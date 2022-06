Home » Salute e Bellezza Guida definitiva per acquistare una la miglior cera depilatoria nel 2022 – I migliori 40 compilati! Salute e Bellezza Guida definitiva per acquistare una la miglior cera depilatoria nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore la miglior cera depilatoria? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi la miglior cera depilatoria venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa la miglior cera depilatoria. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Ceretta brasiliana 1 kg Made in Italy Senza Strisce Depilatorie, Black Wax Indolore Cera Brasiliana in Perle 20,99 € disponibile 2 new from 20,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche BRAZILIAN WAX: Cera depilatoria professionale a bassissima temperatura di fusione e utilizzo, adatta a tutti i tipi di pelle

CERA per ceretta a CALDO SENZA STRISCE: Ideale per le zone sensibili del corpo come la zona bikini o il viso. Con la cera brasiliana 1kg non sono necessarie strisce depilatorie

PRODOTTO MADE IN ITALY: La nostra ceretta brasiliana indolore è prodotta in Italia secondo tutte le normative UE vigenti.

OTTIMA CERA PER DEPILAZIONE: La nostra wax cera brasiliana estremamente elastica e malleabile, permettendo un'ottima aderenza alla pelle e la conseguente rimozione anche dei peli più corti in tutte le parti

SODDISFATTI O RIMBORSATI: Se per qualsiasi motivo il nostro prodotto brazilian wax non dovesse soddisfare le vostre esigenze potrete contattarci e provvederemo al rimborso totale

Veet Cera Depilatoria Orientale a Caldo, 250 ml di Cera e 12 Strisce Riutilizzabili 9,99 €

7,99 € disponibile 5 new from 7,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IL KIT CONTIENE: un barattolo di cera da 250 ml, 12 strisce in tessuto riutilizzabili,una spatola di precisione con indicatore di temperatura

RISULTATI PROFESSIONALI A CASA: la cera depilatoria Veet ti garantise ottimi risultati fin dal primo utilizzo

RICRESCITA PIÙ LENTA: la cera depilatoria Veet garantisce pelle liscia fino a 28 giorni.

ADATTA A: depilare gambe, braccia, ascelle e zona bikini.

FACILE DA UTILIZZARE: segui le istruzioni per riscaldare la cera, in una pentola o al microonde. Una volta raggiunta la temperatura corretta, applicala nella direzione di crescita dei peli, servendoti della spatola. Applica immediatamente la striscia, falla aderire e strappa. Puoi utilizzare più volte la striscia nella stessa seduta di depilazione.

Dermawax Cera Brasiliana Professionale Cera Brasiliana perle per ceretta depilatoria senza strisce, Ceretta indolore per uomo e donna, a bassa temperatura 1 kg Azulene 21,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La rivoluzione della depilazione! Le nostre perle depilatorie Dermawax sono elastiche, flessibili e soprattutto molto comode da usare. Inoltre, non si rompono e non si sciolgono a basse temperature, a differenza dei comuni prodotti di cera calda sul mercato.

La nostra ceretta brasiliana ti fa risparmiare tempo e consumare meno energia per la macchina scalda cera. È facile da rimuovere dalla pelle e porta con sé tutti i peli. Inoltre, è delicata, superbamente leggera e veloce da applicare, con un breve tempo di asciugatura dopo l'applicazione.

Dermawax Azulene Blue Cera depilatoria delicata è arricchita con il principio attivo lenitivo azulene. Questa cera è particolarmente morbida ed elastica, ideale per coloro che generalmente hanno bisogno di piccoli ritocchi in alcune aree

La cera a caldo a bassa temperatura è più efficace ed è meno irritante sulla pelle, facendoti sentire meno dolore rispetto agli altri tipi di cera calda. Usala in serenità.

Zone del corpo particolarmente sensibili o piccole, come il viso (labbro superiore, mento, guance, sopracciglia, ecc.), ascelle, zona genitale e zona bikini, possono essere trattate in tutta tranquillità, come anche le aree più grandi del corpo come il petto, la schiena, le cosce e la parte inferiore delle gambe. È utile usare la lozione pre-trattamento DERMAWAX e il latte post-trattamento per prevenire irritazioni.

