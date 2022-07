Home » Assortito Guida definitiva per acquistare una lavatrice electrolux 8 kg nel 2022 – I migliori 40 compilati! Assortito Guida definitiva per acquistare una lavatrice electrolux 8 kg nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore lavatrice electrolux 8 kg?

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa lavatrice electrolux 8 kg. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon.

Electrolux EW7F484BI - Lavatrice da 8 kg Classe D 819x596x540 mm 629,66 €

Electrolux - Lavatrice Ew7F384Bi da Incasso Perfectcare 700 Classe A+++-20% Capacità 8 Kg Velocità 1400giri 691,69 €

Electrolux EW8F494W Lavatrice freestanding PerfectCare 800 Vapore PRO 9Kg, programma UltraWash e tecnologia SensiCare 749,99 € 591,48 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con il programma UltraWash lavando a 30° C, non solo risparmi il 30%* di energia rispetto a un ciclo di lavaggio a 40° C, per capi come nuovi più a lungo, nel massimo rispetto dell'ambiente. *Rispetto al programma Cotone a 40°

La tecnologia SensiCare System regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia per un lavaggio delicato e sostenibile

Rinfresca i capi usando il 96% di acqua in meno con la tecnologia Vapore PRO: distendi i tessuti e riduci le pieghe di un terzo*, facilitando le operazioni di stiro. Il programma a Vapore FreshScent utilizza il vapore per rinfrescare i tuoi capi, risparmando oltre 40 litri* di acqua per ciclo. *Rispetto al programma delicate.

Preserva i tuoi capi come nuovi, più a lungo, ed evita gli sprechi: scopri il piacere di indossare capi dal fresco profumo di pulito, salvaguardando l’ambiente e limitando gli sprechi di acqua.

Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile. Dimensioni: (AxLxP) mm: 847 x 597 x 636/658

Electrolux EW6S370S Lavatrice PerfectCare 600, 7 kg, Centrifuga 1000 Giri/Min 401,65 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La lavatrice compatta PerfectCare 600 con sistema SensiCare regola la durata del programma a seconda delle dimensioni del carico, usando meno energia e acqua ed evitando lavaggi troppo lunghi; in questo modo è possibile effettuare un ciclo economico anche

La tecnologia Sensi Care System regola in automatico grazie ad appositi sensori, il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua e energia

Prepara i tuoi capi al lavaggio, imbevendoli di acqua e distribuendo l'ammorbidente su tutto il carico

Il programma Vapore ti permette di igienizzare in profondità i capi ed eliminare virus, allergeni e batteri dagli indumenti, senza rinunciare alle ottime prestazioni di lavaggio

Mantieni ottimi i tuoi capi grazie alla lavatrice compatta di Electrolux; il design salvaspazio premette di inserire la lavatrice in aree della casa troppo strette per le dimensioni standard; ad ogni lavaggio ottieni ottimi risultati senza mai compromettere i tuoi capi preferiti

Lavatrice da 8 kg, Classe A+++, 1200 giri, Vapore 361,06 €

Electrolux EW6F394S Lavatrice Libera Installazione Carica Frontale, 9 kg, 1400 Giri/Min, Classe D, Bianco 648,94 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SensiCare System: auto-riduzione dei consumi in base al carico

Motore Inverter garantito 10 anni

Tecnologia Vapore: igienizza a fondo i tuoi capi grazie al programma Vapore Anti-Allergy, per un pulito garantito

Opzione SoftPlus: capi pretrattati per risultati ottimali

Programma Lana certificato WoolmarkBlue

AEG L6FBI845 Lavatrice a carica frontale 8 KG 549,00 € 444,99 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TECNOLOGIA PROSENSE: CONSUMI OTTIMIZZATI IN BASE AL CARICO. Sistema intelligente che regola il ciclo di lavaggio in base al carico, per lavare i tuoi capi ogni giorno riducendo tempo, usura e consumi di acqua ed energia

CESTO GENTLECARE. Questa lavatrice è dotata del cesto GentleCare, progettato appositamente per prendersi cura dei tuoi vestiti. I getti d’acqua delicati sollevano e proteggono il tuo bucato durante il lavaggio. Il nostro cestello, con più fori rispetto alle lavatrici tradizionali, riduce la deformazione dei tessuti.

MOTORE INVERTER. Il motore inverter di questa lavatrice è affidabile e resistente. Basato sull'impiego della tecnologia inverter senza spazzole, vanta vibrazioni e usura minori ed offre le massime prestazioni con la minima rumorosità.

