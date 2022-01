Home » Personal computer Guida definitiva per acquistare una case atx nel 2022 – I migliori 40 compilati! Personal computer Guida definitiva per acquistare una case atx nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore case atx? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi case atx venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa case atx. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

MSI MAG VAMPIRIC 100R Case ATX 2x 120mm (1x ARGB), radiatore fino a 240mm, vetro temperato 4mm, filtri antipolvere magnetici, 1x USB 3.2 Gen1 69,00 €

59,99 € disponibile 42 new from 59,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROGETTATO PER LE PRESTAZIONI: Il pannello frontale in mesh è stato progettato per far entrare efficacemente l'aria all'interno del tuo chassis in modo da fornire la migliore dissipazione.

TASTO INSTA-LIGHT LOOP: Controlla rapidamente i colori del tuo sistema e i vari effetti LED con il tasto Insta-Light Loop posto sulla parte superiore del pannello IO.

VETRO TEMPERATO LATERALE: La serie MAG VAMPIRIC 100 rivela il tuo arsenale con un pannello laterale in vetro temperato. Arma il tuo sistema con un dispositivo di raffreddamento a liquido, la scheda madre e la scheda grafica MSI così potrai avere il tuo sistema completamente sincronizzato.

FILTRO MAGNETICO ANTIPOLVERE: Un filtro magnetico è presente nella parte superiore dello chassis, impedendo alla polvere di cadere all'interno e permettendo di avere un processo di pulizia rapido e facile.

FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO: La serie MAG VAMPIRIC 100 è stata progettata per concentrare il flusso d'aria attraverso un design studiato alla perfezione. È possibile installare fino a 6 ventole.

Corsair 4000D Airflow Case ATX Mid-Tower con Vetro Temperato, Pannello Anteriore a Flusso d'aria Elevato, Pannello Laterale in Vetro Temperato, Ampio Spazio Interno, Due 120 mm Ventole Incluse, Nero 97,90 € disponibile 18 new from 97,90€

4 used from 91,05€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fai la scelta giusta: con il sistema di gestione dei cavi, il flusso d'aria concentrato e la comprovata qualità costruttiva di Corsair

Pannello anteriore a flusso d'aria elevato: un pannello anteriore ottimizzato in acciaio garantisce una ventilazione ottimale al tuo sistema, garantendo capacità di raffreddamento

Il sistema di gestione dei cavi RapidRoute di Corsair: ti permette di instradare i cavi principali in canalina in modo rapido e semplice

Due ventole da 120 mm incluse: le ventole AirGuide di Corsair sfruttano alette anti-vortice per concentrare il flusso d'aria ed ottimizzare le prestazioni di raffreddamento

Potenziale di raffreddamento: l'ampio spazio interno ti permette di installare fino a 6 ventole di raffreddamento da 120 mm o 4 ventole da 140 mm, oltre a diversi radiatori

EMPIRE GAMING – Case PC Gamer Diamond ARGB Mid-Tower ATX – Pannello Frontale Diamante plexiglass e Pannello Laterale in Vetro temperato – 4 Ventole LED RGB direzionabili 120 mm 75,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Case mid-tower per schede madre mini-ITX, micro-ATX, ATX

Ventole LED RGB direzionabili 3 Pin incluso: 3 x 120 mm sul pannello frontale, 1 x 120 mm nella parte posteriore.

Tecnologia RGB direzionabili (3 Pins/5 Volt) compatibile ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome.

4 alloggiamenti per hard disk

Compatibile Watercooling (120 mm / 240 mm)

MARSGAMING Mars Gaming MC100, Case ATX Gaming, Ventola FRGB 9 cm, Ventilazione Convect-Cool, Nero 35,50 € disponibile 12 new from 35,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CASSA DA GIOCO ULTRALEGGERA: La cassa da gioco MC100 è realizzata in lega d'acciaio ultraleggera senza frontale in plastica, risultante in una cassa per computer durevole, leggera ed ecologica

VENTILAZIONE CONVECT-COOL: Goditi una ventilazione silenziosa con il pannello superiore CONVECT-COOL grazie al riscaldamento a convezione, una griglia d'aria anteriore e una ventola di scarico posteriore, e il pannello anteriore in metallo aiuta a migliorare il trasferimento passivo del calore all'esterno

