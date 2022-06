Home » Giocattolo Guida definitiva per acquistare una regali di natale per gli zii offerte nel 2022 – I migliori 40 compilati! Giocattolo Guida definitiva per acquistare una regali di natale per gli zii offerte nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Body Neonato Amore degli Zii Divertente Bodino Manica Corta Idea Regalo Nascita Tutina Neonato Bimbo Bimba 9,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche hai trovato il Body giusto da regalare, immagina le facce di tutti quando vedranno questo fantastico Bodino

Il body è realizzato in morbido cotone, piacevole al tatto, le stampe sono realizzate in italia con inchiostri certificati, in modo da non irritare la pelle delicata dei bambini.

idea regalo divertente ideale per ogni occasione: Regalo Nascita, feste baby shower, Natale, Pasqua, Compleanno, Compimese , Anniversario sarà sempre un idea regalo unica e originale per stupire con semplicità

Il Design è realizzato in esclusiva dai grafici Stampatek, per offrire uno standard elevato e la migliore assistenza non rivendiamo i prodotti tramite altri venditori.

Spedizione veloce e tracciabile dall'italia con corriere espresso. La maglietta può essere lavata a mano o in lavatrice.

Fupies Body Neonato Voi Siete matti io vado dagli zii, 3 Mesi, Manica Corta 13,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Taglie body: 1 mese / 3 mesi / 6 mesi / 9 mesi / 12 mesi / 18 mesi / 24 mesi / 36 mesi

Colore body: bianco

Tipo di stampa: diretta nel tessuto con inchiostri certificati

Se hai acquistato un prodotto personalizzato comunicaci la personalizzazione tramite messaggio dopo aver effettuato l'acquisto

Maverton Vassoio Sottotorta Portadolce Tondo in Vetro Trasparente – Personalizzazione Laser - Piatto Torta e Dolci – PortaTorta - ca. 32,5cm - regali di Natale 29,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IDEA REGALO ORIGINALE NON SOLO PER GLI APPASSIONATI DI PASTICCERIA! Cerchi un regalo particolare e pratico per un buongustaio, ma non sai cosa scegliere o forse stai organizzando una festa e vuoi che la tua tavola sia davvero unica? Abbiamo un’idea giusta per te, il ns. piatto da portata in vetro! Puoi renderlo unico incidendo la tua dedica personalizzata. È perfetto non solo per il panettone, pandoro, per le torte, dolci, crostate, muffin, cupcakes, ma anche per frutta e formaggi.

IDEE REGALO DI NATALE ORIGINALI PER TUTTI I ns. porta dolci sono stati creati per dare un tocco personale al tuo Natale. Idea regalo uomo, regalo donna, papà, marito, fidanzato, fratello, nonno, amico o zio, regalo mamma, moglie, fidanzata, sorella, nonna o zia, genitori, nonni, suoceri, zii o coppia di amici Il ns. sottotorta sarà un regalo unico e pratico e duraturo non solo per gli appassionati di cucina. Sono perfetti anche come complementi d'arredo casa!

PERSONALIZZAZIONE A INCISIONE LASER PROFESSIONALE! Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE incidendo la tua dedica. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

DONA UN TOCCO DI ELEGANZA ALLA TUA TAVOLA! Puoi farlo grazie al ns. piatto porta torta! Un modello molto semplice ed elegante realizzato in vetro trasparente di alta qualità. Grazie al motivo natalizio dell’incisione a laser personalizzata i tuoi dolci fatti in casa, e non solo, saranno serviti in modo irripetibile ed originale. Il portadolci diventa un oggetto unico ed indispensabile per l’accoglienza dei tuoi ospiti e per i tuoi festeggiamenti a tavola.

PRATICITÀ! Il ns. porta dolce dalla forma rotonda sarà un regalo unico e allo stesso tempo pratico non solo per gli appassionati di cucina e pasticceria. Ideale per servire con stile ed eleganza non solo il panettone, pandoro, le torte, dolci, crostate, muffin, biscotti, cupcakes, ma anche per frutta, formaggi, tartine, snack ed altre deliziose prelibatezze. Risulta essere perfetto anche come complemento d'arredo casa!

Maverton Album Fotografico Personalizzato con Stampa a Colori - Copertina in Pelle Sintetica Bianca - 60 pagine nere - 240 foto 10x15 cm - idee regalo per anniversario, matrimonio - Ricordi di nozze 39,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CUSTODISCI CON CURA E SICUREZZA I TUOI MIGLIORI SCATTI! Questo album foto ha una rigida copertina in pelle sintetica bianca personalizzabile con una stampa colorata ed i lati ricuciti accuratamente. Album formato 33x30 cm da 30 fogli neri, che risaltano il colore e la bellezza delle foto, intervallati da 30 fogli protettivi in carta pergamenata bianca, per evitare che le foto si incollino tra loro. Può contenere 240 foto 10x15 cm oppure 120 foto del formato 13x18 o 15x21 cm.

IDEE REGALO PER LE COPPIE: il ns.album è un'ottima idea regalo per i genitori, nonni, neo sposi, fidanzati, conviventi per gli zii, innamorati o le coppie sposate già da tempo. I ns.modelli sono perfetti come regali per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50° anniversario di matrimonio, per le nozze, per San Valentino o Natale. Portafoto saranno regali unici, ma allo stesso tempo pratici e duraturi. Sono perfetti per preservare tutti i tuoi ricordi migliori.

