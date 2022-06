Home » Assortito Guida definitiva per acquistare una kenwood chef premier kmc570 nel 2022 – I migliori 40 compilati! Assortito Guida definitiva per acquistare una kenwood chef premier kmc570 nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore kenwood chef premier kmc570? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi kenwood chef premier kmc570 venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa kenwood chef premier kmc570.

Kenwood Chef Miscelatore Dough, Pane, Dolci Gancio KM330 KM335 KM336 9,75 € disponibile 10 new from 9,75€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Kenwood gancio di pasta antiaderente di ricambio per il vostro Chef Mixer.

Per modelli: KM330, KM335, KM336

Gancio di ricambio originale per impastare Kenwood Chef Mixer. Questo gancio si mescola e richiede rapidamente e senza sforzo, rendendo l'impasto liscio ed elastico più perfetto per una varietà di pane e dolci.

Si prega di notare: questo strumento si adatta solo a macchine dotate di Bayonet Planet Hub. Per le macchine dotate del Planet Hub, sarà necessario anche un albero aggiuntivo (711986).

Ricambio originale Kenwood.

Kenwood Major Chef Originale Frusta A Palloncino KM640 KMM710 KM007 (12 Fil di ferro, Alluminio) 49,00 € disponibile 2 new from 49,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Kenwood Major capo Genuine Balloon Whisk km640 kmm710 km007 (12 Wire, alluminio)

KENWOOD COPERCHIO SPLASHGUARD PARASPRUZZI ROBOT DA CUCINA SERIE KM - KMM - KMC 10,99 € disponibile 15 new from 4,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COPERCHIO PARASPRUZZI SPLASHGUARD PER ROBOTO KENWOOD ORIGINALE

Kenwood Electronics Kw714148 - Mixer/Food Processor Accessories (Stainless Steel, Titanium, Stainless Steel, Kenwood Major) 18,20 € disponibile 13 new from 12,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number KW714148 Model KW714148

Kenwood 36667A - Coperchio paraschizzi trasparente per robot da cucina Premier/Classic 6,75 € disponibile 5 new from 6,75€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Coperchio paraschizzi.

Consente di evitare gli schizzi di farina o di liquidi quando il robot è usato a piena capacità.

Adattabile sulla gamma: Classic e Premiere, famiglia: Chef e Major.

Uso: planetaria.

Colore: trasparente.

Kenwood KAH647PL Accessorio Robot da Cucina, Food Processor per Impastatrice Planetaria, dotato di 6 dischi e lame in acciaio inox, capacità 2,35L, Tritan, Grigio trasparente 176,00 €

103,50 € disponibile 53 new from 99,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MULTIUSO: Food processor maneggevole e di facile utilizzo, permette di lavorare velocemente qualsiasi alimento crudo o cotto, che sia carne, frutta o verdura

LAME IN ACCIAIO INOX: In dotazione 6 dischi monotaglio per sminuzzare fine, grosso, affettare fine, affettare grosso, tagliare a julienne e grattugiare

DESIGN ELEGANTE: Ciotola da 2,35 litri in Tritan, materiale altamente resistente agli urti e ai graffi, dal design lineare e manico in metallo spazzolato

SICURO: Sistema di sicurezza Interlock per cucinare le tue ricette in completa tranquillità

COMPATIBILE: Compatibile con tutti i modelli di impastatrici Kenwood Cooking Chef e Kenwood Chef.

Kenwood KAT001 Adattatore per Accessori 30,00 €

13,99 € disponibile 26 new from 11,83€

1 used from 13,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo adattatore ti permette di utilizzare gli accessori con sigla KAX ai vecchi modelli di impastatrici planetarie con sigla KM, KMM, KMC, KMY

Facile da installare: va applicato alla presa motore frontale, quella a bassa velocità

Potrai usare comodamente tutti i tuoi accessori per fare la pasta, oppure per tritare la carne, lavorare le verdure, le granaglie, i salumi

Kenwood AT320A Accessorio Tritatutto per Impastatrice Planetaria 50,98 € disponibile 62 new from 41,12€

