Biden: il G7 vieta le importazioni di oro russo per fare pressione su Putin sull’Ucraina

TV, Austria – Il presidente Biden e molti dei suoi omologhi del G7 domenica hanno annunciato il divieto di nuove importazioni di oro russo – e sembra che si stia dirigendo verso un consenso su un tetto massimo al prezzo del gas russo. – Per isolare ulteriormente il Paese dai mercati finanziari e punire il presidente Vladimir Putin per la sua invasione dell’Ucraina.

Il divieto all’importazione di oro, che potrebbe ammontare a una sanzione di decine di miliardi di dollari, sembra essere la nuova sanzione economica primaria contro la Russia per la sua uscita dai vertici. I funzionari dell’amministrazione hanno rifiutato di commentare se sarebbero stati presi ulteriori provvedimenti punitivi.

“Gli Stati Uniti hanno imposto costi senza precedenti a Putin per negargli le entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua guerra contro l’Ucraina”, ha detto Biden. cinguettare Domenica mattina, osservando che l’oro è “una grande esportazione che genera decine di miliardi di dollari per la Russia”.

Biden e altri leader dei paesi industrializzati hanno iniziato i loro incontri domenica nel sud della Germania per un vertice che sarà dominato dai dibattiti sulle ricadute della guerra in Ucraina.

Biden, che è arrivato sabato sera tardi, ha partecipato alla messa con un cappellano dell’esercito americano prima di iniziare la sua giornata con un incontro faccia a faccia con il cancelliere tedesco Olaf Schulz per discutere della guerra.

I due leader hanno avuto un breve colloquio in cui Biden, le cui Alpi erano ombreggiate, ha scherzato dicendo che sciava molto ma non lo faceva da tempo. “È bellissimo”, ha detto.

La conversazione è poi diventata più seria, poiché Biden ha ringraziato Schulz per la determinazione e la capacità della Germania di mantenere unita l’alleanza. “Dobbiamo stare insieme. Perché Putin ha contato fin dall’inizio che la NATO e il G7 in qualche modo si sarebbero sciolti”, ha detto Biden. “Ma non l’abbiamo fatto e non lo faremo”.

Nel pomeriggio, i leader del vertice hanno annunciato un nuovo programma globale di investimenti infrastrutturali, con l’obiettivo di mobilitare 600 miliardi di dollari di investimenti pubblici e privati ​​entro il 2027. La spesa, con gli Stati Uniti impegnati a 200 miliardi di dollari, mira a migliorare la salute, le comunicazioni e l’energia infrastrutturale in paesi a basso e medio reddito. Mira a contribuire a contrastare le spese ambiziose a livello mondiale della Cina, che ha investito molto in Africa e in Asia attraverso la sua Belt and Road Initiative. READ Accordo sui migranti tra Regno Unito e Ruanda: il Regno Unito annuncia un piano controverso per inviare richiedenti asilo in Ruanda

“Le nostre nazioni e il nostro mondo sono a un vero punto di svolta nella storia”, ha detto Biden.

Alcuni dei piani iniziali evidenziati dai funzionari dell’amministrazione Biden includono un progetto da 2 miliardi di dollari per lo sviluppo di un progetto di pannelli solari nell’Angola meridionale; costruire cavi di comunicazione che collegherebbero Singapore alla Francia attraverso l’Egitto e il Corno d’Africa, ampliando l’accesso a Internet ad alta velocità; e la costruzione di un grande impianto di produzione multi-vaccino in Senegal.

La giornata ha incluso anche accenni di spaccature tra alcuni dei massimi leader, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson.

Lo ha detto Downing Street in una nota Johnson aveva “stressato” Macron Questo e’ nessun tentativo di accontentarsi [Ukraine] Il conflitto ora porterà solo a un’instabilità permanente e darà a Putin la licenza di manipolare per sempre sia gli stati sovrani che i mercati internazionali”.

I commenti sembravano essere una critica ai commenti di metà giugno di Macron secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ei suoi funzionari avrebbero dovuto negoziare con la Russia a un certo punto. Prima che Macron, Schulze e altri leader europei si recassero nella capitale ucraina, Kiev, quei commenti hanno sollevato preoccupazioni tra i funzionari ucraini sul fatto che Francia e Germania potrebbero spingere per colloqui con la Russia mentre il bilancio economico della guerra aumenta.

I funzionari francesi hanno respinto tali preoccupazioni e hanno chiarito che spettava all’Ucraina decidere quando si sarebbero svolti i colloqui. Un portavoce della presidenza francese ha affermato domenica che Macron e Johnson “hanno avuto una discussione sull’Ucraina in cui il presidente ha affermato con forza la sua intenzione di sostenere l’Ucraina”.