LA STAMPA PERSONALIZZATA! Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE stampando la tua dedica sulla copertina. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

CREATIVITÀ: grazie ns. all'Album Fotografico Maverton potrai risaltare la bellezza di tutte le tue foto! Le vuote pagine nere ti offrono molto spazio per il posizionamento delle tue foto, per le etichette e le decorazioni personali. Potrai sbizzarrirti nel creare una tua raccolta personale dei fotoricordi solo per te, o per condividere con tuoi amici e familiari. Avrai tutti i tuoi ricordi migliori sempre a portata di mano!

PRATICITÀ! ✔ Una rigida e robusta copertina protegge in modo perfetto le tue foto. ✔ Tra le pagine in cartoncino nero sono stati inseriti i fogli protettivi, in carta pergamenata bianca, che impediscono che le foto si incollino tra loro. ✔ L'album fotografico da 60 pagine ti offre molto spazio per i tuoi ricordi migliori. ✔ I fogli in cartoncino nero sono abbastanza spessi per sostenere le foto e trattenere bene la colla.

Maverton Cornice Foto - Nera in Legno - Porta Foto da Personalizzare con Incisione - Portafoto da Tavolo - 27,5 x 21,5 cm - idee regalo per anniversario, matrimonio - Cuoricini 24,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ESPONI IN MODO ORIGINALE ED UNICO I TUOI MIGLIORI SCATTI! I momenti passano in fretta, ma i ricordi restano. Le nostre cornici foto sono perfette per mettere in mostra i tuoi ricordi più belli ed aggiungere un tocco personale a qualsiasi ambiente. Decorazioni casa perfette per esporre i tuoi lavori artistici, le stampe o foto preferite con gli amici, parenti, vacanze e molto altro. Grazie alla tua personalizzazione incisa diventano unici e irripetibili.

IDEE REGALO PER LE COPPIE! La ns. cornice è un'ottima idea regalo per i genitori, nonni, neo sposi, innamorati, fidanzati, conviventi per gli zii o le coppie sposate già da tempo. I ns. modelli sono perfetti come regali per il 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25, 30, 40, 50 anniversario di matrimonio, per le nozze, San Valentino, Natale o Pasqua. Portafoto saranno regali unici, ma allo stesso tempo pratici e duraturi. Sono perfetti per preservare tutti i tuoi ricordi migliori.

PERSONALIZZAZIONE A INCISIONE LASER PROFESSIONALE! Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE incidendo la tua dedica. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

✨ PENSIERO ORIGINALE! “L'arte più nobile è quella di rendere gli altri felici”(P.T. Barnum). Sai come rendere felice una persona che ti è cara? Il pensiero è la cosa più importante, invece il regalo diventa la sua espressione e quella dei propri sentimenti, un modo per ringraziare o far sentire la propria presenza. Puoi rendere unico e speciale il tuo regalo scegliendo uno dei modelli della cornice e personalizzandola esprimere quello che senti.

CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ! Grazie alla ns. Cornice Portafoto Maverton potrai risaltare la bellezza delle tue foto preferite esponendole in modo in modo unico e irripetibile. La personalizzazione incisa sullo sfondo nero della cornice la rende un particolare richiamo visivo in una vetrina del soggiorno, su un comodino o comò. Anche l'occhio avrà la sua parte per anni! Portafoto può essere appoggiato su un ripiano o appeso alla parete.

smartbox - Cofanetto Regalo I Migliori Auguri - Idea Regalo Originale - Degustazioni, momenti Relax o attività per 1 o 2 Persone 29,69 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Libertà e flessibilità: i cofanetti regalo Smartbox offrono fino a 3 anni e 3 mesi di validità, cambio gratuito e rinnovo illimitato

L'idea regalo originale perfetta per festeggiare una persona speciale.

Ogni cofanetto regalo Smartbox si presenta in un’elegante confezione contenente un assegno regalo senza indicazione di prezzo e una guida cartacea con le informazioni sulla gamma di esperienze e le istruzioni per usufruire del servizio selezionato

Maverton Album Foto Personalizzato - Copertina con Finestra - 100 Pagine Bianche con Tasche - 200 foto 10x15 cm - idee regalo per anniversario, matrimonio - Anniversario 29,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CUSTODISCI CON CURA E SICUREZZA I TUOI MIGLIORI SCATTI! Questo album fotografico ha una finestra intagliata in una rigida copertina realizzata in pelle sintetica bianca da personalizzare con l’incisione a laser, che fa apparire sulla superficie della copertina una struttura vellutata dal colore dorato. Album formato 21x22 cm da 50 fogli bianchi con due tasche trasparenti per pagina e spazio libero a righe per le descrizioni delle foto. Può contenere 200 foto del formato 10x15 cm.

IDEE REGALO PER LE COPPIE: il ns.album è un'ottima idea regalo per i genitori, nonni, neo sposi, innamorati, fidanzati, conviventi per gli zii o le coppie sposate già da tempo. I ns. modelli sono perfetti come regali per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50° anniversario di matrimonio, per le nozze, per San Valentino o Natale. Portafoto saranno regali unici, ma allo stesso tempo pratici e duraturi. Sono perfetti per preservare tutti i tuoi ricordi migliori.

PERSONALIZZAZIONE A LASER PROFESSIONALE; Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE incidendo la tua dedica sulla copertina. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

CREATIVITÀ! Grazie al ns. Album Fotografico Maverton potrai tenere con cura tutte le tue foto e allo stesso tempo risaltare la loro bellezza! Ogni pagina bianca ha due tasche trasparenti per il posizionamento delle foto e lo spazio a sufficienza per le descrizioni e decorazioni personali. Potrai sbizzarrirti nel creare una tua raccolta personale dei fotoricordi solo per te, o per condividere con tuoi amici e familiari. Avrai tutti i tuoi ricordi migliori sempre a portata di mano!

