Guida definitiva per acquistare una antiparassitario nel 2022 – I migliori 40 compilati!

Frontline Triact, 3 Pipette, Cane L (20 - 40 Kg), Antiparassitario per Cani e Cuccioli di Lunga Durata, Protegge il Cane da Pulci, Zecche, Zanzare, Pappataci e Leishmaniosi, Antipulci 3 Pipette 39,40 €

20,99 € disponibile 15 new from 20,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRATTAMENTO OTTIMALE: elimina in modo rapido e duraturo pulci, zecche, zanzare, pappataci e mosche cavalline; è repellente contro zecche, zanzare, pappataci e mosche cavalline; protegge dal rischio di trasmissione della Leishmaniosi

DURATA: un'unica applicazione protegge da: zecche: insetticida e repellente fino a 4 settimane dopo il trattamento; pulci: insetticida per 4 settimane dopo il trattamento; flebotomi: repellente ed insetticida fino a 3 settimane dopo il trattamento; zanzare: repellente per 3 settimane, insetticida fino a 4 settimane dopo il trattamento

FACILE E PRATICO DA USARE: Aprire i peli alla base del collo, sul dorso dell'animale, tra le scapole, e mettere in evidenza la pelle; porre l'apice della pipetta sulla pelle e schiacciare la pipetta fino a completo svuotamento, direttamente sulla pelle; applicare in due punti, alla base del collo e tra le scapole

FORMATO PRODOTTO; confezione da 3 pipette per cani di taglia L, con un peso compreso tra 20 e 40 kg

DATA SCADENZA E ULTERIORI DETTAGLI: Scadenza riportata al lato della confezione; e' ben tollerato da adulti e da cuccioli dalle 8 settimane di vita o peso superiore a 2 Kg; non usare nei gatti e nei conigli; per ogni ulteriore informazione consultare il foglietto illustrativo

Frontline Combo, 3 Pipette, Antiparassitario per Gatti, Gattini e Furetti di Lunga Durata, Protegge da Pulci, Zecche, Uova, Larve e Anche la Casa, Antipulci In Confezione da 3 Pipette da 0.5 ml 27,10 €

18,35 € disponibile 10 new from 15,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRATTAMENTO OTTIMALE: elimina in modo rapido e duraturo pulci, zecche, pidocchi; combatte l'infestazione in atto e protegge da nuove infestazioni; protegge il gatto, furetto e l'ambiente in cui vivono, dopo l'applicazione sull'animale

DURATA: un'unica applicazione protegge per 1 mese

FACILE E PRATICO DA USARE: Aprire i peli alla base del collo, sul dorso dell'animale, tra le scapole, e mettere in evidenza la pelle; porre l'apice della pipetta sulla pelle e schiacciare la pipetta fino a completo svuotamento, in un punto, direttamente sulla pelle

FORMATO: Confezione da 3 Pipette per gatti, gattini e furetti

DATA SCADENZA E ULTERIORI DETTAGLI: Scadenza riportata al lato della confezione; e ben tollerato da adulti e gattini dalle 8 settimane di vita o peso superiore a 1 Kg; non utilizzare il prodotto in furetti di età inferiore ai 6 mesi; il prodotto può essere utilizzato nei gatti durante la gravidanza; per ogni ulteriore informazione consultare il foglietto illustrativo

Advantix Spot-on per Cani da 25 a 40 Kg - 4 pipette da 4,0 ml 41,80 €

26,90 € disponibile 54 new from 23,94€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Antiparassitario

Oltre 25 kg fino a 40 kg

4 x 4 ml

Elimina zecche, pulci e pidocchi

3 fialette antiparassitario cane 10-20KG FIPROTEC BEAPHAR 12,79 € disponibile 7 new from 12,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche previene e combatte infestazioni da parassiti

zecche ,pulci,pidocchi

3 fialette contengono fipronil

Frontline Spot On, 4 Pipette, Cane Taglia S (2 - 10 Kg), Antiparassitario per Cani e Cuccioli di Lunga Durata, Protegge da Zecche, Pulci e Pidocchi, Antipulci In Confezione da 4 Pipette 20,99 € disponibile 11 new from 18,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRATTAMENTO OTTIMALE: elimina in modo rapido e duraturo pulci, zecche e pidocchi nei cani; combatte l'infestazione in atto e protegge da nuove infestazioni