Cera Depilatoria Senza Strisce - Naturale - Professionale - Indolore - Bassa Temperatura - Made in Italy (Honey Shimmering) 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FORMULAZIONE ESCLUSIVA: a base di cera d'api e lanolina naturale ad azione calmante, con ingredienti provenienti esclusivamente dall’UE

DELICATA ED EFFICACE: ideale ed efficace su ogni tipo di pelle, perfetta per pelli sensibili

BASSISSIMA TEMPERATURA DI FUSIONE: previene il rischio di irritazione sulle pelli più' sensibili

RISULTATI PROFESSIONALI ANCHE A CASA: rallenta la ricrescita del pelo e progressivamente la diminuisce

NON TESTATO SU ANIMALI

olio post depilazione rimuovi cera 200 ml 5,00 €

4,70 € disponibile 2 new from 4,70€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche .

MILANO CITY WAX Cera depilatoria 1 kg - Cera a bassa temperatura - Cera depilatoria senza strisce - Perle di cera dura professionali - Cera brasiliana 22,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RIMOZIONE DEI CAPELLI PREMIUM DA 2 MM - La cera per film elastica con una forte forza adesiva rimuove anche i capelli testardi

ESTREMAMENTE ECONOMICO - Utilizzo di materiale ceroso basso grazie allo strato di cera molto sottile

CERA COMPLETA PER IL CORPO - ad es. Viso, ascelle, area intima (bikini brasiliano), braccia, gambe, schiena, petto

DOLCE ALLA PELLE - depilazione particolarmente delicata grazie alla bassa temperatura di applicazione

INGREDIENTI DI ALTA QUALITÀ - Perle di cera prive di profumi e conservanti, arricchite con olio di cocco nutriente

1 kg Dermawax Rosa Cera Ceretta Brasiliana perle di cera depilatoria senza strisce Cera depilatoria calda professionale per uomo e donna a bassa temperatura depilazione indolore 22,99 €

21,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Depilazione con una differenza! Le nostre perle di cera Dermawax sono elastiche, flessibili e soprattutto molto comode da usare. Inoltre, non si rompono e non si sciolgono a basse temperature, a differenza dei comuni prodotti di cera calda.

Ti fa anche risparmiare tempo e la tua macchina per la cera consuma meno energia. È anche facile da rimuovere dalla pelle e porta con sé tutti i capelli. Inoltre, è delicato, superbamente leggero e veloce da applicare, con un breve tempo di asciugatura dopo l'applicazione.

Dermawax Rose cera depilatoria con un effetto setoso e una crepa estremamente delicata, che è ricca di titanio e rende il prodotto ottimale per le pelli più sensibili e sottili. Particolarmente morbido ed elastico, ideale per chi di solito esegue la depilazione di tutto il corpo o ha bisogno di piccoli ritocchi in alcune zone.

La cera efficace a bassa temperatura causa meno irritazioni alla pelle e meno dolore rispetto ai prodotti convenzionali di cera calda. Potete quindi usare il prodotto senza paura.

Zone del corpo particolarmente sensibili o piccole, come il viso (labbro superiore, mento, guance, sopracciglia, ecc.), ascelle, zona genitale e zona bikini, possono essere trattate senza ripensamenti. Le aree più grandi del corpo come il petto, la schiena, le cosce e la parte inferiore delle gambe possono anche essere trattate bene. È anche utile usare la lozione pre-trattamento DERMAWAX e il latte post-trattamento per prevenire l'irritazione della pelle.

Cera Brasiliana Perle - Ceretta Brasiliana Perle di Cera Brasiliana Indolore - Brazilian Wax Cera Brasiliana Professionale Ceretta Brasiliana Indolore - Hard Wax Bean Kit - Cera Araba Hard Wax Beans 34,95 €

32,95 € disponibile Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una pantaloni a compressione prezzi nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche ✅ Basta cere bollenti e dolorose! Troppe cere casalinghe di bassa qualità sono difficili da strappare con un unico movimento, causando dolore e irritazioni alla pelle. La nostra cera brasiliana, a basso punto di fusione, si asciuga rapidamente consentendo un’epilazione precisa e delicata.

✅ La nostra cera depilatoria minimizza le irritazioni anche per le pelli più sensibili grazie all’impiego di ingredienti naturali. Sono inclusi due spray, uno pre e uno post epilazione, per preparare la pelle e prevenire la comparsa di puntini rossi.

✅ Le nostre perle di cera brasiliana, rispetto a moltissimi prodotti simili sul mercato, scivolano facilmente sulla pelle, evitando di attaccarsi a quest’ultima ma soltanto ai peli. Per una pratica applicazione ed un risultato professionale, comodomanente a casa tua!

