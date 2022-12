Dow Jones Futures: il rally del mercato non è ancora finito; La produzione di Tesla Shanghai è cessata

I futures Dow apriranno lunedì sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, dopo il lungo fine settimana di Natale. Tesla Shanghai ha interrotto la produzione rivaleggiando con la Cina Nuovo (nio) Nuovi modelli cabriolet.







Il rally del mercato azionario ha avuto un’altra settimana difficile, ma è rimbalzato dai minimi di giovedì. I principali indici sono stati contrastanti la scorsa settimana, ma molte blue chip sono state sottoposte a maggiore pressione. Il rally del mercato sembra traballante ma non è ancora finito.

Non è il momento di acquistare azioni, in particolare titoli di crescita. Ma gli investitori dovrebbero sempre cercare potenziali leader della crescita per il prossimo rally sostenibile del mercato. Shift4Pagamenti (quattro), Centigrado (CEL), imping (PI), Energia in fase (ENPH) E il potere (potere) regge relativamente bene nell’attuale mercato debole. FOUR e Box si stanno consolidando vicino ai massimi recenti, mentre i titoli Impinj, Celsius ed ENPH vengono scambiati intorno alle linee di 50 giorni o 10 settimane. Al momento non è possibile intraprendere alcuna azione e tutti potrebbero crollare se il mercato continua a indebolirsi. Ma guardali.

Lo stock ENPH è attivo Classifica IBD, con la freccia PI nell'elenco di controllo della classifica. Anche lo stock ENPH è in archivio Grande tappo IBD 20.

Ma l’enorme crescita ha avuto una brutta uscita, in particolare una mela (AAPL), nvidia (NVDA) E il Tesla (TSLA).

Nuovo giorno 2022

Infine, il concorrente di Tesla, la Cina Nuovo (nio) Nio Day 2022 è sabato. Ha appena svelato il SUV coupé EC7, un potenziale concorrente Tesla Model Y al vertice. Le spedizioni dell’EC7 inizieranno a maggio 2023. Nio ha anche svelato un SUV ES8 aggiornato, ora sulla piattaforma NT 2.0 come i suoi nuovissimi modelli. Le consegne iniziano a giugno.

Nio ha anche annunciato stazioni di sostituzione della batteria di nuova generazione e opzioni di ricarica.

La produzione di Nio sta aumentando con una forte domanda per l’ultima berlina ET5 e il SUV crossover ES7. Ma l’allentamento delle regole Covid potrebbe portare a una massiccia ondata di infezioni e Nio e altri produttori di auto elettriche in Cina potrebbero incorrere nuovamente in problemi di produzione o di catena di approvvigionamento. EV gigante BYD (BYDDF) ha affermato questa settimana che i casi di Covid tra i lavoratori riducono la produzione da 2.000 a 3.000 auto al giorno.

Il titolo Nio è sceso del 5,4% la scorsa settimana, tornando al di sotto della linea dei 50 giorni. Il titolo è ben al di sotto della linea dei 200 giorni.

La produzione di Tesla Shanghai è cessata

Tesla Shanghai ha interrotto la produzione il 24 dicembre e i lavoratori dovrebbero tornare il 1° gennaio 2023. L’interruzione della produzione di fine anno è stata ampiamente segnalata nelle ultime settimane, ma il gigante delle auto elettriche lo ha negato. Shanghai aveva già rallentato la produzione all’inizio del mese, con le scorte in rapido aumento nonostante i tagli dei prezzi a fine ottobre e i grandi incentivi alla fine dell’anno.

La scorsa settimana, il titolo Tesla è sceso del 18% a 123,15 dopo il calo del 16,1% della settimana precedente. Queste sono le peggiori perdite settimanali dal crollo del Covid nel marzo 2020. Il titolo TSLA è sceso al minimo di 27 mesi, in calo del 70% rispetto al picco di novembre 2021.

Futures Dow Jones oggi

Con il Natale che cade domenica, i mercati azionari e obbligazionari statunitensi saranno chiusi lunedì, insieme a molte borse in tutto il mondo.

I futures Dow Jones aprono lunedì alle 18:00 ET, insieme ai futures per S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario Condividere.

Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è diminuito bruscamente per la settimana, ma ha chiuso la settimana nel peggiore dei modi.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,9% nell’ultima settimana Commercio di borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,2%. Il Nasdaq Composite è sceso dell’1,9%. Il piccolo Russell 2000 ha chiuso poco sopra il pareggio.

Le azioni Apple sono scese del 2% a 131,86 la scorsa settimana. Sta testando il minimo del mercato ribassista di giugno di 129,04, scendendo a 129,64 venerdì mattina.

Il titolo Nvidia è sceso dell’8,2% a 152,06, dopo una brutta inversione al di sotto della linea dei 200 giorni nella settimana precedente, in mezzo a un’ampia svendita di chip. NVDA ha trovato supporto alla linea dei 50 giorni venerdì.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 27 punti base, al 3,75%. La relazione inversa tra rendimenti del Tesoro e prezzi delle azioni è svanita nelle ultime settimane.

I futures sul petrolio greggio statunitense sono balzati del 6,9% a 79,56 dollari al barile durante la settimana, superando brevemente gli 80 dollari venerdì.

Tesla brilla nel 2023

Fondi negoziati in borsa

tra i I migliori fondi comuniL’ETF Innovatore IBD 50 (cinquanta(in calo dello 0,3% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)in forma) è aumentato dello 0,7%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è diminuito dell’1,8%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è sceso del 4,7%, con le azioni NVDA che detengono il grande SMH.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è aumentato dell’1,6% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X Stati Uniti (culla) è aumentato dello 0,75%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è sceso dell’1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dell’1,25%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(retrace 3.2% e Financial Select SPDR ETF)XLF) è aumentato dello 0,8%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) è aumentato dello 0,4%.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca) 6,9%, raggiungendo il minimo di cinque anni giovedì. ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso del 5,6% la scorsa settimana. Le azioni Tesla continuano a guidare tra gli ETF di Ark Invest.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

stock di crescita da tenere d’occhio

Le azioni di Shift4Payments sono aumentate del 4,1% a 54,06 la scorsa settimana. Il titolo ha assistito a quattro forti fluttuazioni, ma nelle ultime due settimane si è avvicinato ai livelli più alti degli ultimi sette mesi. il linea di forza relativa È al massimo di otto mesi, riflettendo la sovraperformance di Shift4 rispetto all’S&P 500. Tuttavia, il titolo FOUR non ha un chiaro punto di acquisto in questo momento.

La crescita degli utili e delle vendite di Shift4 è aumentata nell’ultimo trimestre, con l’azienda che ha ampliato in modo significativo i propri mercati di riferimento.

Il titolo CELH è sceso dell’1,85% a 106,79 la scorsa settimana, consolidandosi appena sotto la linea dei 21 giorni e avvicinandosi alla linea delle 10 settimane. La quota percentuale ha superato brevemente quota 118,29 base della tazza Acquista un punto all’inizio di questo mese prima di ritirarti. Ma questo ha permesso alla linea delle 10 settimane di recuperare terreno, mentre la linea RS si è mantenuta vicino ai massimi. Un forte rimbalzo dalla linea delle 10 settimane e al di sopra della linea dei 21 giorni interromperebbe anche una breve tendenza al ribasso, che fornirebbe un ingresso anticipato per le azioni CELH.

Celsius sta assistendo a una crescita delle vendite sostenuta e dovrebbe registrare forti guadagni nel 2023, ma il produttore di bevande energetiche ha una valutazione relativa alla caffeina.

Il titolo Impinj è salito di 4 centesimi a 111,87, con il calo del 2,9% di venerdì che lo ha portato al di sotto delle linee di 50 giorni e 10 settimane per la prima volta dal forte breakout del divario degli utili il 27 ottobre. Quattro settimane consecutive fuori dai massimi record, ma la serie RS non è diminuita di molto. Un rimbalzo al rialzo dalla linea dei 50 giorni fornirebbe un anticipo Acquisto punti.

I guadagni di Impinj sono in aumento nel 2022, con solidi guadagni l’anno prossimo.

