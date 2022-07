Home » Personal computer Guida definitiva per acquistare una epilatore portatile nel 2022 – I migliori 40 compilati! Personal computer Guida definitiva per acquistare una epilatore portatile nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore epilatore portatile? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi epilatore portatile venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa epilatore portatile. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

2021 Upgrade Rasoio Elettrico Da Donna, Lady Shaver Indolore, Impermeabile Epilatore per il Corpo Femminile, Ricaricabile e cordless Trimmer Depilazione per gambe Viso Corpo Labbra Ascelle 28,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Depilazione sicura e indolore per le donne】: Con materiale antiallergico e palmo Design ergonomico perfetto, il rasoio femminile è delicato su tutti i tipi di pelle e sicuro da usare.Il rasoio elettrico ti aiuta a rimuovere i peli del corpo rapidamente, indolore e senza irritazioni. il pennello per la pulizia può esfoliare o rimuovere il trucco, rendere la pelle morbida, liscia e delicata

【Rasoio per capelli con testina a 5 lame aggiornata】: Design ergonomico con 5 esclusive lame rotanti 3D fluttuanti, il rasoio elettrico si adatta automaticamente ai contorni del viso, del collo e persino della mascella, offrendoti una rasatura comoda e profonda

【Epilatore ricaricabile e portatile】: Questo tagliacapelli per donne con luci a LED integrate, rende facile vedere il processo di ricarica. Ricarica circa 2 ore e goditi una rasatura di circa 45 minuti. Portatile e conveniente, il rasoio da donna si ripiega e sarà facile da riporre o da trasportare, è un regalo perfetto per moglie, donne, fidanzate

【Impermeabile e facile da pulire】: Il design impermeabile IPX7 supporta l'uso a secco e ad umido, puoi usarlo quando fai il bagno o nella vasca da bagno. Colpisci delicatamente il copricapo, quindi puliscilo con acqua. La spazzola per la pulizia può pulire rapidamente i peli del corpo sulla lama. si prega di non immergere la macchina in acqua. Ricorda: se non riesci ad accendere il rasoio dopo averlo ricevuto, caricalo completamente e prova a riaccenderlo

【Garanzia senza rischi】: Questo tagliacapelli per donna include 2 spazzole per la pulizia come regalo. Eventuali problemi correlati sono garantiti con SOSTITUZIONE o RIMBORSO entro 6 mesi. Contattaci se hai problemi con i nostri articoli. Shopping senza pensieri

COSBEAUTY Epilatore Luce Pulsata, Depilatore/Laser Peli per donna ed uomo,Epilazione elettrica portatile per Viso/Corpo/Bikini/Ascelle, Display HD,Indolore,Duraturo,12 Mesi di garanzia 199,99 € disponibile 2 new from 199,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche { Depilazione Efficiente e Permanente }: il dispositivo di depilazione a luce pulsata Cosbeauty IPL può inibire efficacemente la melanina e danneggiare i follicoli piliferi fino a una riduzione dei peli fino al 92% e i capelli diventano morbidi e sottili dopo 4 volte di uso regolare. Può essere utilizzato a lungo per ottenere l'effetto di una depilazione permanente con 300.000 lampi.

{ Display OLED HD e Sensore di Pelle Intelligente }: lo schermo può visualizzare i tempi di utilizzo rimanenti della macchina, lo stato della batteria, il livello di energia, in modo da poter cogliere appieno il ritmo della depilazione; Il sensore pelle intelligente rileva il tono della tua pelle, quindi indica l'impostazione di luce più adatta per qualsiasi area del tuo corpo senza confrontare continuamente le cartelle colori.

{ Nuova Tecnologia Aggiornata }: induzione automatica rapida, spegnimento in 0,9 secondi, epilazione efficace su tutto il corpo in 10 minuti, lampeggiante quando viene toccata la pelle senza toccare.

{ Leggero, Compatto e Portatile }: Design monopezzo, riduzione del peso del 40% rispetto ai normali dispositivi di depilazione, nessun affaticamento se azionato con una mano; leggero e portatile e può essere portato in viaggio.

{ Garanzia e post-vendita }: Offriamo 12 mesi di garanzia. Si prega di utilizzarlo in modo sicuro sotto la guida del manuale, in caso di problemi o domande, non esitate a contattarci tramite messaggio Amazon. A causa delle differenze nei metodi di utilizzo, dei cicli di utilizzo e delle condizioni personali, l'effetto di depilazione varia da persona a persona.

Mini epilatore depilatore donna portatile rasoio per sopracciglia peli baffetti 3,69 € disponibile 2 new from 3,69€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mini Epilatore - Pratico e delicato da usare tutti i giorni

Luce a LED integrata - Rimuove i peli con piccoli movimenti circolari

Utilizzarlo sulla pelle pulita e asciutta per un risultato ottimale

Alimentazione: Usb a spina 5,5 mm (incluso) - Lunghezza cavo: 50 cm circa

Dimensioni: 11h x 2,5d cm circa - Colore: Rosso e oro, bianco e oro, rosa e oro - La confezione contiene: Nr. 1 Mini rasoio, Nr. 1 Cavo usb per ricarica, Nr. 1 Mini spazzola per la pulizia

Crystal Hair Eraser Epilatore Indolore Sicuro Riutilizzabile Portatile Strumento di Depilazione | Epilatore indolore uomini e donne per Braccia,Gambe (blu) 16,68 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2022 Nuovo metodo di depilazione: Nessuna necessità di radersi, nessun dolore da taglio, nessuna cicatrice e nessun bruciore per la depilazione. Il tuo nuovo metodo preferito per la depilazione. Nano Hair Remover è realizzato con materiali di alta qualità, ha una superficie liscia, è sicuro e affidabile e può essere utilizzato con sicurezza.

Come funziona la depilazione: Grazie alla moderna tecnologia del nano-vetro, devi solo strofinare un po' con movimenti circolari sulla pelle e sulle cellule morte della pelle, così come i tuoi peli vengono rimossi delicatamente strato dopo strato e aiutano a illuminare il tono della pelle e rivela una nuova pelle morbida.