PRATICITÀ! ✔ Una rigida e robusta copertina protegge in modo perfetto le tue foto. ✔ Pagine bianche con due tasche trasparenti per pagina, dove posizionare le foto ✔ L'album fotografico da 100 pagine ti offre molto spazio per i tuoi ricordi migliori. ✔ Spazio libero a righe a sufficienza per le tue descrizioni e decorazioni personali. READ Guida definitiva per acquistare una robot giocattolo nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Switch Lego Ninjago Il Film Videogame - Nintendo Switch 23,98 € disponibile 19 new from 21,31€

4 used from 20,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nuove incredibili ambientazioni

Un videogioco per tutta la famiglia

body neonato manica lunga caldo cotone bianco divertenti frase 100% amore di Zia cuore rosso - idea regalo nascita nipote (body Zia w ml cc 0-3 mesi) 11,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tessuti e manifattura Made in Italy

TAGLIE BODY: TAGLIA 00 - età da 0 a 3 mesi - altezza da 50 a 56cm; TAGLIA 03 - età da 3 a 6 mesi altezza da 56 a 62cm; TAGLIA 06 età da 6 a 9 mesi altezza da 62 a 68 cm

100% cotone

No stress: scollo aperto (americano) o bottoni sulla spalla

Facile da indossare e sicuro: bottoni a pressione di qualità senza nickel

Maverton Cornice Foto - Bianca - in Legno - 20,2x27 cm - cornici A5-15x21 cm - da Personalizzare con Incisione - Porta Foto da Parete - Portafoto da Tavolo - per le Coppie - Insieme 19,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ESPONI IN MODO ORIGINALE ED UNICO I TUOI MIGLIORI SCATTI! I momenti passano in fretta, ma i ricordi restano. Le nostre cornici foto sono perfette per mettere in mostra i tuoi ricordi più belli ed aggiungere un tocco personale a qualsiasi ambiente. Decorazioni casa perfette per esporre i tuoi lavori artistici, le stampe o foto preferite con gli amici, parenti, vacanze e molto altro. Grazie alla tua incisione personalizzata diventano unici e irripetibili.

IDEE REGALO PER LE COPPIE! La ns. cornice è un'ottima idea regalo per i genitori, nonni, neo sposi, innamorati, fidanzati, conviventi per gli zii o le coppie sposate già da tempo. I ns. modelli sono perfetti come regali per il 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25, 30, 40, 50 anniversario di matrimonio, per le nozze, San Valentino, Natale o Pasqua. Portafoto saranno regali unici, ma allo stesso tempo pratici e duraturi. Sono perfetti per preservare tutti i tuoi ricordi migliori.

PERSONALIZZAZIONE A LASER PROFESSIONALE! Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE incidendo la tua dedica. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

✨PENSIERO ORIGINALE! “L'arte più nobile è quella di rendere gli altri felici”(P.T. Barnum). Sai come rendere felice una persona che ti è cara? Non esiste nessuna scusa per dimenticarsi di fare un regalo ai propri cari. Il pensiero è la cosa più importante, invece il regalo diventa la sua espressione e quella dei propri sentimenti, un modo per ringraziare. Puoi rendere unico il tuo regalo scegliendo il ns. prodotto ed esprimere i tuoi sentimenti tramite la personalizzazione.

CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ! Grazie alla ns. Cornice Portafoto Maverton potrai risaltare la bellezza delle tue foto preferite esponendole in modo in modo unico e irripetibile. La personalizzazione incisa sullo sfondo bianco della cornice la rende un particolare richiamo visivo in una vetrina del soggiorno, su un comodino o comò. Anche l'occhio avrà la sua parte per anni! Portafoto può essere appoggiato su un ripiano o appeso alla parete.

Maverton Cuscino Personalizzato con Stampa Colorata - Colore Naturale - Fodera 100% Cotone + Imbottitura - 35 x 60 cm - idee regalo - per anniversario, matrimonio - Tandem 24,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IDEE REGALO ORIGINALE! Stai cercando un regalo pratico e particolare, ma non sai cosa scegliere? Il ns. cuscino personalizzato con la stampa colorata è un’idea giusta per te! I cuscini sono sfoderabili. La fodera è realizzata al 100% in cotone naturale da 270 gr/m² e dotata di due bottoni a pressione in acciaio. Può essere lavata e stirata. Grazie a l'imbottitura in palline di silicone i ns. cuscini sono ipoallergenici e traspiranti e si possono utilizzare come cuscini da letto.

REGALI PER LE COPPIE! I ns. cuscini sono regali perfetti per i genitori, nonni, neo sposi, innamorati, fidanzati, conviventi per gli zii o le coppie sposate, per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50° anniversario di matrimonio, per le nozze, per genitori, San Valentino, Pasqua o Natale. Regalando il ns. cuscino farai un regalo unico, pratico e sicuramente molto apprezzato da chi lo riceverà. Il ns. cuscino è perfetto anche come complemento d'arredo casa!

