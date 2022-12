La Russia sta aiutando l’India a superare il tetto del prezzo del petrolio imposto dall’Occidente

L’India ha affermato che continuerà a comprare petrolio ovunque ottenga l’affare migliore

Nuova Delhi:

La Russia si è offerta di aiutare l’India ad affrontare i controlli sui prezzi del petrolio imposti dall’Occidente durante il conflitto ucraino.

“Poiché i servizi assicurativi e i noleggi di navi cisterna sono vietati nell’Unione Europea e in Gran Bretagna, il vice primo ministro russo Alexander Novak ha offerto cooperazione all’India nel leasing e nella costruzione di navi di grande capacità”, ha affermato l’ambasciata russa a Nuova Delhi. disse.

Alexander Novak ha incontrato venerdì l’ambasciatore indiano a Mosca Pawan Kapoor.

“Nei primi otto mesi del 2022, le esportazioni di petrolio russo verso l’India sono cresciute fino a 16,35 milioni di tonnellate; in estate, la Russia è diventata il secondo maggiore esportatore di petrolio verso l’India”, si legge nella nota.

L’Occidente ha criticato il continuo acquisto di petrolio dalla Russia da parte dell’India durante la guerra in corso in Ucraina. Sebbene l’India abbia ripetutamente chiesto colloqui di pace sulla questione ucraina, è ferma nella sua posizione secondo cui acquisterà petrolio da qualunque luogo ottenga un buon affare.

Il 7 dicembre il ministro degli Esteri S Jaishankar ha dichiarato al Parlamento che il governo non chiede alle compagnie indiane di acquistare petrolio dalla Russia, ma è una politica prudente ottenere un accordo migliore a beneficio del popolo indiano.

“Non chiediamo alle nostre aziende di acquistare petrolio russo. Chiediamo alle nostre aziende di acquistare petrolio, qualunque sia il modo migliore per ottenerlo. Ora dipende da cosa tira fuori il mercato… Di nuovo, per favore capite, non lo è. Compriamo petrolio da un paese. Compriamo petrolio da molte fonti, ma è una politica sensata andare dove otteniamo il miglior affare nell’interesse del popolo indiano ed è quello che stiamo cercando di fare “. disse il sig. Jaishankar aveva detto.