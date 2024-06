Il giudice del Nevada respinge la causa contro gli elettori di Trump, citando la giurisdizione

Il giudice del tribunale distrettuale della contea di Clark, Mary Kay Holthus, ha stabilito che il caso avrebbe dovuto essere archiviato in un’altra contea. I pubblici ministeri hanno detto che avrebbero presentato ricorso contro il verdetto.

I sostenitori di Trump in Nevada e nei sei stati vinti dal presidente Biden hanno inviato documenti dall’aspetto ufficiale al Congresso sostenendo che Trump era il vero vincitore. In Nevada, a dicembre sono stati accusati di aver emesso uno strumento falso per aver archiviato e pronunciato uno strumento contraffatto. Tra gli accusati c’è il presidente del GOP del Nevada Michael J. McDonald’s incluso.