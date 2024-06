La principessa Anna “si sente a suo agio” e “si sta riprendendo bene” dopo l’incidente a cavallo

La principessa reale è stata ricoverata ieri in ospedale dopo essere stata colpita alla testa da un cavallo nella sua tenuta nel Gloucestershire.

Buckingham Palace ha descritto le condizioni della principessa Anna come stabili, ma non si prevede che sarà dimessa prima di questa settimana.

La 73enne reale è stata impegnata a difendere suo fratello Re Carlo durante la sua battaglia contro il cancro, ma ora è stata costretta a cancellare i prossimi impegni, incluso un viaggio in Canada questo fine settimana, su consiglio del suo team medico.

Secondo il palazzo, la principessa stava passeggiando nel parco di Catcombe Park, dove lei e i suoi nipoti vanno regolarmente a cavallo, quando è stata colpita da un cavallo, che l’ha provocata con “lievi” ferite alla testa e una commozione cerebrale.

Il marito di Anne, Sir Tim Lawrence, ed i suoi figli Peter e Zara si trovavano a casa della famiglia al momento dell’incidente.

Sul posto è stata chiamata un’eliambulanza e la principessa è stata medicata, poi portata al Southmead Hospital di Bristol (insieme al marito, ma non in eliambulanza), dove ora è sotto osservazione. Il palazzo ha detto che la principessa rimarrà al Southmead Hospital fino al suo ritorno a casa.

Domani la principessa avrebbe dovuto recarsi in Giappone, ma ha dovuto rimandare tutti i prossimi impegni. “Sua Altezza Reale si scusa con chiunque sia stato disturbato o deluso di conseguenza”, ha detto un portavoce del palazzo.

L’assistente ha detto che la principessa “si sta riprendendo bene” ed è “a suo agio”.

L’ultima apparizione pubblica della principessa fu al Royal Ascot, accompagnata da Lady Gabriella Windsor in un corteo in carrozza. Appassionata di equitazione ed ex olimpionica, il suo amore per i cavalli è ben noto. Nella recente parata per il compleanno del re, la principessa Anna cavalcava un cavallo nel suo ruolo di Verga d’Oro.

Gli assistenti di palazzo non hanno rilasciato dettagli su come la principessa sia stata ferita, ma il suo atteggiamento tranquillo significa che si prevede che la popolare reale avrà una guarigione completa e rapida.