DURATA: un'unica applicazione protegge da pulci per 3 mesi e da zecche per 1 mese

FACILE E PRATICO DA USARE: Aprire i peli alla base del collo, sul dorso dell'animale, tra le scapole, e mettere in evidenza la pelle; porre l'apice della pipetta sulla pelle e schiacciare la pipetta fino a completo svuotamento, direttamente sulla pelle

FORMATO: Confezione da 4 Pipette per cani di taglia S, con un peso compreso tra 2 e 10 kg

DATA SCADENZA E ULTERIORI DETTAGLI: Scadenza riportata al lato della confezione; e' ben tollerato da adulti e da cuccioli dalle 8 settimane di vita o peso superiore a 2 Kg; il prodotto può essere utilizzato dalla cagna sia durante la gravidanza che nel periodo dell'allattamento; per ogni ulteriore informazione consultare le indicazioni riportate sulla scatola

Virbac VB0069 Effitix 4Pip 1,10 Ml 67+600 MG 17,99 € disponibile 9 new from 16,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Antiparassitario esterno per soli cani - attivo per 4 settimane contro i 4 principali parassiti (flebotomi, zanzare, zecche e pulci)

Per cani di peso compreso tra 4kg e 10kg

Confezione: 4 pipette

Advantix Spot-on per Cani dai 10Kg ai 25Kg - 4 pipette da 2.5ml 40,80 €

26,90 € disponibile 28 new from 23,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Non utilizzare sui gatti

Si deve fare attenzione ad evitare che il contenuto della pipetta venga in contatto con gli occhi o la bocca dei cani trattati

Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento

Advantix Spot-on per Cani dai 4Kg ai 10Kg - 4 pipette da 1ml 36,30 €

24,26 € disponibile 45 new from 22,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Impedisce alle pulci di pungere e quindi le elimina; le pulci sul cane sono uccise entro un giorno dal trattamento

Repelle le zecche prima che possano pungere e uccide quelle venute a contatto con la cute, riducendo il rischio di trasmissione di malattie come Ehrlichiosi, Rickettsiosi e Borreliosi

Repelle zanzare e pappataci (o flebotomi), riducendo il rischio di malattie come la LEISHMANIOSI

Fornisce attività repellente nei confronti della mosca cavallina aiutando nella prevenzione della dermatite da puntura di mosca

Per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (C.canis, C.felis) nei cani da 4 a 10 kg.

CLOSTER Neem Pet Protection 500 ML per Cani Gatti e Cavalli ​- Olio di Neem Spray Pronto all'Uso - Repellente Anti Insetti Antipulci Antiparassitario Contro Zecche Pulci Zanzare Mosche Acari Pidocchi 22,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ️ : Pet Protection Spray è l'alternativa naturale al tradizionale antiparassitario per cani e antiparassitario per gatti, antipulci gatto, antipulci cane, anti acaro e anti zanzare, creato per proteggere gli animali domestici. Si integra perfettamente ai comuni antiparassitari Seresto, Bayer e Frontline dando protezione extra. Allontana gli insetti comprese le zecche.

: Il tuo animale non può usare il comune antiparassitario? Pet Protection risolverà il tuo problema in maniera naturale. E' un olio di neem per cani e olio di neem per gatti e cavalli, lozione vegetale e naturale assolutamente non nociva. Tra i prodotti per animali questo antiparassitario gatto e antiparassitario cani è indispensabile per la cura degli amici a quattro zampe!

❔ ' : Delicato sulla pelle, senza risciacquo, l’ olio Neem forma una barriera sul pelo dell'animale. Combatte insetti e parassiti paralizzandone il sistema endocrino impossibilitando così la riproduzione e altre funzioni vitali. E' uno spray antiacaro spray mosche e zanzare spray zecche spray antipulci cani e gatti , repellente mosche e zanzare che rilascia un gradevole odore.

: Sei stufo di usare antiparassitari dannosi? Pet Protection è un repellente insetti naturale, non tossico per uomo e animali. La sua naturale efficacia si presta a più usi, come anti acari, anti mosche, antipidocchi, antipulci per gatti e antipulci per cani, antizanzare per cani, antizecche per cani, antizecche per gatti. La sua azione è testata anche su cavallo.

