Guida definitiva per acquistare una hard disk esterno nel 2022 – I migliori 40 compilati!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore hard disk esterno? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi hard disk esterno venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa hard disk esterno. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

TOSHIBA HDTB410EK3AA Canvio Basics, Disco Rigido Esterno Portatile, USB 3.0, 1 TB, Nero 39,00 € disponibile 110 new from 33,60€

1 used from 38,27€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 78 x 109 x 14 mm

Finitura opaca

Connettività: USB

WD 2TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 118,85 €

60,30 € disponibile 24 new from 55,79€

6 used from 52,69€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trasferimenti dati ultraveloci con USB 3.0

Capacità elevatissima

Software di backup WD in prova gratuita

Perfettamente compatibile con i dispositivi USB 3.0 di ultima generazione e retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0

Compatibilità: Windows 10 o Windows 8.1 (Per altri sistemi operativi potrebbe essere necessaria la riformattazione)

TOSHIBA HDTB420EK3AA, Canvio Basics, Disco rigido Esterno Portatile, USB 3.0, Nero, 2 TB 92,82 €

54,30 € disponibile 107 new from 48,40€

3 used from 46,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Interfaccia: USB 3.2 Gen 1 (compatibile con USB 2.0)

Velocità di trasferimento massima: circa 5,0 Gbit/s

File system: NTFS (MS Windows), necessaria riformattazione per Mac OS

Requisiti di sistema: NTFS formattato per Microsoft Windows 10, Windows 8.1, una porta USB 3.2 Gen 1 o USB 2.0 libera (Per macOS v11.2 / v10.15 / v10.14 / v10.13 / v10.12 / OS X v10.11 è necessaria la riformattazione)

TOSHIBA HDTB440EK3CA Canvio Basics - Disco rigido Esterno Portatile, USB 3.0, Nero, 4 TB 79,00 € disponibile 103 new from 78,90€

4 used from 106,33€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 78 x 109 x 19,5 mm

Finitura opaca

Connettività: USB 3.0

Requisiti di sistema: NTFS formattato per Microsoft Windows 10, Windows 8.1, una porta USB 3.2 Gen 1 o USB 2.0 libera; per macOS v11.2 / v10.15 / v10.14 / v10.13 / v10.12 / OS X v10.11 è necessaria la riformattazione

Hard Disk Esterno 2,5" 500GB Ultra Slim Portatile USB3.0 SATA HDD Storage per PC, Mac, Desktop, Laptop, MacBook, Chromebook (Nero) UnionSine HD-006 39,99 €

33,14 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sistemi compatibili e dispositivi compatibili】 -Windows / Mac / Linux / Android/TV/PC/Laptop/Ps4/Xbox

【Versione Aggiornata】 - Utilizzando una combinazione di strisce di logo specchiate e design antiscivolo , gli angoli arrotondati del contenitore sono più adatti per essere tenuto in mano

【Trasferimenti di dati ultraveloci 】- Funziona con porte USB 3.0 e USB 2.0 per fornire velocità di trasferimento ultraveloci In teoria velocità di lettura fino a 120 MB / s, velocità di scrittura fino a 103 MB / s

【Plug and Play】 - non necessita di software, basta collegarlo e l'unità è pronta per l'uso. Il chip del disco rigido è avvolto da uno strato anti-interferenza in alluminio per aumentare la dissipazione del calore e proteggere i dati

【Cosa Contiene la confezione 】- 1 unità disco rigido portatile, 1 cavo USB 3.0, 1 manuale d'uso, confezione regalo, garanzia del produttore di 3 anni.

External Hard Drive External HDD High Speed USB 3.1 Portable Hard Drive 1TB 2TB Portable External Hard Drive for Mac, PC, Laptop(2TB Red) 49,11 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Plug & Play】 - This external hard drive is ready to go without software to install, just plug it in and go.