CAPI PULITI QUANDO SI DESIDERA CON LA FUNZIONE DI PARTENZA RITARDATA DELAY START.La libertà di fare il bucato in base ai propri impegni. La funzione di partenza ritardata permette di posticipare l’avvio del ciclo, per indumenti pronti al momento giusto e sempre freschi. Capi puliti quando si desidera.

CARICO E SCARICO SEMPLICI GRAZIE AD UN'APERTURA EXTRA-LARGE. L'apertura extra-large di questa lavatrice semplifica le operazioni di carico e scarico della biancheria anche quando si lavano capi voluminosi come cuscini, lenzuola e piumoni.

Lavasciuga Electrolux EW7W396B 759,90 € 674,07 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema DualCare - Le impostazioni ideali per i tuoi indumenti. Il sistema DualCare System regola automaticamente il ciclo secondo il tipo di tessuto e il peso del carico. Ciò permette di trattare gli indumenti alla temperatura giusta, con movimenti del cesto ottimizzati, in un unico processo. Ogni indumento dura più a lungo nel tempo.

SteamCare con FreshScent riduce le pieghe e ti fa risparmiare acqua. Dai nuova vita ai tuoi capi con il sistema SteamCare con FreshScent. Rinfrescando i tuoi vestiti preferiti con il vapore, puoi risparmiare oltre 40 litri di acqua per ciclo, riducendo le pieghe e la necessità di stirare. E per un tocco di freschezza in più, aggiungi semplicemente la fragranza.

Sistema SensiCare - Trattamento personalizzato in meno tempo. Il sistema SensiCare pesa ogni carico a regola il ciclo in modo automatico, in tal modo gli indumenti vengono lavati esattamente per il tempo necessario. In tal modo si evitano lavaggi eccessivi e si può avere la certezza che gli indumenti manterranno aspetto e consistenza più a lungo.

Capi pronti da indossare in un'ora. Il nostro programma Non-Stop 60 Minuti lava e asciuga piccoli carichi in solo un'ora, offrendoti un ciclo straordinariamente rapido ed efficiente. In questo modo potrai lavare e prenderti cura dei tuoi capi quando vuoi, senza fatica.

Praticità in un solo ciclo. Il programma Wash&Dry si prende cura dei tuoi capi in un unico ciclo: da asciutto ad asciutto per lavare e asciugare tutti capi in un unico momento e averli pronti da indossare, oppure seleziona cicli di lavaggio e asciugatura separati per prenderti cura del bucato in modo davvero flessibile. READ Guida definitiva per acquistare una lavatrice beko 5 kg nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Lavatrice Stretta Electrolux EW6S526I 425,18 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ciclo rapido: 20 minuti. Con questa lavatrice avrai i tuoi capi pulitiogni volta che ti serve, anche all'ultimo minuto. Grazie ad un apposito programma lavi i tuoi capi in meno di 20 minuti.

Tessuti come nuovi per il doppio del tempo*. La tecnologia SensiCare System regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia per un lavaggio delicato e sostenibile.*Test di tenuta del colore effettuato da Ritex. Test n. 15CR00099 a Dicembre 2015.

Il bucato si adatta alle tue esigenze con la funzione partenza ritardata.La funzione partenza ritardata ti consente di posticipare l'orario di avvio del ciclo di lavaggio, per evitare che i capi puliti rimangano nel cestello per ore.

Risultati ottimi, dimensioni ridotte.Mantieni perfetti i tuoi capi grazie alla lavatrice Slim Electrolux. Il design salvaspazio flessibile permette di inserire la lavatrice in aree troppo ristrette per unità di dimensioni standard. Ad ogni lavaggio ottieni fantastici risultati senza compromettere i tuoi capi preferiti.

Electrolux EW6F592W Lavatrice Standard Perfect Care SensiCare System, 9 kg, Centrifuga 1200 Giri 449,00 € 399,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia sensicare: regola il ciclo di lavaggio in base al carico, riducendo tempo, usura e consumi di acqua ed energia

Eco timemanager: riduce al minimo la durata di lavaggio, risparmiando tempo ed energia

Capi puliti quando si desidera con la funzione di partenza ritardata delay start

Apertura extra-large per caricare e scaricare più comodamente

Programma lana certificato woolmark blue

AEG L6FBI865 Lavatrice serie 6000 con tecnologia ProSense® e cesto GentleCare, 8 kg, Classe B 549,00 €

CESTO GENTLECARE. Questa lavatrice è dotata del cesto GentleCare, progettato appositamente per prendersi cura dei tuoi vestiti. I getti d’acqua delicati sollevano e proteggono il tuo bucato durante il lavaggio. Il nostro cestello, con più fori rispetto alle lavatrici tradizionali, riduce la deformazione dei tessuti.