Crescita lenta dei capelli: Il depilatore nano può ridurre efficacemente la crescita dei capelli dopo l'uso regolare, rallentare la crescita dei capelli decomponendo le particelle di capelli. Si consiglia di utilizzarlo sulla pelle asciutta o umida dopo la doccia. Basta strofinare il nanoepilatore con una pressione moderata con movimenti circolari sulla posizione desiderata.

Salvatore di pelle sensibile: Nano Hair Remover senza sostanze chimiche, perfetto per le pelli sensibili e può essere utilizzato completamente senza aggiungere lozione/schiuma da barba. Non solo ecologico, ma evita anche reazioni allergiche alla depilazione chimica.

Facile da usare: La gomma per capelli in cristallo è facile da usare. Basta strofinare su tutta la pelle e la lacca per capelli di cristallo rimuove i peli superiori dalla pelle. Il depilatore magico indolore rimuove anche la pelle morta dalla superficie della pelle, che può migliorare efficacemente il tono della pelle.

Mini depilatore laser Ipl per uomini e donne, epilatore laser portatile Depilatore dispositivo di depilazione permanente viso macchina per la rimozione dei peli laser per tutto il corpo (bianca) 38,00 €

34,09 € disponibile 3 new from 33,07€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ---- Come con qualsiasi altro trattamento IPL, richiede pigmento nei capelli per attirare la luce. Dopo che la luce è stata attratta, le radici dei capelli si riscaldano e vengono stimolate a non ricrescere. In modo simile, è necessario un basso livello di pigmento nella pelle in modo che la pelle non attiri la luce.

---- Funziona su capelli (naturalmente) biondo scuro, castano e nero e su tonalità della pelle che vanno dal molto bianco al marrone scuro e non funziona su capelli rossi, biondo chiaro e bianco/grigio, o su pelle molto scura.

---- Il sistema di sicurezza dell'epilatore laser assicura che la luce lampeggiante sia possibile solo se l'accessorio è a pieno contatto con la pelle. Il filtro UV integrato assicura che la luce colpisca solo i capelli e non la pelle.

----Si consiglia di utilizzare l'epilatore laser in una stanza ben illuminata, per ridurre la luminosità percepita del flash. Gli effetti collaterali e le complicazioni, sebbene possibili, sono molto improbabili se si utilizza l'epilatore laser secondo le istruzioni e le precauzioni incluse nel manuale dell'utente.

----Controllando il tuo tipo di pelle, puoi scegliere l'impostazione specifica che assicurerà un trattamento efficace ma delicato sul tuo viso. Poiché l'area intorno agli occhi è molto sensibile, si consiglia di utilizzare l'epilatore laser solo sotto gli zigomi per evitare il rischio di danni agli occhi

ZSDF, Epilatore per viso, epilatore per sopracciglia, strumento elettrico di precisione, portatile, ricaricabile, USB, portatile, con luce, per uomini, donne, oro rosa 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Taglio di precisione: Flawless epilatore viso la testa di precisione a 360 gradi deve essere utilizzata sulla parte superiore e inferiore delle sopracciglia e tra le sopracciglia per cancellare istantaneamente e senza dolore I peli indesiderati e persi delle sopracciglia, mirare anche le zone più piccole per mantenere queste sopracciglia perfette.

Epilatore per sopracciglia ricaricabile tramite USB: epilatore elettrico da donna viso è dotato di una batteria Ni-Cd AAA integrata, che può essere caricata tramite il cavo di ricarica Android; non hai bisogno di soldi aggiuntivi per acquistare una batteria.

Senza dolore e facile da usare: tirare la pelle e spostare il dispositivo in modo piccolo e rotondo; secondo gli standard più elevati dell'industria, l'epilatore indolore è realizzato a partire dalla pelle più sensibile. È il sostituto perfetto alla cera e alla pinzetta più tradizionale; basta con I dolori dell'epilazione e dell'epilazione

Sicuro ed efficace: epilatore per sopracciglia, le lame di precisione in acciaio inossidabile offrono una rasatura perfetta vicino alla pelle senza causare strappi, rughe, arrossamenti o irritazioni; morbido per tutti I tipi di pelle, particolarmente adatto ai principianti.

Elegante e portatile: questo solvente per sopracciglia progettato ed elegante è portatile, leggero, abbastanza piccolo da tenerlo in borsa, in borsa o in tasca in qualsiasi momento; un regalo perfetto per fidanzata, madre, compleanno, festa della mamma, Natale; garanzia di soddisfazione del cliente: se avete domande sul prodotto, non esitate a contattarci e vi risponderemo entro 24 ore.

Epilatore Sopracciglia Donna, Rasoio Sopracciglia, Eyebrow Trimmer, 2019 Nuovo Portatile Elettrico Sopracciglia Rasoio Per Le Sopracciglia Rimodellante e Lisciatura, Oro Rosa 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Approvata dai dermatologi: Previene il rossore o l'irritazione della pelle, la testa placcata oro 18 carati è ipoallergenica.

Multifunzionale: la forma ergonomica facilita il taglio preciso dei peli superflui. Un Sopracciglia Elettrico può essere utilizzato per Remover per le ascelle, Leg Shaver, Beard Razor, Hair Trimmer e altro. NON perdere questo shaper multifunzione!

Facili da usare e da trasportare: Questo stile innovativo sembra un rossetto, un bell'aspetto, sembra che il rossetto e la matita per le sopracciglia siano combinati in uno, facili da usare e da trasportare. puoi usarlo ovunque e in qualsiasi momento.