✔ : La nostra azienda si adopera per fornire ai clienti prodotti testati e di alta qualità, la soddisfazione del cliente è per noi al primo posto. Garanzia cliente del 100% su tutti i nostri prodotti. Contattateci in caso di necessità. READ Guida definitiva per acquistare una asciugacapelli da muro nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Collare Antipulci Cane, Collare per Cani Antipulci e Zecche Regolabile Impermeabile, Antiparassitario per Cani per Tutti i Tipi di Cani, 8 Mesi di Efficacia Protezione, 63cm Taglia Unica (2pack) 15,99 €

13,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ RIMUOVERE TUTTE LE PULCI/ZECCHE: il collare antipulci e zecche è progettato per respingere tutti i parassiti che causano danni ai cani. Il nostro collare per pulci per cani completamente naturale può fornire una protezione completa ai tuoi cani, mantenendo pulci, zecche, larve e pidocchi lontano dal tuo amato amico di pelliccia. La protezione può durare fino a 8 mesi, risparmiando una quantità decente rispetto ad altri tipi di trattamento.

✅ SICURO ED EFFICIENTE: il collare antipulci PROZADALAN per cani è il tuo nuovo collare antipulci rinforzato che offre la massima protezione. La formula naturale del collare antipulci per cani lo rende completamente sicuro per il tuo animale domestico. Con ingredienti attivi che si diffondono utilizzando gli oli naturali per la pelle del cane, la pulce del cane e il colletto di zecca terranno lontano gli insetti dannosi.

✅ ASSICURA IL COMFORT E LA SALUTE DEL TUO CANE: lunghezza regolabile di 63 cm, qualsiasi lunghezza in eccesso può essere tagliata senza sforzo per garantire una perfetta vestibilità del colletto. Progettato per adattarsi a cani di tutte le taglie, la medicina delle pulci per cani li salverà da prurito e graffi gravi. Indossa il collare anti-zecca preventivo PROZADALAN, protegge il tuo animale domestico da eruzioni cutanee che possono portare a varie infezioni e malattie.

✅ DUREVOLE E IMPERMEABILE: il nostro collare anti-pulci e anti-zecche per cani è impermeabile in modo che i tuoi animali domestici siano sempre protetti anche dopo aver fatto il bagno, nuotato o giocando sotto la pioggia. La collana è anche realizzata in gomma naturale, che non provoca allergie, pur essendo abbastanza forte per una vita di 8 mesi.

✅ ALTAMENTE CONFORME: protezione contro pulci e zecche raccomandata dal veterinario per i cani in un colletto comodo, inodore e non grasso, senza necessità di trattamenti mensili.

Scalibor Collare antiparassitario - 65 cm 24,00 € disponibile 22 new from 20,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il collare antiparassitario Scalibor è efficace nella protezione e la disinfestazione da pulci e zecche.

Scalibor è adatto ai soli cani e offre una protezione antiparassitaria a lungo termine, circa 5-6 mesi.

Il collare Scalibor è utilizzabile anche per prevenire la comparsa e la diffusione della leshmaniosi nel cane: la deltametrina, il principio attivo del collare Scalibor, ha il compito di proteggere il cane da punture indesiderate in modo efficace e duraturo.

Scalibor è un ottimo collare antiparassitario: agisce in tutta sicurezza e non costituisce un pericolo per la salute del cane o delle persone che vengono a contatto con esso.

Questa versione del collare Scalibor misura 65 cm ed è adatta a cani di grossa taglia.

Seresto Collare Antiparassitario per Gatti 41,40 €

26,90 € disponibile 19 new from 23,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Protegge il gatto contro pulci e zecche fino a 8 mesi

Agisce anche repellendo le zecche prima che possano pungere, cosa che facilita la protezione dell'animale contro le malattie trasmesse da questi parassiti

Combinazione innovativa di materiali

Collare Antipulci Cane, Collare Antipulci Per Cani Sicuro ed Efficace Composto Da Oli Essenziali Naturali Al 100%, Efficacia 12 Mesi 65cm Collare Antizecche Per Cani Di Piccola Taglia, Medio e Grande 11,99 €

10,19 € disponibile 2 new from 10,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Efficace Trattamento Antipulci Per Cani: I nostri collari antipulci per cani sono regolarmente testati da laboratori professionisti per fornirti un trattamento professionale antipulci per cani. Aiuta il tuo cane a respingere efficacemente pulci, zecche, pidocchi, uova, larve e parassiti dannosi, dando al tuo cane una protezione a 360 gradi!