MOTORE INVERTER. Il motore inverter di questa lavatrice è affidabile e resistente. Basato sull'impiego della tecnologia inverter senza spazzole, vanta vibrazioni e usura minori ed offre le massime prestazioni con la minima rumorosità.

CAPI PULITI QUANDO SI DESIDERA CON LA FUNZIONE DI PARTENZA RITARDATA DELAY START.La libertà di fare il bucato in base ai propri impegni. La funzione di partenza ritardata permette di posticipare l’avvio del ciclo, per indumenti pronti al momento giusto e sempre freschi. Capi puliti quando si desidera.

CARICO E SCARICO SEMPLICI GRAZIE AD UN'APERTURA EXTRA-LARGE. L'apertura extra-large di questa lavatrice semplifica le operazioni di carico e scarico della biancheria anche quando si lavano capi voluminosi come cuscini, lenzuola e piumoni.

Electrolux EW6F394IQ Lavatrice PerfectCare 600 con SensiCare System e AutoDose, Connessa, 9 Kg, Classe A 663,15 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia AutoDose: aggiunge automaticamente la dose corretta di detersivo e ammorbidente ai cicli di lavaggio. Cura, flessibilità e risparmio, tutto in un’unica macchina.

Motore Inverter a magneti permanenti garantito 10 anni

Tecnologia Vapore: igienizza a fondo i tuoi capi grazie al programma Vapore Anti-Allergy, per un pulito garantito

SensiCare System: auto-riduzione dei consumi in base al carico

Connettività Outdoor integrata: My Electrolux Care App

EY 1281DE/1-S Easy Lavatrice 8 Kg classe d 1200 giri, libera installazione 279,99 €

Lavatrice Electrolux EW6F512U 529,00 € 512,97 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tessuti come nuovi per il doppio del tempo*. La tecnologia SensiCare System regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia per un lavaggio delicato e sostenibile.*Test di tenuta del colore effettuato da Ritex. Test n. 15CR00099 a Dicembre 2015.

Lava fino al 50% più velocemente con l'opzione TimeSave. Sperimenta un lavaggio accurato più velocemente con l'opzione TimeSave. Premi il pulsante per ridurre il tempo del ciclo principale della macchina fino al 50%. I tuoi capi in cotone e sintetici vengono sottoposti allo stesso lavaggio completo, solo in metà tempo.

Igienizza i tuoi capi con il Vapore. Il programma Vapore Igienizzante rimuove più del 99,99% di virus e batteri* *Testato per staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in test esterno effettuato da SwissatestTestmaterialienAG nel 2021 (Test Report No. 20212038)

Motore inverter - durevole ed efficiente dal punto di vista energetico. Sperimenta un lavaggio efficiente dal punto di vista energetico più a lungo con il motore inverter. Costruito per garantire una maggior efficienza energetica e durabilità, per un lavaggio sempre efficiente.

Il bucato si adatta alle tue esigenze con la funzione partenza ritardata.La funzione partenza ritardata ti consente di posticipare l'orario di avvio del ciclo di lavaggio, per evitare che i capi puliti rimangano nel cestello per ore.

Electrolux EW6F412B Lavatrici Freestanding a Carica Frontale, Senza Installazione, 10 kg, 1200 Giri/Min, 75 dB, Bianco 649,78 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Programma vapore anti-allergy; il programma vapore ti permette di igienizzare in profondità i capi ed eliminare virus, allergeni e batteri dagli indumenti, senza rinunciare alle migliori prestazioni di lavaggio

Sensicare system per regolare il ciclo in base al carico; la tecnologia sensicare system regola in automatico-grazie ad appositi sensori-il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia

Opzione softplus per preparare al meglio i tuoi capi al lavaggio; prepara i tuoi capi al lavaggio, imbevendoli di acqua e distribuendo in modo uniforme l’ammorbidente su tutto il carico

Funzione eco time manager; la nostra funzione eco time manager vi consente di regolare la durata del ciclo di lavaggio in base al tempo che avete a disposizione; ciò vi consente di risparmiare tempo ed energia

