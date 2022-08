Altri cinquantadue satelliti Starlink pronti per il lancio oggi – Spaceflight Now

Copertura in diretta del conto alla rovescia e del lancio del razzo SpaceX Falcon 9 dal Launch Complex 39A al Kennedy Space Center della NASA in Florida. La missione Starlink 4-26 lancerà il prossimo lotto di 53 satelliti Starlink a banda larga di SpaceX.

SpaceX fa il conto alla rovescia del lancio del suo razzo Falcon 9 e di 52 satelliti Internet Starlink martedì al Kennedy Space Center della NASA in Florida. La missione commerciale dovrebbe essere lanciata nell’orbita terrestre bassa alle 18:57 EDT (2257 GMT) e il primo stadio riutilizzabile del Falcon 9 mirerà all’atterraggio su una nave senza pilota all’estero.

C’è una probabilità del 70% che il tempo sia adatto al decollo martedì, secondo il 45th Weather Squadron della US Space Force.

Il razzo Falcon 9 si dirigerà a nord-est del Kennedy Space Center, con l’obiettivo di fornire stazioni di trasmissione a banda larga imballate in un’orbita compresa tra 144 miglia e 208 miglia (232 x 338 chilometri). 52 satelliti piatti saranno schierati dallo stadio superiore del Falcon 9 circa 15 minuti dopo il decollo.

Con la missione di martedì, Starlink 4-26 assegnata, SpaceX lancerà 3.09 satelliti Internet Starlink, inclusi prototipi e unità di prova che non sono più in servizio. Il lancio di martedì coinciderà con la 54a missione di SpaceX, destinata principalmente a portare in orbita i satelliti Starlink.

La squadra di lancio di SpaceX, di stanza all’interno di una sala di tiro del Kennedy Launch Control Center, inizierà a caricare propulsori a cherosene condensato ultra-freddo e ossigeno liquido nel Falcon 9 da 229 piedi (70 metri) nel T-minus di 35 minuti .

La pressione dell’elio fluirà anche nel razzo nell’ultima mezz’ora del conto alla rovescia. Negli ultimi sette minuti prima del decollo, i motori principali del Falcon 9 Merlin saranno condizionati termicamente per volare attraverso una procedura nota come “chilldown”. Anche i sistemi di guida e sicurezza sul campo del Falcon 9 saranno configurati per il lancio.

Dopo il decollo, il razzo Falcon 9 dirigerà 1,7 milioni di libbre di spinta – prodotta da nove motori Merlin – per virare nell’Atlantico nord-orientale.

Il missile supererà la velocità del suono in circa un minuto, quindi spegnerà i suoi nove motori principali due minuti e mezzo dopo il decollo. Il booster si accenderà dallo stadio superiore del Falcon 9, quindi rilascerà impulsi di propulsori di controllo del gas freddo ed estenderà le alette della griglia in titanio per aiutare a riportare il veicolo nell’atmosfera.

Due bruciatori dei freni rallenteranno il missile mentre atterra sul drone “A Shortfall of Gravitas” a circa 400 miglia (650 chilometri) dopo circa otto minuti e mezzo di decollo.

Lancerà il booster volante della missione Starlink 4-26, noto come B1073, al suo terzo volo nello spazio. Ha debuttato a maggio con un precedente lancio di Starlink, e poi ha volato di nuovo il 29 giugno con il satellite televisivo commerciale SES 22.

L’atterraggio del primo stadio della missione di martedì avverrà pochi istanti dopo che il motore del secondo stadio del Falcon 9 si è fermato per portare in orbita i satelliti Starlink. La 52a navicella spaziale, costruita da SpaceX a Redmond, Washington, dovrebbe separarsi dal razzo Falcon 9 per una durata T+ di 15 minuti e 24 secondi.

I binari di sostegno verranno lanciati dal carico utile Starlink, consentendo ai satelliti flat-pack di volare liberamente dallo stadio superiore del Falcon 9 in orbita. Il veicolo spaziale 52 lancerà e alimenterà gli array solari attraverso fasi di attivazione automatizzata, quindi utilizzerà motori a ioni alimentati al krypton per manovrare nella loro orbita operativa.

Il computer di guida del Falcon 9 mira a schierare i satelliti in un’orbita ellittica con un’inclinazione orbitale di 53,2 gradi rispetto all’equatore. I satelliti utilizzeranno la spinta a bordo per fare il resto del lavoro per raggiungere un’orbita circolare a 335 miglia (540 chilometri) sopra la Terra.

I satelliti Starlink voleranno in uno dei cinque “gusci” orbitali in diverse direzioni dell’Internet globale per SpaceX. Dopo aver raggiunto la loro orbita operativa, i satelliti entreranno in servizio commerciale e inizieranno a trasmettere segnali a banda larga ai consumatori, che possono acquistare il servizio Starlink e connettersi alla rete attraverso una stazione di terra fornita da SpaceX.

Razzo: Falco 9 (B1073.3)

Carico utile: 52 satelliti Starlink (Starlink 4-26)

sito di lancio: LC-39A, Kennedy Space Center, Florida

Data pranzo: 9 agosto 2022

ora di pranzo: 18:57:40 EST (2257:40 GMT)

previsioni del tempo: 70% di possibilità di tempo accettabile; basso rischio di venti di quota superiore; Ridotto rischio di condizioni sfavorevoli a una migliore guarigione

Recupero dal rinforzo: Nave drone denominata “A Shortfall of Gravitas” a est di Charleston, nella Carolina del Sud

LANCIO AZIMUT: il Nordest

orbita bersaglio: 144 miglia per 208 miglia (232 chilometri per 335 chilometri), 53,2 gradi miglia

Cronologia di lancio:

T+00:00: decollo

T+01: 12: pressione massima dell’aria (Max-Q)

T+02:26: 1° stadio per spegnimento motore principale (MICO)

T+02:30: Separazione del palco

T+02:36: Accendere il motore nella seconda fase

T+02:41: Sbarazzati della calma

T+06:45: Accensione della combustione in ingresso al primo stadio (tre motori)

T+07:06: Interruzione della combustione in entrata del primo stadio

T+08:19: Accensione bruciatore 1° stadio (monomotore)

T+08:43: Spegnimento motore secondo stadio (SECO 1)

T+08:44: Atterraggio primo stadio

T+15:24: Disconnessione satellitare Starlink

Statistiche sul lavoro:

169° lancio del Falcon 9 dal 2010

Il 177° lancio della famiglia Falcon dal 2006

Terzo lancio del Falcon 9 Booster B1073

Falcon 9 146 lanciato dalla Space Coast in Florida

SpaceX53 lanciato dalla piattaforma 39A

147a liberazione assoluta dalla tavola 39A

Volo 111 del booster Falcon 9 riutilizzato

Il lancio del 54° Falcon 9 dedicato con i satelliti Starlink

Il 35° lancio del Falcon 9 nel 2022

Il 35° lancio di SpaceX nel 2022

Il 35° tentativo di lancio orbitale lanciato da Cape Canaveral nel 2022