100% Naturali Ingredienti: i nostri collare antiparassitario per cani sono realizzati con oli essenziali di citronella, eucalipto, menta piperita e non causano irritazioni o allergie al tuo cane. Ingredienti naturali al 100% I collari antipulci cane mantengono i cani al sicuro da pulci e altri insetti senza danneggiare gli animali domestici e i proprietari.

12 Mesi di Protezione a Lunga Durata: i nostri collare antizecche per cani sono dotati di una tecnologia a rilascio lento che dura fino a 12 mesi, offrendo al tuo cane 12 mesi di protezione a lunga durata da forti pruriti e graffi. Protezione a lungo termine dei tuoi animali domestici e della tua famiglia da pulci, zecche, acari, pidocchi e altri parassiti e riduce il rischio di infezione.

Materiale Morbido: I nostri collari antipulci cane sono realizzati in materiale più morbido e sono progettati con un arco circolare senza bordi e angoli, che non indosserà il collo del cane e renderà il cane più comodo da indossare; devi solo lasciare abbastanza spazio quando lo usi e rimuovere la lunghezza in eccesso.

Servizio Post-vendita Soddisfatto al 100%: se non sei soddisfatto del nostro collare antipulci cane, o il collare non ha effetto, odore, ecc., non esitare a contattarci tramite Amazon e ti forniremo prontamente servizi come cambi/resi e rimborsi! Facciamo sempre del nostro meglio per fornire ai clienti i migliori servizi, grazie per la comprensione e il supporto.

Advantage Soluzione Spot On per Gatti e Conigli Piccoli, 40 mg, 4 Pipette 19,11 €

16,60 € disponibile 18 new from 16,58€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Antiparassitario per Gatto e Coniglio

In fiale da 0,4 ml ciascuna

Previene infestazione da pulci per 3-4 settimane max

Può essere utilizzato nel trattamento della dermatite allergica da pulci

3 fialette antiparassitario cane 40-60KG FIPROTEC BEAPHAR 15,30 €

14,45 € disponibile 3 new from 14,45€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche previene e combatte infestazioni da parassiti

zecche ,pulci,pidocchi

3 fialette contengono fipronil

MSD ANIMAL HEALTH 103182010 EXSpot 6 Pipette 1 Ml 36,00 €

25,40 € disponibile 11 new from 21,68€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Efficace Contro i Parassiti Esterni: Pulci, Zecche, Flebotomi (Pappataci), Zanzare, Pidocchi e Mosche

Protezione Completa per 4 Settimane

Può Essere Utilizzato Nei Cuccioli a Partire Dalle 2 Settimane d'Età

Scatola Contenente 6 Pipette

Ideale per Cani Fino a 14 Kg

Frontline Spot On, 4 Pipette, Gatto, Antiparassitario per Gatti e Gattini di Lunga Durata, Protegge da Zecche, Pulci e Pidocchi, Antipulci In Confezione da 4 Pipette da 0.5 ml 24,50 €

17,85 € disponibile 9 new from 17,85€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRATTAMENTO OTTIMALE: elimina in modo rapido e duraturo pulci, zecche, pidocchi; combatte l'infestazione in atto e protegge da nuove infestazioni

DURATA: un'unica applicazione protegge da zecche fino a 1 mese e da pulci fino a 5 settimane

FACILE E PRATICO DA USARE: Aprire i peli alla base del collo, sul dorso dell'animale, tra le scapole, e mettere in evidenza la pelle; porre l'apice della pipetta sulla pelle e schiacciare la pipetta fino a completo svuotamento, preferibilmente in due punti, direttamente sulla pelle

FORMATO: Confezione da 4 Pipette per gatti e gattini

DATA SCADENZA E ULTERIORI DETTAGLI: Scadenza riportata al lato della confezione; e ben tollerato da adulti e da gatti e gattini dalle 8 settimane di vita e/o di peso superiore a 1 Kg; il prodotto può essere utilizzato nei gatti durante la gravidanza e l'allattamento; per ogni ulteriore informazione consultare le indicazioni riportate sulla scatola