PERSONALIZZAZIONE CON LA STAMPA COLORATA! Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE stampando la tua dedica. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

✨ PENSIERO ORIGINALE! “L'arte più nobile è quella di rendere gli altri felici”(P.T. Barnum). Sai come rendere felice una persona che ti è cara? Il pensiero è la cosa più importante, invece il regalo diventa la sua espressione e quella dei propri sentimenti, un modo per ringraziare o far sentire la propria presenza. Puoi rendere unico e speciale il tuo regalo scegliendo la ns. cuscino in cotone di alta qualità e personalizzarlo per esprimere quello che senti.

RICORDI FELICI SEMPRE A PORTATA DI MANO Il ns. cuscino è una sorpresa che dona un tocco personale alla tua camera da letto, al salotto e ai tuoi momenti di relax. Quando si è stanchi, è bello avere un po' di riposo. Grazie al ns. cuscino, ogni volta che avrai bisogno di riposarti un’attimo o andrai a dormire, ricorderai la persona che ti è cara o i momenti felici trascorsi insieme. La personalizzazione stampata sulla fodera lo rende speciale!

Maverton Album Foto Personalizzato ad Incisione Laser - Copertina in Pelle Sintetica con Finestra - 60 pagine nere - 240 foto 10x15 cm - idee regalo per anniversario, matrimonio - Cuori 39,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CUSTODISCI CON CURA E SICUREZZA I TUOI MIGLIORI SCATTI! Questo album, da personalizzare con l’incisione a laser, ha una finestra intagliata in una rigida copertina in pelle sintetica bianca in cui puoi posizionare la tua foto preferita ed è ricucito accuratamente sui lati. La personalizzazione è realizzata con il sistema di incisione laser all'avanguardia, che fa apparire sulla superficie bianca della copertina una struttura vellutata dal colore dorato. Album 33x30 cm da 30 fogli.

IDEE REGALO PER LE COPPIE: il ns. album è un'ottima idea regalo per i genitori, nonni, neo sposi, innamorati, fidanzati, conviventi, per gli zii o le coppie sposate già da tempo. I ns. modelli sono perfetti come regali per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50° anniversario di matrimonio, per le nozze, per San Valentino o Natale. I ns. portafoto saranno regali unici, ma allo stesso tempo pratici e duraturi. Sono perfetti per preservare tutti i tuoi ricordi migliori.

PERSONALIZZAZIONE A LASER PROFESSIONALE; Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE incidendo la tua dedica sulla copertina. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

CREATIVITÀ: grazie ns. all'Album Fotografico Maverton potrai risaltare la bellezza di tutte le tue foto! Le vuote pagine nere ti offrono molto spazio per il posizionamento delle tue foto, per le etichette e le decorazioni personali. Potrai sbizzarrirti nel creare una tua raccolta personale dei fotoricordi solo per te, o per condividere con tuoi amici e familiari. Avrai tutti i tuoi ricordi migliori sempre a portata di mano!

PRATICITÀ! ✔ Una rigida e robusta copertina protegge in modo perfetto le tue foto. ✔ Tra le pagine in cartoncino nero sono stati inseriti i fogli protettivi, in carta pergamenata bianca, che impediscono che le foto si incollino tra loro. ✔ L'album fotografico da 60 pagine ti offre molto spazio per i tuoi ricordi migliori. ✔ I fogli in cartoncino nero sono abbastanza spessi per sostenere le foto e trattenere bene la colla.

Tavoletta Grafica LCD Scrittura, 12 Pollici Lavagna da Disegno Digitale Portatile PINKCAT Ewriter Cancellabile Disegno Pad Writing Tablet per Bambini Adulti della Casa Scuola Ufficio 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Dimensioni più grandi, maggiore libertà】La tavoletta grafica LCD è adottato dello schermo da 12 pollici offre al bambino più spazio per scrivere e dipingere, puoi disegnare immagini belle e creative

【Funzione anti-cancellazione】Il tablet da scrittura per bambini ha un pulsante di blocco per impedire la cancellazione accidentale, quindi non dovrai preoccuparti di cancellare note importanti

【Regalo perfetto per i bambini】Il Tavolo da Disegno Digitale disegna liberamente tutto ciò che i tuoi figli pensano e aiuta a coltivare le capacità di apprendimento e innovazione dei bambini

【Facile da usare e multifunzionale】La tavoletta elettronica ti permette di eliminare immagini o parole con un solo tocco. Adatto a bambini che imparano a scrivere o giocare a giochi di disegno, appunti di ufficio, bacheche di messaggi del frigorifero, ecc

【Protezione degli occhi】la tavoletta di PINKCAT adotta l'ultimo schermo flessibile LCD sicuro e privo di radiazioni. Nessuna radiazione elettromagnetica, sicura per i bambini e gli occhi degli adulti, tiene i bambini lontani da pigmenti chimici e polvere che possono irritare la pelle e i polmoni. Il tavolo da disegno per bambini è realizzato in plastica resistente e meno soggetto a rompersi, anche se lasciato cadere. Suggerimento: consigliato per bambini oltre 3 anni.

Maverton Tavolino da Letto per Colazione Personalizzato a Laser - Tavolo Pieghevole Bianco - Vassoio Multifunzione - idee regalo per anniversario, matrimonio - Sposi 34,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IDEE REGALO ORIGINALE! Abbiamo un'idea giusta per rendere il tuo mattino assolutamente speciale! Una romantica colazione a letto con la persona che ami! Il ns. tavolino in legno di pino è perfetto per servire con classe la vostra intima colazione a letto. Puoi utilizzarlo anche per una rilassante merenda in terrazza o una deliziosa cena sul divano. Si presta perfettamente anche come supporto pc portatile, tablet, ipad, notebook. Uno degli accessori indispensabili in ogni casa!

