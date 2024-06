Il Comitato internazionale della Croce Rossa afferma che 22 persone sono state uccise in un raid vicino al suo ufficio a Gaza

Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha dichiarato in un comunicato: “Proiettili di grosso calibro sono caduti venerdì pomeriggio a pochi metri dagli uffici e dalle residenze del Comitato internazionale della Croce Rossa”.

Ha aggiunto che tutte le parti sono obbligate a prendere le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare i civili e le strutture umanitarie.

Un portavoce dell’esercito israeliano ha detto alla BBC che le indagini preliminari indicavano che non vi era “alcuna indicazione” che fosse stato effettuato un raid nella zona, ma ha aggiunto che l’incidente era “sotto revisione”.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha dichiarato: “L’attacco ha danneggiato l’edificio degli uffici del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che è circondato da centinaia di civili sfollati che vivono in tende, tra cui molti dei nostri colleghi palestinesi”.

La dichiarazione aggiunge: “Condanniamo questi incidenti che mettono in pericolo la vita degli operatori umanitari e dei civili”.

L’esercito israeliano ha lanciato una campagna per distruggere il gruppo armato palestinese in risposta a un attacco senza precedenti nel sud di Israele il 7 ottobre, durante il quale circa 1.200 persone – la maggior parte civili – sono state uccise e altre 251 prese in ostaggio.