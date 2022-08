Prey stabilisce il record di Hulu, supera tutte le anteprime di film e TV – The Hollywood Reporter

Durante il fine settimana dal 5 al 7 agosto, i social media sono stati in fermento con il nuovo film vittimala millesima rata in predatore Affari in franchising. In molti si sono chiesti perché il 20° secolo e la Disney non apriranno il film nelle sale, considerando che il calendario teatrale di agosto quest’anno sarà notevolmente leggero. Mentre quello, vittima Debutta in diretta su Hulu.

Martedì, la Disney ha detto che il film ha ottenuto la sua prima premiere su Hulu finora, inclusi tutti i film e le serie TV per la prima volta. Inoltre, la foto È stata la prima del film più vista su Star+ in America Latina e Disney+ sotto lo stendardo Star in tutte le altre regioni, in base alle ore guardate nei primi tre giorni dalla sua uscita. La Disney non ha condiviso le ore di visualizzazione totali, così come Netflix. Dal momento che le aziende non segnalano i numeri del flusso di visualizzazione a un centro di compensazione centrale, non vi è alcuna verifica da parte di terzi.

vittima È stato a lungo destinato alla trasmissione, con la produzione iniziata prima della pandemia di COVID-19, e non è stato tra i film che hanno cambiato rotta una volta che la pandemia ha colpito.

La Disney ritiene che inviare il film direttamente a Hulu – che, come altre società di streaming, stanno gareggiando per diventare una destinazione per i contenuti originali – sia stata una decisione intelligente ed è impossibile determinare se vittima Avrebbe potuto beneficiare di uno spettacolo teatrale. Un veterano analista al botteghino afferma che 20th Century e Disney probabilmente hanno fatto la scelta giusta inviandolo direttamente a Hulu, considerando che l’ultimo film della serie, 2018 predatore, il busto aveva rovinato il marchio. “Forse avrebbero una discussione difficile se andassero a teatro”, dice la fonte.

Il predatore Il franchise ha una storia al botteghino a scacchi. L’originale del 1987 è stato ammirato con un incasso interno di quasi $ 60 milioni su un budget di $ 15 milioni, ma la versione più recente del franchise uscirà nelle sale, predatore, è in costante calo con $ 51 milioni domestici e $ 160 lordi globali dopo essere stati incassati per $ 88 milioni. Il film di Predator di maggior successo è stato il film crossover del 2004 Alieni vs predatoriche ha incassato 177 milioni di dollari in tutto il mondo.

Parlando con THR Nel marzo di quest’anno l’inizio del XX secolo Steve Aspel Ha notato che, con l’eccezione di due o tre uscite cinematografiche all’anno, i titoli del 20° secolo usciranno su Hulu a livello nazionale e Star+ a livello globale. È importante notare che i film del 20° secolo che ricevono un’uscita nelle sale hanno un contratto di regia con HBO Max che è stato progettato prima che la Disney acquisisse la 20th Century Fox.

Per l’elenco di Hulu del 20° secolo, Asbell ha affermato che i film di genere che la Disney non realizza in altre divisioni, come i film di fantascienza a medio budget nel predatore Varietà – Sarà il suo campo di studio quando si tratta di progetti di trasmissione dal vivo. “Per soddisfare il volume che non vediamo l’ora – che è, entro il 2023, più di 10 film solo in streaming – sarà un mix di originali in quei generi. Soprattutto per i fan, troveremo scene grintose delle amate proprietà Fox.”

Le sue vicende si svolgono nel Settecento d.C. vittima stelle mezzotuono ambrato Nei panni di una giovane donna Comanche che spera di dimostrarsi una cacciatrice quando incontra un alieno omicida nel bel mezzo di predatore Affari in franchising. Dan Trachtenberg, che ha fatto colpo al botteghino con il suo ultimo lungometraggio, 10 Cloverfield Lanenel 2016, dal suo testo.

fan predatore Il franchise ha dimostrato una chiara affinità tra Midthunder e Trachtenberg, secondo la società di analisi e sondaggi ScreenEngine. In generale, il film è un pervertito maschio, come era comune in passato predatore Film. (ScreenEngine non rivela il numero di spettatori.)

“Stiamo ottenendo più di questi giocatori e possiamo scommettere su nuovi talenti”, ha detto Aspel nella sua precedente intervista. Una di quelle scommesse era vittima, Che era un’istantanea originale di un IP famoso ma è apparso ampiamente con un team sconosciuto.

Il CEO della Walt Disney Company Bob Chuckle ha ripetutamente sottolineato l’importanza di essere flessibili quando si tratta di creare e distribuire contenuti su piattaforme diverse. Questa politica non finirà con l’emergere del settore dalla pandemia.

Altri studi stanno andando nella direzione opposta mentre riprende la visione di film. All’inizio di questo mese, la Warner Bros. Discovery ha sbalordito Hollywood quando era sugli scaffali cattiva ragazzaun progetto originale HBO Max, come parte del decreto del presidente della WBD David Zaslav di concentrarsi sul palco.