La confezione include: 1 * Sopracciglio trimmer, 1 * Spazzola per la pulizia,1 * Manuale di istruzioni (Batteria AAA non inclusa)

Epilatore Indolore Cristallo Per Uomini E Donne, Epilatore Di Cristalli, Strumento Portatile Per La Depilazione Di Corpo, Gambe, Braccia E Schiena (Nero) 19,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Nano Epilatore: questo strumento di rimozione dei peli utilizza la più recente tecnologia del nano vetro per rimuovere le cellule morte della pelle e i peli dalla superficie strato dopo strato quando viene strofinato delicatamente sulla pelle. Superficie liscia, sicura e affidabile.

★ INDOLORE E FACILE DA USARE: Dì addio ai metodi di depilazione tradizionali, basta applicarlo sulla pelle con movimenti circolari per un corpo senza peli. Non irrita la pelle né ti mette a disagio durante l'utilizzo ed è adatto a tutti i tipi di pelle.

★ Piccolo e portatile: l'epilatore di cristallo è piccolo e facile da trasportare. Non occupa spazio nella borsa o nella valigia quando viaggi, puoi portarlo con te e usarlo in qualsiasi momento, è perfetto per l'estate, lasciandoti con una pelle bella, liscia e traslucida.

★ Riutilizzabile e durevole: grazie alle sue proprietà antibatteriche, il tuo epilatore Nano può essere riutilizzato per un massimo di 5 anni. Quindi non solo stai risparmiando un sacco di soldi, ma stai anche facendo un po' di bene per l'ambiente. Nessuna ricarica, nessuna batteria richiesta.

★ APPLICABILE ALLA MAGGIOR PARTE DEL CORPO: la gomma per capelli è sicura da usare su braccia, gambe, petto e schiena. Se hai la pelle sensibile, prova prima su braccia/gambe prima di utilizzare su altre aree sensibili.

Epilatore Indolore Cristallo Per Uomini E Donne, Epilatore Di Cristalli, Strumento Portatile Per La Depilazione Di Corpo, Gambe,Piede Magic Crystal Eraser per Uomini e Donne Pelle Liscia(Black) 19,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Riduzione della crescita dei capelli】: Magic Crystal riduce efficacemente la crescita dei capelli dopo 1 uso, rompendo le particelle di capelli per rallentare la crescita dei capelli, con una pressione moderata, basta strofinare la gomma per capelli di cristallo sulla zona desiderata con un movimento circolare.

【Griglia per capelli di cristallo】: se siete stanchi di tagliare con il rasoio, la rimozione dei capelli dolorosa. Utilizza la microtecnologia per rimuovere delicatamente i peli dalle superfici che tocca, semplicemente facendo scorrere la magica superficie dell'epilatore sulla pelle.

【100% privo di sostanze chimiche! 】:Perfetto per la pelle sensibile: 100% privo di sostanze chimiche e utilizzabile senza lozione/schiuma da barba aggiuntiva. Da un lato si risparmia molto denaro, dall'altro si evitano le reazioni allergiche alla depilazione chimica!

【Si applica alla maggior parte delle parti del corpo】: Hair Eraser può essere utilizzato in modo sicuro su caviglie, braccia, gambe, petto e schiena. Tuttavia, si consiglia di non utilizzare una quantità eccessiva e di non strofinare troppo. Se avete la pelle sensibile, provatelo prima sulle braccia/gambe prima di usarlo su altre zone sensibili.

【Riutilizzabile e lavabile】: grazie alle sue proprietà antibatteriche, l'epilatore Nano può essere riutilizzato fino a 5 anni. Ed è lavabile! Così non solo si risparmia molto denaro, ma si fa anche un favore all'ambiente. Non è richiesta alcuna ricarica e non sono necessarie batterie.

Epilatore Viso Pelli Sensibili USB Ricaricabile | Depilatore Di Precisione Portatile A Penna Donna Uomo | Rimozione Peli Corpo, Peluria Facciale, Sopraciglie, Baffetto, Mento Con Luce Led 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DISCRETO: L' Epilatore Viso " wikipoze " è stato accuratamente studiato per le donne che amano essere perfette in tutti i momenti della giornata. Grazie al design discreto a rossetto potrai portarlo sempre con te confondendolo nella trousse dei trucchi. Il Set composto da 2 testine intercambiabili aiuterà a rimuovere peli indesiderati e peluria da sopracciglia, baffetto, guance, mento, ascelle, area bikini, dita, braccia, basette senza creare irritazioni alla pelle mantenendola liscia.

RICARICABILE: Il Trimmer per donna " wikipoze " è alimentato da una batteria ibrida ricaricabile USB che permette un uso continuo di 45 minuti con un solo ciclo di ricarica. Ipoallergenico, antiarrossamento, anti graffio e anti taglio, non causa dolore o strattoni, ed è un valido sostituto della depilazione a cera.

NESSUN DOLORE: Dotato di una luce Led integrata che farà da guida, basterà utilizzare la testina a punta arrotondata per trattare le sopracciglia e tutte le zone che richiedono massima precisione, oppure utilizzare la testina piatta per ottenere un trattamento All Face più esteso, con un semplice movimento circolare otterrai così una pelle liscia senza peli, come dopo un trattamento estetico.

✅ MASSIMA IGENE: Il Rasoio Viso " wikipoze " è realizzato con lame in acciaio inox e un corpo in ABS di alta qualità così da renderlo impermeabile ed utilizzabile anche sotto la doccia. Dotato di uno spazzolino di pulizia incluso nel kit, con un semplice risciacquo, per eliminare eventuali depositi, potrai mantenere l'epilatore sempre efficiente e al massimo delle sue performance, al tempo stesso garantire igiene e sicurezza

SEMPRE PERFETTA: Pratico da mettere in borsa e da portare sempre insieme da utilizzare a casa come fuori casa, è un’ottima idea regalo per far felice una donna in occasione del suo compleanno, anniversario, Natale, festa della donna. Regalale un’esperienza di depilazione pratica e senza dolore. E qualora non sarai soddisfatta? Nessun problema potrai renderlo senza ulteriori spiegazioni.