PETSLY Antiparassitario Cani e Gatti Spray - Repellente Naturale Antipulci Gatto e Antipulci Cane - Protezione Anti Pulci e Zecche Cani - Spray Antipulci per Cani - Antiparassitario per Cani, 500 ml 12,99 € disponibile 1 used from 12,48€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SCACCIA CON EFFICACIA IMMEDIATA PULCI E ZECCHE: Utilizza il nostro spray antipulci per gatto e cani PETSLY Flea Spray sul pelo dei tuoi cani e dei tuoi gatti per liberarli dalle fastidiose pulci e zecche che non gli danno pace

TIENI PROTETTO IL TUO CANE E IL TUO GATTO DAI PARASSITI: Tieni applicato il nostro spray anti zecche cane regolarmente per assicurarti che il tuo amico a quattro zampe rimanga sempre protetto da possibili infestazioni parassitarie

PRODOTTO NATURALE CON PIACEVOLE FRAGRANZA: Il prodotto anti pulci gatti e cani di PETSLY ha una formula a base di oli essenziali naturali, che lo rendono sicuro per la salute dell’animale e rilasciano una gradevole fragranza rinfrescante

COMODA APPLICAZIONE SPRAY: Per applicare il nostro repellente antizecche cani basta spruzzarlo direttamente sul pelo del vostro amico a quattro zampe, o anche nell’ambiente di casa che vuoi proteggere da infestazioni parassitarie

MADE IN GERMANY: Tutti i nostri prodotti sono stati creati e testati in Germania. Utilizziamo esclusivamente ingredienti di altissima qualità e miglioriamo costantemente le formule utilizzate, in modo da creare i migliori prodotti possibili

PROZADALAN [2 PCS] Collare Antipulci Cane, Antiparassitario per Cani per Tutti i Tipi di Cani Impermeabile, 8 Mesi di Efficacia Protezione, Formula Naturale (1) 15,99 €

11,89 € disponibile Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una sandbag da allenamento nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche 【Sicuro ed efficace】 Realizzato con ingredienti naturali al 100%, offre protezione fino a 8 mesi ed è adatto a tutti i cani e le donne in gravidanza.

【Protezione Prolungata】Il collare antipulci naturale fornisce una protezione multipla per il tuo animale domestico, grazie a una nuova composizione di oli naturali. Aiuterà a scacciare pulci, zecche, pidocchi, larve e zanzare in modo più efficace

【Impermeabile】perdite anche in condizioni di bagnato, funziona anche in caso di lavaggio, non è necessario rimuovere dopo aver eseguito una serie di esercizi come nuotare, fare il bagno o persino giocare sotto la pioggia. Non preoccuparti di essere distrutto dal tempo del bagno, dalla pioggia o dai giochi in spiaggia

【63 cm Regolabile】 La lunghezza totale del colletto della spunta è di 25 pollici. Una misura può essere adattata per adattarsi a una gamma di razze di diversi pesi e dimensioni. La lunghezza regolabile del colletto può essere facilmente tagliata, un cinturino regolabile nel miglior collare a zecca aiuta a portarlo rapidamente al collo del tuo animale domestico

【Garanzia a vita】 Siamo così sicuri che amerai il nostro tick collar, se non sei soddisfatto per qualsiasi motivo, lo ricompreremo da te, senza fare domande!

Rmolitty Collare Antipulci Cani, Collare Antiparassitario Cani Medio/Grande/Piccolo, Formula di olio essenziale naturale per 12 mesi di protezione(1 pack) 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sicuro ed efficace - Rmolitty collare antiparassitario per cani fornisce un modo semplice ed efficace per mantenere il vostro animale domestico al sicuro. I nostri collari per cani per la prevenzione delle pulci non sono grassi, facili da indossare e possono essere utilizzati insieme ad altri collari.

Protezione 12 mesi - Rilascio a bassa concentrazione, non unge, non causa irritazioni o allergie. Questo collare antiparassitario può efficacemente respingere le pulci nocive, zecche, parassiti, mantenendo il vostro cane felice, sano e senza parassiti.

Proteggi i tuoi cani - Questo naturale controllo delle pulci per il collare dei cani è realizzato con una miscela di olio di canfora 7%, olio essenziale di cannella 23%, eucalipto di limone 14%, olio di eucalipto 22%, lavanda 14%.

Adatto a tutte le taglie - I nostri collari per zecche e pulci per cani sono perfetti per quasi tutti i tipi di cani. Il colletto è regolabile fino a 63cm per essere sicuro che rimanga al sicuro mentre si assicura che il tuo animale domestico sia comodo.