Funzione partenza ritardata; programma l’avvio del ciclo di lavaggio all’orario preferito

Electrolux EW6S472W Lavatrice PerfectCare 600, 7 kg, Centrifuga 1200 Giri/Min, Bianco 579,99 € 429,90 €

429,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La lavatrice compatta PerfectCare 600 con sistema SensiCare regola la durata del programma a seconda delle dimensioni del carico, usando meno energia e acqua ed evitando lavaggi troppo lunghi; in questo modo è possibile effettuare un ciclo economico anche con i carichi più piccoli

La tecnologia Sensi Care System regola in automatico grazie ad appositi sensori, il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua e energia

Prepara i tuoi capi al lavaggio, imbevendoli di acqua e distribuendo l'ammorbidente su tutto il carico

Il programma Vapore ti permette di igienizzare in profondità i capi ed eliminare virus, allergeni e batteri dagli indumenti, senza rinunciare alle ottime prestazioni di lavaggio

Mantieni ottimi i tuoi capi grazie alla lavatrice compatta di Electrolux; il design salvaspazio premette di inserire la lavatrice in aree della casa troppo strette per le dimensioni standard; ad ogni lavaggio ottieni ottimi risultati senza mai compromettere i tuoi capi preferiti

Lavatrice Electrolux EW6F314T 569,90 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tessuti come nuovi per il doppio del tempo*. La tecnologia SensiCare System regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia per un lavaggio delicato e sostenibile.*Test di tenuta del colore effettuato da Ritex. Test n. 15CR00099 a Dicembre 2015.

Opzione Più Morbido. L’opzione Più Morbido durante il penultimo risciacquo, imbeve i capi di acqua e distribuisce l'ammorbidente in modo uniforme all’interno del cesto, per ottenere risultati di lavaggio ottimali, con capi morbidi e freschi più a lungo.

Igienizza i tuoi capi con il Vapore. Il programma Vapore Igienizzante rimuove più del 99,99% di virus e batteri* *Testato per staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in test esterno effettuato da SwissatestTestmaterialienAG nel 2021 (Test Report No. 20212038)

Funzione Eco Time Manager. Seleziona la funzione TimeManager sul pannello per ridurre la durata del ciclo fino a quattro volte. Ottimi risultati di lavaggio proprio quando vuoi tu.

Il bucato si adatta alle tue esigenze con la funzione partenza ritardata.La funzione partenza ritardata ti consente di posticipare l'orario di avvio del ciclo di lavaggio, per evitare che i capi puliti rimangano nel cestello per ore. READ Guida definitiva per acquistare una kenwood cooking chef km094 nel 2022 - I migliori 40 compilati!

AEG L6FBI843 Lavatrici Freestanding a Carica Frontale, 8 kg, Classe C, Bianco 690,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia prosense: sistema intelligente che regola il ciclo di lavaggio in base al carico, riducendo tempo, usura e consumi di acqua ed energia

Cesto gentlecare: con più fori rispetto alle lavatrici tradizionali, riduce la deformazione dei tessuti, proteggendo i capi durante la centrifuga

Motore inverter: massima silenziosità e lunga durata

Capi puliti quando si desidera con la funzione di partenza ritardata delay start

Programma lana certificato woolmark blue

EW2T570L Electrolux Lavatrice carica dall'alto, 7kg, classe E 449,00 € 369,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AutoSense: regolazione dei consumi in base al carico. Regola in automatico il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia per un lavaggio delicato e sostenibile.

Il bucato si adatta alle tue esigenze con la funzione partenza ritardata.La funzione partenza ritardata ti consente di posticipare l'orario di avvio del ciclo di lavaggio, per evitare che i capi puliti rimangano nel cestello per ore. Lava in lavatrice i tuoi capi di lana in serenità, usando il nostro ciclo certificato Woolmark Blue. I capi sono trattati con la stessa delicatezza e attenzione di un lavaggio a mano per preservarne forma e morbidezza, permettendoti di indossare i tuoi capi preferiti più a lungo.

Ciclo Lana certificato Woolmark Blue

Regola le impostazioni con facilità grazie ai comani touch control.Regolare le impostazioni della tua lavatrice è semplice ed intuitivo grazie ai comandi touch control.