BEENLE - Trimmer per sopracciglia e rimozione dei peli del viso, 2 in 1, per la rimozione dei peli del viso, con epilatore delle sopracciglia, rasoio senza dolore con luce LED integrata 16,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Multifunzione: il set di rasoi per sopracciglia è composto da teste di 2 dimensioni. Testine di rasoi di diverse dimensioni vengono utilizzate per diverse parti del corpo.

Delicato e indolore: il depilatore 2-1 da donna è adatto per l'uso quotidiano per tenere il passo con la ricrescita dei capelli e lasciarli lisci, appositamente progettato per l'uso su sopracciglia, labbro superiore e inferiore, naso, guance, mento e collo. Taglia i capelli dalla radice così rapidamente senza forza, zero danni ai pori.

Impermeabile e lavabile: questo rasoio impermeabile è stato progettato con lame in acciaio inossidabile e corpo in ABS di alta qualità, è comodo per le persone da usare sotto la doccia e il bagno. La testa di taglio lavabile e rimovibile può essere facilmente rimossa e pulita con acqua corrente.

Ricaricabile tramite USB con luce a LED: il design perfetto e la luce LED integrata consente di seguire ogni curva del corpo e assicurarsi di non perdere i capelli, rendendo la procedura versatile nei suoi usi ovunque, lasciando il trucco più liscio.

Regalo unico: perfetto e comodo per l'uso quotidiano, prenditi cura della tua bellezza. Non esitate a contattarci se c'è qualche problema.

Epilatore Donna Elettrico, Kastiny 2 in 1 Impermeabile Rasoio Elettrico Femminile, Depilatore Portatile con Ricarica USB, per Gamba, Bikini, Ascelle, e Braccia 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RASOIO ELETTRICO 2 IN 1: puoi rimuovere i peli superflui sul corpo e sul viso in pochi minuti senza lasciare residui, poiché il rasoio elettrico a lamina ha 2 testine di ricambio, un grande rasoio per il corpo e piccoli epilatori per il viso.

SENZA DOLORE: i toelettatori elettrici con lame in acciaio inossidabile ipoallergenico e lamina ultrasottile seguono i contorni del corpo per una rasatura rapida, precisa e confortevole. Particolarmente delicato sulla pelle sensibile per evitare irritazioni durante la rasatura e la rifinitura.

UTILIZZO BAGNATO E ASCIUTTO: il rasoio impermeabile bagnato e asciutto consente una comoda rasatura dentro o fuori dalla doccia. L'intero corpo del rasoio può essere lavato con acqua per mantenere l'igiene della zona rasata e prolungare il tempo di utilizzo.

RICARICA VELOCE USB: l'epilatore ha una durata super lunga, non è necessario caricarlo frequentemente. La ricarica rapida di 1,5 ore consente 60 minuti di rasatura. Di piccole dimensioni e manico, questo epilatore da donna è l'ideale per i viaggi e un viaggio.

DESIGN PORTATILE: il design ergonomico del manico del rasoio è facile da impugnare e si adatta perfettamente alla tua mano. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla comoda ricarica USB, il rasoio può essere facilmente trasportato in viaggio, permettendoti di goderti una pelle liscia sempre e ovunque. In caso di problemi post-vendita, non esitate a contattarci, ci occuperemo di voi il prima possibile.

Luvel Epilatore Viso Donna Rasoio Viso Donna Elettrico Depilatore Baffetti Peli Viso Rasoio Portatile Donna Depilazione Viso Donna Epilatore Baffetti Mini Depilatore Rossetto Facial Shaver for Women 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RASATURA EFFICIENTE E SENZA IMPEGNO: Stanca di passare sempre sullo stesso punto quando ti rasi? Non riesci ad ottenere rapidamente i risultati desiderati? Dimentica tutto questo. L’epilatore viso donna baffetti Luvel cambierà per sempre la tua prospettiva sulla rasatura, rendendo l'esperienza facile e veloce. Le lame fluttuanti a doppio anello migliorano notevolmente la nitidezza del rasoio assicurando un risultato impeccabile - una pelle liscia e setosa, priva di peli!

DIMENTICA IL DOLORE E L'IRRITAZIONE: Chi non odia i tagli e il rossore dopo la rasatura? Per tua fortuna Luvel è un depilatore donna di nuova generazione che è delicato su ogni tipo di pelle. Dimenticati di arrossamenti, irritazioni cutanee, piaghe e tagli e goditi la pelle che hai sempre desiderato!

UN SOLO DISPOSITIVO PER TUTTO IL CORPO: Perché comprare un mucchio di dispositivi elettronici ingombranti? Prova il nostro rasoio per il viso donna Luvel che può rimuovere i peli indesiderati da piccole aree come la peluria viso donna, dunque labbro superiore, il mento, le guance e il collo, insieme ad aree più grandi come le braccia, le ascelle e persino la linea bikini! Questo rasoio per viso donna multiuso è un must per una rifinitura efficiente e per risparmiare spazio.

STILOSO E PORTATILE: Il design discreto e le piccole dimensioni del dispositivo lo rendono portatile e perfetto per portarlo con te ovunque tu vada. Diventerà un essenziale nella tua borsa per i ritocchi veloci e un assoluto must-have da viaggio. Per non parlare del fatto che è alimentato da una batteria AA standard, il che significa che eviterai eventuali cavi scomodi!

PERCHÉ SCEGLIERE LUVEL: Oltre ai punti di cui sopra, l’epilatore donna viso è semplice da gestire. È anche impermeabile IPX6, il che gli permette di essere usato sulla pelle bagnata o asciutta, offrendoti nuove possibilità di rasatura tra cui scegliere. Viene fornito con una comoda luce LED per aiutare a individuare i peli indesiderati e ottenere la pelle che meriti!

Epilatore Fisico Indolore Per La Depilazione Per Donne E Uomini, Epilatore A Cristalli, Strumento Di Depilazione Portatile Per Corpo, Gambe, Braccia E Schiena (Nero) 19,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Nano Epilatore: questo strumento di rimozione dei peli utilizza la più recente tecnologia del nano vetro per rimuovere le cellule morte della pelle e i peli dalla superficie strato dopo strato quando viene strofinato delicatamente sulla pelle. Superficie liscia, sicura e affidabile.