Garanzia e garanzia - Rmolitty come marchio di fiducia e proprietario di animali domestici, cerchiamo sempre del nostro meglio per fornire ai clienti i migliori servizi. Se non sei soddisfatto del nostro collare per pulci, sentiti di restituircelo per un rimborso completo.

Beaphar diméthicare, Pipette Stop parassiti 6 Pipette 9,19 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IMMOBILISE LES PARASITES : Les pipettes Diméthicare de Beaphar immobilisent les parasites tels que les puces es, les tiques et poux à tous les stades de vie (œufs, larves et insectes adultes).

AZIONE IMMEDIATA: a base di Dimeticone, queste pipette immobilizzano i parassiti immediatamente dopo l'uso. Non possono più muoversi, cadono dall'animale e vengono eliminati durante la spazzolatura.

Uso: allontanare i peli, posizionare la punta della pipetta sulla pelle e premere il tubo per svuotare lungo la linea dorsale. Spazzolare il pelo per eliminare i parassiti immobilizzati.

Composizione: senza insetticida chimica e senza pesticidi, queste pipette sono l'alternativa ideale. Contiene aloe vera, noto per i suoi benefici sull'epidermide, rispetta l'uomo e l'animale.

I nostri animali sono, inoltre, la nostra famiglia: per preservare il benessere dei nostri compagni, Beaphar dà accesso a cure e prodotti di qualità a prezzi accessibili a tutti i proprietari di animali.

ExSpot 6 Pipette, 2 ml - MSD Animal Health 47,00 €

29,83 € disponibile 13 new from 24,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Protezione completa per 4 settimane

Può essere utilizzato nei cuccioli a partire dalle 2 settimane d'età

Scatola contenente 6 pipette

Adatto soprattutto per cani di taglia medio-grande

Frontline Combo, 3 Pipette, Cane Taglia S (2 - 10 Kg), Antiparassitario per Cani e Cuccioli di Lunga Durata, Protegge il Cane e Anche la Casa da Pulci, Zecche, Uova e Larve, Antipulci 3 Pipette 29,90 €

19,70 € disponibile 12 new from 19,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRATTAMENTO OTTIMALE: elimina in modo rapido e duraturo pulci, zecche, pidocchi; combatte l'infestazione in atto e protegge da nuove infestazioni; protegge il cane e l'ambiente in cui vive, dopo l'applicazione sull'animale

DURATA: un'unica applicazione protegge per 1 mese

FACILE E PRATICO DA USARE: Aprire i peli alla base del collo, sul dorso dell'animale, tra le scapole, e mettere in evidenza la pelle; porre l'apice della pipetta sulla pelle e schiacciare la pipetta fino a completo svuotamento, in un punto, direttamente sulla pelle

FORMATO: Confezione da 3 Pipette per cani di taglia S, con un peso compreso tra 2 e 10 kg

DATA SCADENZA E ULTERIORI DETTAGLI: Scadenza riportata al lato della confezione; e ben tollerato da adulti e da cuccioli dalle 8 settimane di vita o peso superiore a 2 Kg; il prodotto può essere utilizzato dalla cagna sia durante la gravidanza che nel periodo dell'allattamento; per ogni ulteriore informazione consultare le indicazioni riportate sulla scatola

FRETOD 2 Collare Antipulci per Cani e Gatti – 65cm Ajustable Collare Antiparassitario Antizecche 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 8 MESI la persistente pulce e la prevenzione del parassitari zecche pulci

FACILE DA UTILIZZARE: indossare semplicemente colletto di pulce e ticchettio intorno al collo del cane per respingere le larve, i pidocchi, le zecche, le pulci e le zanzare

FITTA TUTTI I LAVORI DI TAGLIA: 23 "fai il colletto delle pulci e del tacchi adatto per piccoli cani medi e grandi, cuccioli di gatti e altri

PROGETTAZIONE DELL'ACQUA: dopo nuoto, balneazione e attività all'aperto sotto la pioggia, il collare delle pulci e del tacchino è ancora disponibile

RACCOMANDA SEMPLICEMENTE dai veterinari

Advantage Soluzione Spot-On Gatti/Con. 4 Pipette, 0.8 ml 23,60 €

16,12 € disponibile 28 new from 13,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per gatti dal peso di 4 Kg o superiore

