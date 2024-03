Il mammut lanoso potrebbe davvero essere rianimato? Gli scienziati stanno facendo un piccolo passo avanti

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l'universo con notizie di scoperte affascinanti, progressi scientifici e altro ancora.





CNN

—



Un piano audace per progettare una copia genetica di… Mammut lanosoSecondo gli scienziati partecipanti, il gigante dell’era glaciale, scomparso 4.000 anni fa, sta facendo progressi.

L’obiettivo a lungo termine è quello di creare un ibrido elefante-mammut che sia visivamente indistinguibile dal suo antenato estinto e, se rilasciato nel suo habitat naturale in numero sufficiente, potrebbe potenzialmente aiutare a ripristinare il fragile ecosistema della tundra artica.

Far rivivere specie estinte è stato il progetto preferito del genetista di Harvard George Church da più di un decennio. Il piano ha preso slancio nel febbraio 2021, quando Church ha co-fondato Colossal Biosciences con sede a Dallas con l’imprenditore Ben Lamm e ha ricevuto un’infusione di denaro e il bagliore della pubblicità che è seguito nello stesso anno.

Restano ancora molti compiti impegnativi, come lo sviluppo di un utero artificiale in grado di portare un cucciolo di elefante. Ma mercoledì Colossal Biosciences ha dichiarato di aver fatto un “passo importante” in avanti.

Church e Ariona Hesoli, responsabile delle bioscienze presso Colossal, hanno rivelato di aver riprogrammato le cellule di un elefante asiatico, il parente vivente più vicino del mammut, allo stato embrionale: una novità assoluta. Le cellule staminali sono state estratte da cellule di elefante. Il team prevede di pubblicare il lavoro su una rivista scientifica, ma la ricerca non è stata ancora sottoposta a peer review.

Queste cellule modificate, note come cellule staminali pluripotenti indotte o iPSC, possono essere sviluppate in laboratorio per crescere in qualsiasi tipo di cellula di elefante: uno strumento importante che i ricercatori possono utilizzare per progettare, testare e migliorare i risultati dei cambiamenti genetici di cui hanno bisogno fare per dare all'elefante asiatico i tratti genetici di cui ha bisogno per sopravvivere, vivo nell'Artico. Questi includono un mantello lanoso, uno strato di grasso isolante e orecchie più piccole.

Giovanni Davidson La genetista Ireona Hesoli è a capo del dipartimento di scienze biologiche presso la Colossal Biosciences con sede a Dallas.

“Quindi la cosa bella delle cellule è che possono rinnovarsi indefinitamente e differenziarsi in qualsiasi tipo di cellula del corpo”, ha affermato Hesoli, lo scienziato a capo dell'azienda che lavora all'imponente progetto.

Le cellule staminali renderanno inoltre più semplice per gli scienziati ambientalisti studiare le caratteristiche biologiche uniche dell’elefante asiatico. A causa delle loro dimensioni, queste creature hanno una resistenza unica al cancro, per ragioni non ben comprese. L'ostacolo principale che il team ha dovuto affrontare nel creare le linee cellulari degli elefanti è stato l'inibizione dei geni che si ritiene conferiscano tale resistenza al cancro.

Le tecniche di ricerca cellulare di Colossal hanno aperto una nuova strada per salvare l'elefante in via di estinzione, ha affermato Oliver Ryder, direttore della genetica presso la Wildlife Alliance dello zoo di San Diego.

“L'intenzione di produrre iPSC dagli elefanti esiste da anni. È stato difficile da realizzare”, ha detto Ryder, che non è stato coinvolto nella ricerca. “L'impatto sulla conservazione sarà nell'area del salvataggio genetico e dell'assistenza genetica”. riproduzione.”

Per ovvie ragioni, gli embrioni di elefante presenti in natura sono difficili da studiare. Rader ha affermato che le cellule staminali permetterebbero agli scienziati di creare embrioni modello di elefante che alzerebbero il sipario su come un elefante si sviluppa in un feto – una “risorsa estremamente preziosa”.