★ INDOLORE E FACILE DA USARE: Dì addio ai metodi di depilazione tradizionali, basta applicarlo sulla pelle con movimenti circolari per un corpo senza peli. Non irrita la pelle né ti mette a disagio durante l'utilizzo ed è adatto a tutti i tipi di pelle.

★ Piccolo e portatile: l'epilatore di cristallo è piccolo e facile da trasportare. Non occupa spazio nella borsa o nella valigia quando viaggi, puoi portarlo con te e usarlo in qualsiasi momento, è perfetto per l'estate, lasciandoti con una pelle bella, liscia e traslucida.

★ Riutilizzabile e durevole: grazie alle sue proprietà antibatteriche, il tuo epilatore Nano può essere riutilizzato per un massimo di 5 anni. Quindi non solo stai risparmiando un sacco di soldi, ma stai anche facendo un po' di bene per l'ambiente. Nessuna ricarica, nessuna batteria richiesta.

★ APPLICABILE ALLA MAGGIOR PARTE DEL CORPO: la gomma per capelli è sicura da usare su braccia, gambe, petto e schiena. Se hai la pelle sensibile, prova prima su braccia/gambe prima di utilizzare su altre aree sensibili.

Yoyika Epilatore Elettrico Donna 5 in 1 Multifunzione, Rasoio Elettrico da Donna, Rasoi Portatili per la Rimozione dei Peli Indolori per Sopracciglia, Ascelle, Braccio, Gambe, Peli del Viso,Bikini 23,60 € disponibile 2 new from 23,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [5 in 1 Rasoio multifunzionale]Yoyika Rasoio per il corpo ha 5 testine di scambio per le diverse zone del corpo. 1 rasoio più grande funziona per il corpo (barba, braccia, gambe e pubis). 1 testina rotonda per depilazione del viso. 1 testina di taglio del naso e delle orecchie. 1 testina per sopracciglia 1 testina di taglio ascelle. Inoltre include una spazzola per la pulizia del viso. Viene fornito completo di accessori. Molto utile per raschiare tutti i tipi di peli.

[Indoloro, sicuro e igienico] Il nostro rasoio di precisione femminile rispetto a strumenti tradizionali come la rimozione di cera, pinze e rasoi manuali, offre un'esperienza davvero indolore. Si adotta una lama interna girevole che si muove circolando durante la vibrazione e non entra in contatto diretto con la pelle. Si può rasare in profondità con delicatezza. Adatto per pelli sensibili.

Facile da usare e rifinitore lavabile]Uso bagnato e asciutto. Può essere utilizzato a secco o in combinazione con schiume / gel da barba. Facile da smontare e montare le testine. Dopo l'uso, ha due modi di pulizia: rimuovere la testa del dispositivo e pulirla con una spazzola (inclusa) o metterlo in acqua per lavarsi. Nota: il corpo principale del rasoio non può essere risciacquato con acqua.

Molto pratico e meraviglioso valore: la macchina per depilare è ideale per tutte le parti del corpo come viso, sopracciglia, naso, labbro, mento, basette, baffi, gambe, braccia, ascelle, pubis. Indipendentemente dal sesso o dall'età, chiunque può ammorbidire la pelle. È perfetto per uomo e donna può essere utilizzato entrambi. L'aspetto e la confezione del prodotto sono stati progettati squisitamente. Una buona scelta come regalo per amici, fidanzate, amanti, genitori, familiari.

Epilatore per rimozione peli portatile Little Shaver. Epilatore a batterie per viso, collo, gambe, braccia, ascelle e sopracciglia. Depilatore indolore utilizzabile anche sotto la doccia – Nero 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1.RIMOZIONE DEI PELI ISTANTANEA: l’epilatore Little Shaver rimuove in modo indolore i peli di tutto il corpo. Puoi usarlo per eliminare i baffetti, modellare le sopracciglia, depilare gambe o ascelle. Un unico alleato per la cura di tutto il corpo.

2.SENZA FILI: l’epilatore funziona con una batteria AAA (non inclusa) e puoi quindi usarlo davvero ovunque. Dal bagno di casa tua all’ufficio, sarai sempre in ordine anche quando non sei a casa.

3.EPILATORE PER PELLE ASCIUTTA o BAGNATA. Puoi usarlo anche se non sei sotto la doccia e la tua pelle è completamente asciutta perché è delicato e indolore e rimuove comunque i peli superflui.

4.LAME IN ACCIAIO INOSSIDABILE: puoi usarlo anche sotto la doccia perché è stato creato per non avere limitazioni di utilizzo di alcun tipo. L’acqua non lo ferma e l’epilazione diventa ancora più veloce.

5.PORTATILE: lo puoi tenere anche in borsetta grazie alle dimensioni ridotte. Non solo è senza fili ma è anche delle giuste dimensioni per accompagnarti ovunque tu vada.

Donne laser depilazione macchina portatile multi-funzionale corpo sicuro Hair Remover riCaricabile cura della pelle di bellezza (2 in 1) 14,25 € disponibile 3 new from 14,25€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Depilatore istantaneo, senza dolore, sicuro e delicato sulla pelle più sensibile.

La tecnologia di micro-oscillazione allontana i peli superflui in un solo passaggio, senza dolore o irritazione, a differenza dei depilatori laser o termici.

Ideale per i peli del viso e perfetto per bikini, pancia, braccia e sotto le braccia, zone difficili da raggiungere sulle gambe, ed è sicuro su tutti i tipi di pelle e colori.

Niente più tacche, tagli o protuberanze o metodi dolorosi e costosi di rimozione dei peli

Il pacco include: 1 pz trimmer testa + 1 pz cap spazzola di pulizia + 1 pz testa di microfoil + 1 pz adattatore + 1 pz cavo di ricarica.

