Elon Musk ha ricevuto il 72% dei voti degli azionisti Tesla sulla retribuzione

Gli analisti di mercato sono divisi sulla direzione che prenderà Tesla, con circa il 40% che valuta il titolo come “acquisto”, il 20% come “vendita” e il resto come “mantenimento”, secondo FactSet. L’intervallo di previsione dei prezzi è ampio, in media intorno al punto in cui il titolo viene scambiato attualmente.

L’obiettivo di prezzo di Bernstein implica un calo del 30% e gli analisti valutano il titolo come “sottoperformante”. Altri sono più ottimisti: gli analisti di Wedbush ritengono che il titolo potrebbe aumentare del 50% da qui in poi, e lo valutano come un “outperform”. Il risultato del voto sulla retribuzione è stato un “momento frizzante”, hanno scritto. “Tesla è Musk e Musk è Tesla.”

Pietro Ives , Jack Ewing E Michael J. de la Merced Contributo ai rapporti.