IDEE REGALO PER LE COPPIE! Il ns. tavolino pieghevole è un'ottima idea regalo per i genitori, nonni, neo sposi, innamorati, fidanzati, conviventi per gli zii o le coppie sposate già da tempo. I ns. modelli sono perfetti come regali per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50° anniversario di matrimonio, per le nozze, per San Valentino o Natale. Il ns. vassoio avrà sicuramente un posto d'onore in soggiorno, sala da pranzo o camera da letto!

PERSONALIZZAZIONE A LASER PROFESSIONALE! Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE incidendo la tua dedica. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

✨ PENSIERO ORIGINALE! “L'arte più nobile è quella di rendere gli altri felici”(P.T. Barnum). Sai come rendere felice una persona che ti è cara? Il pensiero è la cosa più importante, invece il regalo diventa la sua espressione e quella dei propri sentimenti, un modo per ringraziare o far sentire la propria presenza. Puoi rendere unico e speciale il tuo regalo scegliendo uno dei modelli di vassoio da colazione e personalizzandolo esprimi quello che senti.

PRATICITÀ! Il ns. vassoio da portata è una sorpresa unica che dona un tocco di classe ai tuoi momenti di relax. Tutto diventa molto più buono quando viene servito in modo elegante. Il ns. tavolino è anche salvaspazio grazie ai suoi piedi pieghevoli, invece i manici e il bordo rialzato facilitano il trasporto di tazze, piatti e altri oggetti. Può essere utilizzato anche come supporto dispositivi elettronici p.e. accanto alla vasca da bagno o in ospedale.

Maverton Cofanetto Porta Orologi - Bordò - Personalizzazione Incisa - 12 scomparti - Interno in Velluto Bordò - Cuscinetti Rimovibili - Coperchio in Vetro - per le coppie - Scrigno 39,00 € disponibile Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una regali di natale per le maestre di asilo nido offerte nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche CUSTODISCI CON CURA I TUOI ACCESSORI PREZIOSI! Puoi farlo grazie al ns. organizer per gli orologi personalizzato con incisione a laser. La custodia portaorologi ha un raffinato rivestimento interno in velluto bordò, che si abbina perfettamente al colore esterno della scatola. Il box è composto da 12 compartimenti per posizionare gli orologi, completi di cuscinetti coordinati. Il coperchio in vetro da personalizzare è dotato di chiusura magnetica.+CONFEZIONE REGALO GRATUITA

IDEE REGALO PER LE COPPIE! Il ns. cofanetto è un'ottima idea regalo per i genitori, nonni, neo sposi, innamorati, fidanzati, conviventi, gli zii o le coppie sposate da tempo. Ns. modelli sono perfetti come regali per il 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25, 30, 40, 50 anniversario di matrimonio, per le nozze, festa dei nonni, San Valentino, Natale o Pasqua. Regalando la ns. scatola farai un regalo unico, pratico e sicuramente molto apprezzato da chi lo riceverà.

PERSONALIZZAZIONE A INCISIONE LASER PROFESSIONALE! Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE incidendo la tua dedica. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

✨ PENSIERO ORIGINALE! “L'arte più nobile è quella di rendere gli altri felici”(P.T. Barnum). Sai come rendere felice una persona che ti è cara? Il pensiero è la cosa più importante, invece il regalo diventa la sua espressione e quella dei propri sentimenti, un modo per ringraziare o far sentire la propria presenza. Puoi rendere unico e speciale il tuo regalo scegliendo il ns. cofanetto porta orologi e personalizzarlo per esprimere quello che senti.

RISALTA LA BELLEZZA non solo dei tuoi OROLOGI ma anche dei BRACCIALI ed altri GIOIELLI! Un modello semplice ed elegante. Grazie al coperchio trasparente il cofanetto diventa un perfetto espositore anche per bracciali e collane. Rimuovendo i cuscinetti si possono riporre anche: anelli, orecchini, spille o altri piccoli oggetti. Il cofanetto si adatta facilmente ad ogni ambiente. Protegge dalla polvere e, grazie al suo morbido rivestimento in velluto, dai graffi.

PB Pietro Baldini Cravatta con elastico pre-annodata - Finitura satinata - 51 x 7 cm - Nero 13,99 € disponibile 2 new from 13,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️ MASSIMA QUALITÀ - Questa cravatta di sicurezza con elastico è realizzata in microfibra di alta qualità che la rende robusta, facile da pulire e resistente. Il materiale morbido la rende molto comoda da indossare.

✔️ SEMPLICEMENTE ELEGANTE - Usa questa cravatta uomo slim per il tuo abbigliamento da lavoro o per occasioni private speciali. Il nodo preannodato e regolabile fa sì che la cravatta slim sia sempre perfetta, senza dover fare il nodo.

✔️ ABBINAMENTI PERFETTI - Visita il negozio del nostro marchio PB Pietro Baldini e troverai non solo cravatte, ma tutti gli accessori moda che stai cercando.

✔️ OTTIME IDEE REGALO - La nostra cravatta da uomo e cravatta da bambino è confezionata in una bella scatola Pietro Baldini che le rende ideali come regalo per padri, mariti, fratelli o zii. Perfette per compleanni, per Natale o per la Festa del Papà.

