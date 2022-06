Vergine per il mese di giugno 2022

Oroscopo di giugno per la Vergine

Hai un programma entusiasmante con molte attività professionali in arrivo, la possibilità di viaggiare spontaneamente per un lungo weekend e anche un momento divertente trascorso a casa e in famiglia. Per molti versi, il tuo grafico è invidiabile perché hai così tante attività sia nell’area pubblica che in quella privata della tua vita. Inoltre, il tuo pianeta dominante, Mercurio, sta per effettuare una transizione diretta il 3 giugno, dopo essere stato retrogrado dal 10 maggio. Se ritieni di aver subito una serie di blocchi stradali e ritardi nell’ultimo mese, questi stanno per scomparire immediatamente una volta che Mercurio tornerà alla sua orbita normale il 3 giugno.

La luna nuova del 30 maggio in Gemelli, 9 gradi, ha illuminato la tua decima casa per onorare te, i tuoi premi e i tuoi risultati. È stata una grande luna nuova in cui sia Giove che Marte hanno supportato con tutto il cuore questa luna nuova, rendendola la migliore luna nuova del 2022 per selezionare una nuova posizione prestigiosa o ottenere un aggiornamento. Una luna nuova apre una porta verso l’energia che dura per settimane o mesi, quindi se stai considerando un cambiamento dovresti dare un’occhiata agli elenchi e connetterti con un cacciatore di teste dopo il 3 giugno.

Se sei un lavoratore autonomo, potresti lavorare con nuovi clienti il ​​cui supporto aumenterà la tua reputazione professionale attraverso le associazioni, clienti che ti pagheranno bene. Con questa luna nuova in Gemelli – un segno che gli antichi astrologi chiamavano segno a doppio corpo – potresti ottenere due display e potresti dover scegliere tra di loro. Se sei un lavoratore autonomo, potresti essere in grado di assumere due progetti, uno da ogni nuovo cliente. La prima settimana di giugno, dopo il 3 giugno, sarebbe un buon momento per lanciare una campagna pubblicitaria, pubblicitaria o sui social media per far conoscere il tuo recente lavoro.

Le carriere che si distinguono come possibilità per te si concentreranno in particolare sulla tua esperienza nelle arti della comunicazione. Se sei esperto in scrittura, editing, programmazione di computer o parlare in pubblico, oratore pubblico o specialista in marketing, pubbliche relazioni, biblioteconomia, giornalismo o vendite, o aggiornato con gli ultimi aspetti del mondo digitale, fallo punto per sottolineare i tuoi talenti in una o più aree menzionate durante un nuovo colloquio di lavoro. Gemini governa anche il trasporto, l’ufficio postale, la spedizione, il corriere e il corriere. Il tuo nuovo lavoro potrebbe trarre vantaggio dalla tua esperienza in una di queste aree.