4 used from 44,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il tritatutto ha dotazione 4 vasetti di vetro con coperchio per riporre comodamente in frigo quanto appena lavorato

Indispensabile in cucina per tritare, sminuzzare e frullare piccole quantità di ingredienti; ideale per trtitare finemente la frutta secca o il caffè, per sminuzzare le erbe aromatiche oppure per miscelare le marinate; sminuzza la pappa per i bambini e può essere usato anche per ridurre in polvere piccole quantità di biscotti o di pane

Lame in acciaio inox removibili per una semplice pulizia

Adatto per tutti i modelli Cooking Chef e Kenwood Chef

Kenwood AT641 Accessorio Centrifuga Estrattore di Succo per Impastatrice Planetaria, Argento 106,95 € disponibile 8 new from 106,95€

6 used from 66,94€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SALUTARE: Trasforma frutta e verdura in gustose bevande. Goditi tutte le vitamine e i minerali di un buon succo fatto in casa. Il tubo di ingresso è largo da far passare una mela intera

RESISTENTE: Il cestello e parti della centrifuga sono in acciaio inox, facilmente smontabili per una migliore pulizia

ACCESSORI INCLUSI: In dotazione una caraffa in plastica da 1 L, per raccogliere il succo direttamente dalla centrifuga

SICURO: Sistema di sicurezza Interlock per dare vita alle tue ricette in completa tranquillità

COMPATIBILE: Compatibile con tutti i modelli di impastatrice Cooking Chef e Kenwood Chef

Kenwood KAX980ME Accessorio Sfogliatrice per Impastatrice Planetaria, Made in Italy, Acciaio inossidabile, Adatta per i Modelli d'Impastatrice Planetaria Kenwood Modelli KCC, KVC, KVL, KMX 142,00 €

63,70 € disponibile 51 new from 56,19€

14 used from 47,23€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche VERSATILE: Dotata di 10 livelli diversi, è regolabile per preparare un'ampia varietà di pasta fresca e ricette: sfoglie per lasagne al forno, sfoglie per fare ravioli, tortellini e tanto altro

DUREVOLE: Struttura in acciaio cromato con rullo in acciaio inox per facilitare lo scorrimento della sfoglia

PERSONALIZZABILE: Grazie ai tagliapasta opzionali è possibile realizzare anche altri formati di pasta lunga: fettuccine, tagliolini, trenette, spaghetti quadrati

COMPATIBILE: Adatta per l'impastatrice planetaria Kenwood di ultima generazione, modelli KCC+KVC+KVL+KMX

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

Kenwood accessorio sfogliatrice pasta XL KAX99.A0ME planetaria Chef KCL KCC KVL 174,90 € disponibile 2 new from 172,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it

Kenwood Küchengeräte KAT72.000SS - Gancio per impastatrice adatto per tutte le macchine da cucina Chef XL, lavabile in lavastoviglie, acciaio INOX 24,99 € disponibile 2 new from 24,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gancio per impastare: realizzato in acciaio inox, è abbastanza forte per lavorare senza sforzo anche gli impasto più pesanti

Efficienza sviluppata per una maggiore efficienza e tempi di impasto

Durevole: il solido gancio per impastare in acciaio inox è un accessorio così fantastico che vi offriamo una garanzia a vita

Facile da pulire e lavabile in lavastoviglie

ADATTATORE COMPATIBILE CON KENWOOD CHEF XL

Kenwood KAX950ME Accessorio Tritacarne per Impastatrice Planetaria, Dotata di tre dischi in acciaio e 2 adattatori per salsicce, Compatibile con i modelli della serie KCC+KVC+KVL+KMX, Acciaio, Argento 152,00 €

69,70 € disponibile 48 new from 69,70€

19 used from 55,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRATICO: Consente di preparare in casa il proprio trito, selezionando il tipo di carne che si preferisce; prepara salsicce, macinato e hamburger fatti in casa e dai vita alle tue ricette

VERSATILE: Sistema di trafila a lama circolare con 3 dischi in acciaio: trito fine (3 mm), trito medio (4.5 mm), trito grosso (8 mm)

ACCESSORI INCLUSI: Grazie ai 2 adattatori per insaccare in dotazione è possibile realizzare salsicce artigianali di varie dimensioni

