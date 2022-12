La missione Artemis della NASA si conclude con una pioggerella di Orione

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie di incredibili scoperte, progressi scientifici e altro ancora.





La missione Artemis I, un volo di prova di 25 giorni senza equipaggio attorno alla luna destinato a spianare la strada a future missioni di astronauti, si sta avvicinando mentre la navicella spaziale Orion della NASA dovrebbe terminare Per fare un giro dell’oceano la domenica.

Il veicolo spaziale sta terminando l’ultima tappa del suo viaggio, avvicinandosi allo spesso strato interno dell’atmosfera terrestre dopo aver attraversato 239.000 miglia (385.000 km) tra la Luna e la Terra. Il lancio è previsto per le 12:40 ET di domenica nell’Oceano Pacifico al largo della Bassa California, in Messico. La NASA trasmetterà trasmissione in diretta dall’evento, a partire dalle 11:00 ET di domenica.

La capsula Orion doveva atterrare vicino a San Diego, ma i funzionari della NASA hanno detto giovedì che pioggia, vento e grandi onde si sono spostate. area e non è più conforme agli standard meteorologici dell’agenzia spaziale.

Quest’ultimo passaggio sarà tra le fasi più importanti e pericolose della missione.

“Non siamo ancora fuori pericolo. Il prossimo grande test è uno scudo termico “, ha detto l’amministratore della NASA Bill Nelson alla CNN giovedì in un’intervista telefonica, riferendosi alla barriera progettata per proteggere la capsula di Orione dai fisici traumatici di ri- entrare nell’atmosfera terrestre.

Il veicolo spaziale viaggerà circa 32 volte la velocità del suono (24.850 miglia all’ora o quasi 40.000 chilometri all’ora) quando colpisce l’aria, così velocemente che le onde di compressione riscalderebbero l’esterno del veicolo spaziale a circa 5.000 gradi Fahrenheit (2.760 gradi Fahrenheit) . percentuale). Il calore estremo ionizzerà anche le molecole d’aria, causandone l’accumulo di plasma che dovrebbe causare un’interruzione di 5 minuti nelle comunicazioni, dipendente Al direttore di volo di Artemis I, Judd Frieling.

Interattivo: traccia il percorso che Artemis farà intorno alla luna e ritorno

Quando la capsula raggiunge circa 200.000 miglia (322.000 chilometri) sopra la superficie terrestre, eseguirà una manovra di rollio che riporterà brevemente la capsula in cima, un po’ come far saltare un masso sulla superficie di un lago.

Ci sono diversi motivi per tentare la manovra di salto.

Joe Bomba, presidente di Thermal Aeronautical Sciences di Lockheed Martin, ha dichiarato: dichiarazione. Lockheed è l’appaltatore principale della NASA per il veicolo spaziale Orion.

“Dividendo il calore e la forza di rientro in due eventi, l’ingresso prioritario offre anche vantaggi come la riduzione delle forze g sperimentate dagli astronauti”, secondo Lockheed, riferendosi alle forze schiaccianti che gli esseri umani sperimentano durante il volo spaziale.

Mentre la capsula intraprende la sua discesa finale, rallenterà drasticamente, scendendo di migliaia di miglia all’ora a velocità fino a quando i suoi paracadute non si apriranno. Quando schizzerà fuori, Orion viaggerà a 20 mph (32 km/h).

Sebbene non ci siano astronauti in questa missione sperimentale, solo alcuni manichini attrezzato per raccogliere dati e bambola ficcanaso – ha sottolineato Nelson, capo della NASA Importanza Per dimostrare che la capsula può ottenere un ritorno sicuro.

I piani dell’agenzia spaziale sono di trasformare le missioni lunari Artemis in un programma che invierà astronauti su Marte, un viaggio che avrà un processo di rientro molto più rapido e audace.

Al ritorno da questa missione, Orion avrà percorso quasi 1,3 milioni di miglia (2 milioni di chilometri) su un percorso oscillante verso una lontana orbita lunare, trasportando la capsula Più lontano di qualsiasi veicolo spaziale progettato per trasportare esseri umani mai viaggiato.

Un obiettivo secondario per questa missione era l’Orion Service Module, un attacco cilindrico nella parte inferiore del veicolo spaziale, per schierare 10 piccoli satelliti. Ma almeno quattro di quei satelliti fallirono dopo essere stati lanciati in orbita, incluso un piccolo lander lunare sviluppato lì Giappone E uno di I carichi utili della NASA Doveva essere uno dei primi piccoli satelliti per l’esplorazione dello spazio interplanetario.

Durante il volo, la navicella viene catturata Foto stupende Dalla Terra, e durante due sorvoli ravvicinati, ho fotografato la superficie lunare e “altezza del pavimento. ”

Nelson ha detto che se finora avesse dovuto dare alla missione Artemis I un voto in lettera, sarebbe stato un A.

“Non eccellenteE il Semplicemente perché ci aspettiamo che le cose vadano male. La buona notizia è che quando qualcosa va storto, la NASA sa come risolverlo”, ha detto Nelson Maestra, le darò una A in più.”

Se la missione Artemis I avrà successo, la NASA si immergerà nei dati raccolti su questo volo e cercherà di selezionare un equipaggio per la missione Artemis II, che potrebbe decollare nel 2024.

Artemis II mira a inviare gli astronauti su una traiettoria simile a quella di Artemis I, volando intorno alla luna ma senza atterrare sulla sua superficie.

missione Artemide III, Attualmente Il lancio è previsto per il 2025è prevista Per restituire le scarpe sulla Luna, i funzionari della NASA hanno affermato che coinvolgerebbe la prima donna e la prima persona di colore a realizzare un’impresa del genere.