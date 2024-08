Caitlin Clarke ha segnato 29 punti per tenere a bada la febbre da mercurio

La debuttante Caitlin Clark crede che la prima vittoria degli Indiana Fever contro i Phoenix Mercury il 30 giugno sia stata un punto di svolta per la sua squadra. La terza vittoria di venerdì su mercoledì – 98-89 quando l’Indiana ha giocato la sua prima partita dalla pausa olimpica – ha completato una stagione di successo e ha portato i Fever in un tanto atteso posto per i playoff.

All’Indiana restano 13 partite di stagione regolare. Ma i Fever rimangono al settimo posto, una partita davanti a Chicago, all’ottavo posto, e tre davanti ad Atlanta, al nono posto. Le migliori otto squadre raggiungono i playoff WNBA, qualcosa che l’Indiana non faceva dal 2016.

Dopo aver contribuito a un difficile inizio 1-8, Indiana è ora 12-15 e Clark continua a fare la storia della WNBA. Con 29 punti – uno dei suoi massimi stagionali – 10 assist e 5 rimbalzi venerdì, è diventata la prima debuttante della WNBA ad avere più partite di almeno 25 punti/10 assist/5 rimbalzi. Era la sua seconda partita della stagione.

Clark ha ottenuto 19 assist WNBA nell’ultima partita dei Fever prima della pausa del 17 luglio. Insieme ai 10 assist di venerdì, i suoi 29 totali sono i secondi per un giocatore WNBA in un arco di due partite. È stato il secondo di Courtney Vandersloot del New York Liberty, che ha segnato 30 gol in due partite con gli Sky nel 2020.

“Sono sempre stata in grado di comprendere bene il campo e di vedere accadere qualcosa prima che accadesse”, ha detto Clarke riferendosi alla rapidità con cui il suo atletismo si è trasferito dal college alla WNBA. “Ma penso che stia sviluppando l’alchimia con i miei compagni di squadra dove possono vederlo ed essere sulla stessa lunghezza d’onda. Non è detto avere quella chimica.”

Clarke ha ottenuto 10 assist nell’All-Star Game della WNBA il 20 luglio, contribuendo alla vittoria per 117–109 della WNBA sulla squadra nazionale degli Stati Uniti. Dopo un po’ di pausa, è tornato agli allenamenti con la febbre e non vedeva l’ora di giocare di nuovo venerdì.

Così sono stati i suoi compagni di squadra, inclusa la guardia veterana Kelsey Mitchell, che ha combinato per 28 punti e 10 triple con Clark. Mitchell, la scelta numero 2 nel 2018, è alla sua settima stagione con i Fever ed è finalmente in corsa per i playoff.

“Penso che ne siamo usciti con molta energia”, ha detto Clark dei Fever, che erano sotto 33-16 dopo il primo quarto e 54-37 all’intervallo, ma hanno visto Phoenix prendere il sopravvento nel terzo quarto. “Sono una buona squadra, non molleranno. Li abbiamo lasciati correre, ma abbiamo risposto. Sono davvero orgoglioso di noi. Abbiamo continuato a lottare e lottare”.

Kahlia Copper, che ha vinto l’oro olimpico con il Team USA alle Olimpiadi di Parigi insieme ai compagni di squadra di Mercury Brittney Griner e Diana Taurasi, ha guidato Phoenix con 32 punti.

“Penso che una delle nostre più grandi vittorie in questa stagione sia stata la nostra prima vittoria a Phoenix”, ha detto Clark della vittoria 88-82. “Ci ha davvero ispirato nel modo in cui giochiamo a basket adesso. Abbiamo molto rispetto per come giocano e per quanto talento hanno, e penso che questo ci abbia dato fiducia”.

I Fever vinsero 95-86 su Phoenix il 12 luglio. Clark ha segnato almeno 15 punti e 10 assist in tutte e tre le partite contro i Mercury, diventando il primo giocatore nella storia della WNBA a segnare quei totali in tre partite consecutive contro lo stesso avversario.

Con 223 assist in questa stagione, Clark è a soli tre chilometri dal raggiungere il nuovo record stagionale di 225 stabilito da Ticha Beniceiro nel 1998.

“È una squadra giovane… man mano che la stagione va avanti, stanno iniziando a riconoscere le cose tra loro”, ha detto l’allenatore di Fever Christy Sides di come Clark ha cliccato con i suoi compagni di squadra. “Questi ragazzi si conoscono e si fidano l’uno dell’altro.”