Un utente TikTok piange per la registrazione di un marchio nell’app TikTok eliminata

Jules LeBrun — La persona dietro la tendenza virale “Very Demure, Very Mindful” — sconvolto dal fatto che qualcun altro abbia registrato prima un marchio… e ha pubblicato un video ora cancellato di lui che piange a dirotto.

La star virale dei social media ha condiviso un video su TikTok domenica… intravedendo a malapena il suo viso mentre giaceva a letto – e si è sentita soffocata dal pensiero di aver investito così tanto tempo nella sua presenza sui social media per niente.

"Volevo fare questo per la mia famiglia e fornirmi un periodo di transizione, e mi sento come se avessi lasciato cadere la palla."

Jules Lebrun, l’ideatrice della parola “deure”, afferma di non poter lanciare prodotti commerciali perché la sua frase virale era già un marchio registrato:

Dicono che volevano guadagnare un po’ di soldi per le loro famiglie… e pagare il trasloco – e non avendo prima registrato il marchio, sentivano di aver perso l’occasione.

Vale la pena notare che i marchi non sono necessariamente distribuiti in base all’ordine di arrivo: il procedimento legale consente a più parti di presentare la propria causa.

Forse è per questo che Jules ha cancellato quel video così in fretta… È possibile che si siano resi conto che la loro causa non era del tutto priva di speranza.