Flawless Epilatore Viso Donna Epilatore Elettrico Mini Epilatore Indolore Rasoio Elettrico Hair Remover con Testina di Ricambio per Depilazione, Pennello per Pulizia e Luce Incorporata (bianco) 18,98 € disponibile 2 new from 18,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【completamente impeccabile e indolore】 Capelli lama rimozione con la sostanza anti-allergia non entra in contatto direttamente con la pelle, in modo rapido tagliare rapidamente i capelli dalla radice, non tirare, i pori del danno pari a zero, il dolore e raggiungere ottime rifiniture.

【Con la testina di sostituzione del dispositivo di rimozione dei capelli】 Con una testina per la depilazione facciale, non è richiesto alcun acquisto aggiuntivo. La depilazione immacolata è inoltre dotata di una spazzola per la pulizia per una facile pulizia del rasoio.

【Design impermeabile portatile】 I prodotti per la depilazione hanno forma di rossetto (9,8 * 2,3 centimetri / 3.9 * 0.9 pollici), molto adatto per uscire se conservato in una borsa o sacchetto cosmetico, in particolare per i viaggi o incontri! La testina smontabile è lavabile e consente di pulire sotto l'acqua corrente per una facile manutenzione.

【Facile da usare e luce integrata】 Una batteria 1 * AA alimentato (non incluso), volto femminile trimmer applicare sul viso, mento e peli superflui labbro superiore può essere utilizzato anche sotto le ascelle, gambe o le parti intime del corpo. Luci a LED integrate, anche un peluche non mancherà!

【Nota e servizio post-vendita】 Non immergere l'agente depilatorio femminile in acqua per lungo tempo per assicurare un uso a lungo termine. Per igiene e salute, ricordarsi di pulire l'epilatore dopo l'uso. Se avete problemi con il depilatore per il viso, vi preghiamo di contattarci e faremo del nostro meglio per accontentarvi.

Epilatore Sopracciglia Indolore, Achort Portatile Multifunzione Elettrico Epilatore Sopracciglia Donna Per Corpo, Naso, viso e Sopracciglia (Batterie non Incluse) 8,99 € disponibile 2 new from 8,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number ADH-123 Color Rosa

Dreafly Rimozione dei capelli fisici di cristallo portatile Epilatore indolore manuale per le donne Facile operazione Depilazione Esfoliante Strumento 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo strumento di depilazione è realizzato con materiali di alta qualità, con una superficie liscia, affidabile e può essere utilizzato con fiducia.

Depilatore fisico indolore, dite addio ai tradizionali metodi di depilazione, semplice e comodo da usare. Con un semplice strofinamento, puoi rimuovere i capelli e goderti il piacere della depilazione nel comfort della tua casa.

Adatto per la depilazione su tutti i tipi di pelle su tutto il corpo, tra cui viso, braccia, ascelle, linea bikini, gambe, schiena e petto. Lascia la pelle pulita, morbida e liscia.

Piccolo e compatto, facile da trasportare. Non occupa molto spazio in una borsa o in una valigia quando si viaggia.

Questo strumento di depilazione indolore è un ottimo regalo per parenti, amici e colleghi in feste speciali come Ringraziamento, compleanni, anniversari, ecc. ?

XAGCC Epilatore Viso per Donna, Elettrico Trimmer Facciale Portatile USB Ricaricabile Depilazione Indolore Capelli Rasoio per Capelli facciali,Sopracciglio,Gambe e Ascelle 42,99 € disponibile 2 new from 35,61€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Lieve e indolore】Strumenti di rasatura di alta qualità in grado di fornire un perfetto effetto di rasatura vicino alla pelle senza provocare stiramenti, graffi, arrossamenti o irritazioni. Adatto a tutti i tipi di pelle.

【Multifunzionale】L'agente depilante per donna è adatto all'uso quotidiano e può rimuovere efficacemente capelli, viso, labbra, mento, guance, corpo delicati, ecc. Nessun graffio, nessun taglio, nessun grumo, nessuna irritazione.

【Ricaricabile】L'epilatore tipo rossetto con funzione di ricarica USB può essere caricato in qualsiasi momento e viene fornito un cavo di ricarica USB standard, in modo da non spendere più soldi extra per la batteria.

【Dimensioni ridotte】Con il suo design tascabile portatile, il rifinitore per labbra può essere facilmente inserito nel tuo kit di bellezza, borsa o portafoglio. È molto compatto e può essere trasportato ovunque.

【Luce a LED】 La luce a LED integrata ti consente di seguire ogni curva del tuo corpo e assicurarti di non perdere i capelli. Ciò rende il programma flessibile e agevole in qualsiasi luogo.

Mini rasoio elettrico ricaricabile USB portatile uomo donna epilatore depilatore 10,19 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Corpo ultraleggero, dalla giusta misura, leggero e facile da trasportare adatto a varie occasioni!

Mini rasoio

Potenza 3W

Ricarica 2 ore circa

Capacità: 500mAh

NUYSP Depilatore Donna Indolore Depilazione Fisico Epilatore Lavabile Strumento Epilatore Portatile Epilatore a Cristalli Strumento di Depilazione,Blu 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Vantaggi: puoi averlo senza spendere troppi soldi, una depilazione sicura, veloce e indolore, mantiene la pelle liscia e morbida.

★Sicurezza: la depilazione fisica non irrita la pelle, 100% priva di sostanze chimiche, nessuna reazione allergica, usa con sicurezza.

★ Comodo: dì addio alla tradizionale depilazione con il rasoio e alla ceretta dolorosa, basta strofinare la pelle con un movimento circolare per rimuovere delicatamente i peli del corpo in eccesso.

★Pratico: lavabile e riutilizzabile. Facile da trasportare, può essere utilizzato a casa o in viaggio per rimuovere facilmente e rapidamente i peli corporei in eccesso. È adatto sia per uomini che per donne.