COMPATIBILE: Adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood (modelli KCC+KVC+KVL+KMX)

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet, Impastatrice Planetaria, Robot da Cucina Mixer, con frullatore in vetro Thermoresist 1.6L, potenza 1500W, 6.7 Litri, Acciaio, Argento 1.199,00 €

899,00 € disponibile 2 new from 899,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INTUITIVO: Cooking Chef Gourmet è dotato di un display intuitivo con 24 programmi automatici per permetterti di realizzare ricette in maniera semplice e veloce

VERSATILE: Il Cooking Chef Gourmet può cuocere da 20°C fino a 180°C, permettendoti di esprimere la tua creatività in cucina: prepare pane, pizza, focacce e dolci facilmente a casa tua

POTENTE: Cooking Chef Gourmet 1500W con ciotola in acciaio inossidabile da 6,7L, manici termoisolati, per miscelazione ed impasto; struttura in metallo pressofuso e finitura in acciaio spazzolato

5 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per composti spugnosi, Frusta gommata e Gancio mescolatore per cottura

IN DOTAZIONE: frullatore in vetro Thermoresist 1,6L per ingredienti caldi o freddi; Food Processor con 6 dischi in acciaio inox, ciotola da 1,2L in Tritan; cestello per cottura a vapore

Kenwood 712214 Chef K - Frusta piatta per robot da cucina 17,90 € disponibile 7 new from 11,41€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vero Chef di sostituzione K batteur W/albero circlip per il vostro robot Kenwood.

Si tratta di un Kenwood prodotto autentico.

Il codice del produttore – 712214

ASS. PULEGGIA PICCOLA DELONGHI KENWOOD KW650350 6,28 € disponibile 12 new from 0,65€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Kenwood chef & Major - Puley e perno di tensione

Per modelli: A900 chef, A900 Major, KM200/201/210/220, BL900/901/902/903/904/906/909.

KM300/310/315/316/330/331/335/336/340/346, KM400/410/416/417/440/460

KM500, KM600/610/615/630/631/635/636/640/646, KM800/810/816/840

KMC500/505/510/550/560/570, KMM700/705/710/750/760/770, PB500/501, PM500, PM900.

Kenwood 26538A Accessorio Ciotola in Kenlyte per Impastatrice Planetaria 25,00 €

16,10 € disponibile 11 new from 15,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ciotola in Kenlyte - capacità 6,7 l

Adatta per tutti i modelli Major, anche Cooking Chef ma solo nella funzione a freddo (per impastare, mescolare, montare...) e non per cuocere.

Kenwood 19659A accessorio ciotola in Kenlyte 25,00 €

11,50 € disponibile 16 new from 6,64€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Presa per movimento planetario

Parti lavabili in lavastoviglie

Materiale plastica

Capacità di 4.6 L

Di colore bianco

Kenwood KAT002 Adattatore per Accessori 35,00 €

13,99 € disponibile 20 new from 11,35€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo adattatore ti permetterà di continuare ad utilizzare gli accessori con sigla AT, compreso MGX400,con aggancio frontale, ai modelli di impastatrici planetarie con sigla KCC, KVC, KVL

Facile da installare: va applicato alla presa motore frontale, quella a bassa velocità

Potrai usare comodamente tutti i tuoi accessori per fare la pasta, oppure per tritare la carne, lavorare le verdure, le granaglie, i salumi

Perfetto per l'uso quotidiano

Kenwood accessorio Ravioli KAX93.A0ME planetaria Chef Sense Gourmet kMix KCC KMX 167,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number localization_B096VS2TGM

Kenwood AT340 Accessorio Tagliaverdure a Dischi per Impastatrice Planetaria 150,12 € disponibile 19 new from 130,17€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La Grattugia a dischi e ottima per grattugiare, sminuzzare, tagliare a julienne ed affettare in continuo frutta e verdura

Tagliaverdure a dischi con 7 dischi in acciaio inox monotaglio. Grazie ai diversi dischi e possibile creare insalate a base di ortaggi o con formaggi duri o salumi e stagionati, oltre a inedite macedonie e insalate di frutta