✅ Il kit cera brasiliana include due spray da 100 ml pre e post epilazione, 20 spatole grandi, 10 più piccole e 6 sacchetti di cera da 100 g che si presentano in più profumazioni: limone, eucalipto, tea tree, menta piperita e 2 lavanda.

✅ La ceretta a caldo senza strisce è perfetta per uomini e per donne, per una pelle liscia e senza peli incarniti. E se non dovesse soddisfarti, ti restituiremo il 100% dell’importo speso! Saremo felici di assisterti!

Strisce Depilatorie Gambe con Cera Depilatoria Barattolo Miele Ceretta a Caldo Kit Ceretta Ceretta Viso 100 Strisce per Ceretta Depilazione Donna Cera per Ceretta Ceretta a caldo Kit Completo Set Cera 13,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cera Depilatoria al Miele:Cera Liposolubile con Miele dalle note proprietà idratanti ed emollienti,facile da usare non lascia filamenti o residui,composta dalle miglior resine naturali per una depilazione meno dolorosa.

Strisce Depilatorie in TNT: 100 Strisce Depilatorie Per Ceretta incluse per la massima convenienza.La Ceretta in formato da 400 ml è adatta a tutti i tipi di Scalda Cera.

Kit Ceretta a caldo: Completo Kit Cera,in grado di soddisfare le esigenze delle pelli più sensibili,con Biossido di Titanio che rende lo strappo più delicato riducendo l'adesione della cera sulla pelle.

Cera a caldo:Utilizzata nei migliori centri estetici,la Cera Depilatoria liposolubile ha la particolarità di essere facilmente rimovibile con sostanze grasse rendendo la depilazione veloce e pratica.Si consiglia di stenderla con una Spatola Ceretta.

Strisce Depilatorie Inguine: Ceretta a caldo adatta a tutte le zone del corpo,delicata e morbida si scoglio e basse temeprature non lascia nè residui nè filamenti.

Kit Cera Brasiliana e Scaldacera Depilazione Professionale • Fornetto Elettrico • 1 KG Bustine Ceretta Mealiss • Inguine viso gambe • Norme CE Mealiss 120 49,90 €

42,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✦ DEPILAZIONE PROFESSIONALE ✦ Il Kit Ceretta Brasiliana Mealiss 120 è completo di tutti gli accessori necessari per permettere una rimozione impeccabile dei peli in poche e semplici mosse grazie alla sua cera brasiliana Made In EU e agli accessori! Il Kit Mealiss 120 offre una depilazione professionale con la comodità del fai da te direttamente in casa, per la depilazione maschile e femminile e per depilare qualsiasi parte del corpo e del viso: inguine, gambe, braccia, baffetti, sopracciglia.

✦ CERA BRASILIANA MADE IN EU ✦ La particolarità della cera brasiliana è la capacità di aderire solo al pelo e non alla pelle e questo permette non solo di essere strappata con le mani ma soprattutto di essere una cera brasiliana quasi indolore. Grazie alla sua formula testata e Made in EU, la cera brasiliana Mealiss è ipoallergenica e adatta a tutti i tipi di pelle: delicata, secca, grassa, mista o normale.

✦ SCALDACERA MEALISS 120 ✦ Grazie ai suoi 120 Watt, lo scaldacera Mealiss 120 scioglie la cera in soli 10 minuti. Una volta sciolta, lo scaldacera si spegne automaticamente per mantenere la temperatura costante e per evitare scottature. La sua potenza permette una depilazione a caldo rapida ed ottimale. Lo scaldacera elettrico professionale Mealiss 120 può sciogliere tutti i tipi di cera: brasiliana, araba, a caldo, depilatoria, in barattolo.

✦ CONTENUTO E ACCESSORI ✦ Il Kit Ceretta Brasiliana Mealiss 120 contiene: 1 scaldacera elettrico professionale da 120 Watt; 1 Kg di ceretta brasiliana italiana in perle ipoallergenica, aromatizzata e colorata; 20 spatole in legno per tutto il corpo; 100 ml di olio post epilazione per idratare la pelle.

✦ CONTROLLI E NORME ✦ Tutti i prodotti Plastimea sono conformi alle Norme Europee più esigenti e in vigore : EMC, LVD, ROHS. Per qualsiasi informazione su Garanzie e Sicurezze, il team Plastimea è a vostra disposizione tramite il supporto al venditore amazon.