L7FEE94SX AEG Lavatrice carica frontale, 9kg, classe A 759,00 € 620,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia ProSteam: fino al 30% in meno di pieghe .La tecnologia che consente di ridurre le pieghe e rinfrescare i capi grazie alla funzione “Vapore finale” o al programma dedicato. Risultati ogni giorno impeccabi

Tecnologia ProSense: consumi ottimizzati in base al carico. Sistema intelligente che regola il ciclo di lavaggio in base al carico, per lavare i tuoi capi ogni giorno riducendo tempo, usura e consumi di acqua ed energia

Opzione SoftPlus: prepara i capi al lavaggio. L'opzione SoftPlus prepara i tuoi capi al lavaggio, imbevendoli di acqua e distribuendo in maniera uniforme l'ammorbidente su tutto il carico.

Funzione Eco TimeSave.Molti programmi Eco ti fanno risparmiare energia. Il programma Eco TimeSave ti farà risparmiare anche tempo. Il programma ti permette infatti di selezionare le opzioni ECO e TimeSave insieme, garantendoti un lavaggio efficiente, il più velocemente possibile.

Motore ÖKOInverter a magneti permanenti.Il motore ÖKOInverter a risparmio energetico offre la miglior efficienza e resistenza e garantisce prestazioni di lavaggio superiori, a prescindere dal programma selezionato.

Electrolux EW6T562L Lavatrice Perfect Care 600 a carica dall'alto, 6 kg, tecnologia SensiCare 499,99 € 368,50 €

368,50 € disponibile 27 new from 368,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La tecnologia SensiCare System, regola in automatico le impostazioni di lavaggio in base al carico grazie ad appositi sensori, riducendo consumi, energia, acqua e tempo. In questo modo, garantiamo un lavaggio delicato e sostenibile anche per i carichi più piccoli.

Ottieni un lavaggio completo in meno tempo con l'opzione TimeSave. Premi il pulsante per ridurre la durata del ciclo di lavaggio fino al 50%. I tuoi capi sintetici e di cotone saranno puliti con la stessa efficienza, nella metà del tempo

La funzione partenza ritardata ti consente di prendere controllo del tuo bucato. Puoi posticipare l'orario di inizio del ciclo di lavaggio, in modo tale che alla fine i capi puliti non rimangano nel cestello per ore. Ora puoi sperimentare il bucato che si adatta alle tue esigenze.

Il programma Vapore igienizza in profondità i tuoi capi, rimuovendo virus, batteri ed allergeni. Unisce l'azione del vapore ad un ciclo di lavaggio profondo, per risultati ottimali.

Lava in lavatrice i tuoi capi di lana con totale serenità, usando il nostro ciclo certificato Woolmark Blue. I capi sono trattati con la stessa delicatezza e attenzione di un lavaggio a mano. In questo modo i tessuti mantengono la loro forma e morbidezza, permettendoti di indossare i tuoi capi preferiti più a lungo

Miele WSD 663 MODERN LIFE, Lavatrice Standard, Classe A, 50 dB, 1400 rpm, Carico Frontale, 8 kg, Bianco 1.051,89 €

Il miglior sistema per detersivo liquido con un tasto, TwinDos: dosaggio automatico grazie al rivoluzionario sistema a 2 fasi.

Stiratura facilitata grazie a Stiro rapido: Stirare il 50 % in meno – togli-pieghe combinato al programma di lavaggio

L'integrazione perfetta per gli usi speciali: CapDosing permette di dosare detersivi speciali, ammorbidente e additivo con delle monodosi.

Miele@home permette di collegare in rete gli elettrodomestici Miele. Così potrete comandare e controllare comodamente ogni apparecchio con l'aiuto di un dispositivo mobile e dell'app Miele@mobile.

AEG L6TBG723 Lavatrice Carica dall'alto 7 KG 699,00 € 524,60 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TECNOLOGIA PROSENSE: CONSUMI OTTIMIZZATI IN BASE AL CARICO. Sistema intelligente che regola il ciclo di lavaggio in base al carico, per lavare i tuoi capi ogni giorno riducendo tempo, usura e consumi di acqua ed energia

OPZIONE ECO RISPARMIO TEMPO. Molti programmi Eco permettono di risparmiare energia. L'Opzione Eco Risparmio tempo ti consente di risparmiare anche tempo permettendoti di ottenere un lavaggio efficiente in termini di consumi e anche il più veloce possibile.

OPZIONE SOFTPLUS PER PREPARARE I CAPI AL LAVAGGIO. Prepara i tuoi capi al lavaggio, imbevendoli di acqua e distribuendo in modo uniforme l'ammorbidente su tutto il carico.