Non trattare gattini non svezzati con meno di 8 settimane di età

Tenere il blister nella confezione esterna

Attenzione! L'imballaggio può variare

Pets4Luv Collare antipulci per gatti, taglia unica, a base di olio essenziale, repellente sicuro ed efficace contro pulci e zecche, design impermeabile e staccabile, protezione 16 mesi, 2PZ 11,49 €

10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROTEZIONE 8 MESI - Pets4Luv collare per pulci e zecche può durare fino a 8 mesi per proteggersi da pulci, zecche, uova delle pulci, larve delle pulci e altri parassiti.Il collare antipulci per gatti può rilasciare principi attivi per coprire l'intero corpo del cane entro 24 ore.

FORMULA NATURALE ED EFFICACE: il collare antipulci Pets4Luv è realizzato in morbido silicone, contenente l'olio essenziale vegetale 100% naturale, come eucalipto limone, lavanda e linaloe.Questi ingredienti sono sicuri per i proprietari di gatti e animali domestici, ma molto utili per prevenire le ispezioni indoor e all'aperto.

IMPERMEABILE E REGOLABILE: il collare antipulci Pets4Luv continua ad essere efficace al 100% dopo il bagno e il gioco sotto la pioggia.Il collare antipulci per gatti ha un punto di rottura di emergenza per proteggere il gatto che indossa il collare quando il colletto è fortemente tirato.La lunghezza del collare antipulci è di 25 pollici / 63,5 cm possono essere facilmente tagliati per adattarsi a cani di diverse dimensioni.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 2 * collari per gatti con custodia sigillata e 1 manuale utente nella scatola di latta, oltre alla nostra garanzia di 12 mesi promessa e un servizio clienti cordiale.

SUGGERIMENTI CALDI: Se pensi che l'odore del collare antipulci di gatto sia troppo forte, ti preghiamo di aprire la confezione per un po' prima di usarlo.Offriamo anche il collare antipulci e antizecche per cani.Pets4Luv è un marchio professionale di prodotti per animali domestici.Il nostro obiettivo: Animali per amore, non fermarti mai.

Frontline Spray 250 ml, Antiparassitario per Cani e Gatti e Cuccioli dal Secondo Giorno di Vita, Antiparassitario Lunga Durata, Elimina e Protegge da Zecche, Pulci e Pidocchi, Antipulci Spray 250 ml 36,90 €

28,99 € disponibile 7 new from 28,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRATTAMENTO OTTIMALE: elimina in modo rapido e duraturo pulci, zecche e pidocchi nei cani e gatti a partire dai 2 giorni di vita; combatte l'infestazione in atto e protegge da nuove infestazioni

DURATA': un'unica applicazione protegge per 1 mese da zecche fino ad un mese sia nel cane che nel gatto; da pulci: fino a 3 mesi nel cane e fino a 5 settimane nel gatto

FACILE E PRATICO DA USARE: applicare in funzione della lunghezza del pelo, nebulizzare da 3 a 6 ml per kg di peso; tale volume corrisponde a 2-4 nebulizzazioni (1 erogazione pari a 1.5 ml) per ogni kg di peso; per uso esterno

FORMATO: Spray 250ml

DATA SCADENZA E ULTERIORI DETTAGLI: Scadenza riportata sulla confezione; e' ben tollerato da adulti e da cuccioli e gattini dai 2 giorni di età; il prodotto può essere utilizzato da cagna e gatta sia durante la gravidanza che nel periodo dell'allattamento; per ogni ulteriore informazione consultare il foglietto illustrativo applicato sul flacone

Shampoo Antiparassitario Cani e Gatti 500ml - Elimina Zecche e Pulci - Pulisce e Idrata Pelle e Pelo - Shampoo per Cani e Gatti Calmante con Farina D'avena e Tea Tree - Antizecche per Gatti e Cani 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo per Cani e Gatti con Farina d'Avena - Il nostro Animigo Flea & Tick è la soluzione perfetta contro i parassiti. Tra tutti i prodotti antizecche cani e gatti, questo è arricchito con farina d'avena che è ottima per la pelle e il manto del tuo animale. Aiuta a pulire lo sporco e a calmare il prurito mantenendo la pelle del tuo piccolo idratata.

