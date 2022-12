Saranno indagate le accuse di violazioni delle leggi sui titoli da parte degli investitori di FTT

Per aiutare gli investitori che sono stati recentemente truffati con token FTX (FTT), lo studio legale Schall Law Firm ha assunto l’incarico di indagare sui reclami degli investitori nei confronti di FTX per violazione delle leggi sui titoli.

Si stima che più di un milione di persone abbiano perso i propri risparmi a causa di frodi finanziarie da lui commesse Sam Bankman-Fred, CEO, FTX. Per aiutare gli investitori a recuperare legalmente le perdite, lo studio legale prevede di indagare su FTX per aver rilasciato dichiarazioni fuorvianti o non aver divulgato informazioni importanti.

In una dichiarazione ufficiale, lo studio legale Schall ha evidenziato come varie pubblicazioni dei media abbiano esposto scappatoie all’interno delle operazioni di FTX-Alameda, che alla fine hanno portato al collasso del token FTX interno di FTX.

Lo studio legale ha consigliato a tutti gli investitori FTT di partecipare alla campagna condividendo le informazioni associate all’acquisto e alla vendita di token FTT. Gli investitori devono sapere che a meno che la classe non sia confermata – in cui un tribunale decide che un’azione collettiva è l’opzione migliore per gestire più reclami – non sono rappresentati da un avvocato.

Inoltre, gli imprenditori di criptovalute, compresi i dirigenti di Tether e Il CEO di Binance Changpeng ‘CZ’ Zhaocredici SBF ha cercato in modo proattivo di destabilizzare il mercato delle criptovalute per salvare ftx.

FTX ha recentemente assunto un team di investigatori forensi finanziari per rintracciare i fondi degli investitori persi. L’obiettivo principale dell’azienda è eseguire il “tracciamento delle risorse” per individuare e recuperare le risorse digitali perse.

Il 22 novembre, un avvocato – James Bromley, partner dello studio legale Sullivan & Cromwell – che rappresenta i debitori di FTX ha dichiarato che “una quantità significativa di beni è stata rubata o mancante” da FTX. Inoltre, ha rivelato che società di analisi blockchain come Chainalysis sono state arruolate per aiutare come parte delle misure.