SISTEMA DI APERTURA DEL CESTO SOFT OPENING. SISTEMA DI APERTURA DEL CESTO SOFT OPENING Il sistema Soft Opening di apertura del cesto è brevettato e, grazie all'esclusivo sistema a guida idraulica, consente l'apertura dolce e confortevole del cesto, semplicemente premendo un pulsante.

DOSAGGIO PRECISO DEL DETERSIVO CON LIQUIDOSE. LiquiDose dosa in maniera precisa il detersivo, rilasciandolo nel cesto della lavatrice al momento giusto per risultati di lavaggio perfetti.

Electrolux EW6F512Y Lavatrice Freestanding a Carica Frontale, 9 kg, 54 dB, Bianco 549,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia sensicare: regola il ciclo di lavaggio in base al carico, riducendo tempo, usura e consumi di acqua ed energia

Con la funzione timesave i cicli di lavaggio sono fino al 50% più rapidi

Capi puliti quando si desidera con la funzione di partenza ritardata delay start

Apertura extra-large per caricare e scaricare più comodamente

Programma lana certificato woolmark blue

Electrolux EW7F572BI lavatrice Da Incasso Caricamento frontale Bianco 7 kg 1200 Giri/min A+++ 614,60 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Classe Energetica: A+++

Caricamento: Frontale

Giri di Centrifuga: 1200 giri/min

Profondità: 55.3 cm

Capacità di Carico: 7 kg

Hisense WFGA80141VM Lavatrice a Carica Frontale, 8kg, 1400 RPM, Inverter, Vapore, Nuova Classe Energetica B, Oblò Nero, Big Display Touch 449,00 € 380,00 €

Durable Inverter: Il potente motore inverter di ultimissima generazione è estremamente efficiente garantendo migliori performance di lavaggio, risparmiando energia e riducendo al minimo la rumorosità

Dose Assist: sicuri di usare sempre la giusta dose di detersivo; la macchina suggerisce la dose ottimale di detergente da utilizzare in base al carico, evitando sprechi di detersivo e salvaguardando l'ambiente

Allergy Care: Lo speciale programma AllergyCare utilizza una temperatura più elevata e un extra risciacquo per eliminare in modo efficace eventuali tracce di detergente dal tessuto, rimuovendo totalmente gli allergeni dai tuoi capi; perfetto per le pelli sensibili

Auto Wash: Questo programma è stato pensato per regolare automaticamente il ciclo, la durata del lavaggio e il numero di risciacqui in base alla quantità di bucato nella lavatrice READ Guida definitiva per acquistare una la miglior lavatrice asciugatrice nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Lavatrice, installazione incasso, 7 Kg, Classe A+++, da 60 cm PerfectCare 700 610,97 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Classe F / Classe centrifuga B / Carico 7 kg / Centrifuga 12 giri/min

Lavatrice Electrolux EW6F592U 499,00 € 473,14 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tessuti come nuovi per il doppio del tempo*. La tecnologia SensiCare System regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia per un lavaggio delicato e sostenibile.*Test di tenuta del colore effettuato da Ritex. Test n. 15CR00099 a Dicembre 2015.

Lava fino al 50% più velocemente con l'opzione TimeSave. Sperimenta un lavaggio accurato più velocemente con l'opzione TimeSave. Premi il pulsante per ridurre il tempo del ciclo principale della macchina fino al 50%. I tuoi capi in cotone e sintetici vengono sottoposti allo stesso lavaggio completo, solo in metà tempo.

Igienizza i tuoi capi con il Vapore. Il programma Vapore Igienizzante rimuove più del 99,99% di virus e batteri* *Testato per staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in test esterno effettuato da SwissatestTestmaterialienAG nel 2021 (Test Report No. 20212038)

Motore inverter - durevole ed efficiente dal punto di vista energetico. Sperimenta un lavaggio efficiente dal punto di vista energetico più a lungo con il motore inverter. Costruito per garantire una maggior efficienza energetica e durabilità, per un lavaggio sempre efficiente.

Il bucato si adatta alle tue esigenze con la funzione partenza ritardata.La funzione partenza ritardata ti consente di posticipare l'orario di avvio del ciclo di lavaggio, per evitare che i capi puliti rimangano nel cestello per ore.

Lavatrice Carica frontale da 8 Kg, Classe C, 1151 giri, Vapore 423,43 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number EW2F5820WN