ILLUMINAZIONE DA GIOCO: Include una ventola da 90 mm sul retro del case con illuminazione RGB fissa, fornendo un flusso costante di colore e portando in vita il tuo set up

ALTE PRESTAZIONI E FACILE ACCESSO MULTIMEDIA: Supporto per schede madri ATX, micro-ATX e mini-ITX, fino a 4 dischi rigidi e gestione efficiente dei cavi interni; 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 e porte HD Audio e microfono facilmente accessibili sul pannello frontale del case

Corsair 275R Airflow Vetro Temprato Case Gaming Mid-Tower ATX (Pannelli Laterali in Vetro Temprato, Tre Ventole da 120 mm Incluse, Opzioni Versatili di Raffreddamento), Nero 77,90 € disponibile 19 new from 77,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pannello anteriore con flusso d’aria elevato: Il design del pannello anteriore con fessure consente di sfruttare una maggiore portata d’aria per un raffreddamento efficiente del sistema

Stile contemporaneo ed elegante: Un design accattivante e un pannello laterale in vetro temperato che consente di vedere i componenti interni del tuo sistema

Tre ventole da 120mm incluse: Consentono di impostare fin da subito un flusso d’aria ottimale

Opzioni versatili di raffreddamento: Lo spazio disponibile consente di installare fino a 6 ventole da 120 mm o radiatori delle dimensioni massime di 360 mm

Ampio spazio di archiviazione: I supporti per unità forniscono spazio per due unità HDD da 3,5” e due SSD da 2,5”, con supporti aggiuntivi per altri due SSD da 2,5”

Noua Orizon M1 Bianco Case ATX per PC Gaming 0.60MM SPCC 3*USB3.0/2.0 Ventola Triplo Halo RGB Addressable 5V ARGB Front Mesh & Pannello Laterale in Vetro Temperato (AxPxL: 449x384x210 mm) 46,90 € disponibile 4 new from 46,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La struttura del case SPCC di 0.60 mm | Compatibilità MB: ATX | m-ATX | mini-ITX

Front Mesh | Side Dx Metal | Side Sx Glass

Pre-Installed: 1 Fan da 120 mm addressable (1*Rear) | Fan System: Front 3*120/140 mm | Rear 1*120 mm | Top 2*120/140mm

Cooling System: Front 120/140/240/280/360 mm | Rear: 120 mm | Top 120/240 mm

VGA Support: > 310 mm , CPU Support: > 160 mm

Noua Smash S10 White Case ATX PC Gaming 0.60MM SPCC 3*USB3.0/2.0 Frontale Mesh 4 Ventole Bianco RGB Rainbow Pannello Laterale in Vetro Temperato (AxPxL: 459x381x204 mm) 60,90 € disponibile 3 new from 60,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Case con struttura SPCC di 0.50 mm | Compatibilità Mainboard: ATX | m-ATX | mini-ITX

Frontale Mesh | Pannello laterale destro Metallo | Pannello laterale sinistro in Vetro Temperato

Installate Inclusa 4 Ventole RGB Rainbow sul pannello posteriore e frontale

Supporta fino a 8 ventole: Frontale 3*120 mm | Superiore 2*120 mm | Posteriore 1*120 mm | PSU Cover 2*120 mm

Supporta Dissipatore a liquido: Frontale 120 o 240 mm | Superiore 120 o 240 mm | Posteriore 120 mm | Copri PSU 120 o 240 mm

Cooler Master MasterBox Q300L – Mini Tower Case mATX con Visione Completa Pannello Laterale, Cable Management Ordinato, e Molteplici Opzioni Raffreddamento 45,90 € disponibile 73 new from 45,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FILTRI ANTI POLVERE MAGNETICI DESIGN FANTASIA- Filtri antipolvere magnetici anteriori e superiori progettati su misura sono completamente rimovibili e si presentano in modo minimalista e funzionale

VERTICALE E ORIZZONTALE - Il case masterbox presenta viti a testa zigrinata possono fungere anche da piedini per un posizionamento verticale o orizzontale con superficie forata per diverse configurazioni flusso aria

OPZIONI DI RAFFREDDAMENTO - Pannello frontale supporta fino a due ventole da 140mm o un radiatore raffreddamento a liquido da 240mm; il pannello posteriore supporta un raffreddamento da 120mm (modello ventola o radiatore), mentre la parte superiore accomoda due ventole da 120mm