Cartucce Di Cera Depilatoria SIE DEPIL Cera Depilatoria Rullo, Ceretta Depilazione, Ricarica, Calda, Sensibile, Delicata, Rosa, Kit Di Ricarica 6 Pezzi x 100 ml, Roll On Cera Professionale A Casa 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 6 pezzi da 100 ml, cera calda depilatoria, cartuccia rosa per pelli sensibili, adatta per tutti i dispositivi, 100 ml di cera.

Realizzato in Italia!

Adatte per quasi tutti i dispositivi da 100 ml di cera eccetto Lonto Comed.

Con testina fissa a rullo.

Altezza x larghezza x profondità: 14cm/5,1cm/2,1 cm.

400pz Strisce Depilatorie,Strisce di Cera di Carta Non Tessuto ,Strisce Rimozione Cera in TNT Strisce Per La Depilazione,Non Tessute 15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Perfetto: i nostri nastri non tessuti possono essere utilizzati con sciroppo, cera calda / cera calda, cera perlata / cera per cera o cera per pellicole e quindi sono universalmente adatti per qualsiasi tipo di cera o pasta.

Adatto per: la striscia depilatoria è molto adatta per rimuovere la pelle sensibile. È meglio per gli avambracci, le braccia, le gambe, il petto, la schiena, l'area genitale o il viso. Queste bande possono essere tagliate a una dimensione specifica e si adattano a qualsiasi parte del corpo.

FACILE APPLICAZIONE: applicare le strisce di cera depilatoria sulla zona con cera calda per assicurarsi che sia premuta saldamente contro la pelle, quindi tirare la striscia nella direzione opposta alla crescita dei peli, mantenendola vicina e parallela alla pelle.

Materiale sicuro: questo prodotto è bianco, resistente e igienico, morbido e non irritante. Soprattutto, questo è un caso unico. Elimina facilmente i peli in eccesso.

Confezione: questo prodotto contiene 400 pezzi, 100 pezzi in un unico pacchetto. Ci sono 4 confezioni.

roial Vaso Cera Depilatoria Aloe Vera 7,22 €

5,50 € disponibile 15 new from 3,49€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gusto: Aloe Vera.

Quantità: 1 Barattolo Da 400 Ml.

Dimensioni Barattolo: Circa 10 X 10 X 7 Cm.

E’ Utilizzabile Con Qualsiasi Tipo Di Scalda Cera.

Questo Prodotto Viene Fornito Senza Istruzioni.

Cura Farma Roial Cera Barattolo Micromica 400 Ml. - Depilatori - 400 g 5,20 € disponibile 9 new from 5,20€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ROIAL CERA Barattolomicromica 400 ml. - Depilatori

Quantita: 1 barattolo da 400 ml.

Morbida, cremosa e delicatissima.

Non lascia filamenti ne residui.

Bassa temperatura di applicazione.

1 kg Dermawax Clorofilla Cera brasiliana perle di cera depilatoria senza strisce Cera depilatoria calda professionale per uomo e donna a bassa temperatura depilazione indolore 22,99 €

21,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Depilazione con una differenza! Le nostre perle di cera Dermawax sono elastiche, flessibili e soprattutto molto comode da usare. Inoltre, non si rompono e non si sciolgono a basse temperature, a differenza dei comuni prodotti di cera calda.

Ti fa anche risparmiare tempo e la tua macchina per la cera consuma meno energia. È anche facile da rimuovere dalla pelle e porta con sé tutti i capelli. Inoltre, è delicato, superbamente leggero e veloce da applicare, con un breve tempo di asciugatura dopo l'applicazione.

Clorofilla: cera arricchita con clorofilla ad azione lenitiva, lascia la pelle più secca e irritabile immediatamente liscia e pulita. Particolarmente morbido ed elastico, è ideale per coloro che solitamente rimuovono i peli da tutto il corpo o che desiderano fare piccoli ritocchi in aree specifiche

La cera efficace a bassa temperatura causa meno irritazioni alla pelle e meno dolore rispetto ai prodotti convenzionali di cera calda. Potete quindi usare il prodotto senza paura.

