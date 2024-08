La visione di Google per Pixel 9 è fantastica, ma non sfugge al mio problema più grande con l’intelligenza artificiale

Non mi sono ancora trovato a utilizzare regolarmente l’intelligenza artificiale generativa, anche con Gemini che ultimamente ha rilevato tutti i prodotti Google. Con la serie Pixel 9, l’intelligenza artificiale è più importante che mai, ma mi trovo frustrato dallo stesso difetto fondamentale dell’intelligenza artificiale generativa a cui nemmeno Pixel 9 può sfuggire.

Fin dall’inizio, e soprattutto alla luce dell’uso dell’intelligenza artificiale generativa per “migliorare” la ricerca, il mio problema con l’intelligenza artificiale generativa è sempre stato che la tecnologia spesso non è decisamente corretta. Potresti ottenere una risposta esatta 10 volte, ma ai miei occhi non ne vale la pena se ottieni una risposta successiva che trasforma le informazioni errate in verità assoluta.

È un problema che l’intelligenza artificiale generativa, almeno quella di Google, non è ancora riuscita a risolvere.

La disinformazione sembra essere l’ostacolo che incide maggiormente sulle ambizioni di Google in materia di intelligenza artificiale. Non si può pensare a questo argomento senza che venga in mente la “pizza colla”.

Nella serie Pixel 9, Google sta mettendo l’intelligenza artificiale al centro e, anche dopo solo una settimana di utilizzo, ho già riscontrato numerosi casi di questa fiduciosa disinformazione che mi ricorda perché utilizzo raramente gli strumenti di intelligenza artificiale.

Un esempio di ciò questa settimana è stato un incontro pomeridiano. Il ristorante dove avrei dovuto incontrarci era chiuso nel momento in cui abbiamo deciso di incontrarci (intorno alle 15:00), quindi lungo la strada ho chiesto informazioni su altre opzioni vicine a quel primo luogo che erano già aperte. La domanda nello specifico era: “Mi potete indicare altri ristoranti aperti nelle vicinanze? [insert restaurant name]”?”

Invece, Gemelli sputa letteralmente la posizione che ho appena menzionato.

Quando ho corretto l’IA e le ho chiesto informazioni sulle opzioni disponibili, ha ripetuto lo stesso punto. Poi ho ripetuto che il luogo indicato era chiuso, quindi cosa è successo? Ha detto di nuovo la stessa cosa.

Nel frattempo, aprire Google Maps e guardarlo per 20 secondi mi ha dato la risposta di cui avevo bisogno con molta meno frustrazione.

Si suppone che l’obiettivo principale dell’IA generativa in Assistant sia quello di ottenere risultati migliori, non solo indicati. Ma i Gemelli continuano a fallire sotto questo aspetto il più delle volte. In questo esempio, non è una questione di indisponibilità di informazioni in Gemelli. In effetti, i Gemelli hanno persino menzionato direttamente gli orari della sede. Non è riuscito a cronometrare la posizione. viene utilizzato Quella informazione.

Gemini aveva tutte le informazioni necessarie per darmi le informazioni richieste alle 14:45, ma le ha completamente ignorate

Ho scoperto che lo stesso vale con Pixel Screenshots.

Una delle cose che mi ha entusiasmato di questa app è stata la possibilità di acquisire screenshot degli ordini online e far sì che l’intelligenza artificiale trovi le date di arrivo previste o la data in cui hai effettuato l’ordine. Ma è piuttosto pessimo in questo. Ad esempio, gli ho chiesto di trovare la data in cui ho acquistato una maglietta (un ordine che ho effettuato il 15 agosto e ho fatto uno screenshot della pagina di pagamento) ma invece ha estratto un reso completamente non correlato da Amazon e ha affermato che avevo ordinato una maglietta a settembre 9, settimane dopo. Ulteriori tentativi dopo aver aggiunto altri screenshot all’app non sono stati migliori. Ad un certo punto, ho scritto che avevo ordinato la maglietta il 19 agosto, il giorno in cui ho posto la domanda, mentre lo screenshot qui sotto mostra l’app che dice che ho effettuato l’ordine il 9 agosto, giorni prima che avessi iniziato a usare il telefono e una data non menzionata su Qualunque Dagli screenshot che ho preso.

Ma è facile trascurare questo aspetto. Pixel Screenshots utilizza solo le informazioni disponibili all’interno degli screenshot. Non può utilizzare i numeri di tracciamento, né leggere la mia posta elettronica, quindi le informazioni a sua disposizione sono limitate. Alla fine non mi dispiace. Se non può farlo, lo capisco. Questo non è affatto facile!

Non riesco ancora a capire da dove sia stata estratta questa data

Il problema è che dà con sicurezza una risposta che può essere corretta o completamente fuorviante.

Questo è il motivo per cui semplicemente non vedo il fascino di cose come Gemini Live. Non c’è dubbio che l’Assistente Conversazionale AI di Google sia impressionante nel modo in cui parla e come reagisce a ciò che dici. Ma questo non gli impedirà di diffondere informazioni completamente errate che presenta come verità assoluta. Nella sua esperienza con Pixel 9 questa settimana, Andrew Romero ha avuto un problema con Gemini Live in cui l’intelligenza artificiale ha insistito sul fatto che stava programmando un viaggio in Florida, anche se ha ripetutamente affermato che non sarebbe successo. Questa è chiaramente un’allucinazione dell’intelligenza artificiale, ma rafforza davvero la mia sfiducia nei confronti di questi prodotti.

Fino a quando questi problemi non saranno risolti, credo che ci sia un enorme buco nella visione di Google per l’intelligenza artificiale nella serie Pixel 9 che non potrà mai essere risolto con piccoli compromessi. Possiamo discutere sulla praticità e se qualcuno vuole queste funzionalità, ma il fatto è che accadono. Voglio solo poter avere un po’ di fiducia in lei.