✔️ DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE - Produciamo noi stessi le nostre cravatte uomo, il che significa che acquisti direttamente dalla fabbrica ottenendo un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Fupies Body Neonato Personalizzato con Nome e Orsetto Sono L'Amore di Zia Grafica Neutra, 3 Mesi, Manica Corta 13,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Taglie body: 1 mese / 3 mesi / 6 mesi / 9 mesi / 12 mesi / 18 mesi / 24 mesi / 36 mesi

Colore body: bianco

Tipo di stampa: diretta nel tessuto con inchiostri certificati

Se hai acquistato un prodotto personalizzato comunicaci la personalizzazione tramite messaggio dopo aver effettuato l'acquisto

Animali che si ingroppano: Un selvaggio libro da colorare per adulti: 31 divertenti pagine da colorare per adulti con elefanti, cani, gatti, scimmie, ... altro per rilassarsi e mandare via lo stress 4,99 € disponibile 1 used from 16,32€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Language Italiano Number Of Pages 68 Publication Date 2019-11-26T00:00:01Z

Il Quaderno delle Password per Smemorati: Per conservare tutte le tue Passwords in un utile quaderno con pagine alfabetizzate! 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Language Italiano Number Of Pages 113 Publication Date 2019-03-14T00:00:01Z

Le 444 migliori barzellette e indovinelli per bambini: Ridere fino alle lacrime! Per tutte le persone a partire da 8 anni in su e per tutti quelli che ... e raccontare + BONUS 44 scioglilingua 7,98 € disponibile 2 used from 6,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Language Italiano Number Of Pages 166 Publication Date 2020-07-06T00:00:01Z

600 BARZELLETTE E INDOVINELLI PER BAMBINI: La miglior raccolta di Indovinelli, Barzellette, Enigmi e Rompicapi per allenare la mente e ridere fino alle lacrime! Per Famiglie e Ragazzi dai 6 anni in su 7,99 € disponibile 2 new from 7,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Language Italiano Number Of Pages 100 Publication Date 2021-02-18T00:00:01Z

Mugffins Zio Tazza/Mug – Migliore Zio del Mondo - Idea Regalo Originale di Compleanno - Tazza Miglior Zio in Ceramica. 350 ml 12,95 € disponibile 2 new from 12,95€

1 used from 10,12€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tazze in ceramica di finissima qualità, con uno strato di vernice che le rende adatte per essere usate nel forno a microonde e lavabili in lavastoviglie. Colore bianco, 11oz / 350 ml. Dopo il compleanno di tuo zio, la tazza sarà un ricordo molto originale fatto dal/dalla nipote. E ancora, se vuoi migliorare la tua relazione con IL MIGLIOR ZIO DEL MONDO, fai colazione con lui con la sua nuova tazza, dagli un abbraccio e digli "Ti voglio bene zio".

UNA TAZZA BELLA, COLORATA ... e anche multiuso! - Anche se sono tazze per la colazione, queste originali tazze possono essere utilizzate anche per il pranzo, il tè del pomeriggio, la cena ... o usarle come preferisci! Dimentica di comprare separatamente le tazze per il tè o per il caffè perché puoi usare le nostre per ogni situazione. Anche come decorazione, da usare come vaso di porcellana per decorare la casa di tuo zio...

IL REGALO PERFETTO PER GLI ZII. Gli zii si impegnano molto per aiutare i tuoi genitori. Puoi dimostrargli il tuo affetto regalandogli una bella tazza ad un buon prezzo, che è allo stesso tempo colorata e divertente ... Non è necessario acquistare un grande regalo. Ciò che realmente conta è che tuo zio possa fare colazione ogni mattina con la sua nuova tazza, sapendo che è un GRANDE ZIO.

ZII: VERI SUPEREROI. Devi ricordargli che è il miglior zio del mondo. Un gesto gentile come questa tazza lo sorprenderà sicuramente, e un abbraccio ancora di più ... Ma la combinazione perfetta è ... fare entrambe le cose nello stesso momento! Anche se non è la festa di tuo zio. Questo è il regalo perfetto per ogni occasione.

LA SCATOLA / IMBALLAGGIO / CONFEZIONE ha un bell'aspetto e viene confezionata in modo da poter essere subito regalata. Inoltre, viene protetta con cura in modo che LA TAZZA non si rompa, anche se i corrieri dovessero giocarci a calcio! È il regalo migliore che tu possa comprare su internet per gli zii.

Dal Negro 90004 - Mercante in Fiera Astuccio Rosso, Carte da Gioco 11,88 € disponibile 77 new from 8,55€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lo storico gioco del mercante in fiera

2 mazzi da 40 carte in cartoncino

Istruzioni incluse in italiano

Maverton Cuscino Personalizzato con Stampa Colorata - Colore Naturale - Fodera 100% Cotone + Imbottitura - 45 x 45 cm - idee regalo - per anniversario, matrimonio - Anniversario 24,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IDEE REGALO ORIGINALE! Stai cercando un regalo particolare e pratico, ma non sai cosa scegliere? Abbiamo un’idea giusta per te! Il ns. cuscino da personalizzare con la stampa colorata. I ns. cuscini sono sfoderabili e dotati di una chiusura lampo in acciaio. La fodera può essere lavata e stirata. È realizzata in puro cotone naturale da 270 gr/m², invece l'imbottitura in palline di silicone, grazie ai quali i ns. cuscini sono ipoallergenici e traspiranti.