Zone del corpo particolarmente sensibili o piccole, come il viso (labbro superiore, mento, guance, sopracciglia, ecc.), ascelle, zona genitale e zona bikini, possono essere trattate senza ripensamenti. Le aree più grandi del corpo come il petto, la schiena, le cosce e la parte inferiore delle gambe possono anche essere trattate bene. È anche utile usare la lozione pre-trattamento DERMAWAX e il latte post-trattamento per prevenire l'irritazione della pelle.

Veet Strisce Depilatorie Viso Pelli Normali 5,99 €

3,27 € disponibile 5 new from 3,27€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo kit contiene tre confezioni da 16 strisce depilatorie viso per una pelle idratata ed esfoliata

Rimuovono i peli alla radice, per una pelle liscia fino a 28 giorni

Aderiscono ai peli più corti (fino a 1.5 mm) e non alla pelle

Offrono ottimi risultati fin dal primo utilizzo, anche per chi non ha mai provato le strisce depilatorie

Formulate con burro di Karitè, noto per le sue proprietà idratanti, e profumate alle bacche di acai

Mylee Cera di Miele in Crema Soft per Pelle Sensibile 450g, Cream pot per depilazione, Ideale per tutto il corpo, Viso e zona bikini, compatibile con il microonde e lo scaldacera 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CERA PROFESSIONALE SETOSA- Mylee Soft Creme Wax è una cera ad alte prestazioni e di qualità da salone per risultati professionali. Provata, testata e amato dai saloni, può essere utilizzata nei saloni, spa, da liberi professionisti e comodamente a casa. Tutti i prodotti di cera depilatoria Mylee sono Vegan Friendly e Cruelty-Free.

DI’ ADDIO ALLE BRUCIATURE DA CERETTA- Tutte le cere Mylee Creme sono realizzate con l'ultima nuova formula a bassa temperatura operativa per evitare che la cera bruci la pelle quando si usa. Lo stato fluido facilita il lavoro.

RIMOZIONE DEI PELI FACILE E GENTILE - Cera di qualità eccezionale per rimuovere i peli superflui da tutte le parti del corpo. Perfetta per ceretta gambe, braccia, sopracciglia e ascelle. Funziona su peli grossi, medi e fini. Inoltre, la cera crème è ideale per peli lunghi 2mm o più lunghi. Per ottenere i migliori risultati, raccomandiamo l'utilizzo dei gel Mylee Pre & Aftercare (venduti separatamente).

COMPATIBILE COL MICROONDE - Ogni cera Mylee Creme viene confezionata in un barattolo di plastica per microonde. Tuttavia, per ottenere il miglior risultato si consiglia di utilizzare lo scaldacera Mylee.

MIELE PROTETTO E LENITIVO - La cera tradizionale al miele è antibatterica, antimicrobica e protettiva. Aderisce facilmente alla pelle per una facile rimozione dei peli. Eccellente cera calda per prevenire i peli incarniti. READ Guida definitiva per acquistare una deodoranti vs antitraspiranti nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Collistar Linea Uomo Crema Depilatoria Corpo, elimina perfettamente i peli senza irritare l'epidermide, contiene olio di jojoba, cera d’api ed estratto di malva, 200ml 24,00 €

16,99 € disponibile 4 new from 16,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crema depilatoria della marca Collistar. Prodotti di Bagno e corpo

200 ml

Uomo Depilatory Cream For Men 200 Ml

Prodotto affidabile

roial Cura Farma Ceretta Depilazione 400Ml Titanio Rosa - 400 g 5,20 €

4,99 € disponibile 23 new from 2,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cera depilatoria liposulibile professionale

Quantita: 1 barattolo da 400 ml

Morbida, cremosa e delicatissima

Non lascia filamenti ne residui

Bassa temperatura di applicazione

Ceretta Brasiliana, 1kg Cera Depilatoria a Caldo Professionale MADE IN ITALY per Uomo e Donna Bassa Temperatura, Kit Depilazione Indolore per Sopracciglia Gambe viso e tutto il corpo - Certificato CE 21,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CERETTA BRASILIANA Cera depilatoria professionale a bassissima temperatura di fusione e utilizzo, le cui caratteristiche di elasticità e morbidezza le rendono uniche ed adatte a tutti i tipi di pelle.

FORMULA DELICATA Pratica e veloce da utilizzare , questa cera senza strisce altamente performante ingloba il bulbo e non lo lascia fino a completa rimozione. La particolare formula la rende idonea anche all'utilizzo su zone delicate.

