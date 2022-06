Home » Salute e Bellezza Guida definitiva per acquistare una braun silk epil 1370 recensione nel 2022 – I migliori 40 compilati! Salute e Bellezza Guida definitiva per acquistare una braun silk epil 1370 recensione nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Braun Silk-expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, Alternativa al Laser, Rasoio e Custodia da Viaggio inclusi, Idea Regalo, PL5137 Bianco e Oro 404,56 € disponibile 8 new from 404,56€

12 used from 258,57€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Epilatore luce pulsata, rapido ed efficiente*; riduzione visibile dei peli fino a 6 mesi**; *efficacia basata sulla combinazione della misura della finestra di trattamento, della velocità e dell'energia

Tecnologia a luce pulsata; clinicamente testata e dermatologicamente accreditata come ottima sulla pelle da una delle principali organizzazioni internazionali per la salute della pelle Skin Health Alliance

Epilatore luce pulsata intelligente con sensore SensoAdapt, con protezione UV: l’epilatore con tecnologia a luce pulsata che si adatta in maniera automatica e costante alla tonalità della pelle*

Alternativa all'epilatore laser: bastano meno di 5 minuti per trattare entrambe le gambe al livello di potenza più basso; 2x veloce del precedente Silk-expert 5; include una testina di precisione, una custodia e un rasoio Venus

Design compatto, per una facile maneggevolezza e un uso senza sforzi; 400.000 impulsi di luce

Rowenta Easy Touch EP1110F0 Epilatore Elettrico, Rosa/Bianco 28,99 €

24,90 € disponibile 25 new from 22,35€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Soluzione semplice, rapida e durevole che assicura fino a 4 settimane di pelle liscia

Rimuove anche i peli più corti (0,5 mm) in modo preciso e senza romperli, mentre un sistema guidante assicura un'efficacia ottimale a ogni passata

Sistema di massaggio: riduce la sensibilità della pelle grazie all'azione massaggiante attiva per un'epilazione extra delicata

2 velocità: velocità più bassa per le zone sensibili e un'azione più delicata, velocità più alta per un'epilazione rapida ed efficace

24 pinzette epilanti e sfere massaggianti READ Guida definitiva per acquistare una carta da cucina nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Philips Serie 8000 Wet & Dry epilatore con 6 accessori (Modello BRE715/00) 99,99 €

59,99 € disponibile 17 new from 59,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Epilazione potente e gentile: l'epilatore Philips ti permette di raggiungere la totale levigatezza

Testina extra large: l'epilatore femminile Philips copre un'area di pelle più ampia in una passata

Design da premio*: per raggiungere meglio ogni punto e con movimenti più precisi

La batteria si ricarica completamente in 2 ore (QuickCharge: 1 sessione); autonomia fino a 40 min

Contiene: 1 epilatore Philips Series 8000 Wet & Dry, 1 testina per rifinitore zona bikini, 1 pettine rifinitore per zona bikini, 1 testina per le zone sensibili, 1 contatto ottimale della testina, 1 guanto esfoliante, 1 custodia di base e una spazzolina per pulizia

Braun Silk-épil Bikini Styler FG1100 Rifinitore di Precisione Zona Bikini 3-in-1 con 4 Accessori, Rosa 27,34 € disponibile 11 new from 24,96€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Regola e modella con precisione la zona bikini

Crea linee e contorni definiti sulla zona bikini

Crea il look perfetto, anche per le sopracciglia

3 accessori con 2 impostazioni di lunghezza per creare vari stili

4 accessori, tra cui testina di precisione, testina modellante per la zona bikini e 2 pettini rifinitori

Hangsun Epilatore Elettrico Donna, F230 Depilatore Donna Indolore Depilazione, Senza Fili Ricaricabile 2 in 1 Epilatori 29,99 €

27,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Facile e Comodo da Usare】: Il design senza fili ti permette di usarlo ovunque, in qualsiasi momento, e l’impugnatura ergonomica del depilatore donna consente di utilizzarlo comodamente su tutte le aree del corpo

【Efficiente Sistema di Epilazione】: Depilatore donna indolore Grazie alla depilatore elettrico donna sofisticata tecnologia di pinzette antiscivolo, tutti i peli a partire da 0,5 mm vengono rimossi molto rapidamente dalla radice e si ottengono risultati eccellenti

【Due impostazioni di velocità】: Ti permette di scegliere il tuo tipo di pelle e la tua routine di bellezza personale; Usalo con il tuo gel doccia preferito e scegli i risultati più lisci che durano fino a quattro settimane

【Dispositivo multifunzione 2 in 1】: Epilatore elettrico donna Include 2 testine intercambiabili, epilatore e rasoio da donna, le testine possono essere facilmente sostituite e pulite dopo l'uso. Una luce intelligente mostra i peli più fini, in modo da poter essere sicuri che siano stati tutti rimossi

【Design sottile e leggero】: depilatore donna Facile da tenere e perfetto per i viaggi; Può anche essere regalato a parenti e amici cari

Rowenta EP5660 Silence Soft Epilatore, Epilazione Silenziosa per Gambe con la Tecnologia Micro-Contact, 7 accessori, 4, 8 W, 220 - 240 V, Viola/Bianco 76,99 €

39,99 € disponibile 30 new from 39,99€

1 used from 37,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Doppio involucro ermetico per ridurre efficacemente il rumore

Testina e accessori amovibili e lavabili, per un'igiene migliore e una pulizia facilitata

Un rullo esfoliante per preparare la pelle, per un'epilazione più delicata

Tecnologia che garantisce il 100% di contatto con la pelle

Un pettinino bikini per disegnare il profilo della zona bikini

Philips Epilatore compatto con filo Satinelle Essential con 4 accessori (Modello BRE275/00) 56,99 € disponibile 9 new from 50,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema di epilazione efficiente: lascia la tua pelle levigata e senza peli per settimane

Opti-Light: questo epilatore Philips assicura che meno peli siano lasciati indietro

2 velocità: l'epilatore include 2 impostazioni di velocità per risultati personalizzati

Impugnatura ergonomica: facile e confortevole da tenere in mano

Contiene: 1 epilatore compatto con cavo Philips Satinelle Essential con Opti-Light, 1 testina di rasatura e pettine, 1 testina massaggiante, 1 custodia di base e spazzolina per pulizia READ Guida definitiva per acquistare una shampoo antiforfora per uomo nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Braun Silk-épil 1 Depilatore Donna, Epilatore con 20 Pinzette Soft-Lift, Delicato ed Efficace, Precisione nelle Aree Sensibili, Ideale per le Prime Depilazioni, Idea Regalo, SE 1-1370 Bianco e Rosa 34,99 € disponibile 24 new from 30,52€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Goditi una epilazione profonda e una pelle liscia per settimane

Facile epilazione per una pelle liscia fino a 4 settimane

Epilatore dotato di sistema con 20 pinzette, rimuove delicatamente alla radice anche i peli piu corti

Grazie alle sue Punte Soft-Lift, l'epilatore solleva delicatamente i peli distesi, difficili da catturare

Alimentato a corrente per un comodo utilizzo

