Ultime notizie della guerra tra Russia e Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

Il Pentagono ha dichiarato mercoledì che le forze russe, ostacolate dalla resistenza ucraina e dai problemi organizzativi, stanno ora attaccando in unità più piccole, segno che le loro ambizioni sul campo di battaglia sono state ridimensionate. Nel frattempo, i funzionari locali di Mariupol hanno avvertito di un possibile disastro ambientale nel complesso industriale devastato dell’Azovstal.

Ecco le ultime notizie da alcuni dei principali campi di battaglia in tutta l’Ucraina:

Mariupol Funzionari locali hanno avvertito di una possibile “catastrofe ambientale” durante il blocco russo dell’acciaieria Azovstal. Hanno detto decine di migliaia di tonnellate Sostanze chimiche tossiche Conservato lì può penetrare nel Mar d’Azov, e quindi nel Mar Nero e nel Mar Mediterraneo. Città Sindaco Chiede l’ingresso immediato di esperti internazionali e funzionari delle Nazioni Unite nel sito per scongiurare una catastrofe.

regione di Luhansk : Questa era la zona senza elettricità Secondo il suo governatore, Serhii Haidai, le linee elettriche sono state tagliate e un’importante sottostazione è stata danneggiata durante i combattimenti. Crescono anche le preoccupazioni per l’approvvigionamento idrico, con alcune aree che rimangono senza acqua per più di una settimana, secondo funzionari locali .

Regione di Kiev: Le autorità hanno identificato, a partire da mercoledì, i corpi di 1.288 civili uccisi dalle forze russe durante l’occupazione di città e villaggi nella regione di Kiev nella prima fase del conflitto, secondo il capo della polizia regionale Andrei Nebitov. Raccontare I media locali in un’intervista televisiva. Il Post non è stato in grado di verificare questo numero, che sembra essere aumentato Da aprile.