DEPILAZIONE PERFETTA Si consiglia l'applicazione di uno strato sottile sulla parte da trattare; in pochi istanti la cera si sarà asciugata e sarà pronta per essere rimossa con uno strappo veloce e una depilazione indolore.

FACILE DA USARE Utilizzare la cera unitamente ad uno scaldacera. Raggiunta la temperatura di fusione basterà stenderla con una apposita spatola.

MADE IN ITALY Affidati a KOAMBO, usiamo solo cera professionale prodotta in Italia e certificata secondo le normative europee CE. La cera è adatta all'utilizzo sia in casa che in centri estetici, waxing shop o dal barbiere.

Veet Strisce Depilatorie per Gambe, Braccia, Ascelle e Zona Bikini, Confezione da 16 Strisce 5,99 €

3,99 € disponibile 4 new from 3,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Confezione da 16 strisce depilatorie corpo e gambe per una pelle idratata ed esfoliata

Rimuovono i peli alla radice, per una pelle liscia fino a 28 giorni

Aderiscono ai peli più corti (fino a 1.5 mm) e non alla pelle

Offrono ottimi risultati fin dal primo utilizzo, anche per chi non ha mai provato le strisce depilatorie

Formulate con burro di Karitè, noto per le sue proprietà idratanti, e profumate alle bacche di acai

Zerolab Ceretta Brasiliana Depilatoria A Caldo Cera Wax Kit Indolore Corpo Depilazione Uomo Donna Blu Made In Italy 1 Kg Altissima Qualità 17,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☑️ CERA DEPILATORIA PROFESSIONALE ALTAMENTE DELICATA FORMULA BLU Speciale cera a bassissima temperatura di fusione ed utilizzo con caratteristiche di elasticità e morbidezza che la rendono unica ed adatta a tutti i tipi di pelle. Non profumata.

☑️ PRODOTTO GARANTITO La nostra Cera professionale Brasiliana senza strisce è estremamente performante in quanto ingloba il bulbo e non lo lascia fino a completa rimozione. Idonea anche all'utilizzo su zone delicate come ascelle e viso

☑️ DEPILAZIONE SENZA COMPROMESSI Si consiglia l'applicazione di uno strato sottile sulla parte da trattare; in pochi istanti la cera si sarà asciugata e sarà pronta per essere rimossa con uno strappo veloce e una depilazione indolore.

☑️ UTILIZZO FACILISSIMO Preparare la cera riscaldandola con uno scaldacera. Appena raggiunta la temperatura di fusione procedere a stendere il prodotto accuratamente con una apposita spatola.

☑️ ZER❤️LAB PRODOTTI BIOLOGICI MADE IN ITALY Questo prodotto ha la sicurezza dei migliori ingredienti naturali. Da conservare in luogo lontano da calore e luce diretta.

Scaldacera Elettrico, Tophoniex Profession Riscaldatore di Cera, Kit di Depilazione Scaldacera con Cera Brasiliana, Anello Antivegetativo, Spatole Riscaldatore Ceretta e Display Digitale LCD 26,59 €

25,59 € disponibile 3 used from 24,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【KIT DI CERA PROFESSIONALE KIT COMPLETO】: La macchina per cera professionale di Tophoniex con 10*Spatole Riscaldatore Ceretta, 5*Anello antivegetativo e 4*100g cera brasiliana(lavanda, rosa, miele, camomilla) --- Una depilazione con kit cera brasiliana!

【CERETTA BRASILIANA】: La temperatura può essere regolata in base e la copertura in plastica trasparente ti aiuta a vedere chiaramente lo stato di fusione. Utilizza materiale ABS resistente al calore per evitare il surriscaldamento. Sicuro e ottimo per la depilazione domestica anziché in salone.

【INDOLORE ED EFFICACE】: Dotato di 4 confezioni di diversi semi di Sacchetti di Cera Brasiliana (lavanda, rosa, miele, camomilla), i nostri semi di cera naturale sono sicuri per tutti i tipi di pelle che possono ridurre al minimo l'irritazione e avere un effetto più levigato.

【RIMOZIONE ELETTRICA DEI CAPELLI SCALDACERA】: Questa macchina per cera calda è adatta per rimuovere i peli del corpo, compresa l'area bikini, la schiena, le gambe, le braccia, il viso, le ascelle, le sopracciglia, la barba e altri peli superflui. Può inibire la crescita dei capelli e rendere la pelle più brillante di prima.