VISIONE EDGE-TO-EDGE - Pannello laterale trasparente quadrato consente una visione completa di qualsiasi costruzione con pannello i/o che può essere spostato in 3 diversi orientamenti su entrambi i lati; spazio extra (28mm) dietro il vassoio della scheda madre per la gestione dei cavi

SPAZIO NEL INTERNO - Masterbox q300l supporta dissipatori cpu fino a un'altezza di 159mm, schede grafiche (gfx) fino a una lunghezza di 360mm e alimentatori (psu) lunghezza fino a 160 mm

Case Vultech VCO-A1699 Rev 2.1 ATX 1x Usb 2.0 ,2x Usb 3.0, senza alimentatore, Nero 25,80 € disponibile 8 new from 25,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FRONTALE DALLO STILE PULITO con le principali connessioni a portata di mano. 1 porta USB 3.0, 2 porte USB 2.0, 1 ingresso HD Audio (microfono cuffie)

LAYOUT INTERNO pensato per gli assemblatori: semplice e intuitivo consente un assemblaggio facile e rapido

ARCHIVIAZIONE: 2 supporti da 3.5" (HDD), 1 supporto da 5.25" (CD/DVD), 2 supporti da 2.5" (SSD)

DIMENSIONI MAX scheda madre: ATX

SISTEMA di RAFFREDDAMENTO predisposto per ventole aggiuntive (NON INCLUSE): Frontale: 2 x 120 mm, Laterale: 2 x 120 mm, Posteriore: 80 mm

Vultech Case ATX VCO-A2699, 1XUSB 3.0, 2XUSB 2.0 44,10 € disponibile 12 new from 44,10€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frontale dal design pulito e con le principali connessioni a portata di mano. 1 porta USB 3.0 | 2 porte USB 2.0 | 1 ingresso HD Audio (microfono + cuffie).

Layout interno pensato per gli assemblatori: semplice e intuitivo consente un assemblaggio facile e rapido

Ricco di spazi con alloggi dedicati all’archiviazione: 2 supporti da 3,5" (HDD) | 1 supporto da 5,25" (CD/DVD) | 3 supporti da 2,5" (SSD).

Schede madre supportate: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Sistema di raffreddamento: Frontale: 2 x120 mm (non incluse) |Laterale: 1 x120 mm (non incluse) | Posteriore: 1 x120 mm (inclusa)

Thermaltake Versa H15 Case per PC Mini, Nero 39,90 € disponibile 23 new from 39,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche costruito per i giocatori - progettato per i giocatori, perforato pannello superiore costruire per facilitare la dissipazione del calore e la presa d'aria rapido per la massima ventilazione. il piede-stands intensifica presso l'aiuto di fondo per migliorare il flusso d'aria. con oblò laterale trasparente per offrire una visione diretta del sistema interno.

-Tool libera installazione - Innovative 5.25" e 3.5" di design del vano dell'unità tool-free minimizzato i problemi di installazione / rimozione. Azionamento doppio baia concetto "1 + 2", un rapporto ideale per dispositivi accessori e stoccaggio.

Gestione dei cavi senza stress - Il divario di instradamento del cavo consente un facile gestione dei cavi, si nasconde cavi dietro vassoio della scheda madre per garantire la scorrevolezza per la costruzione del telaio. Inoltre, con gap passacavo, cablaggio aggrovigliato problema non esiste più, seguita da una migliore circolazione dell'aria, nonché la gestione polvere invece.

Ventilazione ottimizzata - standard dotata di ventilatori a un turbo 120 millimetri posteriore insieme opzionale 2 x 120mm ventole di aspirazione e 2 x ventole da 120mm di scarico ottimizza la ventilazione del sistema.

Sistema completo di fascia alta on the Go - Gli utenti sono in grado di costruire una soluzione di fascia alta tra cui un sistema di raffreddamento a liquido del radiatore 240 millimetri con una lunga scheda grafica. Versa H13 protegge hardware e aumentare il potenziale di overclock della CPU. Ancora più importante, al offre un'eccezionale efficienza di raffreddamento in tutta chassis.

Cooler Master MasterBox MB511 ARGB - Case PC ATX con Pannello Frontale in Rete, 3 Ventole da 120mm Preinstallate, Pannello Laterale in Vetro, Configurazioni Flusso Aria Flessibili - ARGB 100,88 €

84,90 € disponibile 79 new from 84,90€

1 used from 66,74€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 3 VENTOLE 120MM ARGB - L'illuminazione ventola preinstallata può essere assegnata tramite controller integrato o direttamente collegata a schede madri ARGB (ASUS, Gigabyte, MSI e ASRock). Pannello frontale in rete, ottimo flusso aria e filtraggio polvere.