【Ultra Slim & Large Capability】This hard drive external hdd is ultra slim and extra light, portable enough to carry in bags or pockets.Plus the large capability of 1TB or 2TB and the energy-saving feature.Our external 1TB 2TB hard drive really your perfect movable database.

【Quality Metal Shell & Excellent Performance】This external hard drive is shockproof and anti-drop,The quality aluminum alloy shell offers great heat dissipation for durability and safety. Add matte texture to bring you comfort touch while preventing fingerprint.

【Fast Speed - External hard drive】, super fast transfer speed with upgrade USB 3.1, which reading is 5 times as fast as usual hard drives, ensuring you speedy and stable use!

【What You Get】 1 x Portable Hard Drive,1 x USB3.1 Cable

Seagate Basic, 2 TB, Hard Disk Esterno Portatile - USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili (STJL2000400) 56,60 € disponibile 98 new from 53,80€

1 used from 88,15€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Basic di Seagate è un'unità disco portatile dal design minimalista leggero, per una vita in movimento

Trasferimento veloce dei file con una rapida e pratica funzionalità di selezione e trascinamento

Questa unità disco esterna per Windows include un cavo USB 3.0 plug-and-play (deve essere riformattata per Mac)

Samsung Memorie T5 da 500 GB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Blu (MU-PA500B) 69,99 €

57,36 € disponibile 24 new from 57,36€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Velocita di trasferimento fino 540 MB/s, fino a 4.9 volte superiore rispetto ad un hard disk esterno meccanico

SSD con tecnologia Samsung V-Nand e ad un’interfaccia USB 3.1 di seconda generazione

Protezione opzionale con password basata sul sistema di crittografia hardware AES a 256 bit

Resistente: robusta scocca di metallo interna che consente al T5 di resistere a cadute da altezza fino a 2 metri

Compatto e leggero: 57.3 x 74 x 10.5 mm e soli 51 g READ Guida definitiva per acquistare una router 4g nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Seagate Expansion Portable, Hard Disk Esterno Portatile da 1 TB - USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac, 2 Anni di Servizi Rescue (STEA1000400) 64,99 €

49,99 € disponibile 10 new from 49,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con l'unità disco portatile Expansion di Seagate è possibile memorizzare e utilizzare in tutta semplicità 1 TB di contenuti mentre si è in viaggio

Questa unità disco esterna per computer Windows consente di eseguire facilmente il backup semplicemente mediante selezione e trascinamento

Per configurare l'unità disco portatile, è sufficiente collegarla al computer Windows in modo che venga riconosciuta automaticamente senza bisogno di alcun software

Questa unità USB offre la semplicità della tecnologia plug-and-play grazie al cavo USB 3.0 da 46 cm incluso

Tranquillità a lungo termine grazie alla copertura limitata di 1 anno inclusa

Hard Disk Esterno 500GB -2,5" Ultrasottile Portatile hd esterno da USB3.0 Storage per Xbox,Ps4,Desktop, Laptop, MacBook, Chromebook Wii u,TV(500GB,Cielo grigio) 39,99 €

33,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔ Compatibile con i vari tipi di spositivo come TV / Ps4 / Xbox / Windows / Mac / Linux / sistema operativo Android ecc(★L'unità funzionerà solo se viene utilizzata su una smart TV, Si prega di riformattarlo sul computer per Fat32)

✔ Design minimale - Plug-and-Play - L' Hard Disk Esterno: non necessita di alcun programma di installazione e configurazione del software

✔ Robusto e durevole (alluminio) - Hard Disk Esterno è molto compatto (0,39 pollici / 1 cm), impermeabile e antiurto

✔ Trasferimento dati ultraveloce - L'Hard Disk funziona con USB 3.0 e retrocompatibile con USB 2.0 per trasferimento di dati molto veloci. Fino a 5 Gbps, circa dieci volte più veloce dello standard USB 2.0, velocità di trasferimento