Il titolo Enphase è sceso del 3,1% a 293,95 la scorsa settimana, al di sotto della sua linea di 50 giorni. 316,97 punti acquistati da a tazza con manico Il punto di acquisto non è più valido. Il sempre volatile titolo ENPH potrebbe avere alcune settimane nel nuovo consolidamento. Un rialzo dalla linea dei 50 giorni, possibilmente reclamando il vecchio punto di acquisto, potrebbe offrire un forte ingresso.

La crescita degli utili e dei ricavi di Enphase sta accelerando rapidamente, con una forte crescita nel 2023 e oltre con incentivi solari in atto per gli anni a venire.

Le azioni Box sono state scambiate saldamente nelle ultime due settimane, scendendo dello 0,7% a 31,01. La società di data warehousing basata su cloud si trova ai margini di un territorio di punto vendita gestito da 29,57 tazze, secondo Analisi MarketSmith, dopo l’eruzione del 12 dicembre. L’ultima interruzione può essere presa come un’indicazione della spinta di otto mesi. Questo punto di acquisto è 31,10, ma gli investitori possono cercare un ingresso anticipato. Idealmente, la linea dei 21 giorni recupererebbe e la linea dei 50 giorni ridurrebbe il divario con le azioni Box.

La crescita degli utili del fondo ha subito un’accelerazione negli ultimi due trimestri.

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario è ancora sotto forte pressione. I principali indici sono stati contrastanti durante la settimana e non si sono ritirati dopo la precedente grande e brutta settimana di riposo.

Il Dow è salito modestamente per la settimana dopo aver testato più volte la linea dei 50 giorni.

L’S&P 500 è sceso modestamente, ma ciò ha mascherato una certa volatilità significativa per la settimana. Il benchmark ha appena riguadagnato la sua media mobile a 50 giorni mercoledì. Giovedì, l’S&P 500 e altri importanti indici sono scesi ai livelli peggiori delle settimane, ma hanno chiuso al ribasso.

Venerdì, l’S&P 500 è salito leggermente, ma al di sotto della linea dei 50 giorni. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP), con un peso minore per i giganti della tecnologia come Apple, si sono rafforzati venerdì per riguadagnare il limite dei 50 giorni.

Il Nasdaq è stato il grande ritardatario, con le azioni Tesla e Nvidia che sono state notevoli ritardatari. Ma c’era una debolezza diffusa nei titoli di crescita, specialmente tra i nomi di chip dopo i risultati deboli e la guida del produttore di chip di memoria tecnologia micrometrica (mo).

L’S&P 500 deve riconquistare la linea dei 50 giorni, ma sarebbe solo un primo passo.

Non è chiaro se il mercato rimbalzerà, si dirigerà verso minimi decrescenti o si muoverà lateralmente in modo irregolare per un lungo periodo. Quest’ultimo potrebbe essere più probabile fino a quando non ci sarà una certa chiarezza su quando e dove la Fed smetterà di alzare i tassi di interesse e se l’economia scivolerà in una chiara recessione.

Mentre vale la pena tenere d’occhio i titoli growth come Enphase e Celsius, molti titoli medici e altri percorsi di crescita difensivi continuano a resistere. I metalli, l’estrazione mineraria, l’industria, l’edilizia abitativa e alcuni giochi energetici stanno andando relativamente bene.

Cosa stai facendo ora

Il mercato azionario ha simulato un rialzo durante la settimana, con il quadro tecnico che non è cambiato in modo significativo. A parte il Dow Jones, i principali indici sono al di sotto delle principali medie mobili. I titoli principali sono stati difficili da mantenere, nella migliore delle ipotesi.

Gli investitori dovrebbero avere un’esposizione minima e diffidare dall’aggiungere nuove operazioni. Non eccitarti in caso di una forte apertura o anche di una o due sessioni rialziste.

Mantieni aggiornate le tue watchlist. Molte scorte vengono create o preparate da una varietà di settori. Alcuni nomi mostrano una forte forza relativa ma non hanno un chiaro punto di acquisto. Va bene adesso.

Nel frattempo, dedica un po’ di tempo a rivedere le tue operazioni nell’ultimo anno, compresi i migliori guadagni e le perdite, e le operazioni che non hai effettuato ma che avresti voluto fare. Stavi seguendo le tue regole e le tue regole erano valide?

Leggi La grande immagine Ogni giorno per stare al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