SUPPORTO VENTOLA E RADIATORE ADATTABILE - Supporta fino a sette ventole da 120mm e radiatore doppio da 360mm sul pannello superiore e frontale per assicurare il raffreddamento anche dei sistemi più estremi.

PANNELLO LATERALE IN VETRO TEMPERATO EDGE-TO-EDGE - Esibisci gli effetti luce del tuo sistema attraverso il pannello laterale in vetro temperato (4mm di spessore) che si estende da bordo a bordo.

MASSIMIZZA LE POSSIBILITÀ - Lo spazioso layout interno ospita schede madri ATX con fattore di forma standard per esigenze gaming: Mini-ITX, Micro-ATX, Standard ATX, SSI CEB, E-ATX* (*fino a 12" x 10.7", con gestione cablaggio limitata).

DISPOSIZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI - Supporta dispositivi di raffreddamento CPU (aria/liquido) fino a un'altezza di 165mm, schede grafiche (GFX) fino a una lunghezza di 410mm e alimentatori (PSU) fino a una lunghezza di 180mm.

MTALLICGAR MetallicGear Neo Air ATX Mid-Tower High Airflow Mesh Front Design, 2X 120 RGB Skiron Fans, RGB Controller, Black/White 69,90 € disponibile 2 new from 69,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pannello frontale in rete ad alto flusso d'aria per il massimo flusso d'aria e prestazioni di raffreddamento

Controller RGB integrato con 2 ventole Skiron RGB preinstallate che possono essere sincronizzate con schede madri compatibili per creare un effetto mozzafiato

Design compatto mid-tower con supporto per scheda madre ATX

Facile accessibilità a I/O con 2 porte USB 3.0, microfono, cuffie, pulsante di accensione, reset e controller RGB

Supporto radiatore fino a 280 mm per build di raffreddamento a liquido e montaggio GPU verticale con staffa opzionale (venduto separatamente)

Noua Diamond C2 White Case ATX per PC Gaming 0.5MM SPCC 2*USB3.0/2.0 con Ventola RGB Addressable 5V e Strip LED Rainbow Pannello Laterale Vetro Temperato (AxPxL: 465x410x215 mm) 49,90 € disponibile 4 new from 49,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La struttura del case SPCC di 0.50 mm , Compatibilità MB: ATX | M-ATX | Mini-ITX

Front ABS | Side Dx Metal | Side Sx Glass

Pre-Installed: 1 Fan 120 mm addressable (1*Rear) , Fan System: Front: 3*120mm/2*140mm | Top: 2*120mm/2*140mm | PSU Cover: 2*120mm

Cooling System: Front: 1*120mm/1*140mm/1*240mm/1*280mm | Top: 1*120mm/1*240mm 1*280mm | Rear: 1*120mm

VGA Support: 330 mm con supporto VGA incluso | CPU Support: 160 mm | Filter: Top Magnetic | Bottom Clip | Fan Syncro Compatibily: 5V Add ASUS | MSI | ASROCK

Corsair Carbide Series SPEC-DELTA Case da Gaming Mid-Tower RGB, Vetro Temprato, Nero 87,99 € disponibile 22 new from 67,98€

1 used from 72,22€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Case Mid-tower ATX realizzato in vetro temprato

Dotato di un potente flusso d’aria e di tre ventole RGB

Pannello anteriore dotato di accenti angolari e scuri che diventano trasparenti se retroilluminati

Tre ventole RGB dotate di sei LED RGB

Quattro ventole da 12 cm

Sharkoon TG4 ATX PC Case - Case del computer, Compatibilità Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, Rosso 51,20 € disponibile 40 new from 45,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LOOK MODERNO per i GAMER: il TG4 con il pannello frontale e laterale in vetro temperato e ventole vivacemente colorate, risulta moderno e stiloso

CASE dal DESIGN COMPATTO: il case è progettato per essere essenziale, efficiente e il più compatto possibile; il sistema di raffreddamento ad aria è ottimale

SCELTA delle VERSIONI: il TG4 è disponibile in tre versioni, con quattro ventole LED RGB addressable, nella versione con ventole rosse o blu

