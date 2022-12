Jenna Bush Hager ha attirato l’attenzione di tutti con un indimenticabile abito da notte sexy

Hearst Magazines e Yahoo possono guadagnare commissioni o entrate su alcuni articoli attraverso i link sottostanti.

Jenna Bush HagerIl gioco di moda non passa inosservato Oggi con Hoda e GinaE il Ma ora sta portando il suo stile impeccabile dalla TV diurna a quella notturna.

Alla fine di novembre, è apparsa su Andy Cohen‘S Guarda cosa sta succedendo dal vivo con il suo co-conduttore Hoda Qutb. Mentre i tre chiacchieravano su una varietà di argomenti, i fan non potevano fare a meno di rimanere incantati dalla scelta del guardaroba di Jenna. Invece dei soliti vestiti che la gente vede nel locale oggiAlle 4, ha scelto di amplificare il fascino con un abito nero sexy e senza maniche.

Non solo l’abito ha una lunghezza midi, ma presenta anche una scollatura all’americana e sottili strisce colorate nell’area del corsetto. Il Prima le sorelle La scrittrice ha accessoriato l’outfit con un paio di tacchi, la collana e i braccialetti d’oro che si vedono spesso. Mantenendo l’attenzione sul vestito, Jenna ha indossato i suoi capelli biondi in classiche onde da spiaggia e trucco neutro.

Bravo – Getty Images

Bravo – Getty Images

Chiaramente Jenna non ha paura di ravvivare il suo guardaroba in questi giorni, e sembra che funzioni decisamente per lei. Ha anche provato nuovi pezzi mentre appariva nel talk show diurno della NBC. In effetti, ha sorpreso i membri del pubblico quando è uscito Abito in velluto bordeaux Come un sottile cenno alla moda degli anni ’70 solo poche settimane fa.

parlare con Buona pulizia della casaRivela di aver riunito le sue squadre. “Penso che i vestiti siano divertenti”, ci ha detto. “[Hoda and I] Non abbiamo il nostro stilista, facciamo le nostre cose”.

Sfortunatamente, non ci sono informazioni su Internet su dove si sia vestita per l’apparizione televisiva a tarda notte. Ma fortunatamente, abbiamo fatto qualche ricerca e abbiamo trovato opzioni simili che non rompono la banca. Dai un’occhiata a lei qui sotto mentre aspetti di vedere come sarà Jenna dopo:

Potrebbe piacerti anche