✔ Fornitura e assistenza: Il prodotto comprende 1 disco rigido portatile robusto, 1 cavo USB 3.0, 1 manuale utente, 3 anni di garanzia del produttore

Hard Disk 1tb Esterno Portatile USB3.1 Esterno Portatile per PC, Mac, Desktop, Laptop, MacBook, Chromebook 41,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design dell'aspetto, plug and play: questo disco rigido esterno mobile ha un aspetto raffinato ed elegante e si sente a suo agio. Ha tre diversi colori squisiti, rosso, grigio e blu, tra cui puoi scegliere. Puoi utilizzare e archiviare facilmente giochi, musica o film, video, ecc.

Ampia compatibilità: questo disco rigido esterno ha un'ampia gamma di compatibilità e può essere utilizzato in notebook, desktop, vari telefoni cellulari, smart TV e altri dispositivi. Essere in grado di gestire l'archiviazione e i backup dei dati in modo semplice e sicuro. È compatibile con più sistemi, come Windows e Mac. Compatibile con USB 3.0.

Connessione veloce: il raffinato disco rigido esterno consente di eseguire il backup di una grande quantità di dati in pochi secondi, fornendo una velocità di trasmissione ultraveloce per migliorare le prestazioni del PC. La connessione è veloce e facile da usare. Aggiungi rapidamente più capacità di archiviazione al tuo PC e ad altri dispositivi compatibili.

Facile da trasportare: questo disco rigido esterno è leggero e ultrasottile. La sua dimensione è di soli 118 mm × 80 mm, il che è comodo per portarlo con sé e metterlo facilmente nella borsa. Nucleo antivibrazione, durevole. Sicuro e affidabile.

Facile da usare: plug and play, facile da usare senza software da installare. Aggiungi rapidamente più capacità di archiviazione al tuo PC e ad altri dispositivi compatibili.

Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 500 GB, Blu Bordo Cobalto 134,99 €

53,26 € disponibile 5 new from 53,26€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Resistente a cadute fino a 2 metri di altezza, con paracolpi protettivo in gomma per sopportare impatti e urti, anche quando l'unità è collegata

Unità dal formato tascabile con cavo integrato per offrire una migliore portabilità

2.5 volte più veloce rispetto alla maggior parte degli hard disk portatili, con prestazioni fino a 400 MB/sec

Unità a stato solido priva di parti mobili, appositamente progettata e realizzata da WD per offrire l'ottima sicurezza e affidabilità

Utilizzabile sia con PC che con computer Mac, comprende un software di backup automatico compatibile con Windows e Time Machine (riformattazione necessaria)

External Hard Drive External HDD 1TB 2TB High Speed USB 3.1 Portable Hard Drive Portable External Hard Drive for Mac, PC, Laptop(1TB Silver) 33,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Plug and play, just plug it in, you can use this external hard drive directly without installing software!

Extreme speed External hard disk, upgrade to USB 3.1, the transmission speed is super fast, and the reading speed is 5 times that of ordinary hard disks, ensuring that you can use it quickly and stably!

The large capacity of 1TB or 2TB and power saving function, it really is your perfect mobile database.

System compatibility Portable hard drive with external hard drive, Microsoft Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 /Android and more!

What You Get - 1 x Portable Hard Drive,1 x USB3.1 Cable.

External Hard Drive External 1TB 2TB HDD High Speed USB 3.1 Portable Hard Drive Portable External Hard Drive for Mac, PC, Laptop(2TB Red) 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Plug and Play】--This hard drive external is ready to go without software to install, just plug it in and go.

【Superior Compatibility】Its strong compatibility makes it workable with 99% of PC systems,including Microsoft Windows 10/ Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/Android and more!

【Quality Metal Shell&Excellent Performance】This hard drive is shockproof and anti-drop,The quality aluminum alloy shell offers great heat dissipation for durability and safety.