CONTROLLO COMPLETO DELL‘ILLUMINAZIONE: la versione RGB del TG4 include un controller a quattro porte per LED RGB addressable; questo consente di controllare tutti i componenti LED tramite la scheda madre dotata di connettore a 3-pin per LED addressable

Compatibilità: scheda principale Mini-ITX, Micro-ATX, ATX Max. schede grafiche di lunghezza 37,5 cm, max. altezza CPU Cooler 16 cm, max. lunghezza alimentazione 26,5 cm

Tacens 2Aluiii Case Middle Tower Atx - Pc 41,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Semitorre con finitura in alluminio lucido con ventola da 12 cm inclusa

Capacità ventola posteriore e laterale da 80 mm fino a 140 mm

USB 3.0, 7 slot di espansione e sistema di gestione del cablaggio interno

Itek SMALLCOM-B Case Mini Tower, mATX, 2xUSB3, 2XUSB2, Brushed, Nero 36,44 € disponibile 2 new from 36,44€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il case SMALLCOM-B si presta alla configurazione di svariate soluzioni office e non solo

Questo case permette in dimensioni davvero contenute, di installare schede madri in formato Micro ATX e Mini ITX, alimentatori formato ATX (quindi standard) e schede video con dimensioni fino a 260 mm

Il case SMALLCOM-B è dotato di 3 alloggiamenti per drive SSD e/o HDD e di 4 slot PCI

Ottimo l'airflow facilitato dal pannello laterale ampiamente traforato, e alla possibilità di installare due ventole, di cui una già in dotazione nel retro da 92 mm

Il case SMALLCOM-B si presenta con un frontale ad effetto spazzolato davvero molto elegante, sempre sul frontale sono presenti, oltre ai collegamenti audio, 4 porte USB, di cui due 3.0

Itek THE ROCK EVO - Case PC Gaming Middle Tower ATX, 1 Ventole da 12 cm ARGB in dotazione, 2xUSB3.2 - frontale ABS e mesh, pannello laterale in vetro temperato, nero 60,42 € disponibile 16 new from 56,36€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LINEA RAFFINATA: Il frontale integra elementi in ABS e zone traforate per il massimo ricircolo dell'aria. Trovano spazio tutti i componenti di ultima generazione per una configurazione su misura per il Gamer

RAFFREDDAMENTO SILENZIOSO: Il case possiede una ventola argb di 12cm già installata di tipo ARYA 2.0, ma ne può contenere fino a 6. La ventola del radiatore anteriore può arrivare fino a 28cm mentre la ventola del radiatore superiore può arrivare fino a 24 cm. Estremamente silenzioso e di alta qualità, con un ottimo circolo dell’aria.

STRUTTURA DEL CASE: Mid Tower interamente costruito in metallo da 0,6 mm e ABS sintetico, può alloggiare schede madri ATX, micro ATX, mini ITX.

ILLUMINAZIONE ARGB: Gaming case ARGB. La ventola ARGB da 12CM è collegata al controller interno, in grado di gestire fino a 6 ventole/strisce LED ARGB. Gli straordinari effetti di illuminazione possono essere gestiti tramite software della scheda madre, tasti sul controller oppure tramite il telecomando in dotazione con tecnologia a radiofrequenza (e non infrarossi) che garantisce un’ottima qualità di segnale.

CONFIGURAZIONE COMPLETA: La struttura, permette un ottimo “cable management” ed è in grado di ospitare VGA fino a 360mm di lunghezza e dissipatori alti fino a 160mm, oltre a diverse opzioni per il raffreddamento a liquido. Ospita 2 vani Drive da 3,5'', la dotazione si completa di filtro antipolvere

BitFenix Nova Mesh SE TG Case ATX per PC Gaming, 4 ARGB Ventole Preinstallate, Colore Nero 78,00 € disponibile 12 new from 64,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alloggiamento ATX; Torre Midi per schede madri in formato da Mini-ITX a ATX e per schede grafiche ad alte prestazioni fino a 315 mm di lunghezza; la custodia a torre consente anche l'installazione di un dissipatore CPU con un'altezza massima di 160 millimetri

WATCH THE WORK OF COMPONENTS; la custodia laterale sinistra del computer è realizzata in vetro temperato; la parte anteriore in rete del PC ATX permette all'aria e luce; queste sono ottime proposte per coloro che vogliono seguire il lavoro dei dispositivi all'interno della custodia da gioco