★Nota: prova una piccola area del polpaccio prima di rimuovere i peli corporei in eccesso. Si prega di non strofinare troppo forte.

Epilatore Donna Ricaricabile per il viso, 2 in 1 Rasoio elettrico donna sopracciglio e depilazione indolore, depilatore donna per labbra naso corpo con luce 19,99 €

16,99 € disponibile 3 new from 16,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Delicato ed indolore】L’epilatore viso per donna 2-1 è adatto all'uso quotidiano per tenere il passo con la ricrescita dei peli e tenere la pelle liscia, con un prodotto appositamente progettato per l'uso su sopracciglia, labbro superiore e inferiore, naso, guance, mento e collo. Funziona su peli corti e fini. Basterà muoversi lentamente con movimenti circolari.

【Efficace e di precisione】 Un risultato sicuro per ogni donna con pelle ipoallergenica. Potrai finalmente dire addio ai peli incarniti e alla pelle a puntini causati dalla rasatura e depilazione regolari. Niente più graffi, niente più tagli e niente più irritazioni, rimuove delicatamente i peli superflui, senza tirare e senza dolore al 100%.

【Pelle liscia e comfort ottimali】 Il depilatore per donna consiste in un rasoio elettrico che non strappa i capelli dalla radice ma si avvicina alla pelle senza irritare, il che lo rende anche un compagno premuroso per la tua sicurezza e bellezza.

【Ricaricabile via USB con luce a LED】 Il design perfetto dell’epilatore viso, oltre alla luce a LED integrata, consente di seguire ogni curva del corpo e assicurarti di non mancare punti, rendendo la procedura versatile nei suoi usi ovunque, anche per un make-up perfetto.

【Garanzia a vita】 - Questo epilatore donna viene fornito con garanzia di qualità senza problemi per 60 giorni di restituzione gratuita e garanzia per difetti del prodotto a vita. Assistenza clienti amichevole sempre dalla tua parte. Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità ed il miglior servizio, in caso di problemi non esitate a contattarci.

BESTEXCELLENCE - Epilatore per epilazione indolore da donna, gomma con setole in cristallo, strumento di epilazione portatile per gambe, braccia e schiena 39,99 €

29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Size 1 Unità (Confezione da 1)

Epilatore per sopracciglia, con luce e carica USB, Indolore, Rimozione dei Peli del Viso del Corpo del Naso e Delle Labbra per le Sopracciglia per Donne e Uomini (Bianco) 13,99 € disponibile 1 used from 12,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MULTIFUNZIONALE: un design impeccabile che può essere utilizzato efficacemente su tutti i tipi di pelle e capelli per rimuovere i peli del viso e le macchie di pesca su viso, mento, labbro superiore e guance, nonché per riempire le aree del corpo come la linea bikini e le ascelle per i tocchi finali

RIPARATORE PER SOPRACCIGLIA RICARICABILE USB: il nostro dispositivo per la riparazione delle sopracciglia è un modello di ricarica USB. Rispetto al modello di batteria, non è necessario preoccuparsi di sostituire la batteria, che è più conveniente. Completamente caricato in 30 minuti e può funzionare continuamente per un'ora

EFFICIENTE E SENZA DOLORE: non devi preoccuparti se può essere riparato. La velocità di 1800 rpm è sufficiente per riparare perfettamente le sopracciglia e la potenza è di soli 0.2W! Quando lo usi, tutto ciò che devi fare è ripararlo in un piccolo cerchio contro la direzione delle sopracciglia. L'intero processo non causerà dolore e ti aiuterà a creare sopracciglia personalizzate

SICURA E IGIENICA: La lama non viene a contatto con la pelle e previene arrossamenti o allergie sulla pelle. È stato elogiato dai dermatologi. E la testa di taglio è rimovibile e lavabile. E viene fornito con una spazzola per la pulizia

PORTATILE E RICARICABILE: 13 * 2 * 2 cm. Abbastanza piccolo da tenerlo sempre in borsa, borsa o borsetta. Batteria al litio incorporata, può essere caricata tramite il cavo di ricarica USB

Epilatore di epilazione fisica Indolore per donna, Crystal Hair Eraser Gomma da Cheveux, Portatile Gomma con Capelli in Cristal, Strumento per l'epilazione per gambe, braccia e dorso (Blue) 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una dvr per videosorveglianza confronta prezzi e offerte nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche 【Alta qualità e durevole】Questo strumento di depilazione è realizzato in materiale ABS + vetro di alta qualità, utilizza l'ultima tecnologia di nano-vetro, quando è delicatamente sfregato sulla pelle, permette ai peli di raccogliersi, eliminando le cellule morte della pelle e i peli strato per strato della superficie è delicatamente rimosso, lasciando un piccolo tocco di peli invisibili vicino alla superficie del follicolo. Superficie liscia, sicura e affidabile.

【Sicuro e senza prodotti chimici】Questo epilatore fisico indolore funziona al 100% senza sostanze chimiche e può essere utilizzato senza alcun additivo. Nessuna reazione allergica, nessuna rasatura, nessun dolore.

Piccolo e portatile: l'epilatore a cristalli è piccolo e compatto, facile da trasportare. Non occupa molto spazio in borsa o in valigia quando viaggiate, puoi portarlo con te e usarlo in qualsiasi momento. Dimensioni: 11 x 7 x 2,5 cm. Da un lato, questo può farvi risparmiare molte spese per vari progetti di epilazione corporea e dall'altro può evitare reazioni allergiche all'epilazione chimica

【 Senza dolore e facile da usare 】 l'epilatore manuale è semplice e comodo da usare, basta strofinarlo sulla pelle facendo movimenti circolari per un corpo senza peli. Questo processo aiuta anche a esfoliare e rivelare la pelle liscia del bambino dopo l'applicazione.

【Campo di applicazione】 Gomma per capelli in cristallo, adatta alla depilazione di tutti i tipi di pelle su tutto il corpo, tra cui viso, braccia, ascelle, zona bikini, gambe, schiena e petto, ecc. Lascia la tua pelle pulita, diosa e liscia. Rimuove facilmente i peli superflui lasciando la pelle liscia e morbida come dopo la depilazione. L'epilatore per gambe perfetto.

