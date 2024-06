L’avvocato di Justin Timberlake parla dell’arresto della star per guida in stato di ebbrezza

L’avvocato di Justin Timberlake ha parlato in seguito all’arresto della pop star con l’accusa di guida in stato di ebbrezza negli Hamptons.

Mercoledì il potente avvocato locale, Edward Burke Jr., ha rilasciato una dichiarazione su Page Six dicendo: “[We] Contro queste accuse il sig. Non vedo l’ora di difendere attivamente Timberlake. C’è molto da dire al momento giusto. Attualmente è in attesa di una scoperta completa da parte dell’ufficio del procuratore distrettuale.

Timberlake, 43 anni, è stato preso in custodia poco dopo la mezzanotte di martedì a Sag Harbor, New York.

Justin Timberlake è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza martedì mattina presto a Sag Harbor, New York. Dipartimento di polizia di Sag Harbor/AFP tramite Getty Images

Dopo aver finito di cenare, scese dalla macchina BMW. Hamptons.com

Il cantante di “Cry Me A River” è stato accusato di guida in stato di ebbrezza e di due reati di violazione del codice stradale, tra cui il mancato arresto a un segnale di stop e il mancato rispetto della precedenza.

Il cantante è stato fotografato mentre lasciava il dipartimento di polizia del villaggio di Sac Harbour martedì mattina.

Burke è un importante avvocato degli Hamptons che ha rappresentato Matt Lauer, Lizzie Grubman, Jason Kidd e altri clienti VIP.

L’avvocato del cantante, Edward Burke Jr., dice a Page Six che “non vede l’ora di difendere vigorosamente il signor Timberlake”. Doug Kuntz

Burke è un importante avvocato degli Hamptons per le star. Doug Kuntz

Ha accompagnato Timberlake al dipartimento di polizia del villaggio di Sac Harbor. Doug Kuntz

Ironicamente, anche il suo ufficio è a Sag Harbor, vicino al luogo in cui è avvenuto l’incidente di Timberlake.

La cantante di “SexyBack” è stata arrestata martedì mattina e rilasciata dalla custodia dietro suo riconoscimento.

La sua prossima udienza in tribunale è fissata per il 26 luglio, ma ci è stato detto che non dovrà presenziare all’udienza formale.

Timberlake è attualmente in tournée e suonerà al Madison Square Garden di New York il 25 e 26 giugno. Reuters

Nel frattempo la moglie Jessica Biel è impegnata a girare un film nella Grande Mela. Immagini GC

Sembrava stoica quando è stata vista per la prima volta dall’arresto di suo marito. Immagini GC

L’ex membro degli *NSYNC è stato fermato dopo cena con gli amici lunedì sera allo storico American Hotel di Sag Harbor, dove “le guardie erano di stanza fuori”, ha detto in precedenza una fonte a Page Six.

Abbiamo sentito che Timberlake, che guidava una BMW grigia del 2025, non ha superato un test di sobrietà sul campo e si è rifiutato ripetutamente di fare un test dell’etilometro.

Il nostro insider ha condiviso che l’ufficiale che ha arrestato era “così giovane, non sapeva nemmeno chi fosse la pop star” e “non riconosceva né lui né il suo nome”.

Biel e Timberlake sono sposati dall’ottobre 2012. Immagini Getty per Justin Timberlake

Hanno due figli, Sila e Finea. Instagram/@justintimberlake

In una denuncia penale ottenuta da Page Six, l’attore di “Friends With Benefits” ha affermato di aver consumato solo “un martini” in un elegante hotel di Long Island prima di seguire un amico a casa.

Tuttavia, durante le indagini, la polizia ha notato “sangue e occhi vitrei” sul suo boccale, oltre a un “forte odore di alcol” nel suo alito, secondo i documenti.

“È un gentiluomo”, ci dice una seconda fonte. “Non ha dimostrato alcun merito. Ha rifiutato le prove, ma è un suo diritto.