Design studiato: la gabbia modulare per hard disk all'interno del case del PC offre spazio per 2 dischi rigidi nella parte inferiore e 2 ulteriori SSD possono essere montati sul retro del router per scheda madre. Quando si sposta la gabbia, offre spazio aggiuntivo per radiatori più spessi; può anche essere facilmente rimossa quando si ha bisogno di spazio per montare una pompa dell'acqua

VENTOLA INSTALLATI; sarete entusiasti delle quattro ventole già installate da 120 mm con illuminazione RGB indirizzabile; per sincronizzare gli effetti di luce su tutti i componenti e le periferiche supportate, supporta le ventole ASUS AURA SYNC, MSI MISTIC LIGHT SYNC, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 e ASRock POLY. CROMO RGB

ARGB CONTROLLER; inoltre è integrato un controller ARGB avanzato 6 + 6 controller ARGB integrato nel PC; con 60 diverse modalità di illuminazione troverete sicuramente diverse modalità che corrispondono alle vostre idee estetiche

NZXT H510 - Case da gioco per PC mid-tower ATX/microATX/mini-ITX compatto - Porta Tipo C USB I/O frontale - Pannello laterale in vetro temperato - Compatibile con il raffreddamento a Liquido 85,90 € disponibile 31 new from 80,68€

5 used from 79,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche NUOVE CARATTERISTICHE: porta i / o USB Type-C frontale e pannello laterale in vetro temperato con installazione a vite singola

GESTIONE dei CAVI MIGLIORATA: il nostro kit brevettato di cablaggio con canali e cinghie preinstallati rende il cablaggio facile, intuitivo e facile

RAFFREDDAMENTO OTTIMIZZATO: Sono incluse due ventole Aer F 120mm per un flusso d'aria interna ottimale e le prese d'aria del pannello frontale e dell'alimentatore sono dotate di filtri rimovibili. Include una staffa rimovibile progettata per radiatori fino a 280mm che semplifica l'installazione del raffreddamento ad acqua ad anello chiuso o personalizzato

SUPPORTO alla SCHEDA MADRE: Mini-ITX, MicroATX, and ATX

Compatibilità e spazio: spazio massimo del dispositivo di raffreddamento della CPU: 165 mm, spazio massimo della GPU: 381 mm, spazio per ventola anteriore e radiatore: 60 mm, gestione dei cavi: 19 - 23 mm

Corsair iCUE 4000X RGB Case ATX Mid-Tower con Vetro Temperato, Pannello Laterale ed Anteriore in Vetro Temperato, Ampio Spazio Interno, Tre Ventole RGB da 120 mm Incluse, Nero 145,10 € disponibile 23 new from 134,32€

5 used from 123,16€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Personalizzalo a piacimento: un elegante vetro temperato, illuminazione RGB personalizzabile, il sistema di gestione dei cavi ed un flusso d'aria ottimizzato

Pannello laterale ed anteriore in vetro temperato: metti in mostra i componenti e l'illuminazione RGB senza sacrificare le prestazioni di raffreddamento

Il sistema di gestione dei cavi RapidRoute di Corsair: ti permette di configurare un sistema ordinato e dall'aspetto professionale instradando facilmente i cavi principali in canalina

Tre ventole RGB da 120 mm incluse: le ventole AirGuide RGB di Corsair sfruttano alette anti-vortice per concentrare il flusso d'aria e migliorare le prestazioni di raffreddamento

Un'illuminazione RGB intelligente ed immediata: controlla e sincronizza totalmente l'illuminazione RGB fino ad un ottimo di sei ventole grazie al controller iCUE Lighting Node CORE incluso

Corsair Carbide 275R Case da Gaming, Mid-Tower ATX in Vetro Temprato, Bianco 89,90 € disponibile 30 new from 89,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Finestra in vetro temperato: pannello laterale in vetro temperato per sfoggiare il tuo sistema con stile

Design esterno pulito e minimalista: linee pulite, bordi ricurvi con illuminazione sobria e elegante

Layout interno pensato per gli assemblatori: il layout interno semplice e intuitivo consente un assemblaggio facile e rapido

Opzioni versatili di raffreddamento: spazio per un radiatore anteriore fino a 360 mm, un radiatore da 240 mm nella parte superiore e un radiatore posteriore da 120 mm

