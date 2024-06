L’udienza per il fallimento di Alex Jones potrebbe forzare la vendita di Infowars

Come quello Alex Jones potrebbe, alla fine, perdere tutto, e le famiglie delle vittime di Sandy Hook vogliono assicurarsi che il teorico della cospirazione non abbia modo di ricostruire il suo impero di disinformazione. In vista dell’udienza di fallimento di venerdì, che costringerà Jones a vendere la sua partecipazione in InfoWorld, le famiglie di Sandy Hook hanno chiesto che i suoi beni siano affidati a un fondo fiduciario per “proteggerli e prevenire un’ulteriore distruzione di valore”.

Jones – che deve quasi 1,5 miliardi di dollari ai parenti dei bambini uccisi nel massacro del 2012 – è stato accusato di aver manipolato i suoi beni per evitare ingenti debiti nei confronti delle vittime delle sue dichiarazioni intermittenti.

Il fondatore e conduttore di Infowars ha affermato che la sparatoria di massa – nella quale sono rimasti uccisi 20 studenti delle scuole elementari – era una bufala e che sia i bambini uccisi che i genitori delle vittime erano attori della crisi. Nelle cause per diffamazione avviate nel 2022, alle famiglie Sandy Hook sono stati assegnati 42,5 milioni di dollari da un tribunale del Texas. In una causa separata intentata nel Connecticut, le famiglie Jones furono condannate a pagare 1 miliardo di dollari di danni e 473 milioni di dollari di spese legali. Jones ha dichiarato bancarotta al termine dei processi e le famiglie non hanno ancora ricevuto un solo dollaro.

La settimana scorsa, Jones ha presentato una petizione a un giudice per modificare la dichiarazione di fallimento in una liquidazione. Le famiglie sostengono che Jones sta ora cercando di rimuovere attività e beni dall’ombrello della società madre di Infovar, Free Speech Systems LLC. Poco dopo aver raggiunto un accordo con le famiglie, Jones è crollata in un crollo pieno di lacrime in quella che ha detto sarebbe stata una delle sue ultime trasmissioni di InfoWars, definendo il calvario una “dura lotta”.

“I tentativi palesi e ripetuti di trasferire le attività della proprietà FSS a un’entità senza personalità giuridica di proprietà di suo padre – utilizzando il marchio e l’infrastruttura di Infowars per farlo – sono intenzionalmente distruttivi del valore”, si legge nella dichiarazione di venerdì.

Scelti dall’editore

All’inizio di questa settimana, la famiglia ha chiesto al tribunale di ordinare il sequestro Account sui social media di Jones, ha sostenuto che il suo ampio seguito sui social media “non era diverso dall’elenco dei clienti di qualsiasi altra azienda di liquidazione”. Hanno accusato Jones di utilizzare i suoi account sui social media per indirizzare follower e clienti di InfoWars verso aziende di proprietà di suo padre, che sarebbero state protette da procedure fallimentari.

In un video diffuso venerdì mattina presto – mentre si recava a Houston per l’udienza – Jones ha detto che “CIA, FBI” stavano usando le famiglie Sandy Hook come “persone di facciata”.

“Ogni volta che senti ‘famiglie Sandy Hook’, è l’FBI, la CIA.”

Tendenza

Jones ha sostenuto che i suoi account sui social media sono la sua “questione personale” e che suo padre gestisce un’attività completamente indipendente che acquista solo annunci su organizzazioni per la libertà di parola.

“Non ho ucciso quei ragazzi”, ha detto Jones, “non ne ho mai parlato e ho chiuso Internet mettendo in dubbio la sparatoria. […] Ora stanno letteralmente cercando di impossessarsi dei miei social media.