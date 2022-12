Trailer del 60° anniversario di Doctor Who: Il ritorno di David Tennant

immagine dello schermo : BBC

Vieni nel 2023, la serie di fantascienza della BBC dottor chi Avrà 60 anni. rete ha Ha passato mesi Fai la timida Cosa sta aspettando nello speciale del 60° anniversario, ma ha deciso che era necessario qualche tipo di regalo, da qui il primo trailer dello speciale.

A differenza del suo grande mentore, il grande vanto dello speciale è il primo turno David Tennan nei panni del Quattordicesimo Dottore dopo il suo ritorno a sorpresa alla fine dell’ultimo episodio di Jodie Whitaker in ottobre. Sembra confuso come sempre e confuso su cosa fare Nuova vecchia faccia È vestito, sarà affiancato da Catherine Tate, ancora una volta nei panni di Donna Noble, la compagna del Decimo Dottore, che potrebbe sbloccare i suoi ricordi del Dottore e minacciare la sua vita . Ma il grande nuovo arrivato in questo trio di speciali sarà Neil Patrick Harris, che a tutti gli effetti sembra un inventore obsoleto.

“Lo spettacolo è appena iniziato…” #DoctorWho ritorna nel 2023 Teaser Trailer | DoctorWho – BBC

Tre parti dottor chi Lo speciale per il 60° anniversario sarà presentato in anteprima nel novembre 2023, seguito dal debutto di Dott. Ncuti Gatwa XV Nell’anno 2024.

