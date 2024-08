L’auto Optimus di Tesla affronta la concorrenza umana alla conferenza sulla robotica di Pechino

Kao ha detto alla CNBC che si aspetta che la prossima svolta nello sviluppo della robotica umanoide avvenga nel prossimo anno o due: un caso d’uso commercialmente fattibile nella produzione in cui i robot possono muoversi e sapere come dare priorità a una serie di compiti.

Lo ha affermato Elon Musk Optimus può piegare la biancheria Un giorno, le tecnologie da lui promosse potrebbero dare a Tesla un valore di 25 trilioni di dollari. Musk afferma che Tesla prevede di testare i robot nelle sue fabbriche il prossimo anno. Non è chiaro quanto bene possa funzionare in questo momento.

Questo è più complesso che ripetere un singolo compito, come tenere una bottiglia d’acqua, cosa che i robot possono già fare, ha osservato Kao. Ha sottolineato che l’intelligenza artificiale, compresi i modelli di OpenAI e Alibaba Ciò ha notevolmente migliorato il successo dei robot nell’elaborazione delle informazioni per eseguire attività.

Lanchi Ventures è un investitore in Agibot, una startup umanoide con sede a Shanghai, fondata nel febbraio 2023 da Ex dipendente HuaweiPochi giorni prima del World Robotics Congress, la startup ha presentato cinque nuovi robot, alcuni dei quali sono disponibili per il preordine con un deposito di 5.000 yuan.

Agibot punta ad iniziare alcune consegne a metà ottobre, seguite da un lotto di 300 robot a partire da novembre. L’annuncio della disponibilità di robot umanoidi ha dimostrato che potrebbero fungere da venditori, guide di showroom o selezionatori di ricambi di fabbrica. Alcuni di essi sono stati presentati al convegno.

Era presente anche il robot umanoide Astribot S1 di Stardust Intelligence, che a fine aprile è apparso in un video promozionale piegando una maglietta Vino versatoAlcuni dei robot in mostra alla conferenza eseguivano complesse mosse di arti marziali cinesi, suonavano l’arpa e scrivevano calligrafia cinese con un pennello.

Stardust, con sede a Shenzhen, è stata fondata nel dicembre 2022 da un ex membro di Tencent E Baidu Progetti di robotica. La startup afferma di utilizzare l’intelligenza artificiale per supportare l’apprendimento per imitazione nei robot, dove le macchine possono ripetere le azioni dopo averle osservate.

Altri robot dalle sembianze umane, di aziende meno conosciute Galbot E ToroyPosiziona i prodotti nei cestini o sposta le singole lattine di soda da uno scaffale all’altro.

Alcune azioni erano rigide e lente. Non è sempre chiaro se le azioni vengono eseguite a distanza o in modo indipendente. Le demo non rivelano tutto sulle capacità di un prodotto.

Kao di Lanxi ha affermato che il numero e la tipologia delle dimostrazioni alla Conferenza mondiale sulla robotica sono aumentati in modo significativo rispetto allo scorso anno, sottolineando che hanno partecipato anche molti studenti e giovani.

Secondo le sue stime, la tecnologia robotica di Tesla e di altre aziende americane sarà probabilmente un anno o due avanti rispetto alle sue controparti cinesi. Ma Cao ha osservato che la Cina è autosufficiente in oltre il 95% della sua catena di fornitura di robotica.

Per quanto riguarda il motivo per cui Tesla non ha mostrato il suo Optimus in azione alla conferenza, Kao ha affermato che i video promozionali mostrano già che l’auto ha un alto potenziale e comprende la riluttanza dell’azienda a investire risorse nell’assunzione di un ingegnere per eseguire le dimostrazioni.

Tesla non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Jeff Bernstein, presidente dell’American Association for the Advancement of Automation (A3), è intervenuto alla conferenza tramite un video registrato e ha mostrato alcune demo virtuali di startup di robotica come Agility.

Ha detto: “Queste sono solo dimostrazioni, ma come altre, sono ora nella fase del programma pilota e crediamo che alcune aziende abbiano già iniziato a usarle come qualcosa di più di un semplice programma pilota”, sottolineando che l’associazione terrà i suoi conferenza sulla robotica in Tennessee il 7 ottobre. la prima.