【Sturdy & Durable】Ultra slim external hard drive protected by sturdy and durable case, which is lightweight and handy, comfortably fits your palm or slip into pocket.

【What You Get】 1 x Portable Hard Drive,1 x USB3.1 Cable, 3 Years Warranty.

Seagate Game Drive per PS4, 2 TB, Hard Disk Esterno Portatile, Compatibile con PS4 e PS5 (STGD2000200) 124,99 €

73,55 € disponibile 28 new from 73,20€

22 used from 60,44€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Non è necessario eliminare i vecchi giochi dalle console PS4 solo per fare spazio a quelli nuovi: è possibile memorizzare oltre 100 titoli sull'unità disco portatile con 2 TB di spazio

Unità disco esterna per un'esperienza di gioco senza latenza e con prestazioni ottime

Grazie alla ottima configurazione dettagliata e alla connettività USB 3.0 plug-and-pay è possibile gettarsi nella mischia anche in assenza di un cavo di alimentazione

Questa unità presenta il design delle console PS4 ed è l'accessorio ottimo per qualsiasi configurazione di gioco, che può essere portato ovunque grazie al suo formato compatto ed maneggevole

WD_BLACK P10 Game Drive 5 TB, HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC 179,99 €

149,99 € disponibile 24 new from 149,00€

7 used from 129,36€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività avanzata con un unico cavo Thunderbolt 3 per docking ottimizzato: 2 porte Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4, 2 porte USB-C 10 Gb/sec, 3 porte USB-A 10 Gb/sec, Ingresso/Uscita audio e Gigabit Ethernet

Fino a 87 watt di pass-through charging per il tuo laptop compatibile con Thunderbolt 3 tramite cavo incluso per non perdere neanche un minuto di gioco

SSD NVMe ultrarapida con velocità di lettura/scrittura fino a 3.000/2.500 MB/sec

Fino a 5 TB di capacità

Effetti luminosi RGB personalizzabili con 13 modelli LED programmabili tramite il nostro WD_BLACK Dashboard (solo Windows)

Sabrent Custodia per Disco Rigido da 2,5 Pollici SATA a USB 3.0 [Ottimizzato per SSD, Supporto UASP SATA III] Nero (EC-UASP) 12,99 € disponibile 3 new from 12,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Non richiede l'utilizzo di attrezzi, facile da installare

Adatto per SSD SATA da 2,5"

Supporta HDD da 7mm/9,5mm

Plug & Play, Ottimizzato per SSD, Supporta UASP SATA III

Con questo case si riceve in omaggio il download gratuito del software Acronis True Image per Sabrent per una facile clonazione.

Seagate Expansion Desktop, 6 TB, Hard Disk Esterno, HDD, 3.5", USB 3.0, PC & Notebook, 2 Anni Rescue Services (STKP6000400) 124,47 € disponibile 13 new from 123,50€

2 used from 121,03€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Unità disco desktop di facile uso: basta collegare l'alimentatore e il cavo USB

Trasferimento rapido dei file via USB 3.0

Supporto integrato per il salvataggio dei file mediante selezione e trascinamento

Riconoscimento automatico da parte di tutti i computer Windows e Mac, per una semplice configurazione (potrebbe essere necessaria la riformattazione per l'uso con Time Machine)

Tranquillità grazie alla garanzia limitata e ai servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati inclusi READ Guida definitiva per acquistare una ventilatore usb nel 2022 - I migliori 40 compilati!

ManxData, hard disk esterno portatile USB 3.0 da 1TB, per PC Windows, Mac, Smart TV, Xbox One e PS4, nero 47,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Hard disk esterno portatile con porta USB 3.0 e trasferimento dati super veloce a 5 Gbps, ultra sottile e leggero.

Funziona attaccandolo direttamente a una porta USB 2.0 o USB 3.0. Non necessita di alimentazione esterna.

