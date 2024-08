Commanders 20-10 Patriots (25 agosto 2024) Riepilogo del gioco

Landover, MD – Drake Maye ha completato 13 dei 20 passaggi per 126 yard e un touchdown per il New England nella sconfitta per 20-10 dei Patriots contro i Washington Commanders domenica sera.

Maye, originario della Carolina del Nord, ha fornito ottime ragioni per combattere Jacoby Brissett per il posto da titolare, mentre la linea offensiva ha chiarito perché l’allenatore del primo anno Jerod Mayo non voleva scaricarlo subito.

Brissett ha iniziato la prima serie ed è stato pesantemente licenziato dal difensore KJ Henry. Brissett ha terminato la serie, ma poi se n’è andato ei Patriots lo hanno segnalato con un infortunio alla spalla destra.

Maye ha concluso il primo tempo lanciando un passaggio da 18 yard a Kevin Harris. I Patriots hanno terminato la preseason 1-2.

Maye ha ricevuto poco aiuto dalla sua linea offensiva, che è stata segnalata otto volte nel primo tempo per false partenze, trattenuta o formazione illegale. Ad un certo punto, la scarpa di Mei volò via perché il terzino sinistro Chi Zhou fece un passo troppo forte. L’infortunio di Brissett è avvenuto durante un’azione in cui due bloccanti si sono scontrati.

Ciò potrebbe influenzare la decisione di Mayo, soprattutto perché Washington non ha giocato nessuno dei suoi titolari su entrambi i lati della palla.

Con il quarterback Jayden Daniels tra i 34 giocatori assenti domenica, l’allenatore dei Commanders Don Quinn si è accontentato di esaurire il tempo nella preseason.

Il ricevitore Martavis Bryant ha preso un passaggio da touchdown a 3:06 dalla fine per sigillare la vittoria per i Commanders (1-2).

Manovra in linea D

I Chiefs dovranno prendere alcune decisioni difficili in difesa, soprattutto dopo un paio di partite forti contro i Patriots.

Jonathan Allen e Darren Payne saranno i titolari e la matricola Jonny Newton guadagnerà sicuramente un posto. Domenica sera, Fidarian Mathis e John Ridgeway hanno entrambi rilasciato forti dichiarazioni finali quando martedì è stato annunciato il roster di 53 uomini.

Prendendo i loro calci

Il kicker del New England Joey Sly è tornato a Washington, dove ha giocato l’anno scorso, e gli è stato permesso di tentare un field goal da 64 yard poco prima dell’intervallo, che non è riuscito, e un field goal da 60 yard alla fine della partita, che ha mancato a lato. Sinistra. .

Domenica ha segnato la prima stagione di azione per il kicker di Washington Kate York, che è stata acquisita in uno scambio con Cleveland all’inizio della settimana. York era 2 su 2 da 34 e 33 yard.

Prossimo

Patriots: stagione regolare aperta l’8 settembre a Cincinnati.

Comandanti: stagione regolare aperta l’8 settembre a Tampa Bay.

APNFL: https://apnews.com/hub/nfl