Hackerata la campagna di Trump, accusa l’Iran di aver rubato le comunicazioni interne

La campagna presidenziale di Donald Trump è stata violata e accusata di aver fatto trapelare le comunicazioni interne della campagna agli agenti iraniani, ha detto sabato un portavoce.

Politica Primo segnalato Un messaggio che ha iniziato a ricevere email da un account anonimo contenente conversazioni interne. Il responsabile della campagna dell’ex presidente ha citato un rapporto di Microsoft secondo cui agenti iraniani avrebbero tentato di accedere a un conto appartenente all’ex candidato presidenziale, che la società ha rifiutato di nominare.

“Questi documenti sono stati ottenuti illegalmente da fonti straniere ostili agli Stati Uniti, per interferire con le elezioni del 2024 e seminare confusione nel nostro processo democratico”, ha detto il portavoce della campagna Steven Cheung in una dichiarazione a Politico.

“Un nuovo rapporto di Microsoft venerdì ha scoperto che hacker iraniani sono penetrati nell’account di un ‘funzionario di alto rango’ durante la campagna presidenziale americana nel giugno 2024, in coincidenza con il momento ravvicinato della scelta del candidato alla vicepresidenza da parte del presidente Trump”, aggiunge il rapporto .

Non è chiaro se la campagna di Trump abbia contattato Microsoft o le forze dell’ordine. L’FBI ha affermato di essere a conoscenza dei rapporti ma ha rifiutato di commentare ulteriormente. L’Agenzia per la sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture ha rifiutato di commentare.

La presidenza di Trump è diventata al centro di controversie nel 2017, quando il Dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine per verificare se la Russia avesse interferito nelle elezioni presidenziali del 2016. Il consigliere speciale Robert Mueller ha successivamente stabilito che Trump e i suoi soci hanno incoraggiato l’hacking, ma non c’erano prove sufficienti per avviare un’accusa penale contro l’ex presidente.

L’anno precedente, la Convenzione Nazionale Democratica era stata violata da quelli che i funzionari dell’intelligence ritenevano fossero agenti russi, e i malintenzionati avevano prodotto informazioni sensibili relative all’allora candidata presidenziale democratica Hillary Clinton.

La caratterizzazione dell’Iran è coerente con quella recente Lo riferisce la Cnn I servizi segreti hanno aumentato la sicurezza attorno agli eventi della campagna di Trump del 2024 dopo che i funzionari dell’intelligence hanno confermato che l’Iran stava tentando di assassinare l’ex presidente. Il rapporto afferma che non vi è alcuna indicazione che Thomas Matthew Crooks – che ha tentato di uccidere Trump il mese scorso – fosse collegato all’Iran.

“Ecco la russificazione delle app di informazione iraniane! Un brutto affare; espandere e diversificare gli sforzi per dividere ulteriormente gli americani e minare la democrazia”, ​​ha affermato Chris Krebs, ex direttore della CISA. Posta su X.

Trump Krebs rimosso Nel 2020, ha condotto una vigorosa campagna post-elettorale per dissipare la disinformazione sulle accuse infondate di frode elettorale propagate da Trump e dai suoi allora alleati della Casa Bianca.

Quando Politico fece pressioni sull’hacker, conosciuto solo come “Robert”, su come erano stati ottenuti i documenti, lui rispose: “Ti suggerisco di non essere curioso di sapere da dove li ho presi. Qualsiasi risposta a questa domanda mi comprometterebbe e ti impedirebbe legalmente di dal rilasciarli.” controllo.

Secondo quanto riferito, i documenti rubati includevano un’analisi della corsa di Trump contro il senatore dell’Ohio JD Vance.

La Sezione di Interessi della Repubblica Islamica – una divisione dell’ambasciata pakistana a Washington che funge da rappresentante de facto del governo iraniano negli Stati Uniti – non ha risposto a una richiesta di commento.

“Non possiamo parlare della sicurezza informatica della campagna di Trump e non sappiamo come siano stati ottenuti i documenti. Tuttavia, questo dovrebbe essere un campanello d’allarme per tutte le campagne, grandi e piccole, che sono obiettivi degli stati nazionali, Hacktivisti e criminali informatici”, ha affermato il presidente dell’organizzazione no-profit Defending Digital Campaigns e l’amministratore delegato Michael Kaiser.

“Sfortunatamente, questa non è la nuova normalità. È normale”, ha affermato Jake Brown, l’ex vicedirettore informatico nazionale della Casa Bianca che ha contribuito a creare il primo “villaggio di hacking delle macchine per il voto” alla conferenza annuale sugli hacking DEF CON.

Secondo gli ultimi risultati dell’intelligence, l’Iran “potrebbe tentare di svolgere attività di influenza” mirate alle elezioni americane.