REGALI PER LE COPPIE! I ns. cuscini sono regali perfetti per i genitori, nonni, neo sposi, innamorati, fidanzati, conviventi per gli zii o le coppie sposate, per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50° anniversario di matrimonio, per le nozze, per genitori, San Valentino, Pasqua o Natale. Regalando il ns. cuscino farai un regalo unico, pratico e sicuramente molto apprezzato da chi lo riceverà. Il ns. cuscino è perfetto anche come complemento d'arredo casa!

PERSONALIZZAZIONE CON LA STAMPA COLORATA! Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE stampando la tua dedica. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

✨ PENSIERO ORIGINALE! “L'arte più nobile è quella di rendere gli altri felici”(P.T. Barnum). Sai come rendere felice una persona che ti è cara? Il pensiero è la cosa più importante, invece il regalo diventa la sua espressione e quella dei propri sentimenti, un modo per ringraziare o far sentire la propria presenza. Puoi rendere unico e speciale il tuo regalo scegliendo la ns. cuscino in cotone di alta qualità e personalizzarlo per esprimere quello che senti.

RICORDI FELICI SEMPRE A PORTATA DI MANO Il ns. cuscino è una sorpresa che dona un tocco personale alla tua camera da letto o al salotto e ai tuoi momenti di relax. Quando si è stanchi, è bello avere un po' di riposo sul divano. Grazie al ns. cuscino, ogni volta che avrai bisogno di riposarti un’attimo, ricorderai la persona che ti è cara o i momenti felici trascorsi insieme. La personalizzazione stampata sulla fodera lo rende unico!

Maverton Album Foto Personalizzato con Incisione a Laser - Copertina in Pelle Sintetica Bianca - 60 pagine nere - 240 foto 10x15 cm - idee regalo per anniversario, matrimonio - Genitori 39,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CUSTODISCI CON CURA E SICUREZZA I TUOI MIGLIORI SCATTI!; Questo album foto ha una rigida copertina in pelle sintetica bianca ed è ricucito accuratamente sui lati. La personalizzazione è realizzata con il sistema di incisione laser all'avanguardia, che fa apparire sulla superficie bianca della copertina una struttura vellutata dal colore dorato. Il ns. album è del formato 33x30 cm e da 30 fogli neri intervallati da 30 fogli protettivi in carta pergamenata bianca.

IDEE REGALO PER LE COPPIE: il ns.album è un'ottima idea regalo per i genitori, nonni, neo sposi, innamorati, fidanzati, conviventi, per gli zii o le coppie sposate già da tempo. I ns.modelli sono perfetti come regali per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50° anniversario di matrimonio, per le nozze, per San Valentino o Natale. Portafoto saranno regali unici, ma allo stesso tempo pratici e duraturi. Sono perfetti per preservare tutti i tuoi ricordi migliori.

PERSONALIZZAZIONE A LASER PROFESSIONALE; Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE incidendo la tua dedica sulla copertina. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

CREATIVITÀ; Grazie ns. all'Album Fotografico Maverton potrai risaltare la bellezza di tutte le tue foto! Le vuote pagine nere ti offrono molto spazio per il posizionamento delle tue foto, per le etichette e le decorazioni personali. Potrai sbizzarrirti nel creare una tua raccolta personale dei fotoricordi solo per te, o per condividere con tuoi amici e familiari. Avrai tutti i tuoi ricordi migliori sempre a portata di mano!

PRATICITÀ! ✔ Una rigida e robusta copertina protegge in modo perfetto le tue foto. ✔ Tra le pagine in cartoncino nero sono stati inseriti i fogli protettivi, in carta pergamenata bianca, che impediscono che le foto si incollino tra loro. ✔ L'album fotografico da 60 pagine ti offre molto spazio per i tuoi ricordi migliori. ✔ I fogli in cartoncino nero sono abbastanza spessi per sostenere le foto e trattenere bene la colla.

TOMY- Screwball Scramble II, T73109 29,99 €

26,68 € disponibile 16 new from 26,68€

3 used from 19,96€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il sequel di screwball scramble, ricco di novità e nuovi trabocchetti da aggirare

Il connettore incluso nella confezione permette di collegare la pista di Screwball Scramble II alla pista di Screwball Scramble

Crea così un'unica pista gigante

Non richiede batterie

Da 5 anni in su

Maverton Tavolino Colazione a Letto Personalizzato a Laser - Tavolo Pieghevole in Legno di Pino - Colore Naturale - idee regalo per anniversario, matrimonio - Buon appetito 34,90 € disponibile Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una nerf fortnite nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche IDEE REGALO ORIGINALE! Abbiamo un'idea giusta per rendere il tuo mattino assolutamente speciale! Una romantica colazione a letto con la persona che ami! Il ns. tavolino in legno di pino è perfetto per servire con classe la vostra intima colazione a letto. Puoi utilizzarlo anche per una rilassante merenda in terrazza o una deliziosa cena sul divano. Si presta perfettamente anche come supporto pc portatile, tablet, ipad, notebook. Uno degli accessori indispensabili in ogni casa!

IDEE REGALO PER LE COPPIE! Il ns. tavolino pieghevole è un'ottima idea regalo per i genitori, nonni, neo sposi, innamorati, fidanzati, conviventi per gli zii o le coppie sposate già da tempo. I ns. modelli sono perfetti come regali per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50° anniversario di matrimonio, per le nozze, per San Valentino o Natale. Il ns. vassoio avrà sicuramente un posto d'onore in soggiorno, sala da pranzo o camera da letto!