【RICHIESTA DI ATTENZIONE】: Si prega di applicare una piccola quantità di cera all'interno del polso per testare al primo utilizzo. Dopo l'epilazione, puoi usare una lozione idratante o riparatrice per rendere la tua pelle più idratata e confortevole.

Explosif Ceretta Brasiliana Kit Cera Depilatoria Senza Strisce 11,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♥Ceretta Brasiliana Professionale- Goditi una pelle liscia come la seta per settimane. Con la Cera Brasiliana in Perle Elastica basterà un solo strappo per una depilazione veloce e indolore rispetto alla classica ceretta rullo.Il set prevede un prarico pentolino e la Spatola Ceretta in legno.

♥Cera Brasiliana kit ceretta - La rivoluzionaria Ceretta Indolore Brasiliana rimuove delicatamente i peli superflui da tutte le parti del corpo come viso, braccia, ascelle, gambe, linea bikini e zone intime.

♥Ceretta Indolore Senza Strisce - La nuova formula della nostra Cera Brasiliana con Burro di Karitè offre una depilazione delicata, ideale per le zone sensibili del corpo.Non sono necessarie strisce depilatorie, basta semplicemente spalmarla sull'area desiderata, lasciar raffreddare e tirare con decisione.

♥Ceretta Brasiliana Kit Completo-Punto Di Fusione A Bassa Temperatura -Il basso punto di fusione delle ceretta brasiliana garantisce un elevato confort di applicazione riducendo al minimo l’arrossamento da calore.Per utilizzarla è necessario scioglierla nell'apposito pentolino

♥Kit Ceretta Brasiliana- aderisce ai peli ma non alla pelle eliminando il dolore causato dal distaccamento della Cera A Caldo dall'epidermide.Senza Strisce Depilatorie avrai lo stesso risultato che dall'estetista.

Strisce Rimozione Cera in TNT - 100 pz. 4,90 € disponibile 15 new from 1,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Strisce epilatorie pre-tagliate in TNT.

Indispensabili per la rimozione della cera dalla pelle, garantiscono una depilazione precisa e delicata.

Confezione da 100 pezzi.

Zerolab Ceretta Brasiliana Depilatoria A Caldo Cera Wax Kit Indolore Corpo Depilazione Uomo Donna Made In Italy 1 Kg Rosa Altissima Qualità 17,25 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☑️ CERA DEPILATORIA PROFESSIONALE ALTAMENTE DELICATA FORMULA ROSA Speciale cera a bassissima temperatura di fusione con caratteristiche di elasticità e morbidezza che la rendono unica ed adatta alle pelli ultra sensibili. Profumo Lavanda.

☑️ PRODOTTO GARANTITO La nostra Cera professionale Brasiliana senza strisce è estremamente performante in quanto ingloba il bulbo e non lo lascia fino a completa rimozione. Idonea anche all'utilizzo su zone delicate come ascelle e viso

☑️ DEPILAZIONE SENZA COMPROMESSI Si consiglia l'applicazione di uno strato sottile sulla parte da trattare; in pochi istanti la cera si sarà asciugata e sarà pronta per essere rimossa con uno strappo veloce e una depilazione indolore.

☑️ UTILIZZO FACILISSIMO Preparare la cera riscaldandola con uno scaldacera. Appena raggiunta la temperatura di fusione procedere a stendere il prodotto accuratamente con una apposita spatola.

☑️ ZER❤️LAB PRODOTTI BIOLOGICI MADE IN ITALY Questo prodotto ha la sicurezza dei migliori ingredienti naturali. Da conservare in luogo lontano da calore e luce diretta.

Dermawax 300 grammi Vaso di Cera Depilatoria a Caldo- Riscaldamento in microonde Con Spatula- Senza strisce Waxing- Ceretta Brasiliana- per uomo e donna 16,99 €

15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 300 grammi- 1x spatola- Istruzioni per la ceratura- Made in Italy.- Il vaso di cera depilatoria a base di resine naturali si riscalda nel microonde. L’applicazione di questa cera non richiede l’uso di strisce, la cera è applicata con l’ausilio di una spatola.