La Francia ha consegnato o promesso quasi un quarto delle sue attuali scorte di sistemi di armi di artiglieria Caesar all’Ucraina, e la minore dipendenza del paese dai combustibili fossili russi ha permesso alla Francia di diventare uno dei primi sostenitori dell’embargo dell’Unione Europea sul petrolio russo. READ Dom Phillips e Bruno Pereira: la polizia brasiliana arresta il secondo uomo per "presunto omicidio" | Dom Phillips e Bruno Pereira

Ma Macron e Schulze hanno parlato più volte al telefono con Putin dopo l’invasione, che ha suscitato critiche, soprattutto nell’Europa orientale.

Gli Stati Uniti hanno fatto pressioni per un accordo per limitare i prezzi delle importazioni di petrolio russe per danneggiare la capacità di Mosca di finanziare la guerra. I leader del G7 si stanno muovendo verso il consenso su un limite di prezzo, secondo una persona che ha familiarità con le discussioni di domenica che ha parlato a condizione di anonimato per discutere di colloqui privati.

L’obiettivo è di limitare l’importo che i paesi pagano per il petrolio russo, sperando di danneggiare la capacità di Mosca di finanziare la guerra, mentre si cerca di frenare l’inflazione alla pompa del carburante. Gli alti prezzi del petrolio hanno limitato gli sforzi dei paesi per diversificare dall’energia russa perché Mosca ottiene più soldi con meno.

Per motivare altri paesi a farsi coinvolgere, i leader hanno discusso dei modi per rendere difficile l’approvvigionamento o la spedizione del petrolio russo che non raggiunge il tetto dei prezzi.

Durante l’incontro di domenica, Macron ha sottolineato che il prezzo massimo dovrebbe includere anche il gas. I limiti di prezzo per il gas naturale russo che scorre nei gasdotti verso l’Europa sono più facili da applicare perché l’infrastruttura significa che non può essere venduto altrove.

Schulz ha avvertito che limitare i prezzi del petrolio sarebbe vantaggioso solo se tutti gli acquirenti fossero a bordo. “Le domande che devono essere risolte non sono banali”, ha detto un funzionario tedesco. “Ma siamo sulla buona strada per trovare un accordo”.

Il primo ministro italiano Mario Draghi ha espresso preoccupazione per le potenziali ricadute politiche dell’aumento dei prezzi. “La crisi energetica non dovrebbe produrre una rinascita del populismo”, ha affermato, secondo l’individuo con i dettagli della discussione.

“Mettere un tetto ai prezzi dei combustibili fossili importati dalla Russia ha un obiettivo geopolitico oltre che economico e sociale”, ha affermato Draghi. Dobbiamo tagliare i nostri fondi alla Russia. Dobbiamo eliminare una delle principali cause di inflazione”.

Durante un briefing con i giornalisti prima del vertice, i funzionari dell’amministrazione hanno descritto la mossa per vietare le importazioni di oro come una prova importante del fatto che le maggiori economie del mondo sono disposte a continuare a punire la Russia, uno dei maggiori esportatori mondiali di oro. L’annuncio ufficiale arriverà martedì, secondo i funzionari dell’amministrazione, e il Tesoro degli Stati Uniti prenderà la decisione ufficiale di vietare le nuove importazioni di oro. READ Ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina e Zelensky: aggiornamenti in tempo reale

“Gli Stati Uniti hanno mobilitato il mondo per imporre costi economici grandi e rapidi per privare Putin delle entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua guerra”, ha detto uno dei funzionari, che ha parlato in condizione di anonimato secondo le regole di base del briefing.

Il funzionario ha accennato a ulteriori passi che potrebbero essere presi per isolare ulteriormente la Russia, ma ha indicato che questi passi avverranno nelle prossime settimane, non immediatamente come parte del vertice.

“Questa è un’importante esportazione, un’importante fonte di entrate e un’importante alternativa alla Russia, in termini di capacità di effettuare transazioni nel sistema finanziario globale”, ha affermato il funzionario. “Fare questo passo riduce quella capacità e ancora una volta è un’illustrazione continua del tipo di passi che il G7 potrebbe intraprendere collettivamente per isolare e isolare ulteriormente la Russia dall’economia globale”.

Uno degli obiettivi degli Stati Uniti e dei suoi partner internazionali, ha affermato il funzionario, è impedire alla Russia – che ha trovato il modo di aggirare le sanzioni precedenti – di eludere il divieto di importazione. Funzionari dell’amministrazione affermano che il fatto che si siano mossi verso il divieto delle importazioni di oro è stato un segnale efficace che le altre modalità di accesso della Russia ai mercati finanziari globali erano state interrotte.

Ad esempio, l’oligarchia russa ha cercato di acquistare lingotti d’oro come un modo per evitare l’impatto finanziario delle sanzioni occidentali, ei leader del Gruppo dei Sette principali nazioni industrializzate sperano che questo invii un altro segnale ai principali alleati di Putin.

Annunciando il divieto di importazione di oro, Johnson ha dichiarato: “Le misure che abbiamo annunciato oggi colpiranno direttamente gli oligarchi russi e colpiranno il cuore della macchina da guerra di Putin”.

“Dobbiamo far morire di fame il regime di Putin dei finanziamenti”, ha aggiunto. “Il Regno Unito e i nostri alleati stanno facendo proprio questo”.