Un'affidabile soluzione di archiviazione portatile formattata in FAT32 per essere usata con tutti i sistemi operativi Mac Os e Windows.

Collegalo alla tua smart TV e registra tutti i tuoi film e programmi TV preferiti sul disco rigido per rivederli ogni volta che vuoi, aggiungere e rimuovere facilmente le registrazioni. (non adatto per TV Sony).

Si prega di notare che per gli utenti Xbox One sono necessarie, come minimo, le versioni da 320 GB e superiori poiché quelle da 250 GB e inferiori non funzioneranno.

External Hard Drive 1TB 2TB External HDD Portable Hard Drive Portable External Hard Drive High Speed USB 3.1 for Mac, PC, Laptop(2TB Silver) 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Plug and play, just plug it in, you can use this external hard drive directly without installing software!

System compatibility Portable hard drive with external hard drive, Microsoft Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 /Android and more!

The large capacity of 1TB or 2TB and power saving function, it really is your perfect mobile database.

Extreme speed External hard disk, upgrade to USB 3.1, the transmission speed is super fast, and the reading speed is 5 times that of ordinary hard disks, ensuring that you can use it quickly and stably!

What You Get - 1 x Portable Hard Drive,1 x USB3.1 Cable.

Hard Disk Esterno 2tb Portatile USB3.0 SATA HDD Storage per PC, Mac, Desktop, Laptop, MacBook, Chromebook (2tb, nero) 55,99 €

53,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Compatibilità superiore】 Grazie alla sua forte compatibilità, funziona con il 99% di tutti i sistemi PC inclusi Microsoft Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Apple MAC / Android e altri!

【Disco rigido esterno ad alta velocità】 Con velocità di trasferimento estremamente elevata, 5 volte più veloce del tradizionale disco rigido esterno in lettura e più di 1 volte più veloce in scrittura, per migliorare notevolmente l'efficienza del tuo lavoro!

【Grande capacità】 La grande capacità di 1 TB o 2 TB e la funzione di risparmio energetico lo rendono il tuo database mobile perfetto. Puoi condividere foto ad alta risoluzione, video 3D, musica senza perdita di dati e altro ancora ovunque e in qualsiasi momento.

【Mini disco rigido portatile】 È un disco rigido esterno portatile con un corpo ultra sottile che può essere facilmente posizionato nel palmo della mano o messo in tasca.

【Cosa ottieni】 1 disco rigido esterno portatile, 1 cavo USB 3.0, 1 anno di garanzia del produttore.

WD Elements Portable 3.0 HDD Esterno, 3.50 Pollici, USB 3.0, 1000 GB, Compatibilità Mac, Nero 75,00 €

45,89 € disponibile 9 new from 45,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche WD Elements Portable USB 3.0

L'interfaccia USB 2.0 ha una velocità di 480 Mbit/s mentre la nuova USB 3.0 permette in media di arrivare a 3 GB/s.

I dischi esterni WD adottano la particolare tecnologia (registrata da WD) IntelliPower a velocità di rotazione variabile, che varia da 5400 rpm a 7200 rpm

In base alle necessità di scrittura/lettura il disco ruota a velocità variabile e ciò permette una maggiore durata/affidabilità e un minor consumo energetico.

Formattato per Windows, Può essere riformattato per Mac.

LaCie Mobile Drive, 1 TB, Hard Disk Esterno Portatile, USB-C, USB 3.0, Moon Silver, 2 anni di servizi Rescue (STHG1000400) 89,99 €

57,36 € disponibile 57 new from 57,36€

5 used from 53,34€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Disponibile con una capacità per foto, playlist, documenti e altro

È possibile utilizzare l'unità con Mac, Windows, USB-C e USB 3.1 (Non incluso)

È possibile eseguire il backup di file con un click o pianificare backup automatici

Con l'abbonamento incluso per un mese al piano Adobe Creative Cloud All Apps è possibile trasformare le riprese in produzioni ottimi