Ampio spazio di archiviazione: il vassoio per unità disco in robusto acciaio fornisce ampio spazio per incrementare il numero di unità

Noua Fobia L8 Bianco Case Micro-ATX per PC Gaming Mini Tower 0.60MM SPCC Ventola White RGB Rainbow Frontale Mesh & Pannello Laterale in Vetro Temperato Chiusura Magnetica (AxPxL: 405x380x210 mm) 59,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Case con struttura SPCC di 0.60 mm | Compatibilità Mainboard: micro-ATX | mini-ITX

Frontale Mesh | Pannello laterale destro Metallo | Pannello laterale sinistro in Vetro Temperato con Chiusura Magnetica

Installata Inclusa Ventola RGB Rainbow sul pannello posteriore

Supporta fino a 5 ventole: Frontale 2*120 mm | Superiore 2*120 mm | Posteriore 1*120 mm

Supporta Dissipatore a liquido: Frontale 120 mm | Superiore 120 o 240 mm | Posteriore 120 mm

Montech AIR 100 LITE Micro ATX-2xVentole silenziose da 120 mm Preinstallate-Design ultra minimale-Pannello frontale in rete-Flusso d'aria elevato-Pannello laterale con porta aperta-Antipolvere, Nero 65,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ultimate Cooling Performance - Thermal Performance Enhancing Super Fine Mesh Face Plate and Dual High Quality System Fans

Airflow Optimized Front Panel - The Super Fine Mesh Face Plate not only provides unobstructed cool airflow into the case, it also acts as an anti-dust cover.

Ultra-Minimalist Design - The cleverly designed top cover design and the Super Fine Mesh Face Plate molds into one unified clean minimalist style language.

Ultimate Cooling Performance - Two pre-installed 120mm Non-LED fans which achieve silent and high airflow performance.

Easy Accessible I/O Ports - Two high-speed USB 3.0, a USB 2.0 and the HD Audio ports are all located on the top of the case for easy accessibility.

Case Vultech VCO-A1699P Rev 2.1 ATX con alimentatore, 1x Usb 3.0, 2x Usb 2.0 Nero 46,52 € disponibile 14 new from 38,79€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frontale dallo stile pulito con le principali connessioni a portata di mano. 1 porta USB 3.0, 2 porte USB 2.0, 1 ingresso HD audio (microfono cuffie)

Alimentatore 250w (incluso) con connettori 1x 20/24 pin, 1x 4 pin, 2x SATA, 1x molex, 1x fdd

Layout interno pensato per gli assemblatori: semplice e intuitivo consente un assemblaggio facile e rapido

Archiviazione: 2 supporti da 3,5" (hdd), 1 supporto da 5,25" (cd/dvd), 2 supporti da 2,5" (ssd)

Dimensioni max scheda madre: atx

Case 2Xu3, 2X120 Fan 61,60 € disponibile 24 new from 59,65€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Due porte USB 3.0 e due porte audio nel pannello frontale forniscono un accesso rapido per collegare le periferiche più importanti

M25-V è il suo design del pannello frontale meno cavo.

Dietro il filtro antipolvere è preinstallato un ventilatore da 120 mm. Per il raffreddamento ad acqua, M25-V offre la possibilità di un radiatore da 240 mm o 280 mm.

Pannello anteriore: 1 ventola da 120 mm (preinstallata) o radiatore (opzionale), pannello posteriore: 1 ventola da 120 mm (preinstallata), pannello superiore: 3 ventole da 120 mm o 2 ventole da 140 mm (opzionale)

Aerocool P7-C0 Middle Tower ATX Case per PC Black, Nero 74,90 €

70,81 € disponibile 9 new from 68,43€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Codice fornitore / mpn: en57983

Peso prodotto: 9.55 kg

Dimensioni prodotto: 50.00 cm x 50.00 cm x 25.00 cm

connectivity_technology: Altro

Fractal Design FD-CA-DEF-XL-R2-TI Define XL R2 Case per PC, Grigio 195,59 € disponibile 8 new from 128,71€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grey / Full-Tower / ATX, mATX, mITX, E-ATX, XL-ATX /

W232xH559xD560 / 6x 12cm

6x 14cm fan / 4x 5.25", 8x 3.5"

TecnoStore® INTERRUTTORE RESET ATX pc + cavo led HDD alimentazione power scheda madre case 3,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INTERRUTTORE RESET ATX pc + cavo led HDD alimentazione power scheda madre case

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore case atx. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo case atx da acquistare e ho testato la case atx che avevamo definito.

