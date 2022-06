5 pianeti si allineeranno nel cielo all’inizio di questo mese

A partire dalle prime ore del mattino di venerdì 3 giugno, i cinque pianeti di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno si allineeranno nell’ordine dei pianeti.

Questo raro fenomeno non si verifica dal dicembre 2004 e quest’anno la distanza tra Mercurio e Saturno sarà minore, Secondo Sky & Telescope

La rivista Space ha detto che gli astronomi avranno bisogno del loro binocolo a portata di mano insieme a una visione chiara dell’orizzonte orientale per individuare Mercurio verso l’inizio del mese. Con il progredire di giugno, Mercurio diventerà più luminoso e più facile da vedere, secondo Diana Henekainen, Observing Editor di Sky & Telescope.

Ha aggiunto che il resto dei pianeti deve essere costantemente visibile ad occhio nudo.

Ha detto che il momento migliore per vedere i cinque pianeti è 30 minuti prima dell’alba. La sera prima di pianificare la visualizzazione dell’allineamento, controlla Quando sorge il sole nella tua zona.

Alcuni osservatori di stelle sono particolarmente entusiasti dell’evento celeste, incluso Hanekainen. Ha viaggiato dalla sua casa a ovest di Boston verso una località balneare lungo l’Oceano Atlantico per assicurarsi una visuale perfetta dell’allineamento.

“Sarò proprio lì con il mio binocolo, guardando a est e sud-est e tagliando tutte le dita delle mani e dei piedi finché non sarà chiaro”, ha detto Henekäinen.

Non è necessario viaggiare per vedere l’evento perché sarà visibile a persone di tutto il mondo.

Gli osservatori delle stelle nell’emisfero settentrionale possono vedere i pianeti dall’orizzonte orientale all’orizzonte sud-orientale mentre quelli nell’emisfero meridionale dovrebbero guardare lungo l’orizzonte orientale fino all’orizzonte nord-orientale. L’unico requisito è un cielo sereno nella direzione dell’allineamento.

Se ti svegli e il tempo blocca il cielo, non devi preoccuparti, ha detto Hannekainen.

“Continua a guardarti intorno per tutto il mese di giugno e una volta che hai una mattinata limpida, esci e goditi questa vista”, ha detto.

La luna si unisce alla festa

Oltre ai cinque pianeti, il 24 giugno anche la mezzaluna sarà allineata tra Venere e Marte.

Henekäinen ha detto che, a differenza dei giorni precedenti, questo particolare allineamento celeste può essere visto nell’ora prima dell’alba.

Entro il giorno successivo, la luna avrà continuato la sua orbita attorno alla Terra, disallineandola con i pianeti, ha detto.

Se perdi l’allineamento dei cinque pianeti in ordine sequenziale, il prossimo avverrà nel 2040, secondo Sky & Telescope.

Ci saranno altre sette lune piene nel 2022, secondo calendario degli antichi contadini

14 giugno: Luna di fragole

13 luglio: Pak Mun

11 agosto: Luna dello storione

10 settembre: Luna del raccolto

9 ottobre: ​​Luna del cacciatore

8 novembre: Luna di castoro

7 dicembre: luna fredda

Questi sono i nomi comuni associati alle lune piene mensili, ma potrebbe anche essere il significato di ciascuno di essi Varia a seconda delle tribù dei nativi americani

Eclissi lunare e solare

Ci sarà un’altra eclissi lunare totale e un’eclissi solare parziale nel 2022, secondo lei Calendario del vecchio contadino

Un’eclissi solare parziale si verifica quando la luna passa davanti al sole ma blocca solo parte della sua luce. Assicurati di indossare gli occhiali per l’eclissi appropriati per visualizzare l’eclissi solare in sicurezza, poiché la luce solare può danneggiare gli occhi.

Un’eclissi solare parziale il 25 ottobre sarà visibile a coloro che si trovano in Groenlandia, Islanda, Europa, Africa nord-orientale, Medio Oriente, Asia occidentale, India e Cina occidentale. Nessuna delle eclissi solari parziali sarà visibile dal Nord America.

Un’eclissi lunare totale sarà visibile anche a coloro che si trovano in Asia, Australia, Pacifico, Sud America e Nord America l’8 novembre tra le 3:01 ET e le 8:58 ET, ma la luna sarà tramontata per quelli a est regioni del Nord America.

piogge di meteoriti

Costellazione del delta meridionale: 29-30 luglio

Capricorno Alfa: dal 30 al 31 luglio

Perseidi: 11-12 agosto

Orionidi: dal 20 al 21 ottobre

Torres meridionale: 4-5 novembre

North Torres: 11-12 novembre

Leonidi: 17-18 novembre

Geminidi: dal 13 al 14 dicembre

Ursidi: dal 21 al 22 dicembre

Se vivi in ​​un’area urbana, potresti voler guidare da qualche parte dove le luci della città non sono sparse per la migliore vista.

Cerca uno spazio aperto con un’ampia vista del cielo. Assicurati di avere una sedia o una coperta in modo da poter guardare dritto. Dai ai tuoi occhi dai 20 ai 30 minuti circa, senza guardare il telefono o altri dispositivi elettronici, per adattarsi all’oscurità in modo che le meteore siano più facili da individuare.