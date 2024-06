Putin ha ricevuto la Corea del Nord in pompa magna nella prima visita del leader russo in 24 anni





Migliaia di I nordcoreani I canti di “Ciao Putin” si sono diffusi nelle ampie strade di Pyongyang russo Mercoledì bandiere e mazzi di fiori della Corea del Nord hanno dato inizio alla cerimonia del presidente russo Vladimir Putin Prima visita in Corea del Nord in 24 anni.

Putin è stato accolto in pompa magna durante un ricevimento con il suo omologo Kim Jong Un nella piazza Kim Il Sung, nel cuore della capitale nordcoreana, dove soldati, militari e bambini con palloncini hanno applaudito sullo sfondo di grandi foto dei due leader. Capi.

Putin e Kim hanno presentato le loro delegazioni e sono rimasti insieme mentre suonava l’inno nazionale russo prima che i due leader autocratici cavalcassero fianco a fianco in una limousine aperta mentre sorridevano e salutavano la folla.

Putin è arrivato in Corea del Nord nelle prime ore di mercoledì mattina, ora locale, per una rara visita, annunciando l’approfondimento dell’alleanza di Mosca con Pyongyang di fronte all’ostilità condivisa verso l’Occidente e alle preoccupazioni internazionali sulla loro crescente cooperazione militare.

Diversi governi hanno accusato Pyongyang di fornire armi a Mosca per loro conto La brutale guerra in UcrainaSi tratta di un’accusa che entrambi i paesi hanno negato, nonostante le prove evidenti di tali trasferimenti.

Nel discorso che ha preceduto i colloqui tra i due, Kim ha espresso “pieno sostegno e solidarietà alle lotte del governo russo, del suo esercito e del suo popolo”, riferendosi in particolare alla guerra di Mosca in Ucraina “per proteggere la sua sovranità, integrità e stabilità territoriale”. .” ”

Kim ha aggiunto: “La situazione rimane complessa e in costante cambiamento, ma vorrei cogliere l’occasione per ribadire che continueremo a rafforzare la comunicazione strategica con la leadership (russa) e a parteciparvi da vicino”.

Putin ha elogiato le relazioni tra i due paesi come basate su “uguaglianza e rispetto reciproco” e ha affermato che l’atteso nuovo accordo bilaterale “costituirà la base delle relazioni tra i due paesi per molti anni a venire”, secondo l’agenzia statale russa TASS. Ha anche aggiunto che spera che Kim visiti Mosca per il loro prossimo incontro.

Gavriil Grigorov/Pool/AFP/Sputnik/Getty Images Il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente russo Vladimir Putin escono da un ricevimento in piazza Kim Il Sung a Pyongyang il 19 giugno.

Stringer/Getty Images Il presidente russo Vladimir Putin (a destra) e il leader supremo della Corea del Nord Kim Jong Un partecipano a un ricevimento il 19 giugno 2024 a Pyongyang, Corea del Nord.

La diplomazia rappresenta un chiaro segnale di espansione dei legami tra loro, e rappresenta anche un grande impulso per Kim, che rimane isolato sulla scena mondiale a causa del suo programma illegale di armi e non ha ospitato un altro leader mondiale nella sua capitale dai tempi della pandemia.

Le riprese video dell’arrivo del leader russo Kim, il leader di terza generazione della famiglia che ha governato la Corea del Nord con il pugno di ferro, lo hanno mostrato mentre accoglieva Putin all’aeroporto nelle prime ore di mercoledì mattina.

La coppia si è poi recata insieme alla pensione Kumsusan dove alloggia Putin, secondo l’agenzia di stampa centrale coreana gestita dallo stato del Nord.

I due leader hanno poi “scambiato i loro profondi pensieri repressi e hanno aperto le loro menti per sviluppare relazioni (Corea del Nord e Russia) in modo più affermativo in conformità con il desiderio e la volontà comune dei popoli dei due paesi”, ha affermato KCNA.

La crescente relazione ha sollevato preoccupazione sia a Seul che a Washington, non solo per i trasferimenti di armi della Corea del Nord alla Russia, ma anche per la possibilità che Mosca trasferisca tecnologia militare superiore per aiutare il programma di armi di Pyongyang, che è soggetto a pesanti sanzioni.

La tensione rimane alta nella penisola coreana, dove Kim negli ultimi mesi ha intensificato il suo tono bellicoso e ha abbandonato la politica di lunga data tesa a cercare la riunificazione pacifica con la Corea del Sud.

Il viaggio di Putin arriva sulla scia della storica visita di Kim in Russia lo scorso anno, dove i due leader erano ampiamente visti come l’apertura di questo nuovo capitolo nella loro relazione costruita sulla necessità di Putin di armi nordcoreane per la sua offensiva in corso.

La Russia ha ricevuto più di 10.000 container, l’equivalente di… 260.000 tonnellate Munizioni o materiale correlato alle munizioni provengono dalla Corea del Nord da settembre, secondo gli Stati Uniti dichiarazione A febbraio. Le forze russe hanno anche lanciato almeno 10 missili di fabbricazione nordcoreana contro l’Ucraina dallo scorso settembre, ha detto anche un funzionario americano. Egli ha detto a marzo.