Massima tranquillità a lungo termine con due anni di servizi Rescue Data Recovery Services inclusi

Hard Disk Esterno 1tb Portatile USB3.0 SATA HDD Storage per PC, Mac, Desktop, Laptop, MacBook, Chromebook (1tb, Rosso) 42,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRASFERIMENTI DI DATA ULTRA-VELOCI --- I trasferimenti ad alta velocità con velocità di lettura fino a 100 MB / S consentono di spostarsi rapidamente su foto e video (basati su test interni; le prestazioni possono essere inferiori a seconda della capacità dell'unità, del dispositivo host, del sistema operativo e dell'applicazione)

DISCO RIGIDO ESTERNO ULTRA SLIM --- Design in metallo ultra sottile e robusto con superficie opaca, che offre un'ottima dissipazione del calore. Il corpo ultra sottile si adatta facilmente a varie tasche, così portatile che troverai le tue foto preferite, video, musica o qualsiasi altra cosa sempre essere lì per voi!

COLLEGARE E GIOCARE --- Senza software da installare, basta collegarlo e partire. Questo disco rigido esterno si accenderà per l'indicazione quando collegato, supporta anche la sospensione automatica quando non viene utilizzato per 10 minuti, in modo da ridurre il calore corporeo e aggiungere sicurezza dei dati .

COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA --- Ampiamente compatibile con Apple MAC, WIN7 / 8 / 8.1 / 10, Android e altri sistemi, quasi realizzabile con il 99% dei PC! Insegnanti, studenti, pendolari o chiunque necessiti di un database mobile, è una buona scelta!

GRANDE CAPACITÀ --- Ci sono 1TB e 2TB per le tue scelte, tutti abbastanza grandi da immagazzinare enormi quantità di dati. La sua porta di tipo C supporta l'inserimento gratuito su entrambi i lati, migliorando la durata e la praticità d'uso.

Hard Disk Esterno 2,5" 1TB Ultra Slim Portatile USB3.0 SATA HDD Storage per PC, Mac, Desktop, Laptop, MacBook, Chromebook (Nero) HIKVISION -E30 54,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design elegante e moderno】-Combinazione di specchio e cassa smerigliata con lunetta grigio argento elettroplaccato, design arrotondato, comodo da toccare e antiscivolo.

【Plug and Play】-La connessione USB è plug and play, senza bisogno di alimentazione esterna o installazione di software, fornendo spazio di archiviazione extra per il tuo PC e console di gioco.

【Sistemi compatibili e dispositivi compatibili】-Windows / Mac / Linux / Android / TV / PC / Laptop / Ps4 / Xbox (il formato iniziale dei nostri prodotti è EXFAT, si può anche riformattare per soddisfare le vostre esigenze specifiche)

【Trasferimento dati ultra-veloce】-Combinato con le porte USB 3.0 USB 2.0, offre velocità di trasferimento ultra-veloce. Teoricamente, velocità di lettura fino a 120MB/s e velocità di scrittura fino a 103MB/s

【Cosa si ottiene】-1 x disco rimovibile, 1 x cavo USB 3.0, 1 x manuale utente; 3 anni di garanzia del produttore e supporto tecnico a vita. Se non siete soddisfatti del prodotto, contattateci prontamente e vi forniremo una soluzione soddisfacente.