Antiparassitario Cani e Gatti Naturale - Lo Shampoo antiparassitario cane e gatto è a base di ingredienti naturali e oli essenziali. L' Olio di Tea Tree ha proprietà antisettiche e battericide, aiuta contro il prurito e l'arrossamento. La nostra formula contiene ingredienti di qualità come camomilla, olio di cocco, olio di mandorle e olio di avocado.

Come Utilizzare lo Shampoo - Strofinare lo shampoo antipulci cane e gatto sul pelo bagnato del tuo amico a quattro zampe, stando attenti a evitare il contatto con gli occhi, il naso e la bocca. Massaggiare fino a ricoprire l'intero manto con la schiuma. Lasciare agire per 5 minuti e poi risciacquare. Utilizzare lo shampoo antipulci per cani e gatti regolarmente.

Formula Antipulci e Zecche per Cane e Gatto - La formula di Animigo è indicata per cani e gatti di qualsiasi taglia ed età, che il tuo animale sia cucciolo, adulto o anziano, non cambia. Il pelo lungo o corto acquisirà lucentezza immediata. I risultati saranno visibili fin da subito con il nostro shampoo antipulci per cani e gatto.

Da Animigo, anche gli Animali Domestici sono Persone - Scegli un marchio che si prende a cuore il benessere del tuo animale quasi quanto te. Animigo è una famiglia di amanti degli animali domestici che si dedica a trovare grandi soluzioni per i problemi degli animali utilizzando solamente gli ingredienti naturali più puri. READ Guida definitiva per acquistare una la colonia per cani nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Collare Antiparassitario per Cani, Collare Antipulci Cane, Collare Antipulci e Zecche per Cani, Collare Regolabile Impermeabile, 8 Mesi di Protezione per Tutti i Tipi di Cani, 62 cm Taglia Unica 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRATTAMENTO EFFICACE DELLE PULCI DEL CANE: Il collare antipulci per cani Surglam ha sviluppato un efficace trattamento antipulci basato sul ciclo di crescita dei comuni parassiti nocivi sui cani. Aiuta a prevenire i parassiti e può efficacemente ridurre e rimuovere i parassiti esistenti. Il collare antipulci può anche prevenire una varietà di malattie causate dai parassiti e proteggere efficacemente la sicurezza dei vostri animali domestici e membri della famiglia.

FORMULA POTENTE E NATURALE: Fatto di gomma morbida, il nostro collare antipulci per cani contiene oli essenziali di piante naturali al 100%, come limone eucalipto, lavanda e linaloe, che è sicuro e non ha alcun prodotto chimico nocivo che causa irritazione o allergie per i vostri cani. Gli ingredienti naturali e sicuri assicurano la protezione contro le pulci e altri insetti senza danneggiare gli animali domestici e i proprietari.

8 MESI DI PROTEZIONE: Questo collare antipulci e antizecche per cani è stato progettato con una tecnologia di principi attivi a rilascio lento e controllabile, che può coprire l'intero corpo dell'animale entro 24 ore e fornire una protezione completa del corpo per 8 mesi. Protezione di lunga durata dei vostri animali domestici e delle famiglie da pulci, zecche, acari, pidocchi e larve e altri parassiti e ridurre il rischio di infezione.

REGOLABILE & IMPERMEABILE: Il collare lungo 25 pollici/63,5 cm e regolabile può essere facilmente tagliato per adattarsi a cani di diverse dimensioni. Con un premuroso design impermeabile, il collare per cani può funzionare normalmente nei giorni di pioggia, anche quando il cane fa il bagno o nuota. Si può anche togliere il collare per mantenere un effetto migliore.

COSA OTTIENI: 2*collare per cani con sacchetto sigillato e scatola di latta, così come la nostra garanzia di 12 mesi preferita dai fan e un servizio clienti amichevole.

VETOCANIS Antipulci e antizecche per gatti con 4 pipette come efficace repellente con 4 x 1 mese di protezione 9,55 € disponibile 1 used from 8,44€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 4 pipette come protezione contro pulci, zecche e zanzare del vostro gatto

La confezione risparmio corrisponde a 4 x 1 mese di protezione. Preparato sotto controllo veterinario

1 pipetta corrisponde a 1 mese di protezione

Adatto per gatti di età superiore ai 9 mesi

La pipetta senza insetticida protegge il pelo del vostro gatto ed è ecologica

