avrebbero dovuto aiutare Panama a deportare gli immigrati clandestini sorpresi ad attraversare l’infido Darien Gap nel loro cammino verso gli Stati Uniti, sono volontari, ha detto giovedì il presidente di Panama.

In base a un accordo firmato all’inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno accettato di “coprire” i costi del rimpatrio degli immigrati clandestini dopo che il nuovo presidente panamense, José Raul Molino, si è impegnato a chiudere la sezione pericolosa della giungla, conosciuta come “autostrada”. per le persone in cerca di… Asilo che sperano di raggiungere l’America.

Tuttavia, settimane dopo, Molyneux ha rivelato che i migranti avrebbero dovuto accettare di essere deportati, definendolo un “problema degli Stati Uniti”.

Ai migranti non è richiesto di salire a bordo dei voli di deportazione finanziati dagli Stati Uniti a Panama, utilizzati per impedire gli attraversamenti autostradali attraverso la giungla del Darien. Immagini Getty

I migranti venezuelani aspettano in un campo improvvisato dopo aver attraversato il Darien Gap. Papà

“Questo è un problema per gli Stati Uniti e stiamo lavorando per gestirlo. La gente non vuole vivere qui a Panama, vuole andare negli Stati Uniti”, ha detto Molino, aggiungendo che chi sceglie di rinunciare ai voli “andrà negli Stati Uniti.” [to the US].

“Non posso arrestarli e non possiamo restituirli con la forza”, ha detto.

Gli ex capi di frontiera affermano che l’accordo ora non farà nulla per fermare il massiccio flusso di migranti diretti al confine tra Stati Uniti e Messico – e che Panama sta approfittando dell’amministrazione Biden.

“Non andranno lì. Ecco perché è volontario. E Panama lo sa. Guadagnano soldi durante il viaggio verso nord. Alcuni di loro andranno se sono stanchi, feriti o al verde, ma la maggior parte di loro continuerà ad andare,” ha detto il direttore in pensione dell’immigrazione e delle dogane John Fabricatori per il Washington Post.

“Secondo me, il numero di immigrati clandestini che intraprendono questo viaggio continuerà ad aumentare e Panama ne rimpatrierà sempre meno”.

Nel 2024, più di 212.000 persone, la maggior parte provenienti dal Venezuela, hanno già attraversato la regione, Secondo l’Associated Press.

La migrante venezuelana Nayper Zerpa tiene in braccio suo figlio Matías Márquez mentre arrivano in un campo temporaneo dopo aver attraversato il Darien Gap a piedi dalla Colombia. Papà

“Praticamente tutto il Venezuela passa di lì ogni giorno”, ha detto Molino.

L’ex capo delle frontiere Chris Klemm ha affermato che l’amministrazione Biden deve essere più proattiva e rafforzare le sue politiche sulle frontiere.

“Non dovremmo fare affidamento su altri paesi per limitare l’immigrazione clandestina per risolvere i nostri problemi quando la nostra amministrazione incoraggia comportamenti illegali al confine”, ha affermato Kalam, l’ex capo del confine del settore Yuma.

Decine di migranti affrontano soldati texani che trasportano scudi antisommossa al confine di El Paso AFP tramite Getty Images

I migranti si dirigono lungo l’autostrada dopo aver attraversato il confine. Papà

“Abbiamo bisogno di confini sicuri supportati da politiche forti per raggiungere questo obiettivo”.

Dopo aver vinto le ultime elezioni, Molyneux si è impegnata a colmare il divario del Darien con gli immigrati.

Da quando è entrato in carica,11.363 migranti attraversati Ai confini di Panama, secondo l’Associated Press, ci sono circa 9.000 persone in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

L’ultimo accordo tra Panama e gli Stati Uniti è arrivato in un contesto di crescente preoccupazione da parte dei funzionari statunitensi per l’ascesa della sinistra banda venezuelana, Tren de Aragua, che opera nelle principali aree urbane degli Stati Uniti, come New York City – dove Si dice che i suoi membri contrabbandino armi nei rifugi per migranti che… Gestiti dalla città.