CONSIGLI PER L’USO: - Togliere sempre la pellicola protettiva in alluminio prima di riscaldare la cera. - Per un vaso intero riscaldare nel microonde per 2 minuti a 900 watt. - Per metà vaso, riscaldare nel microonde 1 minuto e 30 secondi a 900 watt. - Bastano 10 secondi nel microonde a 900 watt per riscaldare la cera durante l’uso. - lasciare riposare la cera poi mescolare con la spatola no all’ottenimento di una texture omogenea e cremosa. - Immergere la spatola nel vaso e prelevare una noce

di cera, poi stendere nel senso della crescita dei peli una striscia sottile, più spessa alle estremità. - Lasciare essiccare la striscia di cera per alcuni secondi poi sollevare il bordo più spesso di cera, aiutandosi con la punta delle dita. Strappare la striscia di cera con un gesto rapido, nel senso contrario dell’applicazione. - Inne applicare un olio o un latte post-depilazione per eliminare i residui di cera rimasti.

PRECAUZIONI: - Applicare esclusivamente su una pelle sana. - Tenere fuori della portata dei bambini. - La cera surriscaldata può provocare gravi ustioni. - Se dopo il riscaldamento la cera è molto liquida o se il vaso è deformato, la cera è stata surriscaldata. Non toccare il vaso, lasciarlo tassativamente rareddare per almeno 15 minuti prima di manipolarlo.

- Vericare la temperatura della cera prima dell’uso, applicando con la punta della spatola una punta di cera all’interno del polso. La cera deve essere tiepida e facile da stendere in uno strato sottile. READ Guida definitiva per acquistare una caffe verde nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Veet Crema Depilatoria Pelli Sensibili, per Gambe, Braccia, Ascelle e Zona Bikini, 400 ml 10,99 €

9,89 € disponibile 5 new from 9,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche EFFETTO PELLE DI SETA FINO A 7 GIORNI: Prova la sensazione di una pelle liscia come la seta su gambe, ascelle, bikini e braccia

FINO A 24H DI IDRATAZIONE: Rimuove efficacemente i peli superflui e lascia la tua pelle idratata fino a 24 ore

ADDIO AI CATTIVI ODORI: grazie alla Tecnologia Silk & Fresh la formula assicura anche l’assenza di cattivi odori persistenti

AZIONE RAPIDA: la crema depilatoria Veet agisce in pochi minuti. Basta applicarla, lasciarla agire 5-10 minuti e poi risciacquare.

MAXI FORMATO: prova il maxi formato, conviene! Il tappo dosatore, inoltre, ti aiuterà nell'applicazione.

Marchio Amazon - Solimo - Strisce depilatorie bikini con profumo di vaniglia, tessuto non tessuto delicato con 4 salviette post-depilazione, Confezione da 4x16 strisce 10,58 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Confezione da 4 (4 x 16 strisce depilatorie)

Depilazione efficace anche dopo il terzo utilizzo della stessa striscia

Depilazione duratura fino a 4 settimane

Depilazione efficace anche sui peli più corti

Depilazione delicata

Ceretta Brasiliana Nera Cera Depilatoria Senza Strisce Depilatorie Ceretta Viso Ceretta Indolore Ceretta a Caldo Cera per Ceretta Depilazione Donna Ceretta Senza Strisce Perle di Cera Brasiliana 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♥Ceretta Brasiliana Professionale- Goditi una pelle liscia come la seta per settimane. Con la Cera Brasiliana Elastica basterà un solo strappo per una depilazione veloce e indolore rispetto alla classica ceretta rullo.

♥Wax Cera Brasiliana - La rivoluzionaria Ceretta Senza Strisce in perle Black Waxing rimuove delicatamente i peli superflui da tutte le parti del corpo come viso, braccia, ascelle, gambe, linea bikini e zone intime.

♥Ceretta Indolore Senza Strisce - La nuova formula della nostra Brasilian Wax con Burro di Karitè offre una depilazione delicata, ideale per le zone sensibili del corpo.Non sono necessarie strisce depilatorie, basta semplicemente spalmarla sull'area desiderata, lasciar raffreddare e tirare con decisione.

♥Ceretta Brasiliana 500 gr-Punto Di Fusione A Bassa Temperatura -Il basso punto di fusione della Cera Elasitca garantisce un elevato confort di applicazione riducendo al minimo l’arrossamento da calore.Per utilizzarla è necessario scioglierla con uno Scalda Cera Per Ceretta.

♥Perle di Cera-Realizzata con le migliori resine naturali, la cera per ceretta brasiliana aderisce ai peli ma non alla pelle eliminando il dolore causato dal distaccamento della Cera A Caldo dall'epidermide.

