I Dodgers B Yoshinobu Yamamoto fuori “per un po’” con la cuffia dei rotatori pochi mesi dopo aver firmato un contratto da 325 milioni di dollari

Domenica i Los Angeles Dodgers hanno inserito il prezioso lanciatore esordiente Yoshinobu Yamamoto nella lista degli infortunati da 15 giorni dopo aver annunciato di avere una rottura della cuffia dei rotatori che lo metterà da parte a tempo indeterminato.

Il manager dei Dodgers Dave Roberts ha annunciato la diagnosi Dopo una vittoria per 3-0 sui Kansas City Royals. Los Angeles lo ha inserito nell’elenco degli infortunati da 15 giorni prima della partita. Secondo Roberts, l’infortunio non metterà fine alla stagione, ma Yamamoto salterà “un po’ di tempo”.

I Dodgers non hanno fornito una tempistica esatta per il suo ritorno. Anche l’interno dell’All-Star di Los Angeles, Mookie Betts, ha subito una frattura al polso dopo essere stato colpito da un lancio nella partita di domenica. Anche la tempistica del suo ritorno non è chiara.

Yamamoto ha lasciato la partita di sabato dopo aver lanciato due inning nella vittoria per 7-2 di Kansas City sui Dodgers. Ha informato lo staff della tensione dei tricipiti dopo il secondo inning, spingendo la decisione di rimuoverlo dal gioco.

Yoshinobu Yamamoto dovrà sottoporsi ad ulteriori test dopo essere stato escluso dalla partita di sabato. (Foto AP/Ashley Landis)

Yamamoto aveva lanciato 100 o più tiri in ciascuna delle sue quattro partenze precedenti. Inizialmente era previsto che affrontasse i Texas Rangers giovedì prima di essere rimandato a sabato a riposo. Ha lasciato la partita di sabato dopo 28 tiri. Ha concesso un colpo, una camminata e una corsa segnati per i Royals.

Uno dei lanciatori più decorati nella storia del baseball giapponese, Yamamoto ha registrato un’ERA di 1,82 in sette stagioni nel Nippon Professional Baseball. Si è unito ai Dodgers in offseason all’età di 25 anni con un contratto di 12 anni da 325 milioni di dollari, il più grande per un lanciatore nella storia della MLB.

Yamamoto ha effettuato 14 partenze in MLB con i Dodgers. In 74 inning lanciati, Yamamoto ha una ERA di 2,92 e 1,068 WHIP con 84 strikeout e 17 walk. I Dodgers 43-29 sono entrati domenica con un vantaggio di sette partite sui San Diego Padres, secondo in classifica, nella NL West.

Secondo la MLB, il destro dei Dodgers Bobby Miller dovrebbe uscire dalla lista degli infortunati e lanciare contro i Colorado Rockies mercoledì. Nel frattempo, Clayton Kershaw è pronto per iniziare un periodo di riabilitazione con Single-A Rancho Cucamonga mentre torna da un intervento chirurgico alla spalla fuori stagione che lo ha messo da parte per tutta la stagione.