Enorme complimento La linea di cellule staminali dell'elefante asiatico è colorata in diversi colori per evidenziare diversi elementi. READ SpaceX invia in orbita 40 satelliti Internet OneWeb - Spaceflight Now

Le cellule staminali dell’elefante sono anche la chiave per la rinascita del mammut. Una volta che le cellule dell’elefante vengono modificate per avere tratti genetici simili a quelli dei mammut, possono essere utilizzate per produrre ovuli, sperma e un embrione che può essere impiantato in una sorta di utero artificiale. Tuttavia, ciò richiederà anni di lavoro.

Dato iniziale Con una scadenza di sei anni fissata da Colossal, il team prevede di utilizzare tecniche di clonazione esistenti simili a quelle utilizzate per prime nel 1996. Dolly la pecora, inserendo cellule geneticamente modificate in un ovulo donatore che sarà trasportato da una madre surrogata elefante. Tuttavia, sebbene questa tecnologia sia in circolazione da un po’, i risultati sono stati incostanti. Molti si chiedono se il suo utilizzo sia etico Animali in via di estinzione come alternative a causa della possibilità di tentativi falliti.

Christopher B. Michel Il genetista di Harvard George Church è uno dei fondatori di Colossal Biosciences.

“Penso che il primo elefante progettato sarà una pietra miliare e ciò potrebbe essere coerente con le previsioni di sei anni di Ben (Lam) a partire dal 2021”, ha affermato Church. “La seconda cosa che ci renderebbe felici è che abbiamo un prodotto che sia veramente resistente al freddo. Poi la terza domanda sarà se possiamo farlo in un modo scalabile, che non implichi alternative. Questa è un'incognita distanza”, ha detto Church.

Il gruppo di ricerca del Colossal ha già analizzato i genomi di 53 mammut lanosi a partire da DNA antico estratto da fossili. Campionamenti estesi di animali vissuti in luoghi e momenti diversi nel passato hanno aiutato gli scienziati a comprendere i geni che rendono unici i mammut.

“Abbiamo fatto molta strada. La qualità del DNA dei mammut è buona quasi quanto quella degli elefanti ed entrambi sono quasi altrettanto buoni del DNA estratto dagli esseri umani”, ha detto Church.

Church e Hessoli non hanno detto esattamente quanti cambiamenti genetici si aspettano di apportare al DNA dell'elefante asiatico per rendere una creatura simile a un mammut in grado di resistere alle temperature artiche. I genetisti vogliono anche progettare i mammut senza zanne, in modo che gli animali non diventino preda dei bracconieri.

Church, che è stata in prima linea nel lavoro per Suini geneticamente modificati Con organi compatibili con l'uomo per i trapianti, ha affermato che è possibile apportare 69 modifiche simultaneamente nei maiali. Il numero di modifiche necessarie per rendere l’elefante asiatico resistente al freddo sarebbe sostanzialmente simile, ha affermato.

Colossal sostiene da tempo che i mammut, se tornassero in numero sufficiente nelle praterie più settentrionali del pianeta, aiuterebbero a rallentare lo scioglimento del permafrost.

Alcuni scienziati ritengono che prima della loro estinzione, animali al pascolo come mammut, cavalli e bisonti mantenessero il terreno ghiacciato sotto di loro calpestando l’erba, cadendo alberi e comprimendo la neve.

Uno Piccolo studio In Siberia, pubblicato nel 2020, rileva che la presenza di grandi mammiferi come cavalli, bisonti, yak e renne ha comportato una temperatura del suolo più bassa nell'area protetta in cui erano tenuti rispetto alla terra al di fuori di tali confini. Tuttavia, è difficile immaginare che i branchi di elefanti adattati al freddo possano avere un impatto maggiore su una regione che si sta riscaldando più velocemente che in qualsiasi altra parte del mondo. Altri esperti hanno detto.

Colossal ha anche annunciato piani per un revival Tigre della Tasmania nel 2022 e il dodo nel 2023, ma il lavoro sul mammut è continuato molto più a lungo.