Quando acquisti una case atx, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la case atx che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

L’opzione più conveniente

Il prezzo di un bene, indipendentemente da ciò che acquisti, è una delle considerazioni più importanti e lo stesso dovrebbe valere per case atx. La stragrande maggioranza di case atx s rientra nella fascia di prezzo dall’alto verso il basso. La migliore case atx è all’avanguardia. Se la finanza non è un problema, suggerisco di scegliere la prima scelta.

Puoi anche scegliere di acquisire la case atx al 2° posto. È buono come il precedente, ma è molto più economico. Anche se i contanti sono stretti e hai bisogno della case atx più economica, dovresti sceglierne una che rientri nelle tue possibilità.

Di cosa hai bisogno?

È molto importante che la case atx che acquisti includa tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Dopotutto, in che modo è vantaggioso per qualcuno se non soddisfa le tue esigenze? Se stai cercando qualcosa che duri a lungo. Il primo modello che abbiamo indicato è il migliore della divisione e possiede tutte le caratteristiche che devi cercare in un cent di case atx.

Fai un elenco di quasi tutto ciò che stai cercando in case atx, quindi confrontalo con i dispositivi sul mercato. È necessario esaminare il costo per vedere se soddisfa la funzionalità richiesta. Se si adatta al tuo budget, esamina i diversi vantaggi che case atx ha da offrire. Si prega di informare se c’è qualcos’altro che potrebbe essere utile per te. Hai sicuramente trovato il test case atx più conveniente sul mercato.

Il marchio giusto

Quando si tratta di scegliere case atx, normalmente suggeriamo ai nostri visitatori di scegliere un marchio rinomato. Perché sarà più forte non solo in termini di funzionalità, ma anche in relazione all’assistenza al consumatore, che tornerà utile in caso di problemi con la case atx. Non fa davvero alcuna differenza quanto sia nota un’azienda negli Stati Uniti o in Italia o altrove se non offre un servizio nella tua zona. Di conseguenza, durante la scelta di un marchio, determinare se l’assistenza clienti o l’officina di riparazione è nelle vicinanze.

Le offerte giuste

Prima del World Wide Web, dovevi andare in più negozi per acquisire il prezzo esatto per case atx , ma in alcuni casi c’erano solo pochi rivenditori locali. Puoi sempre ottenere la case atx superiore a un costo molto decente grazie all’avvento di negozi online come Amazon IT. Di conseguenza, abbiamo incluso un URL alla pagina dei dettagli del prodotto Amazon. Se questa non è un’urgenza, puoi ricontrollare tra qualche giorno per le migliori offerte.

Esamina la garanzia.

È improbabile che case atx di marchi famosi vadano in rovina e, anche se lo fossero, ci sarà una garanzia che aiuterà a riparare le cose gratuitamente se c’è un errore dell’azienda o un guasto senza una ragione ovvia. Probabilmente finirai per spendere soldi in manutenzione e assistenza se acquisti case atx s da aziende losche che non sono sicure.

Esamina le testimonianze.

Il metodo migliore per riconoscerlo è esplorare o utilizzare case atx. Purtroppo, questo non è sempre possibile. Tuttavia, ci sono anche molte recensioni degli utenti che spiegano i lati positivi e negativi che potrebbero essere abbastanza utili. Poiché questa pagina ti aiuta a individuare la migliore valutazione di case atx, non riusciamo a completare la produzione di valutazioni dettagliate per ciascuna delle cose. In risposta, il mio consiglio è di leggere le recensioni dei clienti Amazon a meno che non abbiamo recensioni più dettagliate sui prodotti.

Venditore affidabile

Non è sempre così, ma abbiamo avuto molta fortuna a cercare un case atx nel mercato locale. Ci hanno assicurato che il prodotto che stiamo acquistando è fabbricato da una nota azienda. Improvvisamente ho avuto un problema dopo 30 giorni, ho telefonato al reparto di assistenza clienti e ci è stato detto che la case atx che stavamo utilizzando era una copia duplicata e non prodotta dall’azienda originale.

Ti invitiamo ad acquistare solo da negozi affidabili come Amazon e altri se stai seguendo i nostri consigli.

