Antichi scavi portano alla scoperta dei più grandi rettili marini conosciuti

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l'universo con notizie di scoperte affascinanti, progressi scientifici e altro ancora.





CNN

—



L'enorme mascella trovata da una coppia di collezionisti di fossili padre-figlia su una spiaggia nel Somerset lungo la costa inglese appartiene a una specie appena scoperta, probabilmente il più grande rettile marino conosciuto che nuota negli oceani della Terra.

Gli scienziati ritengono che la balenottera azzurra sia… Cresce fino a 110 piedi (33,5 metri), risultando essere l'animale più grande mai conosciuto sul pianeta. Ma questo rettile di 202 milioni di anni, noto come ittiosauro o “lucertola pesce”, probabilmente rivaleggiava con le sue dimensioni.

La mascella, o rettangolo, dell'ittiosauro era un osso lungo e ricurvo nella parte superiore della mascella inferiore, appena dietro i denti, che misurava più di 2 metri di lunghezza. I ricercatori ritengono che la creatura, chiamata Ichthyotitan severnensis, o “lucertola gigante Severn” in latino, fosse lunga più di 25 metri, o la lunghezza di due autobus urbani.

Justin e Robbie Reynolds, che vivono a Braunton, in Inghilterra, hanno recuperato i primi pezzi di una mascella nel maggio 2020 mentre cercavano fossili sulla spiaggia di Blue Anchor, nel Somerset. Ruby, che all'epoca aveva 11 anni, individuò il primo pezzo di osso, e poi lei e suo padre trovarono altri pezzi insieme.

La straordinaria scoperta potrebbe far luce sul ruolo del gigante preistorico nella storia evolutiva e sull'ecosistema oceanico in cui viveva, secondo Marcelo Perillo, uno studente laureato in paleobiologia evolutiva presso l'Università di Bonn in Germania. È uno degli autori di un nuovo rapporto che descrive la scoperta apparsa mercoledì Rivista PLOS UNO.

Dean Lomax Il dottor Dean Lomax, Robbie Reynolds, Justin Reynolds e Paul de La Salle (da sinistra) sono mostrati con i fossili scoperti nel 2020.

Incoraggiata dall'idea che il ritrovamento fossile potesse essere importante, la famiglia Reynolds contattò il dottor Dean Lomax, paleontologo dell'Università di Manchester e ricercatore nel 1851 presso l'Università di Bristol nel Regno Unito. Lomax, un esperto di ittiosauri, ha nominato diverse specie nuove per la scienza negli ultimi anni.

Incuriosito dal fossile, Lomax ha contattato il collezionista di fossili Paul de La Salle, che ha trovato una mascella gigante di ittiosauro che sembrava notevolmente simile nel maggio 2016. De La Salle ha scoperto la prima mascella a circa 10 km dal Devon lungo la costa a Lilystock.

Lomax, che è stato l'autore principale del nuovo rapporto, e il coautore De La Salle, hanno studiato insieme i risultati precedenti e È coautore di un articolo dell'aprile 2018 sulla scopertaNel sospetto che possa appartenere a una specie di ittiosauro precedentemente sconosciuta. Ma i ricercatori avevano bisogno di ulteriori prove e la seconda mascella quasi identica rappresentava un’opportunità per confermare la possibilità di una nuova specie.

“La convinzione che la mia scoperta nel 2016 susciterà così tanto interesse per queste enormi creature mi riempie di gioia”, ha detto De La Salle. “Quando ho trovato la prima mascella, sapevo che era qualcosa di speciale. Averne una seconda che conferma le nostre scoperte è incredibile. Sono così felice.”

I Reynolds, Lomax, De La Salle e altri tornarono insieme alla Blue Anchor per cercare parti aggiuntive. Il team ha recuperato altri pezzi che si incastrano perfettamente, come se completassero un puzzle.

“Quando Robbie e io abbiamo trovato i primi due pezzi, eravamo così emozionati perché ci siamo resi conto che si trattava di qualcosa di importante e straordinario”, ha detto Justin Reynolds in una nota. “Quando ho trovato la parte posteriore della mascella, ero entusiasta perché questa è una delle parti distintive della prima scoperta di Paul.”

I ricercatori hanno rimontato la mascella entro ottobre 2022.

“Sono rimasto stupito da questa scoperta”, ha detto Lomax in una nota. “Nel 2018, il mio team (compreso Paul de La Salle) ha studiato e descritto la mascella gigante di Paul, e speravamo che un giorno ne venisse alla luce un altro. Questo nuovo esemplare è più completo, meglio conservato e dimostra che ora ne abbiamo due “. Da queste ossa giganti – dette rettangolari – che hanno una forma e una struttura uniche mi sono emozionato moltissimo, per usare un eufemismo”.

Le ossa risalgono alla fine del periodo Triassico, durante un periodo noto come “Retico”, quando gli ittiosauri nuotavano negli oceani e i dinosauri governavano la terra.