Epilatore Sopracciglia Donna, Epilatore Viso Donna Flawless, 2 In 1 Epilatore Sopracciglia Rasoio Potabile, per Depilazione, Pennello per Pulizia e Luce Incorporata per viso, Sopracciglia, ascella 20,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【2 IN 1 RIMOZIONE DEI CAPELLI VISO E SOPRACCIGLIA 】Questo tagliabordi elettrico offre due diversi tipi di teste di taglio per soddisfare le esigenze di bellezza di diverse parti del corpo. Può essere utilizzato non solo come un rifinitore per sopracciglia, ma anche come un dispositivo di rimozione dei peli del viso. La testina piccola è adatta per sopracciglia, peli del viso, capelli delle labbra, peli del naso e così via. La testina piccola è adatta per braccia, gambe, schiena, ascelle, bikini

【EFFICIENTE E SICURO】Il decespugliatore elettrico Mroobest è azionato da un potente micromotore, che può depilarsi in pochi minuti, rendendo la depilazione più rapida e completa. Rispetto agli strumenti tradizionali come rimozione della cera, pinzette e rasoi manuali, è efficace e ampiamente utilizzato per rimuovere i peli superflui. La testa di taglio orizzontale consente di farla scorrere delicatamente sul viso per rimuovere i peli senza tirarli, lasciando stoppie, graffi o protuberanze e arro

【PULIZIA RICARICABILE E FACILE】Il rasoio per sopracciglia è ricaricabile tramite USB e può essere collegato a alimentatori e adattatori mobili. È ecologico ed economico. Testa di coltello lavabile e staccabile. Puoi facilmente ruotare e rimuovere la lama per pulirla. Custodia maneggevole e maneggevole, con coperchio antipolvere per proteggere la testa di taglio.

【FACILE DA USARE E LUCE INCORPORATA】Il dispositivo di rimozione dei capelli da donna è realizzato in robusto materiale ABS e si adatta a tutti i contorni e le curve del corpo femminile, riduce l'irritazione sulla pelle sensibile per il massimo comfort. Con la luce a LED integrata, può essere facilmente utilizzato in luoghi bui, non ti perderai nemmeno un capello!

【PORTATILE】Questo depilatore portatile ha un elegante design a rossetto, che lo rende comodamente a portata di mano e si inserisce facilmente nel tuo kit di bellezza, borsa da viaggio o borsa per tagliare in qualsiasi momento. Questo epilatore per sopracciglia può essere utilizzato non solo per il viso, ma anche per il corpo. Questo è un buon regalo per te, la tua ragazza o la tua famiglia.

Braun Silk-expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, Alternativa al Laser, Per Corpo e Viso, Riduzione dei Peli fino a 6 Mesi, Custodia da Viaggio, Idea Regalo, PL5014 Bianco e Oro 248,58 €

232,59 € disponibile 53 new from 217,49€

32 used from 332,72€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La luce pulsata, rapida ed efficiente*; Riduzione visibile dei peli fino a 6 mesi**; *Efficacia basata sulla combinazione tra dimensione della finestra di trattamento, velocità ed energia

La tecnologia a luce pulsata; Clinicamente testata e dermatologicamente accreditata come ottima sulla pelle da una delle principali organizzazioni internazionali per la salute della pelle, Skin Health Alliance

Epilatore luce pulsata intelligente con sensore SensoAdapt, con protezione UV: tecnologia a luce pulsata che si adatta in maniera automatica e costante alla tonalità della pelle; Inoltre può essere utilizzata anche dagli uomini, alternativa all'epilatore laser

Epilatore luce pulsata rapido: bastano meno di 5 minuti per trattare entrambe le gambe al livello di potenza basso; 2x veloce del precedente Silk expert 5; Include una custodia e un rasoio Venus

Design compatto, per una facile maneggevolezza e un uso senza sforzi; 400.000 impulsi di luce

URAQT Epilatore Delle Sopracciglia, Epilatore Sopracciglia Donna, Epilatore Viso Donna, USB Ricaricabile 2 in 1 per Sopracciglia, Labbra, Corpo, Peli del viso, Naso, Orecchie 15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Epilatore multifunzionale】 L'epilatore facciale URAQT ha 2 testine di taglio, che possono seguire uniformemente il contorno della pelle e tagliare con precisione. Funziona particolarmente bene su sopracciglia, labbra superiori e inferiori, guance, mento e persino ascelle, braccia e gambe.

【Morbido e indolore】 Il rifinitore per sopracciglia è realizzato in robusto materiale ABS. Utilizzare lenti movimenti circolari per ottenere l'effetto desiderato senza graffi, arrossamenti o gonfiori. Non provoca dolore o irritazione come cera e pinzette. Adatto a tutti i tipi di pelle.

【Caratteristiche aggiornate】 La luce LED integrata ti consente di vedere i capelli fini in modo più chiaro, sicuro ed efficace anche in luoghi bui. Con un cavo di ricarica USB e una batteria da 600 mAh, può essere utilizzato continuamente per più di 1 ora e può essere utilizzato ripetutamente.

【Effetto e precisione】 L'epilatore è sicuro per le donne con un basso tasso di allergia cutanea. Puoi dire addio ai tagli e alla pelle di pollo dalla rasatura e dalla spiumatura regolari, niente più tagli e irritazioni e puoi rimuovere facilmente i peli superflui. La spazzola per la pulizia inclusa ti aiuta a mantenerlo pulito.

【Alla moda e facile da usare】 Il design del rifinitore per sopracciglia è liscio e la combinazione di colori di bianco e oro rosa è più bella e delicata. Le dimensioni ridotte si adattano facilmente a una borsetta o a una borsa per il trucco, rendendola perfetta per i viaggi. È anche un regalo ideale per amici o familiari.

