La Terra sembra incredibile in piena vista dal satellite NOAA-21 | Immagini

Questo mosaico globale è la prima visione completa della Terra catturata dallo strumento VIIRS sul nuovo satellite di imaging NOAA-21 della NOAA, che è stato lanciato nel novembre 2022. Mostra la Terra tra il 5 e il 6 dicembre 2022. (Credito immagine: team di immagine NOAA STAR VIIRS)

Cosa puoi vedere in questa ultima immagine globale della Terra? Ci sono frizzanti mari turchesi intorno a Cuba, incendi agricoli nel nord dell’India e, naturalmente, il resto del nostro pianeta come si vede nella prima vista completa dal nuovo satellite di osservazione della Terra del NOAA.

il Terra Le immagini che compongono questo mosaico, e alcuni primi piani, sono state scattate il 5 e il 6 dicembre da uno strumento chiamato Visible Infrared Radiometer (VIIRS) a bordo del satellite, che ha sparato Il 10 novembre Dalla Vandenberg Space Force Base il 10 novembre (precedentemente Spacecraft Conosciuto come JPSS-2.) VIIRS raccoglie immagini nello spettro visibile e infrarosso della luce, consentendo agli scienziati di vedere i dettagli della superficie terrestre.

immagine 1 A partire dal 2 Questa immagine dello strumento NOAA-21 VIIRS mostra il colore dell’oceano intorno alla punta meridionale della Florida e del Mar dei Caraibi visto tra il 5 e il 6 dicembre 2022. (Credito immagine: team di immagine NOAA STAR VIIRS) Questa immagine mostra l’India settentrionale vista dallo strumento VIIRS del NOAA-21, con descritto lo smog delle ustioni agricole, e l’Himalaya e l’altopiano tibetano visibili a nord. (Credito immagine: team di immagine NOAA STAR VIIRS)

VIIRS fornisce informazioni vitali agli scienziati sugli oceani, l’atmosfera e la terra della Terra. Può rilevare differenze nel colore dell’oceano, dicendo agli scienziati dove si trova il fitoplancton o se si sono formate pericolose fioriture algali lungo le coste colonizzate dall’uomo. I dati atmosferici dello strumento possono aiutare gli scienziati a prevedere e monitorare il movimento delle tempeste.

NOAA-21 è il secondo satellite operativo di una serie chiamata Joint Polar Satellite System, che fornisce immagini globali da polo a polo. Un altro satellite JPSSora noto come NOAA-20, è stato lanciato nel novembre 2017. In precedenza, la NOAA-NASA Suomi National Polar-Orbiting Partnership (Suomi-NPP), che ha fornito il progetto per JPSS, è stata lanciata nel 2011.

I satelliti orbitano da un polo all’altro, osservando l’intera superficie terrestre due volte al giorno. Naviga a 512 miglia (824 chilometri) sopra la Terra a una velocità di 17.000 mph (27.360 km/h) e attraversa l’equatore 14 volte al giorno. Tutti portano VIIRS.

Il terzo satellite di JPSS è È previsto il rilascio (Si apre in una nuova scheda) Nel 2027, il quarto non ancora (Si apre in una nuova scheda) Hai una data di lancio.