Speciale lama interna per raccogliere e rilavorare gli eventuali residui di cibo, minimizzando così gli scarti

Struttura di supporto in metallo, corpo con dettagli in acciaio inox spazzolato

Bocca di emissione più larga e dotata di prolunga per direzionare meglio l’uscita del cibo nel recipiente

KENWOOD SCATOLA INGRANAGGI GEARBOX KMM770 KMM760 KM630 KM640 MAJOR TITANIUM 83,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number KW715258

Kenwood KAX400PL Accessorio per Impastatrice Planetaria per Tagliare a Cubetti 140,00 €

120,57 € disponibile 20 new from 115,00€

2 used from 80,52€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'accessorio è ottimo per ridurre a cubetti carote, patate e altre verdure, formaggi semistagionati e carne, frutta

Pratico per tagliare verdure per la caponata, la giardiniera o l'insalata russa; ma anche per ridurre a cubetti la frutta per la macedonia o per guarnire i dolci, gelati

Dotato di disco in acciaio inox per dadini 10 x 10 mm e di un tubo di fuoriuscita pratico e agevole, per direzionare l’uscita degli ingredienti

Facile da montare e smontare e lavabile in lavastoviglie

KW714236 - Poggia grande e piccolo modello per piccolo elettrodomestico Kenwood 5,15 € disponibile 6 new from 5,09€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La Referenza È KW714236 .

Compatibile con i prodotti di marca: Kenwood, Scholte, FAR

Verificate la compatibilità del pezzo con il vostro apparecchio sulla descrizione del prodotto o contattando il nostro servizio clienti

Non adatto al coperchio kw707165

Piccolo elettrodomestico per preparazione culinaria piccolo elettrodomestici.

Kenwood Chef Gelatiera AT957 - Sorbettiera, 1 litro, Compatibile solo con macchine CHEF XL 108,00 € disponibile 19 new from 86,23€

3 used from 150,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ciotola in Kenlyte, contenitore refrigerante e pale mantecatrici

Il contenitore refrigerante va riposto nel congelatore almeno 24 ore prima di essere utilizzato

Coperchio con apertura e convogliatore per il versamento degli ingredienti

Capacità di produzione gelato per ciclo max. 1 l

Cestello removibile; Spatola in dotazione

Kenwood KAX981ME Accessorio Tagliapasta per Fettuccine per Impastatrice Planetaria, MADE IN ITALY, Acciaio inossidabile, Adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood modelli KCC+KVC+KVL+KMX 150,00 €

60,14 € disponibile 40 new from 60,14€

2 used from 60,15€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FACILE DA USARE: Realizzare le fettuccine sarà un gioco da ragazzi con il tagliapasta KAX981ME. Dai vita alle tue ricette e diventa l'esperto della pasta fresca fatta in casa

PRATICO E RESISTENTE: Grazie alla struttura in acciaio inossidabile e alla guida per facilitare lo scorrimento della pasta, avrai delle fettuccine perfette da 6,5 ​​mm di larghezza

COMPATIBILE: Adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood di ultima generazione (modelli KCC+KVC+KVL+KMX)

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

Kenwood K-Haken KM260 Prospero-Serie 18,44 € disponibile 11 new from 14,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche KENWOOD Attacco KM265 Prospero K-Beater

Attacco K-Beater di ricambio

Per: KM260, KM261, KM262, KM263, KM264, KM266, MX260

Pezzo di ricambio originale Kenwood

KENWOOD - Piedini in gomma, confezione da 5 pezzi per pezzi di preparazione culinaria 9,98 € disponibile 5 new from 3,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La Referenza È KW650568

Compatibile con i prodotti di marca: Kenwood

Verificate la compatibilità del pezzo con il vostro apparecchio sulla descrizione del prodotto o contattando il nostro servizio clienti

Piccolo elettrodomestico per preparazione culinaria piccolo elettrodomestici.

Kenwood KAX972ME Tagliapasta per Tagliolini 107,88 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Accessorio per Tagliolini idoneo per tutti gli impastatori della serie kMix

Struttura in acciaio

Guida per facilitare lo scorrimento della pasta

