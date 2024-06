Almeno 33 persone sono state uccise in un attacco israeliano contro una scuola di Gaza che, secondo i militari, sarebbe stata utilizzata da Hamas

Deir al-Bala, Striscia di Gaza – Un attacco israeliano contro una scuola che ospitava palestinesi sfollati nel centro di Gaza ha ucciso almeno 33 persone, tra cui 12 donne e bambini, all’inizio di giovedì, hanno detto funzionari sanitari locali. L’esercito israeliano ha detto che i militanti di Hamas operavano dall’interno della scuola.

È l’ultimo caso di vittime di massa tra i palestinesi in cerca di rifugio mentre Israele espande la sua offensiva. Il giorno prima, l’esercito aveva annunciato una nuova offensiva terrestre e aerea nel centro di Gaza, che avrebbe inseguito e raggruppato lì i combattenti di Hamas.

Le truppe hanno ripetutamente fatto irruzione nelle aree della Striscia di Gaza che avevano precedentemente invaso, sottolineando la resilienza del gruppo militante nonostante l’offensiva israeliana durata quasi otto mesi.

Testimoni e funzionari ospedalieri hanno affermato che l’attacco preventivo ha colpito la scuola al-Sardi, gestita dall’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Hanno detto che la scuola era piena di palestinesi in fuga dalle operazioni israeliane e dai bombardamenti nel nord di Gaza.

L’ospedale inizialmente aveva riferito che nove donne e 14 bambini erano tra le persone uccise nello sciopero scolastico. I registri furono successivamente corretti dall’obitorio dell’ospedale per dire che i morti includevano tre donne, nove bambini e 21 uomini. Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato la discrepanza.

Altre 15 persone, quasi tutti uomini, sono state uccise in attacchi separati nel centro di Gaza.

Ayman Rashid, uno sfollato di Gaza City, che è rimasto nella scuola, ha detto che i missili hanno colpito le aule al secondo e terzo piano dove alloggiavano le famiglie. Ha detto che sono morte cinque persone, tra cui un uomo anziano e due bambini. “Era buio, non c’era elettricità e abbiamo faticato a portare fuori le vittime”, ha detto Rashed.

Un colpo di precisione

Daniel Hagari, portavoce dell’esercito israeliano, ha detto che i militanti hanno effettuato un “attacco di precisione” basandosi su informazioni di intelligence che confermavano che stavano pianificando attacchi dall’interno di tre aule. Ha detto che solo quelle stanze sono state attaccate.

“All’interno del complesso di Hamas, abbiamo condotto l’attacco non appena i nostri servizi di intelligence e di sorveglianza hanno riferito che non c’erano donne o bambini in quelle aule”, ha detto.

Hagari ha detto che nelle tre stanze c’erano 30 presunti militanti. Ha detto che l’esercito ha confermato che nove di loro erano stati uccisi e ha mostrato una diapositiva che mostrava i loro nomi e le fotografie. Non ha fornito nessun’altra prova per corroborare le affermazioni dell’esercito.

Le vittime dell’attacco sono arrivate all’ospedale dei martiri di al-Aqsa nella vicina Deir al-Bala, già sopraffatte da un flusso costante di ambulanze da quando l’incursione nel centro di Gaza è iniziata 24 ore prima, ha detto Omar al-Darawi, un fotografo. Ospedale.

I video circolati online sembravano mostrare diverse persone ferite in cura sul pavimento dell’ospedale, uno spettacolo comune nelle unità mediche di Gaza. L’elettricità è stata interrotta nella maggior parte delle aree dell’ospedale poiché il personale fornisce carburante per i generatori.

Giovedì l’ONU ha bombardato il campo profughi di Nusayrat nella Striscia di Gaza, uccidendo decine di persone. I palestinesi assistono alle conseguenze di un attacco israeliano alla scuola che gestiscono. (Foto: Jehad Alshrafi, Associated Press)

“Non puoi entrare in ospedale: ci sono così tante persone. Le donne delle famiglie colpite affollano i corridoi, piangendo”, ha detto.

La scuola si trovava a Nusirat, uno dei tanti campi profughi di Gaza durante la guerra del 1948, quando centinaia di migliaia di palestinesi fuggirono o formarono un nuovo stato.

I filmati mostravano corpi avvolti in coperte o sacchetti di plastica allineati nel cortile dell’ospedale. Mohammed al-Karim, un rifugio per sfollati palestinesi vicino all’ospedale, ha detto di aver visto persone cercare i loro cari tra i corpi, e una donna continuava a chiedere al personale medico di aprire le bende dei corpi per vedere se suo figlio era all’interno.

Ha detto che la situazione è triste.

Un ‘tragico incidente’

In un post sul sito di social media X, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNHCR) Philippe Lazzarini ha affermato che 6.000 persone si sono rifugiate nella scuola quando è stata attaccata senza preavviso. Ha detto che l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati non ha potuto verificare la presenza di gruppi armati all’interno.

Dall’inizio della guerra, che ha costretto 2,3 milioni di palestinesi ad abbandonare le loro case, le forze delle Nazioni Unite sono state coinvolte in tutta Gaza. Le scuole per rifugiati funzionavano come rifugi.

La settimana scorsa, l’ONU ha dichiarato di aver preso di mira i militanti nella città meridionale di Rafah. Gli attacchi israeliani sono stati effettuati vicino ai campi profughi. Un inferno ha ucciso almeno 45 persone nelle tende vicino alle famiglie sfollate. Le morti hanno suscitato indignazione internazionale e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l’incendio è stato il risultato di un “tragico incidente”. L’esercito ha affermato che l’incendio potrebbe essere stato causato da un’esplosione secondaria. La causa delle esplosioni non è stata identificata.

Israele ha inviato truppe a Rafah all’inizio di maggio. Più di un milione di persone sono fuggite da Rafah dall’inizio dell’operazione, disperdendosi in nuove tendopoli o stipandosi nelle scuole e nelle case del centro e del sud di Gaza.

Israele ha iniziato la sua campagna a Gaza dopo l’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre, in cui i militanti hanno ucciso circa 1.200 persone e preso 250 ostaggi. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, almeno 36.000 palestinesi sono stati uccisi nell’offensiva israeliana.

Israele accusa Hamas della morte di civili poiché dispiega combattenti, tunnel e lanciarazzi nelle aree residenziali.

Gli Stati Uniti hanno appoggiato il cessate il fuoco graduale e il rilascio degli ostaggi delineati dal presidente Joe Biden la scorsa settimana. Ma Israele afferma che non porrà fine alla guerra senza distruggere Hamas, mentre il gruppo militante chiede un cessate il fuoco duraturo e il completo ritiro delle forze israeliane.

I membri di estrema destra del governo di Netanyahu hanno minacciato di rovesciare la coalizione se dovesse firmare un cessate il fuoco.