Lomax ha detto che la mascella appena scoperta è un esemplare di qualità migliore rispetto al primo, mostrando caratteristiche della forma rettangolare della creatura che la rendevano distinta dalle altre specie.

Le ossa della mascella di Severnensis risalgono a circa 13 milioni di anni dopo che fossili di ittiosauri giganti appartenenti a specie diverse erano stati precedentemente trovati in Canada e Cina.

Gli ittiosauri, che sono in qualche modo simili ai delfini moderni, apparvero per la prima volta circa 250 milioni di anni fa. Nel corso del tempo, alcuni si sono evoluti fino ad avere dimensioni corporee più grandi e, 202 milioni di anni fa, i giganti oceanici come Severnensis erano probabilmente i più grandi rettili marini.

Ma gli scienziati ritengono che gli ittiosauri giganti siano scomparsi durante un evento di acidificazione dell’oceano avvenuto circa 200 milioni di anni fa, e che gli ittiosauri sopravvissuti non siano mai cresciuti fino a raggiungere dimensioni così enormi prima di scomparire 94 milioni di anni fa.

Lomax ha affermato che i ricercatori sottolineano che sono necessarie ulteriori prove per confermare l'esatta dimensione di Severnensis e sperano ancora di scoprire un cranio o uno scheletro completo in futuro.

Coautore Perillot dell'Università di Bonn studiò l'istologia, o anatomia microscopica, delle ossa di ittiosauro e scoprì che molto probabilmente il rettile era ancora in crescita al momento della sua morte, cioè un severnensis adulto. Probabilmente era più grande di una balenottera azzurra.

Dean Lomax La mascella gigante, quasi completa, è mostrata accanto alla mascella (media e inferiore) trovata da Paul de La Salle nel 2016.

Ha detto che l’istologia potrebbe rivelare informazioni biologiche nascoste nelle ossa fossilizzate, rivelando come i singoli animali si sono evoluti e si sono adattati a stili di vita specializzati. Ad esempio, alcuni ittiosauri avevano ossa che li aiutavano a immergersi in profondità o a vivere in acque poco profonde.

“Dai tessuti possiamo anche capire quanto velocemente cresce e per quanto tempo cresce; “Nel caso dell'Ittiosauro non siamo riusciti a vedere segni convincenti di crescita stentata”, ha detto Perillo. “Ciò supporta l’idea che se l’animale non fosse morto, probabilmente avrebbe continuato a crescere, raggiungendo una lunghezza stimata di 25 metri. Molto è ancora avvolto nel mistero su questi giganti, ma un fossile alla volta saremo in grado di farlo svelare il loro segreto.”

Svelare la storia dei rettili marini è fondamentale per comprendere gli antichi ecosistemi oceanici, ha detto Perillo, perché queste creature popolavano ambienti diversi e modellavano le catene alimentari oceaniche, creando competizione e una “spirale infinita di evoluzione”.

Ha detto: “Da loro possiamo capire come le leggi dell'evoluzione hanno plasmato la vita e cosa ha portato la vita ad essere quello che è adesso”. “Possiamo capire come i cambiamenti ambientali influiscono sulle comunità ecologiche e prevedere i futuri sviluppi ecologici nel nostro ambiente attuale”.

La paleontologa Mary Anning e suo fratello maggiore Joseph scoprirono i primi fossili di ittiosauro conosciuti nel 1811 e nel 1812, decenni prima che la parola dinosauro entrasse nel nostro vocabolario. Da allora sono stati identificati in tutto il mondo fossili appartenenti a più di 100 specie di ittiosauro.

Sergej Krasovskij Illustrazione raffigurante la carcassa di Ichthyotitan Severnensis lavata su una spiaggia.

La scoperta della coppia Reynolds e de La Salle sarà presto esposta al Bristol Museum and Art Gallery nel Regno Unito.

“È stato fantastico scoprire parte di questo ittiosauro gigante. Sono molto orgoglioso di aver avuto un ruolo in una scoperta scientifica come questa”, ha dichiarato Robbie Reynolds.

Lomax ha detto che negli ultimi anni gli è piaciuto lavorare con i collezionisti di fossili perché crede che la paleontologia sia un campo scientifico in cui chiunque può dare un contributo significativo.

“Per Ruby Reynolds, non solo ha trovato questo importante fossile, ma ha anche contribuito a dare un nome a una specie di rettile preistorico gigante”, ha detto Lomax in una e-mail. “Forse non sono molti i quindicenni che possono dirlo! Mary Anning potrebbe essere in divenire. Ma, indipendentemente dal fatto che Ruby segua o meno il percorso paleontologico o scientifico, la cosa importante è che lei, Justin e Paul abbiano contribuito in modo significativo alla Paleontologia e alla nostra comprensione del mondo antico.