PERSONALIZZAZIONE A LASER PROFESSIONALE! Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE incidendo la tua dedica. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

✨ PENSIERO ORIGINALE! “L'arte più nobile è quella di rendere gli altri felici”(P.T. Barnum). Sai come rendere felice una persona che ti è cara? Il pensiero è la cosa più importante, invece il regalo diventa la sua espressione e quella dei propri sentimenti, un modo per ringraziare o far sentire la propria presenza. Puoi rendere unico e speciale il tuo regalo scegliendo uno dei modelli di vassoio da colazione e personalizzandolo esprimi quello che senti.

PRATICITÀ! Il ns. vassoio da portata è una sorpresa unica che dona un tocco di classe ai tuoi momenti di relax. Tutto diventa molto più buono quando viene servito in modo elegante. Il ns. tavolino è anche salvaspazio grazie ai suoi piedi pieghevoli, invece i manici e il bordo rialzato facilitano il trasporto di tazze, piatti e altri oggetti. Può essere utilizzato anche come supporto dispositivi elettronici p.e. accanto alla vasca da bagno o in ospedale.

Hasbro Gaming - Mangia Ippo (Gioco in Scatola) 24,99 €

19,99 € disponibile 53 new from 18,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mangia Ippo è un gioco divertentissimo di ippopotami affamati

Per conservare le palline c’è un coperchio incluso nella confezione

Da 2 a 4 giocatori

Gioca insieme ai tuoi amici al gioco in scatola Mangia Ippo

Divertiti con i voracissimi ippopotami di Mangia Ippo

Maverton Album Foto - Personalizzazione Stampata - Copertina Bianca con Finestra - 100 Pagine Bianche - 200 foto 10x15cm - idee regalo anniversario, matrimonio - Anniversario 29,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CUSTODISCI CON CURA I TUOI MIGLIORI SCATTI! Questo album fotografico, da personalizzare con la stampa, ha una finestra intagliata in una rigida copertina in pelle sintetica bianca in cui puoi posizionare la tua foto preferita ed i lati cuciti accuratamente. Album del formato 21x22 cm da 50 fogli bianchi con due tasche trasparenti per pagina, dove posizionare le foto, e spazio libero a righe per le tue descrizioni delle foto. Può contenere 200 foto del formato 10x15 cm.

IDEE REGALO PER LE COPPIE: il ns.album è un'ottima idea regalo per i genitori, nonni, neo sposi, innamorati, fidanzati, conviventi per gli zii o le coppie sposate già da tempo. I ns. modelli sono perfetti come regali per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50° anniversario di matrimonio, per le nozze, per San Valentino o Natale. Portafoto saranno regali unici, ma allo stesso tempo pratici e duraturi. Sono perfetti per preservare tutti i tuoi ricordi migliori.

LA STAMPA PERSONALIZZATA! Per dare un tocco personale al tuo regalo lo puoi PERSONALIZZARE stampando la tua dedica sulla copertina. Per farlo basta SCEGLIERE il MODELLO preferito, CLICCARE sul pulsante PERSONALIZZA ORA ed INSERIRE, nei campi predisposti, la Tua DEDICA. Ti apparirà l’ANTEPRIMA del tuo PROGETTO. Potrai creare la tua dedica personalizzata o sceglierne una tra tante delle nostre proposte. Una volta inserita clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO.

CREATIVITÀ! Grazie al ns. Album Fotografico Maverton potrai tenere con cura tutte le tue foto e allo stesso tempo risaltare la loro bellezza! Ogni pagina bianca ha due tasche trasparenti per il posizionamento delle foto e lo spazio a sufficienza per le descrizioni e decorazioni personali. Potrai sbizzarrirti nel creare una tua raccolta personale dei fotoricordi solo per te, o per condividere con tuoi amici e familiari. Avrai tutti i tuoi ricordi migliori sempre a portata di mano!

PRATICITÀ! ✔ Una rigida e robusta copertina protegge in modo perfetto le tue foto. ✔ Pagine bianche con due tasche trasparenti per pagina, dove posizionare le foto ✔ L'album fotografico da 100 pagine ti offre molto spazio per i tuoi ricordi migliori. ✔ Spazio libero a righe a sufficienza per le tue descrizioni e decorazioni personali.

auna Peggy Sue - Giradischi Vinili Rétro, a Cinghia, Giradischi Vintage con Casse Stereo, Porta USB-Midi, Ascoltare e Digitalizzare, Line-Out, Portatile, Impugnatura, Blu Petrolio 56,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche NOSTALGICO: ciò che al primo sguardo sembra solo una bellissima valigetta rétro anni '50, è in realtà il nuovo giradischi vinili vintage Peggy Sue del marchio auna, che presenta uno chassis compatto e dotato di una finitura raffinata ed elegante.

GIRA DISCHI DIGITALE E ANALOGICO: Il nostro gira dischi per vinile non riproduce solo vinili di tre dimensioni diverse, ma permette anche di convertirli comodamente in formato MP3.

PORTA USB: il giradischi vinile è dotato di una connessione USB sul retro, da cui il segnale viene registrato sul computer. Al contempo, tramite questo collegamento, il lettore vinili Peggy Sue viene alimentato senza problemi.

SEMPLICE: il gira dischi rétro è dotato di casse stereo per un ascolto diretto dopo averlo tolto dalla scatola, senza bisogno di collegare altri altoparlanti o amplificatori.

FLESSBILE: con l'uscita stereo RCA sul retro è possibile trasmettere segnali audio a casse esterne o impianti Hi-Fi. Il volume viene regolato liberamente con una manopola sul dispositivo.