WD My Passport SSD portatile 1TB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Rosso 259,99 €

134,99 € disponibile 19 new from 134,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia NVMe straordinariamente rapida con velocità fino a 1.050 MB/sec e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/sec

Crittografia hardware AES a 256 bit abilitata tramite password

Resistente a urti e vibrazioni. Resistente a cadute da altezze fino a 2 metri

Backup semplice

Design elegante e compatto. Compatibile con USB 3.2 Gen-2 e USB-C (USB-A per sistemi precedenti)

Seagate Expansion Desktop, 4 TB, Hard Disk Esterno, HDD, 3.5", USB 3.0, PC & Notebook, 2 Anni Rescue Services (STKP4000402) 90,26 € disponibile 4 new from 89,50€

3 used from 83,24€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Unità disco desktop di facile uso: basta collegare l'alimentatore e il cavo USB

Trasferimento rapido dei file via USB 3.0

Supporto integrato per il salvataggio dei file mediante selezione e trascinamento

Riconoscimento automatico da parte di tutti i computer Windows e Mac, per una semplice configurazione (potrebbe essere necessaria la riformattazione per l'uso con Time Machine)

Tranquillità grazie alla garanzia limitata e ai servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati inclusi

Sonnics - Hard disk esterno con porta USB 3.0, trasferimento dati super veloce, per utilizzo con PC Windows, Mac Apple XBOX 360 Argento 80 GB 18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Hard disk esterno portatile con porta USB 3.0 e trasferimento dati super veloce a 5 Gbps, ultra sottile e leggero.

Funziona connettendolo direttamente ad una porta USB 2.0 o USB 3.0. Non necessita di alimentazione esterna.

Una soluzione affidabile per l’archiviazione dei dati, con formattazione FAT32, funziona con tutti i sistemi operativi Windows e Apple.

Collegatelo alla vostra Smart Tv e registrate i vostri film e programmi preferiti sull'hard disk per rivederli ogni volta che volete; potrete aggiungere e rimuovere le registrazioni con facilità.

Funziona con XBOX 360 per archiviazione extra per giochi ecc; gli utenti PS3 invece devono tenere conto che non è possibile installarvi giochi, ma solamente salvare i dati di gioco, vedere film e ascoltare musica direttamente dalla PS3. READ Guida definitiva per acquistare una rtx 2060 super nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Hard Disk 1 TB Esterno, Hard Disk Esterno USB 3.1 Type-c Portable HDD per PC, Xbox, Desktop, Laptop-D22(1TB,Blu) 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Trasferimento Dati Ultraveloce】USB 3.1 Type-c offrire velocità di trasferimento ultraveloci(Fino a 100MB/S). ma ancora compatibile con USB 3.0.

【Plug and Play】Senza software da installare, basta collegarlo e andare. L'avanzata testata Type-C consente l'inserimento cieco su entrambi i lati, prolungando la vita utile.

【Compatibilità Di Sistema】Hard disk esterno utilizzabile con il 99% dei sistemi PC. inclusi PC, Smart TV, Xbox one,Laptop, Windows, Linux.

【Robusto e durevole, Ultra sottile 】Auscio in lega di alluminio, nessuna parte meccanica inserita all'interno, garantisce impermeabile e antiurto. Ultra sottile da soli 8,5 mm, solo 37 g di peso. Puoi portarlo ovunque.

【Design intelligente】Dormire automaticamente quando non viene utilizzato per 10 minuti, portando meno calore corporeo e maggiore sicurezza dei dati. 2 anni di garanzia del produttore.

LaCie Rugged Mini, 2 TB, Hard Disk Esterno, USB 3.0, Resistente agli Urti e alle Cadute, per PC e Mac, Arancione/Grigio, 2 anni di servizi Rescue (LAC9000298) 139,99 €

110,64 € disponibile 43 new from 109,90€

12 used from 87,22€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Resistente agli urti e alle cadute fino a 1,2 m in modalità non operativa, velocità USB 3.0. Nessun USB tipo A incluso.

Resistente alla pressione fino a 1000 kg (2205 lbs)

Il software di backup automatico e la crittografia AES a 256 bit assicurano che i vostri dati importanti siano sempre protetti.

Compatibile con USB-C, USB 3.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 3. Câble USB Micro B versus USB C incluso

Godetevi la tranquillità a lungo termine con la garanzia limitata di due anni inclusa e i servizi di recupero dati di due anni

